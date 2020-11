Organraub: Chinesische Ärzte müssen ins Gefängnis

In seiner Amtszeit hat Donald Trump schon die Hände vieler autoritär gesinnter Machthaber geschüttelt, darunter Nordkoreas Diktator Kim Jong Un und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman. Seine umstrittenen diplomatischen Beziehungen erklärte Trump einst so: "Je härter und gemeiner die Leute sind, desto besser komme ich mit ihnen aus." of Donald Trump with authoritarian leaders