Corona: Nach Trumps-Abwahl - USA melden Rekordzahlen

Die Zahl der Neuinfektionen in den USA hat mit 200.000 in 24 Stunden ein Rekordhoch erreicht. Alle Infos in unserem Corona-Newsblog.

Berlin.

Bundesforschungsministerin Karliczek sieht keine Impfpflicht vor

Die USA soll bei der Verteilung des Biontech-Impfstoffes nicht bevorzugt werden

In Spanien ist mit 400 Fällen eine Rekordzahl bei den täglich gezählten Todesopfern durch die Corona-Pandemie verzeichnet worden

USA meldet mehr als 200.000 Neuinfektionen in 24 Stunden

Der Lehrerverband beklagt mehr als 300.000 Schüler in Quarantäne – bei Lehrerinnen und Lehrern seien es bis zu 30.000

Der Virologe Christian Drosten bewertet den Biontech-Impfstoff als sehr beeindruckend

Italien zählt fast 600 Corona-Tote binnen eines Tages

FDP-Vize Kubicki und SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach zweifeln an einer Lockerung der Corona-Maßnahmen ab Ende November

Die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben einen Liefervertrag mit Impfstoff-Entwickler Biontech ausgehandelt

Biontech hat vielversprechende Daten zu einem Corona-Impfstoff veröffentlicht

Die Zahl der Corona-Infektionen in den USA hat die Marke von zehn Millionen überschritten

Auf den Intensivstationen in Deutschland werden so viele Covid-19-Fälle behandelt wie noch nie zuvor

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 715.693 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 11.781 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Viele Menschen setzen große Hoffnungen in einen Corona-Impfstoff, der eine Rückkehr zur Normalität verspricht. Etliche Pharmaunternehmen weltweit forschen derzeit an einer Impfung.

Die Dringlichkeit eines Corona-Impfstoffes wird an den Infektionszahlen in den USA besonders deutlich: Nach Präsident Trumps Abwahl hat die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen einen neuen Negativ-Rekord gebrochen: Laut der Johns-Hopkins-Universität wurden 201.961 neue Ansteckungsfälle in 24 Stunden registriert. Insgesamt wuchs die Anzahl der Ansteckungsfälle auf 10,2 Millionen.

Auch die Zahl der im Krankenhaus behandelten Patienten erreichte ein neues Hoch: 60.000 an Covid-19 erkrankte Menschen werden in medizinischen Einrichtungen versorgt. In den USA wurden 1535 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus registriert – was die Gesamtzahl der Corona-Toten im Land auf 239.588 steigen lässt.

Indes hat auch die Zahl der auf der Intensivstation behandelten Corona-Infizierten in Deutschland ein neues Allzeithoch erreicht. 3059 Intensivbetten waren am Dienstag nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) von Covid-Patienten belegt.

56 Prozent und damit mehr als die Hälfte von ihnen wurde demnach invasiv beatmet. Während der ersten Pandemiewelle im Frühjahr hatte der Höchstwert bei bundesweit 2933 Corona-Infizierten auf Intensivstationen gelegen.

Corona-News: RKI meldet 18.487 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch 18.487 neue Corona-Infektionen in 24 Stunden gemeldet. Am Samstag hatte das RKI erstmals mehr als 23.000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages registriert, am Sonntag waren es über 16.000. Lesen Sie hier: Das sind die aktuellen RKI-Corona-Fallzahlen sowie die Reproduktionszahl.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Mittwoch, 11. November: Merkel: Spielräume für Besuche in Pflegeeinrichtungen sollen ausgeschöpft werden

11.38 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Besuchsmöglichkeiten in Pflegeeinrichtungen auch in der Corona-Pandemie so wenig wie möglich einzuschränken. „Es ist wichtig, alle Spielräume für Besuche und soziale Kontakte auszuschöpfen“, sagte Merkel am Mittwoch in einer Videobotschaft zur Eröffnung des Deutschen Pflegetags. Gerade ältere Menschen litten unter Einsamkeit. Sie bräuchten neben Schutz vor allem Zuwendung.

Die Aufgabe der Pflege sei schon vor Corona „anspruchsvoll“ gewesen, sagte Merkel. Doch unter den Bedingungen der Pandemie seien die Herausforderungen noch „ungleich schwieriger“. Der Schutz der Gesundheit von Pflegebedürftigen habe höchste Priorität, aber Schutz allein könne nicht die ganze Antwort sein, sagte die Kanzlerin mit Blick auf Besuchsmöglichkeiten in Pflegeeinrichtungen.

Es bestehe kein Zweifel, dass die Pandemie auch die Pflegenden belaste. Sie danke „von Herzen allen, die jeden Tag ihr Bestes geben“. Pflege sei „Ausdruck gelebter Menschlichkeit“, sagte Merkel.

Eine Corona-Impfpflicht ist laut Anja Karliczek nicht vorgesehen

11.09 Uhr: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat angesichts der steigenden Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff klargestellt, dass es keine Impfpflicht geben soll. Eine solche Pflicht sei nicht vorgesehen, sagte Karliczek der „Augsburger Allgemeinen“ vom Mittwoch. Mit Blick auf mögliche Bedenken in der Bevölkerung hob sie hervor, dass die kontinuierliche Information und Aufklärung der Bevölkerung zur Wirksamkeit der Impfung und ihrer Risiken wichtig sei: „Wenn positive Ergebnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen vorliegen, sollten diese auch bekannt gemacht werden.“

Dies solle den Menschen dabei helfen, „eine selbstbestimmte Impfentscheidung zu treffen“. Die Forschungsministerin wertete die positiven Daten zur Wirksamkeit eines potenziellen Corona-Impfstoffs der Pharmafirmen Biontech und Pfizer als ermutigend. Diese ersten Ergebnisse machten Hoffnung und bestätigten sich hoffentlich auch in den noch folgenden Analysen zur Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs. „Ein Antrag auf Zulassung noch in diesem Jahr wäre ein enormer Erfolg“, sagte die Politikerin.

Sie machte zugleich deutlich, dass die Bundesregierung bei ihrer Prognose bleibe, dass erst im kommenden Sommer flächendeckend Impfstoffe zur Verfügung stehen werden. „Wenngleich die Daten von Biontech und Pfizer ermutigend sind, handelt es sich hierbei um Zwischenergebnisse, welche sich in weiteren Analysen und durch die Auswertung größerer Probandenzahlen noch bestätigen müssen“, sagte Karliczek.

Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl-Lauterbach hält eine verpflichtende Impfung gegen das Coronavirus nicht für notwendig. „Wir brauchen gar keine Impfpflicht für Covid-19“, sagte Lauterbach der „Rhein-Neckar-Zeitung“. Die Zahl derjenigen, die sich impfen lassen wollen, sei sehr hoch.

Karnevalspräsident: Am 11.11 soll auf Versammlungen verzichtet werden

09.40 Uhr: Der Präsident des Bunds Deutscher Karneval, Klaus-Ludwig Fess, hat dazu aufgerufen, zur traditionellen Eröffnung der närrischen Session am 11.11. zu Hause zu bleiben. „Oberstes Gebot der Stunde ist es jetzt, nicht zu feiern, nicht rauszugehen, zu Hause zu bleiben“, mahnte Deutschlands oberster Karnevalist am Mittwoch im Radio-Sender WDR 5.

Dafür werde es coronabedingt erstmals eine digitale Sessionseröffnung via Youtube und Facebook geben. „Heute ist es wichtig, ein wenig Freude in die Wohnzimmer zu bringen“, bekräftigte Fess. „Wichtig ist ja, dass Karneval, dass Fasching im Herzen beginnt.

“In der nordrhein-westfälischen Karnevalshochburg Köln wurde zum 11.11. ein Versammlungs- und Alkoholverbot verhängt, um einheimische und anreisende Feierwütige abzuschrecken. Die Ausnahmesituation biete auch eine große Chance, sich von Saufgelagen ab- und traditionellem Brauchtum wieder zuzuwenden, sagte Fess. „Das Wesen des Karnevals ist nicht der Alkohol.“

Karnevalspräsident Fess fordert, dass am 11.11 auf Versammlungen verzichtet werden soll.

Foto: Federico Gambarini / dpa

USA: Corona-Infektionen passieren laut Studien vor allem „Superspreader“-Orten

09.37 Uhr: Ein Großteil der Coronavirus-Infektionen passiert einer US-Studie zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach an sogenannten „Superspreader“-Orten wie Restaurants, Fitnessstudios und Cafés. Das zeigen Wissenschaftler von der Universität Stanford in Kalifornien anhand eines Computermodells, unter anderem auf Basis demografischer Daten, epidemiologischer Schätzungen und anonymer Handydaten, im Fachjournal „Nature“.

Das Modell analysiert, wo Menschen den Tag über hingehen, wie lange sie jeweils bleiben und wie viele andere Menschen am selben Ort sind - und fand überall dort die meisten Infektionen, wo sich mehrere Menschen in geschlossenen Räumen über längere Zeit aufhalten. Zwischen März und Mai habe das Modell, das auch den ethnischen und finanziellen Hintergrund der Menschen berücksichtigt, das Verhalten von rund 98 Millionen Menschen in 10 amerikanischen Metropolregionen.

Die Aufenthalte an rund 553 000 Orten - darunter Restaurants, Fitnessstudios, Tierhandlungen, Baumärkte und religiöse Einrichtungen - wurden untersucht. Zudem wurde das Modell nach und nach auch mit dem nachgewiesenen Infektionsgeschehen der jeweiligen Städte nachgebessert. Das Computermodell könne künftig Behörden beim Kampf gegen eine weitere Verbreitung des Virus unterstützen, so die Forscher.

Inselstaat Vanuatu meldet ersten Corona-Fall

09.35 Uhr: Im Pazifikstaat Vanuatu ist erstmals ein Corona-Fall bestätigt worden. Die zu Melanesien gehörende Inselgruppe war eines der letzten Länder, in denen noch keine Infektion registriert worden war.

Ein 23-Jähriger, der vor kurzem aus den USA zurückgekehrt war, sei in Quarantäne positiv auf das Virus getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Bei seiner Ankunft am 4. November sei er symptomfrei gewesen. Ein Test am Dienstag sei nun aber positiv ausgefallen.

Vanuatu mit seinen 300.000 Einwohnern hatte seine Grenzen im März geschlossen, erst seit kurzem sind wieder einzelne Flüge für Rückkehrer erlaubt. Reisende müssen sich nach ihrer Ankunft zwei Wochen lang in Quarantäne begeben. Die Quarantänepflicht soll nun auf vier Wochen ausgeweitet werden.

Weihnachten während der Pandemie: Deutsche wollen auf Restaurantbesuche verzichten

09.34 Uhr: Die Corona-Pandemie hat den Deutschen laut einer Umfrage die Lust auf einen Restaurantbesuch zu Weihnachten verdorben. Nur etwas mehr als sechs Prozent der Befragten planen, über die Feiertage auswärts essen zu gehen, heißt es in einer Umfrage des Kassensystem- und E-Commerce-Anbieters Lightspeed. Stattdessen wollen sich fast 90 Prozent der Befragten ins traute Heim zurückziehen und dort selber kochen.

Die Umfrage in insgesamt vier Ländern, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorab vorlag, wurde Ende Oktober erhoben. Demnach war nirgendwo sonst die Lust auf einen weihnachtlichen Restaurantbesuch so niedrig wie in Deutschland. In Belgien sind es demnach „nur“ 75 Prozent. Befragt wurden zudem Menschen in den Niederlanden und der Schweiz.

Allgemein drückt die Corona-Krise auf die Ausgehlaune der Deutschen. Seit Beginn der Pandemie geht laut Umfrage fast die Hälfte der Befragten hierzulande gar nicht mehr ins Restaurant. Dafür bestellt über ein Drittel der Befragten seither öfter Essen zum Liefern oder Abholen. 13 Prozent gaben an, damit gezielt die örtliche Gastronomie unterstützen zu wollen. In keinem anderen Land ist diese Zahl so hoch.

Biontech: USA soll bei Verteilung nicht bevorzugt werden

09.33 Uhr: Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech ist Befürchtungen entgegengetreten, dass der von ihm zusammen mit dem US-Konzern Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff zunächst bevorzugt in den Vereinigten Staaten verteilt werden könnte. „Wir haben zusammen mit Pfizer vereinbart, dass wir den Impfstoff gleichmäßig und gerecht verteilen“, sagte Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“ (Mittwochsausgaben).

Seine Firma wolle „definitiv nicht, dass es eine unfaire Überhöhung der Chargen in einzelnen Regionen gibt“, betonte Poetting. Deshalb habe Biontech auch Wert darauf gelegt, dass ein Großteil des Impfstoffs in Europa hergestellt werden könne. „Über die Verteilung entscheiden wir mit Pfizer gemeinsam“, betonte der Finanzvorstand.

Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch mit Biontech und Pfizer einen Vertrag über die Lieferung von 300 Millionen Impfdosen für die EU-Staaten abschließen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit bis zu 100 Millionen Dosen für Deutschland.

Schwerin: Rund 500 Demonstranten gegen Corona-Beschränkungen

05.57 Uhr: In Schwerin haben nach Polizeiangaben am Dienstagabend rund 500 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Bei den Protesten in der Nähe des Schweriner Schlosses waren Plakate mit Forderungen wie „Stoppt den Test-Terror“, „Niemand wird uns das freie Atmen verbieten“ und „Körper, Geist, Seele, alles meins!“ zu sehen. Nach Polizeiangaben habe es keine Auffälligkeiten gegeben.

Die Stadt Schwerin hatte für Dienstagabend zwei Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen genehmigt, nachdem sie eine andere Demo mit bis zu 100 000 angemeldeten Teilnehmern per Ordnungsverfügung untersagt hatte. Nach Angaben der Landeshauptstadt stammt der Anmelder der Demonstration nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Versammlungsleiter hätten bereits mit ihrer Reise ins Bundesland gegen die Corona-Landesverordnung verstoßen und seien umgehend zur Ausreise aus dem Bundesland aufgefordert worden. Ohne einen Versammlungsleiter sei ein reibungsloser Ablauf einer Demonstration nicht zu gewährleisten.

Versammlungen müssten wie sonst auch bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet werden. Eine Ausnahmegenehmigung für mehr als 500 Demonstranten könne auf Antrag erteilt werden. Dafür sei das Einvernehmen mit der zuständigen Gesundheitsbehörde erforderlich.

In Schwerin demonstrierten 500 Personen gegen die Corona-Beschränkungen.

Foto: Jens Büttner / dpa

Spanien: Mehr als 400 täglich gezählte Corona-Tote

05.54 Uhr: In Spanien ist eine Rekordzahl bei den täglich gezählten Todesopfern durch die Corona-Pandemie verzeichnet worden. Innerhalb eines Tages wurden 411 Todesfälle registriert, wie der für die Bekämpfung des Virus zuständige Regierungskoordinator Fernando Simón am Dienstag mitteilte. Dies ist die bislang höchste Zahl während der derzeitigen zweiten Ausbreitungswelle des neuartigen Virus im Land.

Es sei möglich, dass die täglichen Zahlen der Todesfälle in den nächsten Tagen weiter zunähmen, sagte Simón. Insgesamt verstarben seit Beginn der Pandemie nach Angaben der Behörden 39.756 Menschen in Spanien im Zusammenhang mit der Infektion.

Der Regierungskoordinator sieht dennoch Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie. Es sei eine „klare Stabilisierung“ der Infektionsraten zu verzeichnen. Die „Spitze“ der Übertragungsraten habe das Land Ende Oktober hinter sich gelassen, danach habe sich die sogenannte Inzidenz bei rund 525 Ansteckungsfällen pro 100.000 Einwohnern stabilisiert. Laut Simón zeigt sich bereits der „Effekt“ der neuen Corona-Restriktionen. Die Zahl der verzeichneten Infektionsfälle liegt bei fast 1,4 Millionen.

US-Gesundheitsexperte Fauci fordert trotz Impfstoff Verantwortung

05.52 Uhr: Der führende US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hat die Amerikaner davor gewarnt, sich wegen eines möglichen Impfstoffs gegen das Coronavirus in Sicherheit zu wiegen. „Die Nachricht über den Impfstoff sollte die Menschen nicht dazu veranlassen zu sagen, dass wir die öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen nicht weiterführen müssen“, sagte Fauci am Dienstag dem Sender CNN. An die Amerikaner appellierte er: „Geben Sie nicht auf, wenn Sie wissen, dass Hilfe auf dem Weg ist.“ Er wisse um die Erschöpfungserscheinungen beim Thema Coronavirus. „Aber halten Sie durch, noch ein bisschen länger.“

Fauci rief die Amerikaner dazu auf, Masken zu tragen, Abstand von anderen Menschen zu halten und sich die Hände zu waschen. Auch wenn ein Impfstoff zugelassen würde, würde dieser zunächst nach Prioritäten verteilt werden. So würden beispielsweise Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiteten, zuerst damit versorgt werden. Er rechne aber damit, dass jeder Amerikaner, der das wolle, in den ersten vier Monaten des kommenden Jahres geimpft werden könne.

New York: Weihnachtsbaum am Rockefeller Center trotz Pandemie

05.49 Uhr: Am traditionellen Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York sollen in diesem Jahr trotz der Coronavirus-Pandemie die Lichter angezündet werden. „Wir wollen, dass es ein großartiges Erlebnis wird, insbesondere angesichts von all dem, womit sich die Menschen gerade herumschlagen“, sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. „Das ist jedes Jahr etwas ganz besonders für diese Stadt.“

Normalerweise strömen jedes Jahr Tausende Menschen zu dem Spektakel ans Rockefeller Center in Manhattan. Wann die Lichter dieses Jahr genau angehen sollen und wie die Veranstaltung ablaufen soll, haben die Betreiber bislang nicht mitgeteilt. Es würden „extra Vorkehrungen“ getroffen, sagte de Blasio und kündigte für demnächst weitere Informationen dazu an. Medienberichten zufolge haben die Veranstalter den Baum für dieses Jahr unterdessen bereits ausgewählt – eine 30 Meter hohe Fichte in Oneonta im Norden des Bundesstaats New York.

Die ebenfalls weltberühmte Schlittschuhbahn am Rockefeller Center in New York soll ebenfalls trotz Coronavirus-Pandemie wiederkommen. Sie soll diesmal aber nur vom 21. November bis zum 17. Januar und damit deutlich kürzer als sonst öffnen.

Das Rockefeller Center soll auch in diesem Jahr mit einem Weihnachtsbaum geschmückt werden.

Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Rekord bei Corona-Neuinfektionen in den USA: Mehr als 200.000 Fälle in 24 Stunden

05.45 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA hat ein neues Rekordhoch erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 201.961 neue Ansteckungsfälle gezählt, wie die Johns-Hopkins-Universität am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte. Damit wurden die bisherigen Rekordwerte deutlich übertroffen. Der bisherige Höchststand bei den Neuinfektionen in den USA hatte bei rund 127.000 Fällen gelegen und war am vergangenen Samstag erfasst worden.

Die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle in den USA seit Beginn der Pandemie wuchs damit auf rund 10,2 Millionen. Auch wurden 1535 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus registriert, die höchste Zahl seit Monaten. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Land stieg damit auf 239.588. Auch bei der Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten wurde in den USA ein neuer Rekordstand erreicht. Nach Angaben der Initiative Covid Tracking Project befinden sich derzeit landesweit rund 62.000 Corona-Patienten in den Hospitälern.

Die USA sind von den absoluten Zahlen her das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Der neugewählte Präsident Joe Biden hat ein entschlossenes Vorgehen gegen die Pandemie angekündigt und dies zu seiner dringlichsten Aufgabe erklärt. Am Montag benannte Biden seinen künftigen Corona-Krisenstab, der sich aus Fachleuten zusammensetzt.

Lehrerverband: Mehr als 300.000 Schüler in Deutschland befinden sich in Quarantäne

05.33 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schülerinnen und Schüler in Deutschland ist laut einem Zeitungsbericht deutlich gestiegen. Wie die „Bild“-Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe unter Berufung auf den Deutschen Lehrerverband berichtet, befinden sich derzeit mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler in Corona-Quarantäne.

Ende September waren es demnach noch rund 50.000 gewesen. Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne liege aktuell bei bis zu 30.000. Die Folge seien immer mehr Schulschließungen, sagte Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Blatt: „Wir erleben an den Schulen jetzt einen Salami-Lockdown.“ Damit meinte er die schrittweise Schließung von immer mehr Schulen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploß forderte die Landesregierungen zu mehr Sicherheitsvorkehrungen an Schulen auf. Er sagte zu „Bild“: „Einen fortwährenden Salami-Lockdown, der zu großen Unsicherheiten für Familien führt, darf es nicht geben.“ Deswegen müssten alle Klassenräume schnellstmöglich mit Belüftungsanlagen und Plexiglas-Trennwänden ausgestattet werden.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat unterdessen eine Verlängerung der Winter-Schulferien im einwohnerstärksten Bundesland wegen der Corona-Pandemie ins Spiel gebracht - und im Gegenzug zwei schulfreie Tage weniger an Karneval. Dies sei eine „denkbare Möglichkeit“, sagte Laschet am Dienstag im WDR Fernsehen zu Überlegungen, die Winterferien zwei Tage früher beginnen zu lassen. Konkret würde das bedeuten, dass diese nicht erst am 23., sondern schon am 21. Dezember beginnen würden.

Dienstag, 10. November: Virologe Drosten nennt Biontech-Impfstoff „beeindruckend“

22.04 Uhr: In der neuen Folge des NDR-Podcasts „Coronavirus-Update“ bewertet Christian Drosten, der Leiter der Virologie in der Berliner Charité, die Zwischenmeldung zum Impfstoff der Mainzer Firma Biontech als sehr positiv. Der von Biontech mit dem US-Partner Pfizer entwickelte Impfstoff könnte in mehr als 90 Prozent der Fälle eine Covid-19-Erkrankung verhindern. Lesen Sie hier: Drosten: „Der Impfstoff hat eine beeindruckende Effizienz“

Italien zählt fast 600 Corona-Tote an einem Tag

21.18 Uhr: In Italien ist die Zahl der Corona-Toten innerhalb eines Tages mit fast 600 auf den höchsten Wert seit über einem halben Jahr gestiegen. Binnen 24 Stunden registrierten die Gesundheitsbehörden nach Angaben vom Dienstag 580 Covid-19-Opfer. Damit starben in dem Land mit rund seinen 60 Millionen Einwohnern seit Februar insgesamt 42.330 Menschen im Zusammenhang mit der Viruskrankheit. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Dienstag bei knapp 35.100 Fällen in 24 Stunden. Bei der Gesamtzahl der Ansteckungsfälle wird somit die Marke von einer Million in Kürze erreicht werden.

Ungarn: Corona-Notstand für 90 Tage gebilligt

17.02 Uhr: Die sächsische Landesregierung zieht erste Konsequenzen aus der aus dem Ruder gelaufenen „Querdenken“-Demo in Leipzig. Versammlungen sollen künftig auf 1000 Teilnehmer begrenzt werden. Im Einzelfall sollen auch größere Kundgebungen möglich sein, wenn technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um das Infektionsrisiko zu senken, teilte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts mit. Bisher sieht die sächsische Corona-Schutzverordnung keine Begrenzung bei Versammlungen vor. Die neue Verordnung soll ab Freitag gelten.

Leipzig am vergangenen Wochenende: Polizisten stehen vor Demonstranten am Ende der Kundgebung der Stuttgarter Initiative „Querdenken“.

Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Ungarn: Corona-Notstand für 90 Tage gebilligt

17.02 Uhr: Das ungarische Parlament hat am Dienstag wegen der Corona-Pandemie nahezu einstimmig die Verlängerung des Gefahrennotstands für 90 Tage gebilligt. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban hatte diesen vergangene Woche für zunächst 15 Tage verhängt, wie es die Verfassung erlaubt. Mit der Parlamentsentscheidung vom Dienstag erhält Orban nun weitere 90 Tage freie Hand, um die sich ausbreitende Pandemie auf dem Verordnungsweg zu bekämpfen.

180 Abgeordnete der Regierungs- und der Oppositionsfraktionen stimmten für die Vorlage. Lediglich ein fraktionsloser Abgeordneter lehnte sie ab. Im Frühjahr hatte sich Orban unbefristete Vollmachten für den Kampf gegen die Corona-Krise geben lassen. Im In- und Ausland hatte er damit massive Kritik auf sich gezogen.

Allein am Dienstag verzeichneten die Behörden 4140 nachweisliche Ansteckungen in den letzten 24 Stunden. 103 Patienten starben im selben Zeitraum an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im März in Ungarn 118.918 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, das die Krankheit Covid-19 auslösen kann. 2596 Menschen starben in dem Zehn-Millionen-Einwohner-Land. Die Zahl der aktiv Infizierten wurde am Montag mit 88.737 angegeben.

Niederlande: Corona-Einschränkungen könnten kommende Woche gelockert werden

16.53 Uhr: Die Niederlande nehmen angesichts gesunkener Infektionszahlen vorsichtig Kurs auf eine Lockerung ihrer strengen Corona-Schutzmaßnahmen. Möglicherweise könnten in der kommenden Woche Kinos, Museen und Bibliotheken wieder öffnen, erklärte Gesundheitsminister Hugo de Jonge am Dienstag nach Angaben des Senders NOS. Regionale abendliche Ausgangssperren seien bis auf weiteres vom Tisch; Gaststätten müssten allerdings voraussichtlich noch bis Mitte Dezember geschlossen bleiben.

Laut Hugo de Jonge könnten die niederländischen Corona-Einschränkungen kommende Wochewieder gelockert werden.

Foto: Bart Maat / AFP

Wie das niederländische Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag mitteilte, gingen die registrierten Corona-Infektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage um 32 Prozent auf 43 621 zurück. In der Woche davor sei nur ein Rückgang um 5 Prozent verzeichnet worden. Die Regierung in Den Haag hatte Mitte Oktober einen Teil-Lockdown angeordnet, der vor einer Woche durch die Schließung von Museen, Theatern, Schwimmbädern, Vergnügungsparks und Zoos noch verschärft wurde.

Inzwischen sank den Behördenangaben zufolge der Reproduktionswert - das sogenannte Sieben-Tage-R - zum ersten Mal seit Mitte Juni unter 1 auf 0,91. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch etwa 91 weitere Menschen ansteckten. Liegt der R-Wert für längere Zeit unter eins, zeigt dies ein Abflauen des Infektionsgeschehens.

Biontech schließt Liefervereinbarungen für 570 Millionen Corona-Impfdosen

16.25 Uhr: Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hat nach eigenen Angaben mit seinem US-Partner Pfizer Liefervereinbarungen mit mehreren Ländern und der EU für insgesamt 570 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs für dieses und das nächste Jahr geschlossen. Darüber hinaus gebe es Kaufoptionen für weitere 600 Millionen Dosen, teilte Biontech am Dienstag mit. Alle Vereinbarungen sind den Angaben zufolge abhängig vom klinischen Erfolg und der Zulassung.

Das Unternehmen hatte zuvor ermutigende Zwischenergebnisse zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs vorgelegt und angekündigt, voraussichtlich schon ab der kommenden Woche mit Pfizer die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA zu beantragen.Neben der EU gibt es laut Biontech auch Liefervereinbarungen unter anderem mit den USA, Kanada und Japan.

Auf der Grundlage von Lieferprognosen geht Biontech davon aus, dass in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoffdosen geliefert und im nächsten Jahr bis zu 1,3 Milliarden Dosen hergestellt werden. Eine wichtige Rolle bei der Herstellung soll die Produktionsanlage im hessischen Marburg spielen. Die Übernahme des Werks von dem Schweizer Pharmariesen Novartis wurde laut Biontech im Oktober abgeschlossen.

Politiker zweifeln an Lockerung der Corona-Einschränkungen ab Ende November

16.04 Uhr: FDP-Vize Wolfgang Kubicki und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerten im „Spiegel“ Zweifel, ob die aktuellen Corona-Einschränkungen wie geplant Ende November auslaufen können. „Ich befürchte, dass die Infektionszahlen auch Ende November noch nicht heruntergehen“, sagte Kubicki.

Dann die Beschränkungen wieder aufzuheben sorge nur für einen Jo-Jo-Effekt der Maßnahmen den ganzen Winter über. „Weihnachten und Silvester feiern können wir“, zeigte sich Lauterbach zwar optimistisch, allerdings „auf keinen Fall wie im letzten Jahr“.

Laut dem Divi-Intensivregister der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin stieg die Zahl der Corona-Patientinnen und Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden, am Dienstag im Tagesvergleich um 54 auf 3059 an. Davon wurden 1737 invasiv beatmet, 49 mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen mit 15.332 angegeben. Dies entspricht ungefähr dem Stand, der auch am Dienstag der Vorwoche registriert wurde.

Biontech machte aufgrund Corona-Forschung Verluste in Millionenhöhe

15.43 Uhr: Die intensiven Forschungen an Corona-Impfstoffen haben das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech tiefer in die Verlustzone geführt. Von Juli bis September belief sich der Nettoverlust auf 210 Millionen Euro, wie die Firma am Dienstag auf einer virtuellen Pressekonferenz bekanntgab. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte das Minus 30,1 Millionen Euro betragen. Insgesamt steht demnach in diesem Jahr bis September ein Nettoverlust von 351,7 Millionen Euro.

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten am Montag erklärt, ihr Impfstoff sei zu über 90 Prozent wirksam. Sie wollen nun in der kommenden Woche in den USA eine beschleunigte Genehmigung für die Zulassung beantragen. Biontech-Chef Ugur Sahin zeigte sich deshalb zuversichtlich für die weitere Geschäftsentwicklung.

„Die gestrige Veröffentlichung der ersten Zwischenanalyse aus unserer globalen Phase 3-Studie für unseren Impfstoffkandidaten BNT162 gegen Covid-19 ist ein Wendepunkt, sowohl für unser Unternehmen als auch für die Innovation in der Wissenschaft“, sagte Sahin. „Diese Daten bringen uns einer möglichen Lösung für die aktuelle globale Pandemie einen Schritt näher.“

Maskenpflicht in Grundschulen: Vorschlag trifft auf Skepsis

15.08 Uhr: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich für eine Maskenpflicht im Unterricht auch in Grundschulen ausgesprochen. Stefanie Hubig, rheinland-pfälzische Bildungsministerin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), hält eine Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht derzeit nicht für notwendig. Kleine Kinder seien nicht die Überträger der Corona-Infektionen, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Mainz.

Anja Karliczek (CDU) hatte sich für eine Maskenpflicht im Unterricht auch in Grundschulen ausgesprochen.

Foto: Michael Kappeler / dpa

„Maskenpflicht in der Grundschule ist pädagogisch sehr problematisch“, warnte auch Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Kinder seien beim Lesen- und Schreiben-Lernen und auch aus emotionalen Gründen auf die Mimik angewiesen. Zudem vermutete Hoffmann auch, dass Masken die Konzentrationsfähigkeit der Kinder einschränken und zu Unwohlsein führen könnten. Sie betonte, Masken seien kein Ersatz für Abstand, Lüftungsmöglichkeiten und Hygiene.

In den Schulen könne der Mindestabstand momentan nicht eingehalten werden, schrieb der Bundesvorsitzende Udo Beckmann. Insbesondere in Gebieten mit hohen Neuinfektionszahlen könne das Maskentragen dazu beitragen, Neuinfektionen zu verhindern. Ilka Hoffmann von der GEW forderte wissenschaftliche Untersuchungen zum Nutzen und den tatsächlichen Auswirkungen der Masken an Schulen.

„Wirtschaftsweise“ bei Konjunktur zuversichtlicher als Regierung

14.22 Uhr: Die „Wirtschaftsweisen“ erwarten, dass die Konjunktur in Deutschland infolge der Corona-Krise in diesem Jahr nicht so schlimm abstürzt wie befürchtet. Aufgrund der kräftigen Erholung im Sommer dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 5,1 Prozent schrumpfen und damit ungefähr so stark wie während der globalen Finanzkrise 2009, heißt es im Jahresgutachten. Es lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Auszügen vor und wird an diesem Mittwoch vorgelegt.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet in der Ende Oktober vorgelegten Herbstprognose ein Minus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5,5 Prozent. Im Juni hatten die „Wirtschaftsweisen“ noch einen BIP-Rückgang von 6,5 Prozent vorhergesagt.

Zugleich heißt es im Gutachten des Sachverständigenrats aber: „Für die weitere Entwicklung bleiben das Infektionsgeschehen und die daraufhin getroffenen Einschränkungen entscheidend.“Für das kommende Jahr rechnet Altmaier mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,4 Prozent. Die „Wirtschaftsweisen“ prognostizieren ein etwas schwächeres Wachstum von 3,7 Prozent.

AfD-Fraktion reicht Klage gegen Corona-Verordnung ein

14.00 Uhr: Die AfD im Brandenburger Landtag will die Corona-Beschränkungen aus der jüngsten Verordnung vor dem Landesverfassungsgericht mit einer Klage kippen. „Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Corona-Politik der Landesregierung und der Bundesregierung Schaden anrichtet, dass sie unverantwortlich ist, weil sie nicht angemessen ist“, sagte Fraktionschef Christoph Berndt am Dienstag in Potsdam.

Die 23 Abgeordneten reichten nach Angaben der AfD-Politikerin Lena Duggen Verfassungsklage ein, weil sie die Verordnung für rechtswidrig hielten. „Es ist unbegreiflich, dass die einen ihr Handwerk oder ihr Unternehmen weiter ausführen dürfen, andere nicht.“

EU-Kommission: Liefervertrag für Corona-Impfstoff von Biontech ist fertig

13.48 Uhr: Die EU-Kommission hat die Gespräche über die Lieferung eines Corona-Impfstoffs mit den Pharmafirmen Biontech und Pfizer abgeschlossen – nun muss der Vertrag nur noch unterzeichnet werden. „Wir haben die Verhandlungen abgeschlossen“, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Dienstag. Ziel sei es, „dass dieser Vertrag in den kommenden Tagen unterzeichnet wird“. Kyriakides ging von „zwei oder drei weiteren Tagen“ bis zur Unterzeichnung aus.

Bundesregierung förderte Impfstoff-Entwicklung von Biontech

12.59 Uhr: US-Vizepräsident Mike Pence sagte, dass die Unterstützung durch das Programm „Operation Warp Speed“ der US-Regierung dazu beigetragen habe, die Entwicklung des Biontech-Impfstoffs zu beschleunigen. Pfizer habe von Operation Warp Speed allerdings ​​keinerlei Mittel für Entwicklung, klinische Prüfung und Herstellung des Impfstoffs erhalten. stellte das Unternehmen klar.

Pfizers Partner, das Mainzer Unternehmen Biontech, bekam dagegen von der Bundesregierung Geld. Im Rahmen einer Vereinbarung im September hat das deutsche Unternehmen von der Regierung 445 Millionen US-Dollar (rund 377 Millionen Euro) zur Beschleunigung des Impfstoffs durch den Aufbau von Produktions- und Entwicklungskapazitäten erhalten.

Spahn: Deutschland will bis 100 Millionen Dosen von Biontech-Impfstoff erhalten

12.14 Uhr: Deutschland möchte bis zu 100 Millionen Dosen des Corona-Impfserhalten. Damit sei die Bundesregierung in den Gesprächen in der EU angetreten, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in Berlin mit. Für eine Immunisierung sollen zwei Impfdosen pro Person nötig sein.

Nach Vertragsabschluss in der EU haben alle 27 Länder gleichzeitig Zugriff auf erste Lieferungen. Sie sollen nach Bevölkerungsstärke verteilt werden. Deutschland hat einen Anteil von rund 19 Prozent.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erhofft sich von Biontech die Lieferung von bis zu 100 Millionen Impfdosen für Deutschland.

Foto: Maja Hitij / Getty Images

Biontech-Impfstoff – EU steht vor Vertragsabschluss

11.31 Uhr: Der vielversprechende Impfstoff der Pharmafirmen Biontech und Pfizer soll rasch auch in der Europäischen Union zur Verfügung stehen. Die EU-Kommission stehe kurz vor dem Abschluss eines Liefervertrags, sagte der CSU-Europapolitiker Manfred Weber am Dienstag im Fernsehsender Phoenix. „Ich kann Entwarnung geben: Die Verträge werden in den nächsten Stunden unterschrieben und dann auch durch die Kommissionsbeschlüsse morgen rechtlich verankert werden“, sagte er.

Die EU-Kommission verhandelt seit Monaten mit Biontech und Pfizer. Nach Vorgesprächen hatte die Behörde schon im September erklärt, sie wolle bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen der Hersteller beziehen. Ein Rahmenvertrag kam aber noch nicht zustande - anders als bei drei anderen Impfstoffherstellern. Am Montag hatten Biontech und Pfizer vielversprechende Daten über die Wirksamkeit und Verträglichkeit ihres Impfstoffs vorgelegt.

„Die Verträge müssen fachlich, sachlich, rechtlich ordentlich abgeschlossen werden“, sagte Weber. Es habe am Schluss noch Diskussion darüber gegeben, dass Pfizer europäisches Recht, auch das Haftungsrecht Europas, zu respektieren habe. „Das musste noch geklärt werden“, fügte er hinzu. Doch könne man „zusichern, dass wir Europäer auf diesen Impfstoff auch Zugriff haben“. Es habe sich ausgezahlt, dass Europa die Gespräche mit einer Stimme geführt habe. So habe man gegenüber dem US-Konzern Pfizer stärker auftreten können.

Palästinensischer Chefunterhändler Sajeb Erakat an Covid-19 gestorben

11.31 Uhr: Der palästinensische Chefunterhändler Sajeb Erakat ist an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben. Der 65-Jährige starb am Dienstag im Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem, wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem palästinensischen Präsidialamt erfuhr. Erakat sei an Lungenfibrose gestorben, erklärte das Präsidialamt.

Der palästinensische Chefunterhändler und Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) war am 18. Oktober wegen seiner Covid-19-Erkrankung ins Hadassah-Krankenhaus eingeliefert worden. Wegen seines kritischen Gesundheitszustands hatten die Ärzte ihn in ein künstliches Koma versetzt.

Bei Erakat war vor drei Jahren eine Lungentransplantation vorgenommen worden, weshalb er als Risikopatient galt. Der PLO-Generalsekretär gehörte zum inneren Führungszirkel um den Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas. Seit Jahrzehnten war er eine Schlüsselfigur der palästinensischen Politik: Als Chefunterhändler der Palästinenser führte er die Verhandlungen mit der israelischen Seite zur Beilegung des Nahost-Konflikts.

CDU kritisiert Senat wegen Corona-Krisenmanagement

11.24 Uhr: Die CDU hat das Corona-Krisenmanagement des rot-grünen Hamburger Senats scharf kritisiert und ihm Unfähigkeit vorgeworfen. In den Schulen spitze sich die Lage weiter zu und in den Gesundheitsämtern funktioniere die Kontaktverfolgung kaum noch, bemängelten Fraktionschef Dennis Thering und der Landesvorsitzende Christoph Ploß am Mittwoch. Zudem fehle eine dringend nötige Langfriststrategie, die weitere Lockdowns verhinderten. „Der rot-grüne Senat zeigt leider gerade, dass er dem nicht gewachsen ist“, sagte Thering.

Auf Dauer ließen sich Hilfsprogramme zur Sicherung der Wirtschaft und der Arbeitsplätze nicht finanzieren. „Daher müssen wir jetzt, Monate nach Ausbruch der Pandemie, in denen wir ziemlich viel über die Verbreitung des Virus gelernt haben, mit einer echten Langfriststrategie die weiteren Folgen spürbar abmildern“, forderte er. Es gehe auch darum, zu lernen, „unter Wahrung von hygienischen Standards mit dem Virus zu leben“, sagte Ploß.

„Dazu gehören technische Lösungen wie Luftreinigungsanlagen, dazu gehört aber auch, dass der rot-grüne Senat Datenschutz nicht länger höher gewichtet als das Recht auf Bildung, die Berufsausübung oder Freiheitsrechte.“ Auch müsse die Digitalisierung der Gesundheitsämter stärker vorangetrieben werden. „Demokratische Staaten in Asien wie Südkorea oder Taiwan zeigen, wie man mithilfe von digitalen Systemen das Coronavirus bekämpfen kann“, sagte Ploß.

Zwei neue Corona-Infektionsfälle im Weißen Haus

10.55 Uhr: Im Umfeld von US-Präsident Donald Trump gibt es laut US-Medienberichten zwei weitere Corona-Infektionsfälle: Wie der Sender ABC am Montag (Ortszeit) berichtete, wurde Bauminister Ben Carson wegen seiner Infektion in das Militärkrankenhaus Walter Reid vor den Toren Washingtons gebracht, in dem auch Trump selbst wegen Covid-19 behandelt worden war. Positiv getestet wurde laut dem Sender NBC auch der ranghohe Präsidentenberater David Bossie.

US-Bauminister Ben Carson und Präsidentenberater David Bossie wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Foto: MANDEL NGAN / AFP

Am vergangenen Freitag war eine Corona-Infektion bei Trumps Stabschef Mark Meadows bekannt geworden. Wann er sich angesteckt hat, war zunächst unklar. Laut der Zeitung „Washington Post“ befand er sich am vergangenen Mittwoch unter den rund 150 Zuhörern einer Ansprache von Trump. Im Weißen Haus hat es bereits eine Reihe an Covid-19-Fällen gegeben, neben Trump selbst waren unter anderem auch seine Frau Melania und die Top-Beraterin Hope Hicks erkrankt.

AfD-Abgeordnete reichen Klage gegen Maskenpflicht im Bundestag ein

10.50 Uhr: Abgeordnete der AfD-Fraktion haben beim Bundesverfassungsgericht ihre angekündigte Organklage wegen der Maskenpflicht im Bundestag eingereicht. Die Klage sei bereits am 4. November eingegangen, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag in Karlsruhe. Ein Eilantrag sei damit nicht verbunden. Der Zweite Senat wird die Klage, hinter der 19 Abgeordnete stehen, also nicht auf die Schnelle, sondern gleich umfassend prüfen.

Die von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) angeordnete Maskenpflicht gilt seit dem 6. Oktober. Seitdem muss in allen Gebäuden des Bundestags, auch im Plenarsaal, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Abgeordnete können diesen aber abnehmen, wenn sie - im Plenarsaal und in Sitzungsräumen - Platz genommen haben oder am Rednerpult stehen. Mehrere AfD-Abgeordnete hatten sich der Anordnung demonstrativ widersetzt.

Esken spricht sich für Unterricht in kleinen Gruppen aus

8.44 Uhr: Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen hat sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken dafür ausgesprochen, in Schulen nur noch kleinere Gruppen im Wechsel zu unterrichten. „Es kommt wirklich darauf an, dass wir Präsenzunterricht auch weiterhin aufrechterhalten“, sagte Esken am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“. Für Kinder und Jugendliche sei es wichtig, ihre Lehrer und Mitschüler regelmäßig zu treffen. Deshalb müssten die Schulen offengehalten werden. „Auf der anderen Seite ist Infektionsschutz natürlich sehr wichtig. Und deswegen sind kleinere Gruppen auch sinnvoll.“

Konzepte mit einem sogenannten hybriden Wechselunterricht – sprich abwechselnd im Präsenz- und im Fernunterricht – seien sehr hilfreich. Mindestens in der Oberstufe könnten sie nach Auffassung der SPD-Chefin auch durchgängig eingesetzt werden. Man habe mittlerweile ein Infektionsgeschehen, das es nicht zulasse, nur an einzelnen Orten zu reagieren. „Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Kultusminister sich jetzt auf den Weg machen, solche Modelle eben auch flächendeckend einzusetzen, um Bildung zu gewährleisten.

Brasilien stoppt Studie mit Corona-Impfstoffkandidaten aus China wegen „ernsthaftem negativen Vorfall“

8.34 Uhr: Bei „Hart aber fair“ ging es am Montagabend um den Corona-Impfstoff von Biontech. Warum eine Impfpflicht nicht nötig sei, erklärte Karl Lauterbach. Lesen Sie mehr: Lauterbach bei „Hart aber fair“: Impfpflicht kommt nicht

8.06 Uhr: Die brasilianischen Behörden haben die klinischen Studien mit einem zunächst vielversprechenden Corona-Impfstoffkandidaten aus China gestoppt. Nach einem „ernsthaften negativen Vorfall“ habe sie die Aussetzung der Tests mit dem Impfstoff CoronaVac angeordnet, teilte die Behörde Anvisa am Montag mit. Demnach finden bereits seit dem 29. Oktober keine klinischen Studien mehr mit dem vom Pharmaunternehmen Sinovac Biothech entwickelten Impfstoff mehr statt.

Worum es sich bei dem „ernsthaften negativen“ Vorfall genau handelte, teilte Anvisa nicht mit. Die genauen Umstände könnten aufgrund der Privatsphäre-Richtlinien nicht öffentlich gemacht werden, hieß es.

Gemeint seien mit negativen Vorfällen jedoch Todesfälle nach der Verabreichung des Mittels, potenziell lebensgefährliche Nebenwirkungen, schwerwiegende Behinderungen, Krankenhaus-Aufenthalte, Geburtendefizite und weitere „klinisch signifikante Vorkommnisse“, erklärte Anvisa weiter. Den Angaben zufolge war von dem genannten negativen Vorfall eine freiwillige Testperson betroffen.

Depressive von Corona-Lockdown stärker betroffen

5.31 Uhr: In Deutschland sind Menschen mit Depressionen nach einer neuen Studie stärker von den Folgen der Corona-Maßnahmen betroffen als die Allgemeinbevölkerung. So haben sie zum Beispiel den Lockdown im Frühjahr als deutlich belastender erlebt, heißt es im neuen „Deutschland-Barometer Depression“, das am Dienstagvormittag vorgestellt werden soll. Für diese Untersuchung lässt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe jährlich rund 5000 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren mit unterschiedlichen Schwerpunkten repräsentativ online befragen, zuletzt im Juni und Juli.

Danach empfanden rund drei Viertel der Menschen mit Depressionen (74 Prozent) den Lockdown im Frühjahr als bedrückend. In der Allgemeinbevölkerung seien es 59 Prozent gewesen, heißt es in der Analyse. Menschen mit Depressionen hätten zum Beispiel fast doppelt so häufig unter einer fehlenden Tagesstruktur und Grübelei gelitten. Im Vergleich zur Bevölkerung insgesamt vermissten sie auch noch häufiger den Kontakt zu anderen.

Scholz: Finanzielle Folgen der Corona-Pandemie noch lange spürbar

1.35 Uhr: Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie werden nach Einschätzung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) noch über Jahre spürbar sein. „Die Bundeshaushalte 2020 und 2021 stehen im Zeichen des Kampfes gegen die Corona-Pandemie“, sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Er bekräftigte: „Die gesundheitlichen Folgen der Pandemie haben wir hoffentlich im nächsten Jahr überstanden, doch die wirtschaftlichen Folgen werden viel länger zu spüren sein - das muss die Finanzplanung beachten.“

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geht davon aus, dass die Folgen der Coronavirus-Pandemie noch lange spürbar sein werden.

Foto: Britta Pedersen / dpa

Der Wert eines guten Gesundheitswesen, eines starken Sozialstaats und eines leistungsfähigen Gemeinwesens sei allen gerade sehr bewusst geworden. „All das muss nachhaltig finanziert sein“, sagte er auch mit Blick auf Rufe nach höheren deutschen Verteidigungsausgaben. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Krise kommt der Arbeitskreis Steuerschätzungen von Dienstag an zu digitalen Beratungen zusammen. Am Donnerstag gibt Scholz die Ergebnisse bekannt.

Karliczek für Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen

0.02 Uhr: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hält eine Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen für sinnvoll – auch an Grundschulen. „Eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht halte ich in einer Phase hoher Infektionszahlen selbst an Grundschulen ebenfalls für zumutbar, auch wenn das Maskentragen über den Tag natürlich lästig ist“, sagte die CDU-Politikerin der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag). „Das Maskentragen ist aber für mich das effektivste Mittel, um Unterricht zu ermöglichen.“

In mehreren Bundesländern gilt wegen der gestiegenen Infektionszahlen derzeit eine Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen. Grundschüler sind allerdings in der Regel davon ausgenommen.

Montag, 9. November: Spahn will schnellen Vertrag mit Biontech-Pfizer

23.45 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verlangt, dass die EU so schnell wie möglich einen Vertrag über die Lieferung eines Corona-Impfstoffs mit dem Mainzer Unternehmen Biontech und dem Pharmakonzern Pfizer abschließt. Es gebe bisher einen Vorvertrag, aber keinen Abschluss, kritisierte Spahn am Montagabend im „heute journal“ des ZDF. Auch wenn viele rechtliche Fragen zu klären seien - es gehe auch um Geschwindigkeit.

„Ich möchte vor allem, dass wir in den nächsten Tagen zu einem Abschluss kommen als Europäische Union. Ich könnte es als deutscher Gesundheitsminister jedenfalls schwer erklären, wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller verimpft würde als in Deutschland selbst“, betonte der Minister. Deshalb dringe er „sehr sehr stark darauf“, dass man jetzt endlich zu einem Ergebnis komme.

Corona-Folge – Starkes Umsatzwachstum bei Hornbach-Baumarktgruppe

22.15 Uhr: Die Baumarkt-Gruppe Hornbach blickt optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr: Das Umsatzwachstum dürfte zwischen 13 und 17 Prozent betragen, teilte das Unternehmen mit. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern rechnet Hornbach mit 290 bis 360 Millionen Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum betrugen die Erlöse 227 Millionen Euro.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 zögen sich die Konsumenten stärker in die eigenen vier Wände zurück und gäben mehr Geld für Heimwerkerprojekte in Haus und Garten aus, hieß es zur Begründung für die Entwicklung.

Kunden stehen mit Einkaufswagen in einem Hornbach-Baumarkt in einer Schlange vor den Kassen an. Seit dem Ausbruch der Pandemie geben die Deutschen mehr Geld für Heimwerkerprojekte aus.

Foto: Sven Hoppe / dpa

Johnson – Annährend so viele Patienten im Krankenhaus wie im Frühjahr

21.18 Uhr: In britischen Krankenhäusern werden wieder fast so viele Covid-19-Patienten behandelt wie im Frühjahr. „Wir sind auf dem Weg zu dem gleichen Niveau wie in der ersten Welle“, sagte der britische Premier Johnson . Am 5. November seien rund 13.000 Menschen im Krankenhaus mit Covid-19 behandelt worden. Auch die Zahl der Todesfälle sei auf hohem Niveau - sie lag zuletzt mehrfach bei rund 300 Fällen pro Tag.

Bereits nach dem Frühjahr galt Großbritannien als eines der am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder in Europa. Nach Zahlen der Statistikbehörde hat die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 mittlerweile die Schwelle von 65.000 überschritten.

Auch Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt Risikogebiet

20.13 Uhr: Als letztes Bundesland hat Mecklenburg-Vorpommern den Sieben-Tage-Wert von 50 bei den Corona-Neuinfektionen überschritten und gilt damit insgesamt als Risikogebiet. Wie das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite mitteilte, liegt der Wert nun landesweit bei 50,18. Am Vorabend hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) den Wert noch mit 49,7 angegeben.

Am Wochenende waren für das Land an Müritz und Ostsee 163 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der seit März registrierten Ansteckungen dem Lagus zufolge auf mindestens 3741.

Mehr als 10 Millionen Corona-Infektionen in den USA

20.11 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in den USA hat die Marke von zehn Millionen überschritten. Das geht aus Berechnungen der Johns-Hopkins-Universität hervor. Täglichen infizieren sich in den USA im Durchschnitt fast 110.000 Menschen mit dem Virus. Bislang starben mehr als 237.000 Amerikaner an oder mit dem Corona-Virus.

Ukrainischer Präsident Selenskyj mit Coronavirus infiziert

19.53 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 42-jährige Staatschef teilte auf Facebook mit, er sei positiv auf das Virus getestet worden, fühle sich aber „gut“. Er werde sich nun in Selbst-Isolation begeben und weiter seine Pflichten ausüben, sagte er weiter. Seine Ehefrau hatte sich im Juni ebenfalls mit dem Virus infiziert und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Samstag meldete die Ukraine die Rekordzahl von mehr als 10.700 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 an einem Tag.

Merz, Röttgen und Kretschmer vorsorglich in Quarantäne

19.35 Uhr: Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Michael Kretschmer hatten am vergangenen Freitag von einem Studio aus gemeinsam an einer Online-Parteiveranstaltung teilgenommen. Ebenfalls im Studio anwesend war Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU). Ein bei Schmidt durchgeführter Corona-Schnelltest war am Sonntag positiv ausgefallen. Lesen Sie dazu: Merz, Röttgen und Kretschmer vorsorglich in Quarantäne

Während der Podiumsdiskussion im Rahmen einer CDU-Digitalkonferenz stehen Thomas Schmidt (Regionalminister Sachsen)(v.l.), Friedrich März, Barbara Klepsch (sächsische Ministerin für Kultur), Alexander Dierks (CDU-Generalsekretär Sachsen), Norbert Röttgen und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer mit Mund-Nasen-Masken in einem Fernsehstudio.

Foto: Paul Schaefer / dpa

19.32 Uhr: WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus hat vor einer Ermüdung im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gewarnt. Die Menschen seien vielleicht des Virus „müde“, doch das kümmere das Virus nicht, sagte Tedros zu Beginn der virtuellen Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation.

Nach den Worten des WHO-Generalsekretärs hat die Pandemie der Welt gezeigt, wie wichtig eine Rückbesinnung auf „gemeinsame Ziele“ sei. Dieser Gemeinsinn sei in den vergangenen Jahren durch „fehlgeleiteten Nationalismus und Isolationismus“ ausgehöhlt worden, fügte er hinzu.

Er bezog sich auch auf den bitteren Konflikt mit US-Präsident Trump, der im Juni die Zusammenarbeit der USA mit der WHO aufgekündigt hatte. Trumps künftiger Nachfolger Biden hatte bereits angekündigt, die Entscheidung wieder rückgängig zu machen.

Kommunalverband überzeugt – „Lockdown light“ zeigt Wirkung

18.53 Uhr: Nach einer Woche Teil-Lockdown hat der Städte- und Gemeindebund ein positives Zwischenfazit gezogen. „Der von Bund und Ländern beschlossene sogenannte Lockdown light zeigt in den Kommunen sichtbar Wirkung“, sagte der Hauptgeschäftsführer Landsberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

“Die Innenstädte sind leerer, die Zahl der Menschen im Homeoffice hat wieder zugenommen und auch die Auslastung von Bussen und Bahnen geht erkennbar zurück.“ Auch in der Stimmung der Bevölkerung könne man feststellen, dass die allermeisten Menschen wieder vorsichtiger geworden seien, sagte Landsberg.

Grüne wollen Corona-Demo in Leipzig zum Thema im Bundestag machen

17.32 Uhr: Die Vorkommnisse bei der „Querdenken“-Demonstration am Wochenende in Leipzig sollen ein Nachspiel im Bundestag haben. Das Verhalten der Demonstranten und die Reaktion der Polizei sollten auch auf Bundesebene „dringend aufgeklärt werden“, forderte der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz im Gespräch mit unserer Redaktion. „Daher haben wir am Sonntag beantragt, dass die Bundesregierung in den zuständigen Gremien des Bundestages hierüber berichtet“, sagte er.

Unter anderem wollen die Grünen wissen, warum die aufgelöste Demonstration noch durch die Innenstadt ziehen durfte und welche extremistischen und gewaltbereiten Gruppen an den Protesten beteiligt waren. „Ein Bundesinnenminister, der vorgibt, sich nach den Ereignissen von Leipzig „vor“ die Polizei zu stellen, versteckt sich „hinter“ der Polizei““, sagte von Notz. Niemand kritisiere die Beamtinnen und Beamten, „sondern das offenkundig unzureichende Einsatzkonzept und die politisch hierfür Verantwortlichen.“

Teilnehmer stehen nach dem Ende einer Demonstration der Stuttgarter Initiative ·Querdenken· am Hauptbahnhof hinter der Reiterstaffel der Polizei. Zu der Kundgebung gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen wurden 20.000 Menschen erwartet. Es kam zu Ausschreitungen.

Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Wie geht es weiter mit den Corona-Impfstoffen wie dem von Biontech?

16.21 Uhr: Wie das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech am Montag mitteilte, bietet seine Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Hier lesen Sie, wie es jetzt mit beim Corona-Impfstoff weitergehen soll.

Zahl der Corona-App-Downloads steigt weiter

15.22 Uhr: Die Zahl der Downloads der Corona-Warn-App steigt weiter. Bis zum Montagmorgen sei die App 22,14 Millionen Mal heruntergeladen worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Über das Wochenende sei die Zahl „sehr nennenswert gestiegen“.

Inzwischen seien 3,116 Millionen Testergebnisse von Laboren über die App übermittelt worden. 53.565 Nutzer, die positiv getestet worden seien, hätten dies über die App auch anonym möglichen Kontaktpersonen mitgeteilt. „Es werden deutlich mehr“, sagte Seibert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte dazu aufgerufen, positive Ergebnisse über die App zu teilen, um andere anonym zu warnen. Lesen Sie auch: Corona-App auf iPhone oder Android installieren – So geht es

Spahn nennt Impfstoff-Fortschritt bei Biontech „sehr ermutigend“

14.16 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Fortschritte des Mainzer Unternehmens Biontech und des Pharmakonzerns Pfizer bei einem Corona-Impfstoff als „sehr ermutigend bezeichnet“. Die Unternehmen hatten zuvor mitgeteilt, ihr Impfstoff biete nach Studiendaten einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Voraussichtlich ab der kommenden Woche soll die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden.

Spahn sagte, die Ergebnisse zeigten, „dass dieser Impfstoff einen Unterschied macht“. Es freue ihn sehr, dass ein deutsches Unternehmen zu den ersten mit solchen Erfolgen zähle. Gleichwohl müssten natürlich weitere Erfahrungen abgewartet werden. „Das heißt noch nicht, dass morgen die Zulassung erfolgt.“

Spahn erläuterte, eine Zulassung bei der FDA wäre zuerst einmal eine Zulassung in den USA. „Es kann dadurch eine zeitliche Differenz entstehen zwischen amerikanischer und europäischer Zulassung.“ Doch gehe er von einer parallelen Beantragung bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA aus. Als deutscher Gesundheitsminister wolle er erreichen, dass ein Impfstoff eines deutschen Unternehmens „nicht zuerst in anderen Ländern zur Verfügung steht“.

Biden präsentiert Corona-Expertenrat

13.48 Uhr: Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat am Montag seinen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorgestellt. „Ich werde mich von der Wissenschaft und von Experten informieren lassen“, erklärte Biden in einer Pressemitteilung. Der Expertenrat solle dabei unterstützen, die Anti-Corona-Maßnahmen der neuen Regierung zu gestalten. Dabei gehe es vor allem darum, steigende Infektionszahlen unter Kontrolle zu bringen, die Entwicklung und Verteilung von sicheren und wirksamen Impfstoffen zu fördern und gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen.

Der neue Expertenrat soll eine Dreierspitze aus Vivek Murthy, David Kessler und Marcella Nunez-Smith bekommen. Murthy war von 2014 bis 2017 oberster Gesundheitsbeamter der US-Regierung, Kessler leitete früher die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA und Nunez-Smith ist Professorin an der Yale University, wo sie unter anderem zur Gesundheitsförderung von marginalisierten Bevölkerungsgruppen forscht. Zehn weitere Mitglieder gehören dem Gremium an, viele arbeiteten bereits für frühere US-Regierungen.

Corona-Impfung zuerst für Alte, Kranke und zentrale Mitarbeiter

13.48 Uhr: Nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs sollen in Deutschland Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen bevorzugt geimpft werden. Ebenso sollen Menschen in Schlüsselstellungen in der Gesellschaft und für die öffentliche Ordnung die anfangs wohl knappen Dosen zuerst bekommen, also etwa Mitarbeiter von Gesundheitsämtern und Sicherheitsbehörden, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher. Das geht aus einem Positionspapier des Deutschen Ethikrats, der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina und der am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelten Ständigen Impfkommission hervor, die die Institutionen am Montag im Auftrag der Bundesregierung in Berlin vorlegten.

Auch Menschen, die etwa in Heimen für Obdachlose oder Asylbewerber sehr beengt untergebracht seien, sollten dazuzählen, wie die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx erläuterte. Noch seien genaue Feststellungen zur Priorisierung aber nicht getroffen, also nicht alle bevorzugten Gruppen genau identifiziert. Es fehlten noch Daten.

Corona-Lockdown in Ungarn

13.02 Uhr: Angesichts der massiven Zunahme an Infektionen mit dem Coronavirus hat Ministerpräsident Viktor Orban einen Lockdown über Ungarn verhängt. Die Maßnahmen umfassen eine nächtliche Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr, die Schließung von Gaststätten und Hotels (letztere außer für Geschäftsreisende) und den Übergang vom Präsenz- zum Digitalunterricht ab der 8. Schulstufe. Sie treten am Mittwoch in Kraft und gelten vorerst für 30 Tage.

Die Maßnahmen erstrecken sich außerdem auf die Schließung von Theatern, Museen, Fitness-Studios, Freizeiteinrichtungen und gedeckten Schwimmbädern. Sportveranstaltungen dürfen nur ohne Publikum stattfinden. Hochzeiten dürfen nur im engen Familienkreis abgehalten werden, an Begräbnissen höchstens 50 Menschen teilnehmen. Familientreffen und private Veranstaltungen sind auf höchstens zehn Teilnehmer beschränkt.

Biontech-Impfstoff soll 90-prozentigen Schutz bieten

12.52 Uhr: Erstmals gibt es zu einem für Europa maßgeblichen Corona-Impfstoff Zwischenergebnisse aus der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase. Wie das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech am Montag mitteilte, bietet seine Impfung diesen Daten zufolge einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Weiter hieß es, Biontech und der Pharmariese Pfizer wollten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen.

Die Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Marylyn Addo, bewertete diese Nachrichten gegenüber dem „Spiegel“ als „interessante erste Signale“. Allerdings könne man die Daten erst abschließend einschätzen, wenn Primärdaten und eine Peer-Review-Publikation verfügbar seien.

Söder gegen RKI-Empfehlung für weniger Corona-Tests

12.12 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat die neuen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) für Corona-Tests kritisiert. „Wir sind da sehr skeptisch, ob das in der Praxis umzusetzen und anwendbar ist“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Konferenz des CSU-Vorstands in München. Jemand, der Symptome habe oder fühle, müsse die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen.

Andernfalls sehe er die Gefahr, dass auch die Wirtschaft gelähmt werde, wenn die Menschen keine Möglichkeit mehr hätten, sich testen zu lassen. „Wir werden in Bayern auf jeden Fall die kostenlosen Tests fortsetzen.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will weiterhin an kostenlosen Corona-Tests festhalten.,

Foto: Peter Kneffel / dpa

Ethikrat, Ständige Impfkommission und Leopoldina gegen Impfpflicht

12.08 Uhr: Der Deutsche Ethikrat, die Ständige Impfkommission und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sind gegen eine generelle Pflicht zur Impfung gegen das Coronavirus in Deutschland. Impfungen setzten eine aufgeklärte, freiwillige Zustimmung voraus, erklärten die Wissenschaftsorganisationen am Montag in Berlin. Eine undifferenzierte Impfpflicht sei deshalb auszuschließen. Allenfalls beim Vorliegen schwerwiegender Gründe lasse sich für eine klar definierte Gruppe von Menschen eine Impfpflicht rechtfertigen – etwa für Mitarbeiter in ständigem Kontakt mit Hochrisikopatienten.

Leipzig: Linksfraktion fordert nach „Querdenken“-Demo Entlassung von Innenminister Wöller

11.47 Uhr: Nach der chaotischen „Querdenken“-Demonstration in Leipzig fordert die Linksfraktion im sächsischen Landtag die Entlassung von Landesinnenminister Roland Wöller (CDU). Das „andauernde Führungsversagen“ des Ministers habe eine massenhafte Gesundheitsgefährdung ermöglicht, erklärte Fraktionschef Rico Gebhardt am Montag. Wöller sei vor allem damit beschäftigt, die Schuld auf andere zu schieben. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) müsse den Innenminister unverzüglich entlassen.

Zugleich beantragte die Oppositionsfraktion eine Sondersitzung des Innenausschusses für diesen Donnerstag. Dort sollten auch der Innenminister sowie die Polizeipräsidenten von Leipzig und Dresden Rede und Antwort stehen zu den Einsatzkonzepten.

Friedrich Merz ist vorsorglich in Corona-Quarantäne

11.35 Uhr: Der CDU-Politiker und Kandidat für den Bundesparteivorsitz Friedrich Merz hat sich erneut vorsorglich in häusliche Corona-Quarantäne begeben. Der 64-Jährige habe sich freiwillig zu dem Schritt entschlossen, damit sich in seinem Umfeld auf keinen Fall jemand anstecke, sagte ein Sprecher des Ex-Chefs der Bundestagsunionsfraktion der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Ein Schnelltest sei am Montagmorgen allerdings negativ ausgefallen. Außerdem habe ein weiterer Test bei Merz Antikörper gegen das Coronavirus ergeben. Der Politiker und seine Ehefrau hatten sich bereits im März mit dem Virus angesteckt und sich daraufhin im Sauerland in häusliche Quarantäne begeben.

Diesmal gehe es um eine reine Vorsichtsmaßnahme, erklärte Merz’ Sprecher. Hintergrund sei ein Besuch des CDU-Politikers beim sächsischen Kabinett am vergangenen Freitag. Am Sonntag war bekannt gegeben worden, dass der sächsische Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Merz sagte daraufhin seine Termine ab.

Generelle Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig

11.13 Uhr: Die neue generelle Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Montag entschieden und dem Eilantrag eines Bürgers Recht gegeben. Der Beschluss gilt laut Gericht nur für den Bürger - alle anderen müssten demnach weiter Maske tragen.

Die Begründung des Gerichts: Die Allgemeinverfügung von vergangener Woche sei „unbestimmt“. So heißt es dort unter anderem, dass man – abhängig von „Tageszeit, räumlicher Situation und Passantenfrequenz“ – Maske tragen muss, wenn man nicht fünf Meter Abstand halten kann. Aus Sicht der Richter ist für den Bürger damit aber „nicht eindeutig erkennbar, wo und wann“ er der Maskenpflicht unterliegt. Vielmehr müsse er anhand der „unbestimmten Begriffe“ wie der Tageszeit selbst entscheiden, ob er gerade einen Mund-Nasen-Schutz tragen müsse.

Die Kammer äußerte laut Mitteilung außerdem Zweifel an der Rechtmäßigkeit der fünf Meter-Marke. Diese gehe „deutlich“ über die Vorgaben aktuellen Coronaschutz-Verordnung des Landes hinaus - wo 1,5 Meter Mindestabstand festgelegt sind. Auf welchen Erkenntnissen die weitergehende Regelung beruhe, sei nicht ersichtlich, so das Gericht.

Mehr Länder fordern Hilfen für Teil-Lockdown im November

9.43 Uhr: Immer mehr Länder fordern die Bundesregierung zu Nachbesserungen bei den Novemberhilfen für Firmen auf, die vom Teil-Lockdown betroffen sind. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein vor zu viel Bürokratie und Verzögerungen bei der Auszahlung der Zuschüsse. Außerdem fordern sie andere Vorgaben bei Hilfen für indirekt von Schließungen betroffene Firmen.

Das geht aus einem Brief der drei Länderwirtschaftsminister an Altmaier hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. Zuvor hatte das Nachrichtenportal „ThePioneer“ darüber berichtet. Zuvor hatte es etwa aus Baden-Württemberg Kritik an den Plänen der Bundesregierung gegeben.

Für viele Unternehmen könnten weitere Lockdown-bedingte Einbußen das Aus bedeuten. Deswegen fordern immer mehr Bundesländer finanzielle Hilfen für betroffene Unternehmen.

Foto: Adam Berry / Getty Images

Mit den Vorgaben der Bundesregierung drohe ein Verfahrensweg eingeschlagen zu werden, der eine „den Bedürfnissen der Unternehmen angemessene Abwicklung auch in zeitlicher Hinsicht unmöglich zu machen droht“, heißt es. „In dieser Form werden nicht nur Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein der Verwaltungsvereinbarung nicht zustimmen können“, so die Minister Bernd Buchholz (Schleswig-Holstein/FDP), Volker Wissing (Rheinland-Pfalz/FDP) sowie Andreas Pinkwart (NRW/FDP).

Der Bund plant zu den Novemberhilfen wie bei anderen Programmen in der Corona-Krise Vereinbarungen mit den Ländern. Die Auszahlung der Zuschüsse soll über die Plattform für die bereits bestehenden Überbrückungshilfen durch die Länder erfolgen.

Debatte um digitale Wahlparteitage – Ergänzung des Grundgesetzes?

9.09 Uhr: In der Debatte um digitale Wahlparteitage hat sich der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, für eine entsprechende Ergänzung des Grundgesetzes ausgesprochen. „Damit wäre dann jeder Streit über die Zulässigkeit digitaler Vorstandswahlen ausgeräumt“, sagte Papier der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Montag. Unter anderem die CDU diskutiert, wegen der Corona-Pandemie ihre nächste Vorsitzendenwahl virtuell abzuhalten. Da es dafür rechtlich noch keine Möglichkeit gibt, soll das Ergebnis gegebenfalls per Briefwahl bestätigt werden.

Zusätzlich zu einer erforderlichen Änderung des Parteiengesetzes hielte er auch eine Anpassung des Grundgesetzes in diesem Punkt für empfehlenswert, um in Ausnahmesituationen digitale Wahlen zu ermöglichen, sagte Papier. „Um Rechtssicherheit zu haben, wäre es sogar entscheidend, diese Möglichkeit in der Verfassung zu verankern.“

Deutschlands Exporte nach Corona-Tief erholt – doch der nächste Schlag droht

8.28 Uhr: Deutschlands Exporteure haben im September nach dem Corona-Tief weiter aufgeholt. Im Vergleich zum August 2020 legten die Ausfuhren um 2,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Mit einem Volumen vom 109,8 Milliarden Euro lagen die Exporte allerdings noch um 3,8 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Von Januar bis einschließlich September blieben die deutschen Ausfuhren mit 880 Milliarden Euro um 11,7 Prozent unter dem Niveau der ersten neun Monate des Vorjahres.

Zeitweise Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten zu Beginn der Corona-Pandemie hatten das Geschäft mit „Made in Germany“ in den vergangenen Monaten ausgebremst. Nach der Erholung im Sommer befürchtet die Wirtschaft einen erneuten Rückschlag, weil in vielen Ländern die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zuletzt wieder verschärft wurden.

China macht Schweinshaxe aus Bremen für neuen Corona-Fall verantwortlich

7.01 Uhr: China hat eine aus Bremen importierte Schweinshaxe als Auslöser für einen neuen Corona-Fall ausgemacht. Wie staatliche Medien berichteten, habe sich in der ostchinesischen Stadt Tianjin ein Arbeiter in einem Kühlhaus infiziert. Tests hätten danach ergeben, dass Virus-Spuren an der Verpackung einer gefrorenen Schweinshaxe entdeckt worden seien, die zunächst aus Bremen nach Tianjin importiert und von dort weiter in die Stadt Dezhou gesendet worden sei.

Acht Menschen, mit denen der Arbeiter zuvor engen Kontakte hatte, wurden laut der staatlichen Zeitung „Global Times“ vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Tianjin sei zudem in den „Kriegsmodus“ übergegangen, womit in der Regel gemeint ist, dass strenge Kontrollen greifen.

Nach Leipzig: Innenminister Seehofer nimmt Polizei in Schutz

6.48 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat nach der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Leipzig die Polizei gegen Kritik in Schutz genommen. „Wir müssen damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen“, betonte Seehofer in einer am Sonntagabend von seinem Ministerium verbreiteten Erklärung. Die Polizei habe seine „volle Rückendeckung“.

Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hatte die Demonstration der Initiative Querdenken in der Leipziger Innenstadt kurzfristig erlaubt. Nach der Demo mit rund 20.000 Teilnehmern kam dann Kritik am Gericht und der Polizei auf, weil es zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen gegeben hatte. Zudem kam es zu gewalttätigen Konfrontationen, nachdem die Polizei die Demonstration wegen der Verstöße gegen die Corona-Regeln vorzeitig aufgelöst hatte.

Leipzig: Hundeführer der Polizei sperren bei Ausschreitungen im Stadtteil Connewitz eine Straße.

Foto: Sebastian Willnow / dpa

Das Spektrum der Demonstranten reichte nach Angaben des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) „vom gut meinenden Homöopathen bis zum Neonazi“. Die große Mehrheit von ihnen hielt sich nach Angaben der Polizei nicht an die Maskenpflicht. Eine Gruppe von Demonstranten durchbrach eine Polizeikette.

Bundesregierung plant zentrale Dokumentation von Impfungen

5.08 Uhr: Die Bundesregierung plant nach einem Medienbericht eine zentrale Dokumentation etwaiger Impfungen, wenn Corona-Impfstoffe erstmal verfügbar sind. „Hierzu soll ein webbasiertes Datenportal verwendet werden, welches bis zum Beginn der Impfaktivitäten in Deutschland durch das RKI (Robert Koch-Institut) entwickelt werden soll“, zitiert das Nachrichtenportal „ThePioneer“ (Montag) aus der Nationalen Impfstrategie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Sie soll dem Bericht zufolge an diesem Montag vom Corona-Kabinett beschlossen werden.

Die Regierung beabsichtigt damit einen möglichst umfassenden und aktuellen Überblick darüber, welche Bevölkerungsgruppen bereits geimpft sind. Erfasst werden sollen demnach nicht-personenbezogene Angaben wie Alter, Geschlecht, Wohnort und Impf-Indikation sowie der Ort der Impfung, Impfdatum und das Impfstoff-Produkt mit Chargennummer. In dem Dokument werden laut dem Portal sieben mögliche Impfstoffe genannt, für die eine Zulassung innerhalb der EU angestrebt wird.

RKI meldet über 13.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

5.56 Uhr: In Deutschland sind mehr als 13.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mitteilte, wurden 13.363 neue Ansteckungsfälle erfasst. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter diese Daten übermitteln, liegen die neuen Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als die an anderen Wochentagen von dem Institut mitgeteilten Werte.

Am Sonntag hatte das RKI 16.017 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages bekanntgegeben, am Samstag hatte das Institut hingegen einen neuen Rekordwert von 23.399 Fällen errechnet.

Spahn warnt: Bis zu 40 Prozent der Bevölkerung sind Corona-Risikogruppe

1.16 Uhr: Bis zu 40 Prozent der Menschen in Deutschland zählen in der Corona-Krise nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Risikogruppe. „Bei uns sind 23 Millionen Deutsche über 60“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im Politik-Talk „Die richtigen Fragen“ auf „Bild live“. „Wir sind ein Wohlstandsland mit Zivilisationskrankheiten: Diabetes, Bluthochdruck, Übergewichtigkeit. Alles Risikofaktoren für dieses Virus, wie für viele Infektionskrankheiten übrigens auch.“ Spahn warnte: „Wenn Sie nach der Definition gehen, sind 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung Risikogruppe.“ Die Bundesrepublik sei nach Japan das zweitälteste Land der Welt.

Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen sagte Spahn: „Wenn von 20 000 Neuinfizierten an einem Tag etwa zwei Prozent in die Intensivmedizin müssen, dann sind das 400 am Tag. Wenn die intensivmedizinische Behandlung und Begleitung 15 Tage im Schnitte dauert – sind das 6000.“ Diese Zahl werde Deutschland noch „im November noch erreichen, das ist im Grunde schon absehbar“. Für das Gesundheitswesen sei diese Belastung nur „unter ziemlicher Anspannung“ zu bewältigen. „Wenn die Intensivmedizin mal zu voll ist, überfüllt ist, überlastet ist, dann ist es zu spät“, sagte Spahn bei „Bild live“.

Sonntag, 8. November: Zahl der weltweiten Corona-Infektionen übersteigt 50 Millionen

22.45 Uhr: Weltweit gibt es nach Angaben der Universität Johns Hopkins inzwischen mehr als 50 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt seit Beginn der Pandemie bei 1,25 Millionen, wie am Sonntag aus Daten der Universität in Baltimore in den USA hervorging.

Allein am Samstag war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen demnach um gut eine halbe Million angestiegen. Die Pandemie breitet sich, wohl auch infolge des kühleren Wetters, zuletzt vor allem in Ländern der Nordhalbkugel stark aus, darunter in Europa und Nordamerika. In den USA wurden für Samstag knapp 130 000 Neuinfektionen gemeldet.

Virologe rechnet nicht mit entspannten Weihnachten

18.38 Uhr: Der Virologe Marco Binder geht nicht davon aus, dass wir ein entspanntes Weihnachtsfest feiern können. „Vier Wochen November-Lockdown werden nicht dazu führen, dass das Problem einfach verschwunden ist“, sagt Binder im Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND). „Ich denke nicht, dass wir ein ganz entspanntes Weihnachten feiern können. Dieser Winter wird eiserne Disziplin bei der Eindämmung erfordern. Und zwar von uns allen.“ Binder rechne damit, dass erst der Sommer 2021 Entlastung bringe.

Das Weihnachtsfest könnte durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr anders werden als sonst.

Foto: Christin Klose / dpa-tmn

Der Virologe forscht zu Entzündungsprozessen im Kontext von Krebs und von Infektionen mit umhüllten RNA-Viren. Zu dieser Klasse gehört auch das Coronavirus Sars-CoV-2. Mit Beginn der Pandemie hat der Virologe eines der Hochsicherheitslabore am Deutschen Krebsforschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft in Heidelberg auf den neuen Erreger umgewidmet.

WHO: Coronavirus-Mutation „Cluster 5“ „noch nicht gut verstanden“

17.08 Uhr: Berichte aus Dänemark über von Nerzen auf Menschen übertragene mutierte Coronaviren sorgen bei Experten Aufsehen. Die Virusmutation „Cluster 5“ sei bisher noch nicht beobachtet worden, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Samstag mit. In Dänemark haben sich zwölf Menschen mit der Variante infiziert – Experten befürchten, die Mutation könnte die Wirksamkeit künftiger Impfstoffe beeinträchtigen. Lesen Sie hier: Nerze infizieren Menschen mit mutierten Coronaviren

In der Pandemie: So will Biden die USA versöhnen

17.06 Uhr: Der zukünftige US-Präsident Joe Biden will das zerrissene Land vereinen. Seine erste Aufgabe: die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen. Aber Biden beschränkt sich nicht auf reine Brückenbauer-Prosa. Schon am Montag, kündigt er an, werde er eine Corona-Expertenrunde berufen, die ab 21. Januar streng entlang wissenschaftlicher Expertise konzertierte Aktionen zwischen Zentralregierung und Bundesstaaten zur Eindämmung der Pandemie einleiten soll. Auch zu anderen Baustellen, Gesundheitswesen, Rassen-Ungerechtigkeit, nimmt er kursorisch Stellung. Lesen Sie hier, wie Joe Biden die USA als Präsident wieder versöhnen will.

Corona – Mehr zum Thema

Virologe Stöhr hat Zweifel an Notwendigkeit des Teil-Lockdowns

15.53 Uhr: Der Virologe und frühere Leiter des WHO-Grippe-Programms der WHO, Klaus Stöhr, bezweifelt die Notwendigkeit des Corona-Teil-Lockdowns im November. Gemessen an der gegenwärtigen Auslastung der Intensivbetten und der Neuerkrankungskurve reagierten Bund und Länder sehr früh, sagte der Experte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag). Gegenwärtig seien im Durchschnitt etwa zehn Prozent aller Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

„Anfang Dezember werden wir sehen, wie weit man hier über das Ziel gehalten hat“, sagte Stöhr. „Aber auf jeden Fall muss die Effizienz der Maßnahmen durch begleitende Studien überprüft werden. Nur so können dann datenbasierte Handlungsrichtlinien erarbeitet werden.“

Dänemark bekämpft Corona-Mutationen

15.46 Uhr: In Dänemark sind nach dem Auftreten von Nerz-Corona-Varianten bereits 1,9 Millionen der etwa 15 Millionen Nerze in Zuchtanlagen getötet worden. Das teilte Dänemarks Polizei am Sonntag mit. Um die Ausbreitung der mutierten Erreger in der Bevölkerung einzudämmen, schlossen von Samstag an zudem in sieben norddänischen Kommunen mit insgesamt 280.000 Einwohnern alle Lokale.

Großbritannien reagierte auf den Nachweis mutierter, von Nerzen auf den Menschen übertragener Covid-19-Erreger mit Einreiseverboten. Sie gelten für alle Dänen, die keinen ständigen Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben. Auch Einreisen von Ausländern über Dänemark sind seit Samstag untersagt, wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilte. Wer britischer Staatsbürger ist und aus Dänemark kommt, darf zwar ins Land, muss aber für zwei Wochen in Selbstisolation.

Intensivstationen – DIVI-Chef warnt: Lage schlimmer als im April

13.34 Uhr: Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen hat in Deutschland fast wieder den Höchstwert vom Frühjahr erreicht. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) meldete am Sonntag, dass 2904 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Davon werden 1605 (55 Prozent) invasiv beatmet. Der bisherige Höchststand war laut DIVI am 18. April mit 2933 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen erreicht worden.

Tatsächlich sei die Lage in den Kliniken derzeit sogar schlimmer als im Frühjahr, sagte Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe wesentlich mehr infizierte Patienten auf den anderen Stationen – von denen ein Teil noch auf den Intensivstationen landen werde. Die gesamte Infektionslage sei nicht mit der im April vergleichbar.

BProf. Dr. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), warnt vor einer sich zuspitzenden Lage bei der Belegung der Intensivstationen in Deutschlands Kliniken. (Archivbild)

Foto: Pool / Getty Images

Anders als bei der Spitze am 18. April werde diesmal kein Abflauen folgen, der Anstieg werde sich vielmehr vorerst fortsetzen, sagte Janssens. Der Grund sei, dass sich die jeweilige Zahl an Neuinfektionen erst verzögert in schweren Verläufen und schließlich in der Belegung der Intensiv-Stationen niederschlägt. „In vier Wochen werden wir die Folgen der Spitzenwerte jetzt sehen.“ Einige Zentren seien bereits am Anschlag, es müssten vereinzelt bereits Covid-19-Patienten in andere Kliniken gebracht werden.

Steinmeier dankt Kirchen für ihr Engagement in der Corona-Krise

11.01 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Kirchen für ihr Engagement in der Corona-Krise gedankt. „Wir brauchen die Stimme der Kirche gerade jetzt und auch in Zukunft. Wir brauchen die Kirche als Kraft, die Orientierung und Halt gibt, die Zusammenhalt fördert“, sagte er in einem Videobeitrag zur Eröffnung der Synodentagung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die am Sonntag begonnen hat.

Die Kirchen treffe die Corona-Krise besonders hart, denn gerade sie lebten von einer besonderen menschlichen Nähe und von Begegnung“, sagte Steinmeier. „Sie haben sich, und dafür möchte ich Ihnen ebenfalls danken, in der Pandemie umsichtig und verantwortungsvoll gezeigt. Und Sie sind ganz neue, kreative, oft digitale Wege gegangen, um Trost und Zuversicht zu vermitteln“, sagte der Bundespräsident.

Virologe Drosten: „Forscher müssen Unsinn beim Namen nennen“

9.46 Uhr: Der Virologe Christian Drosten hat den Wert unabhängiger Wissenschaft gegen teils harsche Kritik in sozialen Medien verteidigt und auf die Logik des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns verwiesen. In der Corona-Pandemie sei es seine Aufgabe, „die Methoden meines Fachgebietes zu erklären, die Grenzen wissenschaftlicher Studien aufzuzeigen, einzuordnen, was Fakt und was Fiktion ist“, erklärte Drosten in einer am Sonntag in Marbach im Neckar veröffentlichten Rede.

Forscher müssten „ein realistisches Bild zeichnen und nicht das gewünschte“. Daher fühle er sich auch verpflichtet, „korrigierend einzugreifen und ausgemachten Unsinn auch einmal beim Namen zu nennen“. Doch wenn man als Wissenschaftler so agiere, sei man heute sofort „mittendrin im breiten öffentlichen Meinungskampf“ um die Corona-Pandemie. „Und das ist für jemanden, dem es um Fakten und gesicherte Erkenntnis geht, eine, sagen wir mal, interessante und lehrreiche Erfahrung.“

Merkel: Pfleger und Ärzte zuerst gegen Coronavirus impfen

9.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will einen dringend erwarteten Impfstoff gegen Corona zuerst für den Schutz des Gesundheitssystems selbst einsetzen. „Die Frage, wer wird zuerst geimpft, die wird diskutiert mit der Ständigen Impfkommission, mit der Wissenschaftsakademie Leopoldina und mit der Ethikkommission“, sagte Merkel am Sonntag.

„Aber ich glaube, ich kann schon so viel verraten, dass ich sage, ganz vorn dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land.“

Bundeskanzlerin Merkel will Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Menschen aus Risikogrippen zuerst gegen das Coronavirus impfen lassen.

Foto: Pool / Getty Images

Digitale Einreiseanmeldung startet heute

7.45 Uhr: Wer aus einem ausländischen Corona-Risikogebiet kommt, muss sich von diesem Sonntag an vor der Einreise nach Deutschland online registrieren. Die Seite www.einreiseanmeldung.de soll dann weltweit abrufbar sein, wie die Bundesministerien für Gesundheit und Inneres am Freitag mitteilten. Folgt man dem Link, erfährt der User allerdings, dass sie erst ab 18 Uhr erreichbar ist.

Die neue Seite ersetzt die bisherigen Aussteigekarten in Papierform, die in Flugzeugen ausgegeben wurden. Die Informationen gehen an die Gesundheitsämter am Zielort des Reisenden. So sollen sie kontrollieren können, ob jemand die Quarantänepflicht einhält. Lesen Sie dazu: Das sind die neuen Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass Reisende aus ausländischen Risikogebieten ohne triftigen Reisegrund zehn Tage lang in Quarantäne gehen müssen, mit Ausnahmen für notwendige Reisen und Pendler. Frühestens am fünften Tag nach der Einreise kann man einen Corona-Test machen – und die Quarantäne vorzeitig beenden, falls der Test negativ ausfällt. Die Umsetzung ist allerdings Ländersache.

Die Daten werden nach offiziellen Angaben verschlüsselt und nur dem zuständigen Gesundheitsamt zugänglich gemacht. 14 Tage nach der Einreise sollen sie automatisch wieder gelöscht werden.

RKI meldet 16.017 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

6.31 Uhr: In Deutschland sind am Sonntagmorgen mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 16.017 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Am Vortag war mit 21.506 Fällen ein neuer Rekordwert verzeichnet worden. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter melden, liegen die Fallzahlen sonntags immer niedriger als unter der Woche.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des RKI 658.505 Infektionen registriert. Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Deutschland stieg demnach auf 11.289 – dies waren 63 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 419.300.

Corona bremst Investitionen in Umweltschutz und Innovationen

5.32 Uhr: Trotz steigender Umsätze halten sich die Unternehmen mit Investitionen derzeit zurück. Grund ist auch die Corona-Krise. Darunter leiden Innovationen und Umweltschutz. Lesen Sie hier: Was die Corona-Krise für die deutsche Industrie bedeutet

Kretschmann dämpft Hoffnung auf Lockerung der Corona-Maßnahmen

0.30 Uhr: Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, dämpft die Hoffnungen auf eine schnelle Lockerung der Corona-Maßnahmen. Im Gegenteil: Kretschmann hält die Notwendigkeit von Regelverschärfungen durchaus für möglich.

„Wenn die Intensivstationen volllaufen, ist es schon zu spät. Wir dürfen nicht warten, bis die Kapazitäten erschöpft sind“, sagte der Grünen-Politiker dieser Redaktion. Lesen Sie das ganze Interview: Kretschmann: Keine Silvesterpartys bis zur Corona-Impfung

Samstag, 7. November: Gesundheitsminister einigen sich auf Vorgehen bei Corona-Impfungen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben ein gemeinsames Vorgehen bei Impfungen gegen Corona beschlossen.

beschlossen. Bei der Auflösung der Querdenken-Demo in Leipzig ist es zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Am Samstagnachmittag zündeten Teilnehmer am Ort der Kundgebung am Augustusplatz Böller und Raketen. Am Hauptbahnhof kam es zu kleineren Schlägereien zwischen Teilnehmern der Demo und Gegendemonstranten, Polizisten gingen dazwischen.

in Leipzig ist es zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Am Samstagnachmittag zündeten Teilnehmer am Ort der Kundgebung am Augustusplatz Böller und Raketen. Am Hauptbahnhof kam es zu kleineren Schlägereien zwischen Teilnehmern der Demo und Gegendemonstranten, Polizisten gingen dazwischen. In Litauen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am ersten Tag des Teil-Lockdowns einen Höchststand erreicht.

hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am ersten Tag des Teil-Lockdowns einen Höchststand erreicht. Italien hat in den letzten 24 Stunden 39.811 neue Coronavirus-Infektionen registriert, teilte das Gesundheitsministerium mit. Dies ist die höchste tägliche Zahl des Landes, die es je gegeben hat.

registriert, teilte das Gesundheitsministerium mit. Dies ist die höchste tägliche Zahl des Landes, die es je gegeben hat. Nach den alarmierenden Nachrichten über von Nerzen auf Menschen übertragene mutierte Coronaviren in Dänemark hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgeteilt, dass bisher aus sechs Ländern infizierte Nerze gemeldet wurden.

auf Menschen übertragene mutierte in Dänemark hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgeteilt, dass bisher aus sechs Ländern infizierte Nerze gemeldet wurden. Wegen der Corona-Pandemie will die Linke ihren neuen Vorstand im Februar kommenden Jahres auf einem dezentralen Bundesparteitag bestimmen.

ihren neuen Vorstand im Februar kommenden Jahres auf einem bestimmen. Von den Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie betroffene Studenten können im gesamten Wintersemester auf Überbrückungshilfen der Bundesregierung hoffen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Blick auf die mehr als ausgelasteten Labore erneut gegen Corona-Tests ohne Anlass ausgesprochen.

hat sich mit Blick auf die mehr als ausgelasteten Labore erneut ausgesprochen. Mitten in den Wirren der Corona-Krise erstellen die Wirtschaftsweisen ihre jährliche Prognose. Wie kann das funktionieren? Das lesen Sie hier.

In Polen hat sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erstmals der Marke von 28.000 genähert. Innerhalb von 24 Stunden kamen 27.875 neue Fälle hinzu.

hat sich die mit dem Coronavirus erstmals der Marke von 28.000 genähert. Innerhalb von 24 Stunden kamen hinzu. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich auf eine Strategie für Impfungen gegen das Coronavirus verständigt . Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder habe gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein „einheitliches und abgestimmtes Vorgehen zur Versorgung mit Impfstoffen“ beschlossen . Lesen Sie auch: Stiko-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022

. Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder habe gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ein „einheitliches und abgestimmtes Vorgehen zur Versorgung mit Impfstoffen“ beschlossen Stiko-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022 Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dazu aufgerufen , mehr nachgewiesene Infektionen über die Corona-Warn-App zu teilen . Er sei aber weiter dagegen, die Anwendung verpflichtend zu machen, sagte Spahn bei einem virtuellen Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU.

, mehr nachgewiesene . Er sei aber weiter dagegen, die Anwendung verpflichtend zu machen, sagte Spahn bei einem virtuellen Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söde r hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die derzeitigen coronabedingten Einschränkungen Wirkung zeigen. „Der Lockdown light wird wirken . Die Medizin ist bitter, aber notwendig. Ich hoffe, die Dosis reicht“, sagte der CSU-Chef der „Rheinischen Post“.

r hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die derzeitigen coronabedingten Einschränkungen Wirkung zeigen. . Die Medizin ist bitter, aber notwendig. Ich hoffe, die Dosis reicht“, sagte der CSU-Chef der „Rheinischen Post“. Die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat mit mehr als 23.000 Fällen einen neuen Rekordstand erreicht.

hat mit einen neuen Rekordstand erreicht. Gegen den erst seit einer Woche geltenden Teil-Lockdown liegen beim Bundesverfassungsgericht bereits vier Verfassungsbeschwerden und zwei isolierte Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor.

erst seit einer Woche geltenden liegen beim Bundesverfassungsgericht bereits vor. Angesichts stark steigender Corona-Fallzahlen fordern Ärztevertreter wirksamere Quarantänemaßnahmen: „Die Zahl derjenigen, die sich zu Hause bei infizierten Familienmitgliedern oder Mitbewohnern anstecken, steigt rapide“ , sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, unserer Redaktion.

, sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, unserer Redaktion. Einer der wichtigsten Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump hat sich Medienberichten zufolge mit dem Coronavirus infiziert. Trumps Stabschef Mark Meadows sei positiv auf das Virus getestet worden, berichteten die Sender CNN und CBS sowie die Zeitung „New York Times“. Das Weiße Haus wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

hat sich Medienberichten zufolge mit dem Coronavirus infiziert. Trumps Stabschef sei worden, berichteten die Sender CNN und CBS sowie die Zeitung „New York Times“. Das Weiße Haus wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Wegen der Corona-Pandemie dürfen viele große Berliner Krankenhäuser vorerst nur noch solche planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe durchführen, die medizinisch dringlich sind.

durchführen, die sind. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa erneut den Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Freitag, 6. November: Corona – GEW fordert Ende des Regelunterrichts in Berlin

Die Testlabore und Gesundheitsämter sind überfordert. Ärztevertreter wollen Patienten nun in vom Staat bezahlten Zimmern isolieren. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Deutschland am Corona-Limit – kommt die Quarantäne im Hotel?

Deutschland am Corona-Limit – kommt die Quarantäne im Hotel? Um die Labore zu entlasten, werden Corona-Tests auf RKI-Empfehlung ab sofort nur noch unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt. Lesen Sie dazu : Neue Regeln für Corona-Tests – Wer jetzt noch getestet wird

zu entlasten, werden auf RKI-Empfehlung ab sofort nur noch unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt. : Neue Regeln für Corona-Tests – Wer jetzt noch getestet wird Wer aus einem internationalen Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich ab Sonntag vor der Einreise digital anmelden

nach Deutschland einreist, muss sich ab Sonntag vor der Einreise digital anmelden CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat vor einer angespannten Finanzlage für Bund, Länder und Kommunen als Folge der Corona-Pandemie gewarnt. „Wir werden uns auf ganz harte, schwierige Jahre einzustellen haben“

hat vor einer angespannten Finanzlage für Bund, Länder und Kommunen als Folge der gewarnt. „Wir werden uns auf ganz harte, schwierige Jahre einzustellen haben“ Wegen dramatisch steigender Infektionszahlen hat die Bundesregierung ganz Italien ab Sonntag als Corona-Risikogebiet eingestuft . Zudem wurden am Freitag das gesamte portugiesische Festland, fast ganz Schweden und Dänemark mit Ausnahme der Inseln Grönland und Färöer auf die vom Robert Koch-Institut geführte Risikoliste gesetzt

. Zudem wurden am Freitag das gesamte portugiesische Festland, fast ganz Schweden und Dänemark mit Ausnahme der Inseln Grönland und Färöer auf die vom Robert Koch-Institut geführte Risikoliste gesetzt Die Bundesregierung hat die Türkei dafür kritisiert, wie in dem Land die Zahl der Corona-Fälle dargestellt wird. Die türkische Regierung sei aufgefordert worden, „die Meldung sowie Veröffentlichung der Daten wieder an internationale Standards anzupassen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes dem „Spiegel“. Demnach wurde Anfang Oktober eine Verbalnote an Ankara verschickt

dafür kritisiert, wie in dem Land die dargestellt wird. Die türkische Regierung sei aufgefordert worden, „die Meldung sowie Veröffentlichung der Daten wieder an internationale Standards anzupassen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes dem „Spiegel“. Demnach wurde Anfang Oktober eine Verbalnote an Ankara verschickt Aufgrund der eskalierenden Corona-Lage in der Hauptstadt wendet sich die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) in einem dringenden Appell an examinierte Pflegefachkräfte . Diese mögen sich per E-Mail direkt in den Personalabteilungen der Berliner Kliniken bewerben. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) unterstützt den Aufruf. In Anbetracht der stark steigenden Fallzahlen seien die Personalkapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten in Berliner Kliniken zu stärken

. Diese mögen sich per E-Mail direkt in den Personalabteilungen der Berliner Kliniken bewerben. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) unterstützt den Aufruf. In Anbetracht der stark steigenden Fallzahlen seien die Personalkapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten in Berliner Kliniken zu stärken Lufthansa startet am 12. November auf ausgewählten Verbindungen zwischen München und Hamburg erste Testläufe für flächendeckende Covid-19 Antigen-Schnelltests

startet am 12. November auf ausgewählten Verbindungen zwischen München und Hamburg erste Testläufe für flächendeckende In Italien ist eine landesweite nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr müssen die Italiener nun zu Hause bleiben. Außerdem gelten ab Freitag für einige Regionen des Landes verschärfte Maßnahmen, die dem Lockdown aus dem Frühjahr ähneln. Davon betroffen sind die nördlichen Regionen Lombardei und Piemont sowie Kalabrien im Süden

ist eine landesweite nächtliche in Kraft getreten. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr müssen die Italiener nun zu Hause bleiben. Außerdem gelten ab Freitag für einige Regionen des Landes verschärfte Maßnahmen, die dem aus dem Frühjahr ähneln. Davon betroffen sind die nördlichen Regionen Lombardei und Piemont sowie Kalabrien im Süden Der Bundestag will über eine genauere gesetzliche Grundlage für die weitreichenden Corona-Beschränkungen beraten. SPD und Union zielen auf eine Überarbeitung des Gesetzes, um vor allem Grundrechtseinschränkungen besser abzusichern. Schon Mitte November könnte eine entsprechende Entscheidung fallen. Lesen Sie hier : Corona-Auflagen: Wie Spahn eine Klagewelle verhindern will

für die weitreichenden Corona-Beschränkungen beraten. SPD und Union zielen auf eine Überarbeitung des Gesetzes, um vor allem Grundrechtseinschränkungen besser abzusichern. Schon Mitte November könnte eine entsprechende Entscheidung fallen. : Corona-Auflagen: Wie Spahn eine Klagewelle verhindern will Großbritannien hat auch für Reisende aus Dänemark eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht verhängt. Die Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus gilt ab Freitagmorgen, wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilt

eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht verhängt. Die Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus gilt ab Freitagmorgen, wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilt Während die Präsidentenwahl aktuell das Top-Thema in den USA ist, breitet sich das Coronavirus weiter aus. In den USA ist am zweiten Tag in Folge ein Rekordwert bei den Neuinfektionen verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität am mitteilte, wurden 123.085 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden erfasst

ist, breitet sich das Coronavirus weiter aus. In den USA ist am bei den Neuinfektionen verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität am mitteilte, wurden 123.085 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden erfasst In Griechenland gelten vom Wochenende an auch tagsüber rigorose Ausgangsbeschränkungen

gelten vom Wochenende an auch tagsüber rigorose Bei einer Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in Slowenien ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen

ist es zu gekommen Angesichts des erneuten Teil-Lockdowns fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) einen neuen Kündigungsschutz für Mieter. Lesen Sie dazu: Corona – Kommt jetzt der Mieter-Kündigungsschutz zurück?

Donnerstag, 5. November: Boris Johnson sieht „Licht am Ende des Tunnels“

Der Bundestag berät am Freitag über eine Reform des Infektionsschutzgesetzes .

. Die Vereinten Nationen (UN) haben einen Sondergipfel zur Corona-Pandemie einberufen

Die italienischen Behörden haben den höchsten Stand der täglichen Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet. Demnach infizierten sich in Italien innerhalb der vergangenen 24 Stunden 34.500 Menschen mit dem Coronavirus

seit Beginn der Pandemie gemeldet. Demnach infizierten sich in Italien innerhalb der vergangenen 24 Stunden 34.500 Menschen mit dem Coronavirus Kanzlerin Angela Merkel hat Bedenken gegen neue Klimaziele in der Corona-Krise widersprochen. „Ich verstehe den Klimaschutz nicht als Wachstumshindernis, sondern als Wachstumstreiber“, sagte die CDU-Politikerin bei einer Online-Konferenz der Stiftung 2°, einer Initiative von Unternehmern. Neue Marktchancen sieht Merkel bei erneuerbaren Energien und Effizienztechnologien

Europa ist mit 11,6 Millionen Ansteckungen aktuell die Region mit den meisten Corona-Infektionen weltweit, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet

Der Teil-Lockdown im November kostet die Tourismusbranche 10,2 Milliarden Euro, teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) mit

10,2 Milliarden Euro, teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) mit Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes hält die Lage der Corona-Neuinfektionen in Deutschland trotz der hohen Zahlen für beherrschbar. „Dass die Lage außer Kontrolle ist, würde ich nicht sagen“, sagte die Verbandspräsidentin Ute Teichert dem Südwestrundfunk (SWR). Es gebe zwar auch Infektionen, die man nicht direkt erfassen könne

Der Verlust bei der Lufthansa liegt im dritten Quartal bei rund zwei Milliarden Euro. Abschreibungen auf nicht mehr benötigte Jets und Kerosin-Kontrakte hätten die Zahlen zusätzlich ins Minus gedrückt, wie der Konzern in Frankfurt mitteilte. Die Lufthansa wird den Flugbetrieb auch für die letzten drei Monate des Jahres auf ein Viertel der eigentlichen Kapazitäten beschränken

liegt im dritten Quartal bei rund zwei Milliarden Euro. Abschreibungen auf nicht mehr benötigte Jets und Kerosin-Kontrakte hätten die Zahlen zusätzlich ins Minus gedrückt, wie der Konzern in Frankfurt mitteilte. Die Lufthansa wird den Flugbetrieb auch für die letzten drei Monate des Jahres auf ein Viertel der eigentlichen Kapazitäten beschränken Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) lässt eine Anzeige prüfen, weil Unbekannte eine Grabkerze und einen Aufruf zu einer Demonstration der Bewegung „Querdenken“ in Leipzig vor sein Wohnhaus gelegt haben. Lesen Sie auch:

lässt eine Anzeige prüfen, weil Unbekannte eine Grabkerze und einen Aufruf zu einer Demonstration der Bewegung „Querdenken“ in Leipzig vor sein Wohnhaus gelegt haben. Einen Tag nach der Präsidentenwahl haben die USA erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 100.000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Am Mittwoch gab es 102.831 bekannte Neuinfektionen, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen MEZ hervorging

verzeichnet. Am Mittwoch gab es 102.831 bekannte Neuinfektionen, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore vom Donnerstagmorgen MEZ hervorging Die sogenannte Positivenquote bei Corona-Tests in Deutschland hat sich in den vergangenen zwei Monaten in etwa verzehnfacht. So schlugen in Kalenderwoche 44 (bis 1. November) etwa 7,3 Prozent der Tests an, wie das Robert Koch-Institut in seinem Lagebericht von Mittwochabend schreibt

Der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) warnen angesichts des neuen Teil-Lockdowns vor einem Laden-Sterben in den deutschen Einkaufsstraßen. Lesen Sie hier: Lockdown: Die Angst vor den deutschen „Geisterstädten“

Mittwoch, 4. November: Immer mehr Neuinfektionen in Italien und Großbritannien

Außenminister Heiko Maas begibt sich wegen Verdacht auf Corona in Quarantäne

Die Intensivmediziner in Deutschland rechnen spätestens in zehn Tagen mit doppelt so viel Corona-Patienten auf den Intensivstationen wie heute

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bittet die Politik um eine Lockerung der Corona-Einschränkungen im Amateurbereich

Studenten sind einer Umfrage zufolge insgesamt gut mit der Umstellung auf ein digitales Corona-Semester zurechtgekommen

Alle weiteren Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in unserem bisherigen News-Ticker.

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen