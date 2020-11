Corona-Impfstoff: Wann wird er zugelassen? Das sind die Hoffnungsträger

Berlin. In der jüngsten Vergangenheit war wohl noch nie so viel Hoffnung an einen kleinen Pieks gekoppelt wie im Jahr 2020: Mit einer wirksamen Impfung gegen das Coronavirus gäbe es endlich eine Rückkehr zur Normalität – zumindest schrittweise. Im Rekordtempo wird an Vakzinen geforscht, Pharmakonzerne liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Entwicklung von Impfstoffen.

Biontech und Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Curevac: Die Liste der für Europa interessanten Hersteller wird immer länger. Welche Impfstoffe sind vielversprechend, wie wirksam sind sie und wie steht es um ihre Zulassung? Wir stellen die Hoffnungsträger vor.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer

Die Entwickler des Impfstoffes des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer gehen von einer 95-prozentigen Schutzwirkung der Zweifachimpfung aus. In den USA könnte die Impfung im Falle einer Notfallzulassung bereits ab dem 11. Dezember möglich sein.

Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) läuft seit Anfang Oktober ein sogenanntes Rolling-Review-Verfahren, um die Zulassung zu prüfen: Dabei reichen die Entwickler des Impfstoffes ihre Daten direkt bei der EMA ein. Das Verfahren wird genutzt, um bei vielversprechenden Arzneimitteln eine Prüfung noch während der Entwicklung vornehmen zu können – beispielsweise in gesundheitlichen Notfällen wie einer Pandemie. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

Deutschland und die EU haben bereits einen Rahmenvertrag über den Kauf von 300 Millionen Dosen des Impfstoffs abgeschlossen. Biontech und Pfizer sind nach eigenen Angaben in der Lage, den Impfstoff innerhalb weniger Stunden nach einer Zulassung auszuliefern. Eine logistische Herausforderung ist die notwendige Kühlung : Der Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Die Unternehmen betonten jedoch, dass Pfizer bereits über eine entsprechende weltweite Infrastruktur verfüge.

Das Mainzer Unternehmen Biontech ist einer der größten Hoffnungsträger, was die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus betrifft.

Es handelt sich bei dem Vakzin von Biontech und Pfizer um einen sogenannten RNA-Impfstoff : Darin stecken genetische Informationen des Erregers, aus denen der Körper ein Viruseiweiß produziert – in diesem Fall das Oberflächenprotein, mit dessen Hilfe das Virus in Zellen eindringt. Ziel der Impfung ist es, den Körper zur Bildung von Antikörpern gegen dieses Protein anzuregen, um die Viren abzufangen, bevor sie in die Zellen eindringen und sich vermehren.

Die Entwicklung des Impfstoffs BNT162b2 war bereits seit Mitte Januar von Biontech im Projekt „Lightspeed“ („Lichtgeschwindigkeit“) entwickelt worden. Gegründet wurde das Mainzer Unternehmen von Özlem Türeci und Uğur Şahin .

Moderna-Impfstoff: Hohe Wirksamkeit, unkomplizierte Lagerung

Eine Woche nach der Erfolgsmeldung von Pfizer und Biontech verkündete der US-Pharmakonzern Moderna Mitte November, dass der von ihm entwickelte Corona-Impfstoff mRNA-1273 eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent habe. Die EMA hat auch für diesen Wirkstoff ein Rolling-Review-Verfahren gestartet, um eine Zulassung zu beschleunigen. Bei der US-Arzneimittelbehörde FDA will Moderna bis Ende November einen Zulassungsantrag stellen.

Ein Vorteil des Impfstoffs könnte darin bestehen, dass er weniger temperaturempfindlich als der Biontech-Pfizer-Kandidat sein soll: Die Entwickler des Moderna-Vakzins rechnen damit, das Mittel 30 Tage lang bei Temperaturen von zwei bis acht Grad aufbewahren zu können. Bei minus 20 Grad Celsius sei sogar eine Lagerung von bis zu sechs Monaten möglich.

AstraZeneca: Impfung mit 70-prozentiger Schutzwirkung

Auch der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca konnte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs erste Erfolge verzeichnen: Das Unternehmen gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass das Vakzin AZD1222 eine Wirksamkeit von 70 Prozent aufweise.

Bei der Berechnung der Wirksamkeit wurden Daten zweier klinischer Studien mit unterschiedlichen Dosierungen berücksichtigt: Bei einer kombinierten Phase-II/III-Studie bekamen die Probanden zuerst eine halbe Dosis, einen Monat später eine volle Dosis des Impfstoffs verabreicht. Hier lag die Effektivität bei 90 Prozent . Probanden, die zweimal eine volle Dosis bekamen, waren hingegen nur zu 62 Prozent geschützt. Zusammengenommen ergibt sich den Angaben zufolge eine 70-prozentige Wirksamkeit.

Eine Forscherin der Oxford Vaccine Group arbeitet in einem Labor an dem von AstraZeneca und der Universität Oxford entwickelten Coronavirus-Impfstoff.

Der AstraZeneca-Impfstoff kann laut Mitteilung bei Kühlschranktemperaturen von zwei bis acht Grad gelagert werden. Auch er wird derzeit von der EMA im Rolling-Review-Verfahren geprüft – wann es eine Zulassung geben könnte, steht noch nicht fest. Die EU hatte sich bereits vorab bis zu 300 Millionen Dosen des Wirkstoffs gesichert, der in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt wurde.

Curevac: Was kann der Tübinger Impfstoff?

Ein weiterer Hoffnungsträger ist das Tübinger Pharmaunternehmen Curevac : Genau wie Biontech arbeitet die Firma an einem potenziellen Impfstoff auf Basis sogenannter Boten-RNA. Ob das Mittel Aussicht auf Erfolg hat, ist aber noch unklar: Es befindet sich derzeit noch in einer frühen Phase klinischer Prüfungen.

Die EU-Kommission hat trotzdem schon einen Liefervertrag mit Curevac gebilligt. Nach Angaben der Brüsseler Behörde gehe es zunächst um 225 Millionen Impfdosen im Namen aller EU-Mitgliedstaaten. Außerdem gebe es die Option auf die Bestellung weiterer 180 Millionen Dosen. Sobald ein „nachweislich sicherer und wirksamer Impfstoff“ verfügbar sei, solle eine Lieferung erfolgen.

