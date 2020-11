Corona: RKI-Fallzahlen verzögern sich - Nothilfen gefordert

Berlin.

Die Fallzahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) verzögern sich

Der deutsche Städtetag fordert angesichts der wirtschaftlichen Konsequenzen des November-Lockdowns auch Nothilfe für kommunale Unternehmen

Der Direktor der Intensivmedizin am Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf, Stefan Kluge, berichtet von immer mehr jungen Corona-Patienten auf der Intensivstation

Die Gesundheitsämter haben laut Robert Koch-Institut vom Dienstagmorgen 15.352 Corona-Neuinfektionen gemeldet

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 577.000 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 10.710 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Der November-Lockdown bringt auch kommunale Unternehmen wie Messen, Zoos und Museen in eine schwierige wirtschaftliche Lage. Daher fordert der Präsident des deutschen Städtetags, Burkhard Jung, auch für sie finanzielle Unterstützung.

Unterdessen stoßen die neuen Corona-Maßnahmen, die seit dieser Woche in Deutschland gelten, bei vielen Menschen auf Kritik. Bei einer „Querdenken“-Demonstration am kommenden Samstag in Leipzig werden 20.000 Menschen erwartet.

Corona-News: RKI meldet 15.352 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die aktuellen Fallzahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) lagen am Mittwochmorgen noch nicht vor. Auf der Seite des RKI hieß es dazu: „Die Daten werden derzeitig aktualisiert. Dadurch sind die dargestellten Werte und Grafiken nicht korrekt. Wir gehen derzeit von einem vollständigen Datenupload bis 13:00 Uhr aus.“

Am Dienstagmorgen hatte das RKI 15.352 neue Coronavirus-Infektionsfälle binnen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus war um 131 auf insgesamt 10.661 gestiegen. Die aktuellen RKI-Zahlen zur Pandemie in Deutschland lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Mittwoch, 4. November: Große „Querdenken“-Demonstration in Leipzig geplant

4.31 Uhr: Bei einer Demonstration gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen werden am Samstag in Leipzig mehr als 20.000 Menschen aus verschiedenen Bundesländern erwartet. Anmelder ist die Stuttgarter Initiative „Querdenken“, wie die Stadt Leipzig mitteilte. Zudem gibt es rund ein halbes Dutzend Gegendemonstrationen.

„Wir bereiten uns auf einen sehr intensiven Einsatz vor, weil auf allen Seiten ein gewisses Radikalisierungspotenzial erkennbar ist“, sagte der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Olaf Hoppe auf Anfrage. Kompliziert sei die Lageeinschätzung auch wegen der sehr hohen Mobilisierung sämtlicher Lager in den sozialen Medien.

Die Auflagen sowie Einzelheiten zur Demonstration am Samstag in Leipzig stehen noch nicht fest. Die Sächsische Corona-Schutzverordnung sieht für Versammlungsteilnehmer, Ordner und Versammlungsleiter die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie einen Mindestabstand von 1,5 Metern vor. Zudem ist ausschließlich eine Versammlung an einem festgelegten Ort zulässig.

Städtetagspräsident Jung fordert Nothilfen für kommunale Unternehmen

1.23 Uhr: Der Deutsche Städtetag fordert Nothilfen wegen des November-Lockdowns auch für kommunale Unternehmen. „Messen, Kongresszentren, Museen, Zoos, Theater oder kommunale Konzerthäuser müssen mindestens den ganzen November komplett schließen und alle Veranstaltungen absagen“, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung unserer Redaktion. Das sei ein herber Rückschlag.

Burkhard Jung (SPD), der Präsident des Städtetages, fordert finanzielle Nothilfen auch für kommunale Unternehmen.

Foto: Caroline Seidel / dpa

„Auch die kommunalen Unternehmen und Kultureinrichtungen müssen von den kurzfristigen Wirtschaftshilfen für den November profitieren, die der Bund jetzt zeitnah auflegt.“ So müssten entgangene Umsätze in der Schließzeit zumindest in Teilen ausgeglichen werden.

Zwar seien die verschärften Maßnahmen von Bund und Ländern notwendig, um den rasanten Anstieg der Corona-Infektionen abzubremsen. „Aber die wirtschaftlichen Folgen dieser Zwangspause müssen auch für kommunale Unternehmen abgefedert werden“, verlangte er.

Ungarn verhängt den Notstand

0.46 Uhr: Die ungarische Regierung hat aufgrund der stark steigenden Zahlen von Neuinfektionen den Notstand und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Das gab Ministerpräsident Viktor Orban in einem Video auf seiner Facebook-Seite bekannt. „Die Ausbreitung der Pandemie hat sich beschleunigt“, sagte Orban. „Es ist an der Zeit, dass wir neue Schritte setzen, mit denen wir die Funktionsfähigkeit der Krankenhäuser und das Leben der älteren Mitbürger schützen.“

Dienstag, 3. November: Teil-Lockdown in den Niederlanden: Regeln werden noch strenger

20.04 Uhr: Die Niederlande haben die Maßnahmen im Teil-Lockdown weiter drastisch verschärft. „Bleiben Sie so viel wie möglich zu Hause“, mahnte der niederländische Premier Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag. Bewegungen im Land müssten möglichst reduziert werden. „Gehen Sie nicht zum Spaß shoppen“, sagte Rutte.

Alle öffentlichen Gebäude werden geschlossen. Außerdem sollen Bürger bis Mitte Januar nicht ins Ausland reisen. Deutschland wurde zum Risikogebiet erklärt und von nicht dringend notwendigen Reisen abgeraten. Reisende aus Deutschland müssen nach ihrer Heimkehr für zehn Tage in Heim-Quarantäne.

Seit drei Wochen gilt bereits der Teil-Lockdown. Nun werden nach den Gaststätten auch Museen, Theater, Schwimmbäder, Vergnügungsparks und Zoos geschlossen. Auch der persönliche Kontakt wird stark reduziert. In der Öffentlichkeit sind nur noch Treffen von maximal zwei Personen erlaubt, bisher waren das noch vier. Auch privat sollen nur noch zwei Gäste am Tag empfangen werden. Die Verschärfungen sollen vorerst zwei Wochen gelten.

Virologin hält es nicht für machbar, nur Risikogruppen zu schützen

19.37 Uhr: Nur Risikogruppen vor dem Coronavirus zu schützen, ist aus Sicht der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek weder möglich noch machbar. Das Robert Koch-Institut liste Vorerkrankungen auf, die ein Risiko für einen besonders schweren Verlauf haben. Lege man diese Liste zugrunde, seien das 21,9 Millionen Menschen, sagte Ciesek im NDR-Podcast „Coronavirus-Update.“ Über ein Viertel der Deutschen hatte demnach mindestens eine der berücksichtigten Vorerkrankungen und somit ein Risiko für einen besonders schweren Verlauf.

„Wenn man sich jetzt mal überlegt was das bedeutet: 21,9 Millionen Menschen sollen geschützt werden vor den restlichen 60 Millionen, dann glaube ich merkt man, wie irrsinnig und wie schwierig das ist.“ Zur Risikogruppe gehörten nicht nur alte Menschen im Pflegeheim, „das ist einfach nicht der Fall“. Ein Drittel - 7,3 Millionen Menschen - dieser knapp 22 Millionen seien unter 60 Jahre. Die Strategie, nur die Risikogruppen zu schützen, hält Ciesek daher für nicht durchdacht: „Wie das gehen soll, das stelle ich mir extrem schwierig vor.“

Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Virologie der Universitätsklinik Frankfurt am Main. Sie wechselt sich im Podcast mit ihrem Kollegen Christian Drosten ab.

Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

18.56 Uhr: Vitamine sind besonders jetzt im Herbst und Winter wichtig für den Körper. Da Vitamin D zum größten Teil bei Sonneneinstrahlung durch die Haut produziert wird, haben Menschen im Winter nicht selten einen Vitamin-D-Mangel. Sollten wir deshalb Vitamin-D-Tabletten zu uns nehmen – besonders angesichts von Corona? Kann das Vitamin einer Infektion vielleicht sogar vorbeugen oder einen schweren Verlauf verhindern? Lesen Sie dazu: Corona – Hilft Vitamin D gegen eine Covid-19-Erkrankung?

Noch diesen Monat – Altmaier kündigt schnelle Hilfe für Unternehmen an

18.25 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat rasche Hilfen für die vom Corona-Teil-Lockdown betroffenen Unternehmen noch bis Ende des Monats angekündigt. Sein Ziel sei es, dass vor Ende November mindestens Abschlagzahlungen gemacht werden könnten, sagte Altmaier nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Dazu werde man notfalls auch neue Wege etwa über die Sparkassen- und Volksbanken gehen, damit das Geld rasch verfügbar sei. Viele Unternehmen hätten keine Reserven mehr.

Die entsprechenden Verhandlungen mit dem Bundesfinanzministerium seien bereits sehr weit fortgeschritten, sagte Altmaier demnach weiter. Neben den in dem Beschluss der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwähnten Branchen, für die es Hilfe geben werde, solle die Regelung auch für Hotels gelten, die dort nicht gesondert erwähnt worden seien.

Polizei ermahnt fast 3000 Bürger wegen Corona-Verstößen

18.12 Uhr: Die Bundespolizei hat am ersten Tag der neuen Kontaktbeschränkungen 2989 Bürger wegen Verstößen gegen die Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus ermahnt. Wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mitteilte, informierten die Einsatzkräfte bundesweit in 26 Fällen die örtlichen Gesundheitsämter, um ein Bußgeldverfahren einzuleiten.

Insgesamt seien rund 6000 Bundespolizisten unterwegs gewesen, um an den Landesgrenzen, in Zügen, in Bahnhöfen und auf Flughäfen auf Quarantänevorschriften hinzuweisen und Menschen ohne Mund-Nase-Schutz anzusprechen.

Polizisten kontrollieren auf dem Opernplatz in Hannover die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Nach einem Anstieg der Corona-Infektionen in der Region besteht für stark frequentierte Bereiche im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht.

Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Urteil in Dortmund – Corona-Regeln ohne Gesetz ungültig

17.25 Uhr: Das Amtsgericht Dortmund hat drei Männer freigesprochen, die im Frühjahr gegen die damals geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen haben sollen. Die Begründung des Richters: Ein derart gravierender Grundrechtseingriff bedürfe eines förmlichen Gesetzes durch das Parlament - und nicht nur einer Verordnung durch die Regierung. Das Urteil (Az. 733 Owi 64/20) ist noch nicht rechtskräftig. Laut Amtsgericht hat die Staatsanwaltschaft bereits Beschwerde eingelegt, über die jetzt das Oberlandesgericht Hamm entscheiden muss.

In Foren von Coronaschutz-Gegnern wurde der Richterspruch als bahnbrechend bewertet. Mit der Coronaschutz-Verordnung vom 22. März, auf die sich das Urteil bezieht, wurde der erste Lockdown in Deutschland rechtlich begründet. In der Verordnung hieß es: „Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als 2 Personen sind untersagt.“

Kretschmann zur zweiten Welle – „Damit haben wir nicht gerechnet“

17.03 Uhr: Die politischen Entscheidungsträger sind aus Sicht von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von der Wucht der zweiten Pandemiewelle überrollt worden. „Damit haben wir nicht gerechnet, das muss man schon ehrlicherweise sagen“, räumte der Grünen-Politiker in Stuttgart mit Blick auf die rasant steigenden Infektionszahlen ein.

Es habe aber auch keine Anzeichen dafür gegeben, dass das mit der Geschwindigkeit so hochgehe. Es gebe immer Leute, die warnten, sagte Kretschmann. Man hätte „extremer vorsorgen“ können, aber damit verwirke man die Akzeptanz in der Bevölkerung. Man sei schon relativ schnell gewesen in der Reaktion auf die Entwicklung der Pandemie. Der Virus und seine Aggressivität diktierten letztendlich das Geschehen.

Andreas Scheuer will Corona-Rettungspaket für Flughäfen

16.12 Uhr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer strebt angesichts der angespannten Lage von Flughäfen in der Corona-Krise ein milliardenschweres Rettungspaket an. Scheuer sagte, es gehe um eine Summe von rund einer Milliarde Euro. Es müssten Strukturen erhalten werden.

Scheuer sprach wenige Tage vor einem „Luftverkehrsgipfel“ am Freitag von dramatischen Zahlen bei Flughäfen, die unter einem massiv gesunkenen Passagieraufkommen leiden. Er sei zu den Nothilfen im Gespräch mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Ziel sei es, bis zum Freitag eine Lösung zu finden. „Die Zeit drängt“, sagte Scheuer.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) redet bei der Zeremonie zur Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER). Der Flughafen wurde nach langjähriger Verzögerung am Samstag eröffnet.

Foto: Tobias Schwarz / dpa

Corona: Intensivstationen in der Schweiz vor Engpass

15.28 Uhr: In der Schweiz droht angesichts der weiterhin stark steigenden Zahl von Ansteckungen ein Engpass auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Wenn sich die Fallzahlen so weiterentwickelten wie bisher, könnte es sein, dass die Auslastung dort in fünf Tagen erreicht werde, sagte Virginie Masserey, Leiterin des Bereichs Infektionskontrolle im Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Momentan spiegle sich das zuletzt verlangsamte Wachstum bei den Neuinfektionen bei den Krankenhauseinweisungen und Todesfällen noch nicht wider. Die Regierung in Bern hatte wegen der rasant zunehmenden Infektionen jüngst neue Beschränkungen für des öffentliche Leben erlassen.

Deutschland nimmt Corona-Infizierte aus Frankreich auf

14.55 Uhr: Wie bereits im Frühjahr sollen französische Corona-Patienten nach Deutschland verlegt werden: Dies sei „in den kommenden Tagen geplant“, sagte der Präsident des französischen Krankenhausverbandes FHF, Frédéric Valletoux. Er begründete dies mit dem „extrem hohen Druck“ auf die Krankenhäuser vor allem im Norden sowie im Südosten Frankreichs.

Im Frühjahr hatten Nordrhein-Westfalen und andere deutsche Bundesländer insgesamt rund 130 französische Corona-Patienten aufgenommen.

RKI passt Kriterien für Corona-Tests an

14.17 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat auf die Grenzen der Corona-Testmöglichkeiten in Deutschland hingewiesen. Je höher die Fallzahlen seien, desto schwieriger werde es, alle Menschen mit Erkältungssymptomen zu testen, sagte RKI-Vizechef Lars Schaade.

Nötig wären dann mehr als drei Millionen Tests pro Woche - dies sei weder nötig noch erforderlich. Deshalb habe das RKI die Empfehlungen an Ärzte hinsichtlich der Testkriterien angepasst, sagte Schaade. Faktoren seien etwa die Symptome, die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe und die Wahrscheinlichkeit, dem Coronavirus ausgesetzt gewesen zu sein.

Über die Lage in der Pandemie sagte Schaade: „Wir sind noch mitten im Marathon.“ Er appellierte an die Bürger, die Verhaltensregeln einzuhalten. Nähme die Fallzahl weiter so schnell zu wie zuletzt, gäbe es 400.000 Fälle pro Tag bis Weihnachten.

Lars Schaade, der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts RKI am Rande einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Corona-Lage in Deutschland.

Foto: imago images/photothek

Pandemie: Schweden kündigt weitere Corona-Beschränkungen an

14.01 Uhr: Nach einer schnellen Zunahme der Corona-Infektionen in Schweden kündigt Ministerpräsident Stefan Löfven strengere Maßnahmen in drei weiteren Regionen des skandinavischen Landes an. Die Lage sei „sehr ernst“, sagt er auf einer Pressekonferenz. Mehr und mehr Intensivbetten würden nun zur Behandlung von Corona-Patienten genutzt. „Die Pause, die wir diesen Sommer hatten, ist vorbei.“ Feiern in Restaurants würden auf acht Personen beschränkt.

Corona-Demos: Leipzig rechnet mit 20.000 „Querdenkern“

13.33 Uhr: Leipzig steht ein unruhiges Wochenende bevor: Die gegen die Corona-Maßnahmen gerichtete „Querdenken“-Bewegung rechne aktuell damit, dass ihrem bundesweiten Demonstrationsaufruf für Samstag rund 20.000 Menschen folgen könnten, teilte die Leipziger Stadtverwaltung mit.

Zu möglichen Auflagen bei der „Querdenken“-Veranstaltung erklärte die Stadtverwaltung, man könne derzeit „aufgrund der vielen zu berücksichtigenden Aspekte noch keine belastbaren Fakten anbieten“. Die Kooperationsgespräche zwischen Anmeldern, Ämtern und Polizei liefen noch, hieß es.

Laut der seit Montag gültigen Corona-Schutzverordnung gelten für Demonstrationen in Sachsen keine Teilnehmerbegrenzungen. Jedoch sind nur stationäre Kundgebungen möglich, Abstandsgebot und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen müssen beachtet werden.

Corona-Pandemie ist laut Spahn „Mammutaufgabe“ für Regierung und Gesellschaft

13.07 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Corona als enorme Herausforderung sowohl für die Staatsführung als auch für die Bürger. „Diese Pandemie ist eine echte Mammutaufgabe für uns als Regierung und für jede und jeden einzelnen in der Gesellschaft“, sagte er am Dienstag in Berlin. Der „Höhepunkt“ dieser Aufgabe sei noch nicht erreicht. „Wir sind in einer entscheidenden Phase“, betonte Spahn. „Die Lage ist ernst.“

Zur Infektionslage in Deutschland sagte Spahn, es gebe „nichts zu beschönigen“. Die Zahl der Infizierten steige „exponentiell“, auch die Zahl derjenigen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung beatmet werden müsse, steige „stark - zu stark“.

„Um die Pandemie in Griff zu behalten, mussten wir die Notbremse ziehen“, sagte Spahn mit Blick auf die seit Montag geltenden neuen Beschränkungen. Es werde ein schwieriger November sein. Auch nach Ablauf diesen Monat würden alle weiterhin „vorsichtig sein müssen“.Spahn appellierte direkt an die Bürger, die Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie zu unterstützen. „Am Ende kommt es auf jeden einzelnen an, auf Sie ganz persönlich.“ Jeder könne einen Unterschied machen. „Wir wissen, wie es geht.“

Berlins Regierungschef Müller lässt sich auf Corona testen

13.03 Uhr: Auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr und der Berliner Regierungschef Michael Müller (SPD) lassen sich nach Bekanntwerden einer Corona-Infektion von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke auf das Virus testen. Sie hatten zusammen mit weiteren Personen an der Eröffnung des neuen Berliner Hauptstadtflughafens BER am vergangenen Samstag teilgenommen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD, 3.v.r.) ist positiv auf Corona getestet worden.

Foto: Tobias Schwarz / dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geht in Quarantäne

12.01 Uhr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geht nach dem Corona-Fall bei Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke in Quarantäne. Ein Schnelltest bei Scheuer sei negativ gewesen, er gehe aber nach Absprache mit Ärzten in Quarantäne, sagte eine Sprecherin.

Woidke hatte am Samstag an der Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld teilgenommen. Dort waren unter anderem auch Scheuer, Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Lufthansa-Chef Carsten Spohr zu Gast.

Trump-Beraterin fordert härtere Maßnahmen

11.58 Uhr: Die Trump-Beraterin und Ärztin Deborah Birx hat die US-Regierung kurz vor der Wahl zu drastischeren Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Pandemie in den USA aufgefordert. „Wir treten in die beunruhigendste und tödlichste Phase dieser Pandemie ein, die zu einer steigenden Sterblichkeit führt“, heißt es nach Informationen der US-Zeitung „Washington Post“ in einem internen Bericht an das Weiße Haus. Angesichts der aktuellen Lage seien „viel aggressivere Maßnahmen“ notwendig.

Birx, die auch die Coronavirus-Task Force des Weißen Hauses koordiniert, widerspricht der Politik des US-Präsidenten in dem dem Bericht nach in vielen Punkten. So warnt sie etwa ausdrücklich vor großen Veranstaltungen, wie Trump sie im Wahlkampf mit Hunderten Teilnehmern durchführte. Die steigenden Infektionszahlen seien, anders als von Trump behauptet, nicht auf mehr Tests zurückzuführen.

Vier Tote und Dutzende Infizierte in Seniorenheim in Oberpfalz

11.24 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Berching (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) sind vier Bewohner infolge der Infektion gestorben. Weitere 40 Bewohner wurden positiv auf das Coronavirus getestet, wie Andrea Schödl, Sprecherin des Caritasverbands für die Diözese Eichstätt, bestätigte. Sechs der Infizierten befänden sich derzeit im Krankenhaus. Auch 17 Mitarbeiter des betroffenen Altenheims seien infiziert. Seit dem Ausbruch vergangene Woche steht das Heim mit 72 Einzelzimmern unter Quarantäne.

Mutmaßlicher Nizza-Attentäter positiv auf Corona getestet

11.12 Uhr: Der mutmaßliche Messer-Attentäter von Nizza ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dadurch könnte sich die Vernehmung des 21-Jährigen Tunesiers Brahim Issaoui um mehrere Tage verzögern, hieß es von Seiten der französischen Ermittler.

Die Anti-Terror-Ermittler halten Issaoui für den Mann, der am vergangenen Donnerstag drei Menschen in einer Kirche in Nizza ermordete. Zugleich nahm die Polizei vier weitere mutmaßliche Helfer in Gewahrsam. Damit sind derzeit fünf mögliche Hintermänner im Gewahrsam der Ermittler. Mehrere andere Verdächtige waren zuvor freigelassen worden. Der mutmaßliche Attentäter liegt mit Schussverletzungen weiter im Krankenhaus.

Ministerpräsident Hans warnt vor chaotischen Zuständen

10.34 Uhr: Angesichts der Zuspitzung der Corona-Lage hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans vor chaotischen Zuständen gewarnt. „Die Lage droht uns zu entgleiten“, sagte Hans in einer Regierungserklärung.„Es drohen uns Verhältnisse, wie wir sie im Frühjahr etwa in Bergamo gesehen haben: überfüllte Krankenhäuser; zu Notlazaretten eingerichtete Turnhallen; Ärzte, die entscheiden müssen, wer behandelt werden kann und wer nicht; Personal weit über der Belastungsgrenze.“ Nichts sei mehr undenkbar, so Hans.

Noch sei die Botschaft nicht bei allen angekommen. Fakt sei aber: „Wir befinden uns in einer akuten Notlage unseres Gesundheitssystems.“ Noch gebe es aber „die Chance, das Schlimmste zu vermeiden“ - über die mit den am Montag bundesweit in Kraft getretenen verschärften Corona-Maßnahmen zur Kontaktreduzierung.

Wenn diese nach vier Wochen nicht ausreichten, um die Pandemie einzudämmen: „Dann müssen wir gegebenenfalls unseren Kurs noch ein Stück weit verschärfen. Etwas Anderes wird uns dann nicht übrig bleiben“, sagte Hans.

Deutsche drosseln Konsum in Corona-Krise deutlich

10.24 Uhr: Fast neun von zehn Deutschen (86 Prozent) haben in der Corona-Krise ihre Konsumausgaben spürbar eingeschränkt, wie eine Umfrage des Verbands der Privaten Bausparkassen unter gut 2000 Bundesbürgern zum Konsumverhalten der vergangenen drei Monate zeigt. Fast zwei Drittel geben an, dass sie bei Kino, Theater, Konzerten und anderen Kulturveranstaltungen gespart haben.

Ebenfalls stark betroffen sind die Reisebranche und die Gastronomie (jeweils 57 Prozent). Knapp die Hälfte (46 Prozent) nennt den Bereich Einkaufen/Shopping. Bei den Fahrtkosten haben 29 Prozent der Bundesbürger Ausgaben gespart und bei größeren Anschaffungen 24 Prozent.

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke mit Corona infiziert

10.01 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe nach ersten Erkältungserscheinungen am Sonntag keine Diensttermine mehr wahrgenommen, teilte Regierungssprecher Florian Engels mit. Nun würden Kontaktpersonen identifiziert.

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, ist mit dem Coronavirus infiziert.

Foto: Soeren Stache / dpa

Laut Intensivmediziner sind mehr Junge schwer an Covid-19 erkrankt

9.33 Uhr: Der Direktor der Intensivmedizin am Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, berichtet von immer mehr jungen Corona-Patienten auf der Intensivstation. Anders als bei der ersten Welle der Virusausbreitung im Frühjahr seien dieses Mal viele Jüngere betroffen, sagte der Professor dem Radiosender Bayern 2. „Wir betreuen mehrere Patienten deutlich unter 50 Jahren und teilweise ohne Vorerkrankungen.“

Kluge, der auch Präsidiumsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) ist, wies darauf hin, dass die Entwicklung bei der Zahl der Intensivpatienten der der Infizierten um mehrere Tage hinterherläuft: „In wenigen Tagen werden wir, was die Zahl der Krankenhauspatienten angeht, die erste Welle übertreffen. Und das ist besorgniserregend.“

Regierung kündigt erneute Ausgangssperre in Paris an

9.30 Uhr: Die französische Regierung will für Paris und möglicherweise auch dem Großraum Paris Île-de-France erneut eine Ausgangssperre verhängen, um die stark ansteigenden Infektionszahlen des Landes zu bekämpfen, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal.„Wir werden eine Ausgangssperre für Paris und möglicherweise die Ile-de-France wieder einführen. Das Innenministerium wird die Einzelheiten später am Tag festlegen und eine Erklärung abgeben“, sagte Attal gegenüber dem französischen Fernsehsender BFM TV.

In Paris könnte es möglicherweise erneut eine Ausgangssperre geben.

Foto: Lewis Joly / dpa

Scholz will die Corona-Überbrückungshilfen verbessern

8.57 Uhr: Das Bundesfinanzministerium will die Überbrückungshilfen für Unternehmen und Selbstständige, die besonders unter den Corona-Maßnahmen leiden, für die Zeit nach November weiterentwickeln. Es solle dann das geben, „was es bisher schon gab - aber noch mal verbessert“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz im ZDF-“Morgenmagazin“.

Für die neuen Hilfen im November hat der Bund bis zu zehn Milliarden Euro vorgesehen. Scholz erwartet, dass die „neue Normalität“ sich bis weit ins kommende Jahr ziehen wird. Die Regierung habe sich aber vom Bundestag große Mittel zur Verfügung stellen lassen, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. „Wir haben die Kraft, für dieses und das nächste Jahr Wirtschaft und Arbeitsplätze zu stabilisieren“, sagte er.

Mindestens 88.600 Neuinfektionen in USA

7.49 Uhr: In den USA verzeichnen die Behörden mindestens 88.600 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Insgesamt haben sich damit mehr als 9,33 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um mindestens 508 auf 231.606.

Verdi fordert Verschiebung planbarer Operationen

6.15 Uhr: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert wegen wachsender Personalnot auf den Intensivstationen Bund und Länder auf, umgehend die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für eine Verschiebung planbarer Operationen zu schaffen. „Die Krankenhäuser müssen angesichts der rasanten Zunahme der Zahl von Covid-19-Erkrankungen Eingriffe verschieben, die jetzt nicht dringend erforderlich sind. Nur so können sie Kapazitäten für die Versorgung von Corona-Patienten bereithalten“, sagt Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Beschäftigte im Gesundheitswesen müssten vor Überlastung geschützt werden und wirtschaftliche Erwägungen dürften während einer Pandemie keine Rolle spielen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert, das Beschäftigte im Gesundheitswesen vor einer Überlastung geschützt werden.

Foto: Fabian Strauch / dpa

Panamas Präsident Cortizo in Quarantäne

3.11 Uhr: Panamas Präsident Laurentino Cortizo begibt sich nach Bekanntwerden einer Coronavirus-Infektion eines engen Mitarbeiters in häusliche Quarantäne. Zwei Coronavirus-Tests seien negativ ausgefallen, Cortizo werde sich aber weiterhin isolieren, „bis er die Tests in wenigen Tagen wiederholt“, schreibt das Präsidialamt auf Twitter.

Corona – Verkehrsunternehmen fordern gestaffelten Schulbeginn

1.03 Uhr: Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) fordert die Kultusministerien und Schulen auf, die Anfangszeiten des Schulunterrichts zeitlich zu staffeln, um das Verkehrsaufkommen in Bussen und Bahnen in den Morgenstunden zu entzerren. Damit könnte auch der Gesundheitsschutz in Corona-Zeiten verbessert werden.

„Die Beeinträchtigung des Schulbetriebes wäre minimal, wenn die jüngeren Kinder gegen 8 Uhr starten würden und die älteren zeitversetzt – beispielsweise eine Stunde – später“, sagte der VDV-Präsident Ingo Wortmann unserer Redaktion. „Der verkehrliche Effekt wäre enorm. Der damit zur Verfügung stehende Platz in den Fahrzeugen würde sofort um mindestens 20 Prozent steigen.“ Dies würde auch insgesamt den morgendlichen Verkehr entlasten. Lesen Sie dazu: Corona – Verkehrsunternehmen fordern gestaffelten Schulbeginn.

Montag, 2. November: Jens Spahn zeigt sich zuversichtlich – „Wir müssen die Welle brechen“

20.51 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich im ARD extra zuversichtlich gezeigt, dass es gelingen werde, die neue Corona-Welle zu brechen. „Das haben wir im Frühjahr schon einmal geschafft“, sagte Spahn.

Dafür müssten aber nun die verschärften Maßnahmen in Kauf genommen und eingehalten werden. Und damit Kitas und Schulen weiter geöffnet bleiben könnten und der Betrieb der Wirtschaft zum Großteil aufrecht erhalten werden könne, müssten eben vor allem die Kontakte im privaten Bereich stark eingeschränkt werden. „Das ist hart für die betroffenen Bereiche“, sagte Spahn, aber sei notwendig.

Mit Sorge blickte Spahn auf die steigende Zahl an Intensivpatienten in den Krankenhäusern. Innerhalb von zwei Wochen habe sich die Zahl der Intensivpatienten verdreifacht, führte der Minister aus, einen solchen Anstieg halte das Gesundheitswesen nicht aller zwei Wochen durch. Dann drohe eine Überforderung des Gesundheitssystems.

Rund 55.000 Corona-Neuinfektionen in Spanien

20.28 Uhr: Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums haben sich in dem Land in den vergangenen 24 Stunden 55.019 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - ein Höchstwert an neuen gemeldeten Fällen. Die Zahl der Todesopfer, die sich nachweislich mit dem Erreger angesteckt hatten, erhöhte sich binnen eines Tages um 379.

Spanien zählte in Europa bereits während der ersten Corona-Welle zu den am härtesten von der Pandemie getroffenen Staaten. Laut der Johns-Hopkins-Universität in den USA zählt das Land mittlerweile insgesamt mehr als 1,18 Millionen Infektionen und fast 35.900 Corona-Tote.

In der spanischen Stadt Sevilla protestieren Models, weil die Hersteller von Flamenco-Mode keine Hilfe von der Regierung erhalten haben.

Foto: Joaquin Corchero / imago images/ZUMA Wire

Pandemie: Mehr als 52.000 neue Corona-Fälle in Frankreich

19.26 Uhr: Die Gesundheitsbehörden in Frankreich haben mehr als 52.000 Corona-Infektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert. Mit 52.518 Neuansteckungen verzeichnet das Land einen neuen Tagesrekord. Auch die Zahl der Corona-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist um mehr als 1000 gestiegen. 416 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Boris Johnson verdoppelt Hilfen für Selbstständige in Großbritannien

19.17 Uhr: Die Regierung in Großbritannien will Selbstständigen während des bevorstehenden Lockdowns in England stärker unter die Arme greifen. Premierminister Boris Johnson kündigte an, die Unterstützung für Freiberufler zu verdoppeln. Sie soll nun 80 Prozent ihres Einkommens von vor der Pandemie erhalten. Die Hilfen sollen in drei Raten in den Monaten November, Dezember und Januar ausgezahlt werden - maximal aber 5160 Pfund. Der vierwöchige Lockdown in England beginnt am Donnerstag.

Massentest in der Slowakei – mehr als 38.000 Menschen in Quarantäne

18.52 Uhr: Die Slowakei hat zwei Drittel ihrer 5,5 Millionen Einwohner in nur zwei Tagen auf das Coronavirus getestet. Regierungschef Igor Matovic wertete es als Erfolg, dass mehr Menschen als von ihm erwartet zu den Schnelltests gekommen seien. Mehr als 38.000 positiv Getestete, die nun in Quarantäne gehen müssten, hätten sonst unentdeckt die Infektion weiterverbreiten können, erklärte er.

Nach der von der Regierung in Bratislava präsentierten Bilanz beteiligten sich am Samstag und Sonntag mehr als 3,6 Millionen Menschen an der beispiellosen Aktion. Dazu aufgerufen waren alle über zehn Jahre alten Bewohner, die keinen noch gültigen Test von einer anderen Stelle hatten. Formell war die Teilnahme freiwillig. Wer aber keinen negativen Test vorweisen kann, ist ab sofort von einer strikten Ausgangssperre betroffen und darf auch nicht zur Arbeit gehen.

Unter Experten und Lokalverwaltungen wächst inzwischen der Widerstand gegen eine für das nächste Wochenende geplante zweite Testrunde. Schon vor Beginn der Testaktion hatte die Ärztekammer die vom Verteidigungsministerium geleitete Aktion als Verschwendung ohnehin knapper Ressourcen kritisiert. Gemeinden beschwerten sich, ohne ausreichende Information und Vorbereitungszeit in „die größte logistische Aktion in der Geschichte der Slowakei“ gestoßen worden zu sein.

Schlange stehen für den Corona-Test: In der Slowakei wurden am Wochenende mehr als 3,6 Millionen Menschen auf das Coronavirus getestet.

Foto: Zuzana Gogova / Getty Images

Wolfgang Schäuble findet Einschränkungen „nicht furchtbar schlimm“

18.37 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht in der Corona-Pandemie die Chance auf eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. „Wir sollten jetzt nicht anfangen, in Pessimismus oder Panik zu verfallen“, sagte der CDU-Politiker dem SWR.

Lesen Sie hier: Diese Geschäfte müssen wegen dem Teil-Corona-Lockdown ab Montag schließen.

„Wenn wir jetzt ein paar Wochen nicht essen gehen können, wenn wir jetzt ein paar Wochen keine privaten Feiern machen können, wenn beispielsweise auch die Silvester-Partys nicht so stattfinden können wie in früheren Jahren, dann ist es bedauerlich, aber es ist nicht so furchtbar schlimm.“ Wenn dafür die Familien wieder ein bisschen stärker zusammenrückten, sich Nachbarn wieder stärker umeinander kümmerten, dann stärke das wieder die Kräfte in der Gesellschaft.

Rechnungshof befürchtet wegen Corona-Haushalt verfassungsrechtliche Probleme

17.14 Uhr: Der Bundesrechnungshof hat die Corona-Schuldenpläne von Finanzminister Olaf Scholz deutlich kritisiert. Die für 2021 geplante Neuverschuldung von rund 96 Milliarden Euro sei nicht angemessen, da sie nicht „im erforderlichen engen Zusammenhang mit der Notsituation“ stehe. Das schreibt der Rechnungshof in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Weil Scholz sich nicht ausreichend bemühe die Kredite auf ein erforderliches Maß zu begrenzen, würden sogar verfassungsrechtliche Probleme drohen. Damit Scholz im nächsten Jahr Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen kann, soll die Schuldenbremse im Grundgesetz ausgesetzt werden.

Gerichte beschäftigen sich mit mehreren Eilanträgen gegen Corona-Maßnahmen

16.35 Uhr: In mehreren Bundesländern liegen den Verwaltungsgerichten Eilanträge gegen die neuen Corona-Maßnahmen vor. Allein in Berlin haben überwiegend Gastronomen 39 Eilanträge eingereicht, wie ein Sprecher bestätigte. Auch in Brandenburg gehen die ersten Betriebe gegen die schärferen Beschränkungen vor. Zwei Eilanträge seien beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg eingetroffen, sagte Gerichtssprecherin Christiane Scheerhorn. In Schleswg-Holstein wehrt sich unter anderem eine Gesellschaft, die Ferienwohnungen auf Sylt betreibt, gegen die Schließungen. Anträge gegen die Corona-Maßnahmen gibt es zudem in Niedersachsen und Hamburg.

In Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern liegen den Verwaltungsgerichten mehrere Eilanträge gegen die neuen Corona-Maßnahmen vor.

Foto: Markus Scholz / dpa

Trump deutet Entlassung von US-Immunologe Anthony Fauci an

14.48 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida die Entlassung des US-Top-Immunologen Anthony Fauci angedeutet. Trump Unterstützer hatten in Sprechchören die Entlassung von Fauci gefordert. Daraufhin sagte Trump: „Sagt es keinem, aber lasst mich warten bis ein kleines bisschen nach der Wahl. Ich weiß den Rat zu schätzen.“

Fauci ist Teil der Corona-Task-Force des Weißen Hauses. Zuletzt hatte er in einem Interview öffentlich die Corona-Politik von Trump kritisiert und kundgetan, dass dieser seine Ratschläge nicht mehr annehme. Gleichzeitig hatte er Trumps Konkurrent Joe Biden für dessen Ansichten zu Corona gelobt. Das Weiße Haus hatte dem Immunologen daraufhin politische Einmischung in den Wahlkampf vorgeworfen.

Portugals Regierung will den Gesundheitsnotstand verhängen

14.45 Uhr: Die portugiesische Regierung will nach eigenen Angaben einen landesweiten Gesundheitsnotstand verhängen. Dadurch kann sie weitere Corona-Beschränkungen verhängen. um in der Corona-Krise weitere Beschränkungen anordnen zu können. Durch den Gesundheitsnotstand sollen mögliche „rechtliche Bedenken“ ausgeräumt werden, sagte der sozialistische Regierungschef Antonio Costa nach einem Treffen mit dem konservativen Präsidenten Marcelo de Sousa. Nur der Präsident kann den Notstand nach Konsultation des Parlaments verhängen. Ab Mittwoch gilt für über 120 der mehr als 300 Kommunen in Portugal ein Teil-Lockdown.

Teil-Lockdown: Merkel verteidigt Maßnahmen als alternativlos

14.30 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel hat die heute in Kraft getretenen Maßnahmen zur Bekämpfung der zweiten Welle verteidigt. „Das Virus bestraft Halbherzigkeit“, sagte Merkel auf der Bundespressekonferenz. Angesichts des exponentiellen Wachstums der Fallzahlen hätten Bund und Länder keinen milderen Weg als den Teil-Lockdown gesehen. „Zuzusehen wie wir näher und näher an die Belastungsgrenze des Personals und der Strukturen in der Intensivmedizin kommen, kann keine Bundesregierung verantworten“, sagte Merkel. In Deutschland gelte das Präventionsgebot und es müsse versucht werden, so viel Schaden wie möglich abzuwenden. „Ich geh doch nicht immer an die Leistungsgrenze“, redete sich Merkel teils in Rage. Vorsicht sei überall geboten und nicht erst dann, wenn man auf der Intensivstation lande.

Auch die Gesundheitsämter müssten dringend wieder in die Lage gebracht werden, eine Kontaktnachverfolgung zu garantieren. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 bis 200 in einer Kommune sei das nicht mehr möglich, sagte Merkel. Deutschlandweit liege die Inzidenz bereits bei 127,8. „Wir müssen wieder in eine Region von unter 50 kommen“, erklärte die Kanzlerin das Ziel des Teil-Lockdowns. Es sei ihr durchaus bewusst, dass dafür in den nächsten vier Wochen auf vieles verzichtet werden müsse. Wenn jedoch alle die Corona-Maßnahmen einhalten würden, dann könnten sie jetzt durchaus als Wellenbrecher funktionieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel informiert die Medienvertreter über die Ergebnisse des Corona-Kabinetts zu den Corona-Maßnahmen und der aktuellen Lage des Infektionsgeschehens.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Fast 22.000 neue Positiv-Tests in der Schweiz am Wochenende

13.03 Uhr: Die Schweiz hat für das Wochenende 21.926 neue Positiv-Tests gemeldet. Mit im Schnitt 7309 pro Tag ist die Zahl allerdings weniger hoch als in den Tagen zuvor. Am Donnerstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen Rekordwert von 9386 neuen Fällen gemeldet. Das BAG veröffentlicht die Zahlen von Montag bis Freitag täglich sowie für einen 72-stündigen Zeitraum am Wochenende.

Weitere 93 Menschen sind an oder mit Corona gestorben, insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie 2130 Todesfälle. Aus Angst vor einer Überlastung der Intensivstationen hat die Regierung in Bern jüngst neue Beschränkungen für des öffentliche Leben erlassen. Die Schweiz ist hinsichtlich der neuen Positiv-Tests eines der am stärksten betroffenen Länder Europas.

Vorsitzender des Weltärztebundes verteidigt Corona-Maßnahmen

12.45 Uhr: Nach einem kritischen Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Virologen Hendrik Streeck und Jonas Schmidt-Chanasit hat der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, die Corona-Politik der Regierung verteidigt. Da seien ein paar Leute vorgeprescht und hätten ein Papier produziert, „das viele Fragen stellt, aber alle Antworten offenlässt“, sagte er am im Deutschlandfunk. Das vergangene Woche erschienene Papier hatte unter anderem Lockdowns zur Pandemie-Bekämpfung kritisiert.

Trotz negativer Folgen des Teil-Lockdowns, verteidigte Montgomery die Maßnahmen: „Das schadet mit Sicherheit, das ist gar keine Frage, aber Tote durch die Pandemie schaden auch.“ Man müsse den Gesundheitsschutz und die negativen Folgen der Beschränkungen gegeneinander abwägen. „Und ich finde, das tun die ganz gut im Moment in der Bundesregierung.“

Kramp-Karrenbauer vorsorglich in Quarantäne

12.33 Uhr: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich nach Bekanntwerden eines Corona-Falls in ihrem privaten Umfeld in Quarantäne begeben. Ein erster Test sei negativ ausgefallen, erklärte ihr Ministerium. Dennoch isoliere sie sich vorsorglich für sechs Tage. Der Kontakt zu der positiven Person liege acht Tage zurück, so werde dafür gesorgt, dass „insgesamt ein Abstand von 14 Tagen besteht“.

Ohne Trendwende: Problem auf Österreichs Intensivstationen

10.50 Uhr: Ohne eine Trendwende bei den Corona-Neuinfektionen steuert Österreich nach den Worten des Gesundheitsministers Rudolf Anschober auf eine baldige Überlastung des Gesundheitssystems zu. Mit einer kritischen Lage wäre dann in der zweiten Novemberhälfte zu rechnen, erklärte Anschober. Binnen einer Woche sei die Anzahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten um 78 Prozent gestiegen. Daher sei es notwendig, dass sich die Bevölkerung strikt an die neuen Maßnahmen im teilweisen Lockdown halte.

Österreich steuert auf eine Überlastung des Gesundheitssystems zu.

Foto: Jens Büttner / dpa

Ab morgen schließen die Gastronomie und fast das gesamte Kultur- und Freizeitangebot, landesweit ist das Verlassen der Wohnung zwischen 20 und 6 Uhr nur zu bestimmten Zwecken erlaubt.

Pflegebevollmächtigter fordert Entlastung der Intensivstationen

10.28 Uhr: Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung hat dazu aufgerufen, Intensivstationen durch Präventionsmaßnahmen und die Zurückstellung planbarer Operationen zu entlasten. „Die Situation ist ernst, aber zurzeit ja noch handelbar“, sagte Andreas Westerfellhaus im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Lage könne sich allerdings erheblich zuspitzen. Man müsse deshalb möglichst viele Aufnahmen auf die Intensivstationen verhindern und überprüfen, ob planbare Operationen zugunsten von Corona-Patienten zurückgestellt werden können.

Westerfellhaus schloss sich den Warnungen vor Personalmangel bei Pflegekräften an: „Beatmungsgeräte alleine können aber Menschen nicht versorgen.“ Man könne über Nacht keine Pflegekräfte backen. Für den Intensivbereich benötigten Pflegekräfte zusätzlich zur Ausbildung noch eine Weiterbildung. „Das ist eine hochkomplexe Aufgabe“, erklärte Westerfellhaus.

Epidemiologe fordert andere Corona-Strategie

9.54 Uhr: Ist der „Lockdown light“ alternativlos? Bei „Anne Will“ forderte der Epidemiologe Stefan Willich, sich stärker auf den Schutz der Gefährdeten zu kontrieren.

Covid-19-Erkrankte stecken etwa 50 Prozent ihrer Mitbewohner an

9.26 Uhr: An Covid-19 erkrankte Menschen stecken etwa 50 Prozent ihrer Mitbewohner an. Das geht aus einer Studie der US-Behörde „Centers for Disease Control and Prevention“ hervor. Untersucht wurden 191 Haushalte, in 101 davon steckten sich Mitbewohner von mit dem Coronavirus infizierten Personen ebenfalls an. Andere Studien hatten zuweilen niedrigere Infektionsraten im Haushalt festgestellt.

Angela Merkel will sich Fragen zu Corona-Maßnahmen stellen

8.20 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat kurzfristig zu einer Pressekonferenz zu den Corona-Maßnahmen eingeladen. Nach der Sitzung des Corona-Kabinetts der Bundesregierung will sie sich gegen 14 Uhr in der Bundespressekonferenz in Berlin den Fragen dazu stellen.

Boris Palmer rät Senioren in Tübingen vom Busfahren ab

7.59 Uhr: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen in einem Appell Senioren in seiner Stadt dazu aufgerufen, den Stadtbus nicht zu nutzen. „Der Tübinger Appell setzt wie Schweden auf Eigenverantwortung und besonderen Schutz der Alten“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Schweden hatte in der Pandemie vor allem auf freiwillige Vorsichtsmaßnahmen gesetzt, die sich vor allem an ältere Bürger richteten. Senioren sollten unabdingbare Fahrten mit einem Sammeltaxi unternehmen, so Palmer.

„Wir bitten alle, die fit genug sind, nicht den Bus, sondern das Fahrrad zu nutzen, auch wenn es jetzt kälter wird“, heißt es laut Zeitung in dem Appell weiter. Zudem sollten jüngere Menschen in Tübingen zwischen 9.30 und 11 Uhr nicht einkaufen gehen und diese Zeit den Senioren überlassen. Alle Menschen in Tübingen über 65 Jahren sollen zudem kostenlos mit hochwertigen FFP2-Masken versorgt werden.

Prinz William war im April mit Coronavirus infiziert

6.00 Uhr: Prinz William war Anfang April mit dem Coronavirus infiziert, berichtet die BBC. Er war damit ungefähr zur gleichen Zeit an Covid-19 erkrankt wie sein Vater Prinz Charles. Laut der Zeitung „The Sun“ hielt der 38-jährige Prinz William seine Diagnose geheim, um die Bevölkerung nicht zu alarmieren. Der Kensington Palace, Amtssitz und Zuhause von Prinz William, lehnte eine offizielle Stellungnahme ab.

Prinz William, der an zweiter Stelle der Thronfolge steht, erzählte niemandem von seinem positiven Testergebnis, weil „es wichtige Dinge gab und ich niemanden beunruhigen wollte“, so „The Sun“. Er wurde von Palastärzten behandelt und befolgte die Richtlinien der Regierung, indem er sich im Familienhaus Anmer Hall in Norfolk isolierte.

Zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie sein Vater Prinz Charles hatte sich auch Prinz William im April mit Covid-19 infiziert.

Foto: Jonathan Brady / dpa

Krankenhäuser rechnen mit Rekordzahl an Corona-Intensivpatienten

5:00 Uhr: Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, rechnet mit einem neuen Höchststand an Intensivpatienten in Deutschland während der Corona-Pandemie. „In zwei bis drei Wochen werden wir die Höchstzahl der Intensivpatienten aus dem April übertreffen – und das können wir gar nicht mehr verhindern. Wer bei uns in drei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist heute schon infiziert“, sagte er der „Bild“-Zeitung.

Zudem kündigte er an, auch Pflegepersonal aus nicht-intensivmedizinischen Bereichen auf den Intensivstationen einzusetzen. „Das ist natürlich nicht optimal, aber in einer solchen Ausnahmesituation zu rechtfertigen.“

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens, hatte am Wochenende in der „Bild am Sonntag“ erklärt: „Ganz klar: Es ist in einigen Bundesländern nicht mehr viel Spielraum. Berlin hat nur noch 14 Prozent freie Intensivbetten, Bremen 17 Prozent.“ Im Frühjahr sei die Situation viel weniger dramatisch gewesen als das, was jetzt auf uns zukomme.

Intensivbetten sind nach dem Besuch der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages Högl im temporären Corona-Behandlungszentrum auf dem Berliner Messegelände zu sehen. Im Corona-Behandlungszentrum helfen 70 Soldaten bei der Rückverfolgung von Infektionsketten an Büroarbeitsplätzen, welche an Plätzen von Krankenbetten installiert wurden.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Spahn verschickt Masken-Pakete an Pflegeeinrichtungen

2.31 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will 290 Millionen Masken aus Bundesbeständen an Pflegeheime und ambulante Pflegedienste verschicken, um Pflegekräfte und Pflegebedürftige in der Pandemie zu unterstützen. Wie unsere Redaktion erfuhr, sollen die bundesweit rund 33.000 Einrichtungen insgesamt knapp 100.000 Pakete mit jeweils 1000 hochwertigen FFP2-Masken zum Eigenschutz für das Personal und 2000 einfachen OP-Masken für die Pflegebedürftigen und ihre Besucher bekommen. Die Masken-Hilfspakete stammen nach Angaben des Gesundheitsministeriums aus den Beständen der Bundesregierung, die in der ersten Phase der Pandemie angeschafft worden waren.

„Die erfolgreichen Beschaffungsanstrengungen eröffnen Spielräume, die ich nutzen möchte, um Pflegeeinrichtungen gezielt und zusätzlich bei der Versorgung mit Schutzmasken zu unterstützen“, heißt es in einem Brief des Ministers an die Pflegeeinrichtungen, der unserer Redaktion vorliegt.

Corona-Krise: Oberster Verbraucherschützer fordert kürzere Abo-Laufzeiten

1.01 Uhr: Angesichts des zweiten Corona-Lockdowns hat Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller eine Entlastung der Bürger bei Abo-Verträgen gefordert. „Viele Verbraucher sind von der Krise stark betroffen. Sie sind in Kurzarbeit, haben ihre Arbeit oder Einkünfte verloren“, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Verbraucherzentralen unserer Redaktion. „In dieser Situation sind Verträge mit langen Laufzeiten und langen Kündigungsfristen eine besondere Belastung“, so Müller.

Hinzu komme, dass manche Angebote wie Fitnessstudios während des Lockdowns gar nicht genutzt werden könnten. „Wir brauchen deshalb dringend eine gesetzliche Regelung, die für solche Verträge, die auf Dauer abgeschlossen werden sollen, die Laufzeiten verkürzt und auch kurzfristige Kündigungen ermöglicht. Die Regierung muss das Gesetz für faire Verbraucherverträge jetzt schnell verabschieden“, forderte Müller.

Sonntag, 1. November: Spahn kündigt „Monate der Einschränkungen“ an

Wenige Stunde vor Inkrafttreten des Teil-Lockdown im November hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Deutschen auf „Monate der Einschränkungen und des Verzichts“ im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eingeschworen

Die Berliner Polit-Kneipe „ Ständige Vertretung “ hat ihr Hausverbot für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zurück genommen. Die Betreiber der Kneipe hatten als Reaktion auf die Zwangsschließungen in der Gastronomie mehreren Spitzenpolitikern ein Hausverbot ausgesprochen

“ hat ihr Hausverbot für Kanzlerin (CDU) und Finanzminister (SPD) zurück genommen. Die Betreiber der Kneipe hatten als Reaktion auf die Zwangsschließungen in der Gastronomie mehreren Spitzenpolitikern ein Hausverbot ausgesprochen Trotz stark ansteigender Infektionszahlen hat US-Präsident Donald Trump einen Lockdown nach europäischem Vorbild ausgeschlossen. „Ich liefere das große amerikanische Comeback und wir haben keine Lockdowns“, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Washington im umkämpften Bundesstaat Michigan

Der US-Immunologe Anthony Fauci und das Weiße Haus haben sich einen öffentlichen Schlagabtausch aufgrund der Pandemiebekämpfung in den Vereinigten Staaten geleistet

und das Weiße Haus haben sich einen öffentlichen Schlagabtausch aufgrund der Pandemiebekämpfung in den Vereinigten Staaten geleistet Einer Umfrage der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ zufolge sind viele Gesundheitsämter in Deutschland überlastet

in Deutschland Vor dem Inkrafttreten der neuen Alltagsbeschränkungen bereiten sich Bund und Länder auf eine mögliche Überlastung von Krankenhäusern vor. Ein Papier des Bundesinnenministeriums, welches dieser Redaktion vorliegt, umreißt eine „Konzeption für einen länderübergreifenden Patiententransport bei einem Worst-Case-Covid-19-Szenario “. Mehr dazu: Zweite Corona-Welle: Wie viel halten die Krankenhäuser aus?

“. Zweite Corona-Welle: Wie viel halten die Krankenhäuser aus? In den kommenden Wochen werden einer Studie zufolge deutlich mehr Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektionen sterben als in den vergangenen Wochen

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geht wegen Kontakts mit mindestens einem Corona-Infizierten in Quarantäne

(CDU) geht wegen Kontakts mit mindestens einem Corona-Infizierten in Quarantäne Ganz Nordrhein-Westfalen ist nach Darstellung des Robert Koch-Instituts (RKI) ein Corona- Risikogebiet

Zum ersten Mal seit fast fünf Monaten hat Australien keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet

mit dem Coronavirus verzeichnet Mehrere Tausend Menschen haben sich am Samstag in Dresden an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. Sie war von der Dresdner Gruppe der Initiative „Querdenken“ organisiert worden

organisiert worden Nach einer Analyse der Barmer-Krankenkasse gibt es in diesem Spätsommer und Herbst deutlich weniger Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen als 2019. Die Kasse führt das auf weniger Ansteckungen zurück, weil viele Bundesbürger die Abstands-, Hygiene- und Maskenregeln in der Pandemie beherzigten, heißt es in der Analyse

Samstag, 31. Oktober: Trump stellt Europas Corona-Lockdowns in Frage

US-Präsident Donald Trump hat kurz vor der Wahl in den USA die Wirksamkeit strenger Alltagsbeschränkungen sowie Europas Umgang mit dem Coronavirus infrage gestellt. „Die explodierenden Fälle in Europa haben gezeigt, dass drakonische Lockdowns – das sind sie, drakonisch – das Virus nicht aufhalten“, sagte er.

Die drei CDU-Vorsitzkandidaten haben sich darauf geeinigt, die Führungsfrage der Partei bei einem Parteitag Mitte Januar zu lösen. Das teilte Generalsekretär Paul Ziemiak am Samstagabend per Twitter mit.

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Samstag in Dresden an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt

Österreich schränkt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie große Teile des öffentlichen Lebens für vier Wochen ein

Proteste gegen Corona-Ausgangsbeschränkungen sind in Spanien und Italien in Gewalt ausgeartet.

Touristen müssen Hotels in Bayern wegen des Corona-Teil-Lockdowns spätestens am Vormittag des 2. November verlassen

verlassen Kanzlerin Angela Merkel hat der Wirtschaft erneut Unterstützung zugesichert. „Wir lassen Unternehmen und Betriebe, die durch di e aktuelle Krise unverschuldet in Schwierigkeiten gekommen sind, nicht allein“, sagte die CDU-Politikerin in ihrem am Samstag veröffentlichten Podcast

hat der Wirtschaft erneut Unterstützung zugesichert. „Wir lassen Unternehmen und Betriebe, die durch di e aktuelle Krise unverschuldet in Schwierigkeiten gekommen sind, nicht allein“, sagte die CDU-Politikerin in ihrem am Samstag veröffentlichten Podcast Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 19.059 Fällen binnen eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht

binnen eines Tages einen neuen Höchstwert erreicht Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Position bekräftigt, die befristete Mehrwertsteuersenkung auch wirklich zum Jahresende auslaufen zu lassen

auch wirklich zum Jahresende auslaufen zu lassen In den kommenden Wochen werden einer Studie zufolge deutlich mehr Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektionen sterben als in den vergangenen Wochen

Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages hat in den USA mit fast 100.000 kurz vor der Präsidentenwahl einen neuen Höchststand erreicht. Am Freitag wurden 99.321 Fälle verzeichnet, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorgeht

mit fast kurz vor der Präsidentenwahl einen neuen Höchststand erreicht. Am Freitag wurden 99.321 Fälle verzeichnet, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorgeht Bei einer starken Zunahme von Intensivpatienten mit Covid-19-Erkrankung wollen Bund und Länder Patienten in Zukunft nicht nur regional, sondern deutschlandweit auf freie Kliniken verteilen. Lesen Sie mehr: Wie Covid-Patienten bundesweit verteilt werden sollen

mit Covid-19-Erkrankung wollen Bund und Länder Patienten in Zukunft nicht nur regional, sondern deutschlandweit auf freie Kliniken verteilen. Wie Covid-Patienten bundesweit verteilt werden sollen Ökonom Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), hat den Lockdown-Kurs der Bundesregierung gerügt. Mehr dazu: Lockdown: Warum in der Wirtschaft dennoch Hoffnung herrscht

Lockdown: Warum in der Wirtschaft dennoch Hoffnung herrscht Touristen müssen spätestens bis zum 5. November aus Mecklenburg-Vorpommern abreisen.

abreisen. Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie fordert Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus die Übertragung von Länderkompetenzen auf den Bund. Lesen Sie mehr: Brinkhaus: Corona-Lockerungen im Dezember nicht garantiert

Freitag, 30. Oktober: WHO warnt vor Coronavirus-Langzeitfolgen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor Spätfolgen von Coronavirus-Infektionen gewarnt. Berichte über anhaltende Komplikationen nach Covid-19 gebe es von Krankenhauspatienten ebenso wie von daheim behandelten, jungen sowie alten Menschen.

Die (WHO) hat vor von Coronavirus-Infektionen gewarnt. Berichte über anhaltende Komplikationen nach Covid-19 gebe es von Krankenhauspatienten ebenso wie von daheim behandelten, jungen sowie alten Menschen. Viele Bundesländer, darunter Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Bayern, haben Touristen , die sich in Hotels aufhalten, zur Abreise aufgefordert. Mit dem am Montag beginnenden Teil-Lockdown wegen der Corona-Pandemie ist es bis Ende November untersagt, Gäste zu touristischen Zwecken zu beherbergen.

, die sich in Hotels aufhalten, zur Abreise aufgefordert. Mit dem am Montag beginnenden Teil-Lockdown wegen der Corona-Pandemie ist es bis Ende November untersagt, Gäste zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Das US-amerikanische Bio-Tech-Unternehmen Regeneron hat den Einsatz seines Anti-Covid-Mittels eingeschränkt. Aktuell liege ein „möglicher Sicherheitshinweis“ über ein ungünstiges Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko des Regeneron-Mittels vor, erklärte das Unternehmen.

hat den Einsatz seines Anti-Covid-Mittels eingeschränkt. Aktuell liege ein „möglicher Sicherheitshinweis“ über ein ungünstiges Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko des Regeneron-Mittels vor, erklärte das Unternehmen. Die spanische Regierung hat für 13 der 17 inländischen Regionen einen teilweisen Lockdown verhängt. In Spanien werden dafür jedoch nicht Geschäfte und Kulturbetriebe geschlossen, sondern besonders stark von Corona betroffene Regionen abgeriegelt. Ein Großteil der 47,5 Millionen Einwohner Spaniens ist deswegen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

werden dafür jedoch nicht Geschäfte und Kulturbetriebe geschlossen, sondern besonders stark von Corona betroffene Regionen abgeriegelt. Ein Großteil der 47,5 Millionen Einwohner Spaniens ist deswegen in ihrer eingeschränkt. Das RKI hat auf längere Wartezeiten bei Corona-Tests hingewiesen, sollten die Fallzahlen weiter steigen. Viele Mitarbeiter in den Laboren würden bereits jetzt sieben Tage pro Woche arbeiten und die Kapazitäten seien fast ausgeschöpft.

würden bereits jetzt sieben Tage pro Woche arbeiten und die Kapazitäten seien fast ausgeschöpft. Die deutsche Wirtschaft ist nach dem coronabedingten Absturz im Frühjahr auf Erholungskurs. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal kräftig um 8,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auch die europäische Wirtschaftsleistung (BIP) lag im dritten Quartal laut Eurostat 12,7 Prozent höher als im Vorquartal.

(BIP) stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal kräftig um 8,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auch die europäische Wirtschaftsleistung (BIP) lag im dritten Quartal laut Eurostat höher als im Vorquartal. Eine aktuelle Studie des Helmholtz Zentrums München kommt zu dem Ergebnis, dass sechsmal mehr Kinder und Jugendliche in Bayern mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert waren als gemeldet. Mehr dazu: Sechsmal mehr Kinder und Jugendliche infiziert als bekannt

Sechsmal mehr Kinder und Jugendliche infiziert als bekannt Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist im Land ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 91.295 neue Ansteckungsfälle erfasst.

Donnerstag, 29. Oktober: Trump will nie wieder einen Lockdown verhängen

US-Präsident Donald Trump hat ungeachtet weiter steigender Coronavirus-Infektionen neue weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den USA ausgeschlossen. „Wir werden nie wieder einen Lockdown machen“, verkündete Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Florida.

hat ungeachtet weiter steigender Coronavirus-Infektionen neue weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den USA ausgeschlossen. „Wir werden nie wieder einen Lockdown machen“, verkündete Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Florida. Frankreich macht als Teil des neuen Lockdowns die Arbeit von zu Hause zur Pflicht. Ausnahmen seien nur dann zulässig, wenn es technisch nicht anderes gehe, erklärt Arbeitsministerin Elisabeth Borne.

Mit den neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie müssen auch die Museen in Deutschland schließen.

in Deutschland schließen. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Mediengruppe RTL Deutschland halten 50 Prozent der Befragte n die von der Politik beschlossenen Maßnahmen zu Eindämmung der Corona-Pandemie für angemessen.

n die von der Politik beschlossenen für angemessen. Die nationale Behörde für öffentliche Gesundheit in Schweden hat einen freiwilligen Lockdown für Stockholm und weitere Regionen des skandinavischen Landes ausgesprochen. Der Beschluss sei in Absprache mit Virologen getroffen worden.

für Stockholm und weitere Regionen des skandinavischen Landes ausgesprochen. Der Beschluss sei in Absprache mit Virologen getroffen worden. Im Kampf gegen das Coronavirus werden in Bayern ab dem 2. November noch strengere Kontaktbeschränkungen gelten als von Bund und Ländern vereinbart – nämlich ausdrücklich auch in Privaträumen.

gelten als von Bund und Ländern vereinbart – nämlich ausdrücklich auch in Privaträumen. Antigen-Schnelltests sollen in der zweiten Corona-Welle Infektionsausbrüche in Alten- und Pflegeeinrichtungen verhindern. Seit Mitte Oktober haben Heime und Kliniken bundesweit die Möglichkeit, dieses Verfahren zu nutzen und abzurechnen.

Antigen-Schnelltests sollen in der zweiten Corona-Welle Infektionsausbrüche in verhindern. Seit Mitte Oktober haben Heime und Kliniken bundesweit die Möglichkeit, dieses Verfahren zu nutzen und abzurechnen. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr könnten die neuen Corona-Beschränkungen für viele Gastrobetriebe die Insolvenz bedeuten, warnt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes.

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr könnten die neuen Corona-Beschränkungen für viele Gastrobetriebe die Insolvenz bedeuten, warnt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Kanzlerin Angela Merkel hat eine Regierungserklärung im Bundestag gehalten, in der sie die neuen Corona-Maßnahmen erläuterte. Im Anschluss kam es zu heftigen Debatten und Kritik. Lesen Sie auch: Merkels Regierungserklärung im Bundestag von AfD gestört

Merkels Regierungserklärung im Bundestag von AfD gestört Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission am RKI rechnet mit Konflikten um die gerechte Zuteilung bei anfangs knappen Impfstoffen. Was der Virologe ansonsten zur Corona-Krise und Impfungen sagt, lesen Sie hier: Stiko-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022

Stiko-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022 Die Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel warnt angesichts der Corona-Krise vor einer Pleitewelle in der Gastronomie. Lesen Sie dazu unseren Ratgeber: In Geldnot wegen Corona? Hier könnte es Hilfe geben

Mittwoch, 28. Oktober: Algeriens Präsident für medizinische Behandlung nach Deutschland gebracht

Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune ist nach einem Corona-Verdacht bei mehreren seiner Mitarbeiter für eine medizinische Behandlung nach Deutschland gebracht worden.

Mit Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land verschärft Frankreich seinen Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie. Lesen Sie dazu: Corona-Pandemie gerät in Frankreich außer Kontrolle

seinen Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie. Corona-Pandemie gerät in Frankreich außer Kontrolle Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will mit dem Einsatz tausender Bundespolizisten die Einhaltung der neuen Corona-Regeln überwachen. Dabei geht es auch um die Schleierfahndung, mit der die Einhaltung der Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten überprüft werden soll. Die Schleierfahndung werde an allen deutschen Grenzen in einem Radius von 30 Kilometern intensiviert, sagte Seehofer der „Bild“-Zeitung.

(CSU) will mit dem Einsatz die Einhaltung der neuen Corona-Regeln überwachen. Dabei geht es auch um die Schleierfahndung, mit der die Einhaltung der Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten überprüft werden soll. Die Schleierfahndung werde an allen deutschen Grenzen in einem Radius von 30 Kilometern intensiviert, sagte Seehofer der „Bild“-Zeitung. Es solle „verdachtsunabhängige Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich“ geben, beschlossen auch die 16 Länderregierungschefs bei ihrer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch. „Wir werden verstärkt überwachen, auch durch Bundespolizei“, sagte Merkel. Es solle aber keine Grenzkontrollen geben.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat die neuen Corona-Beschlüsse als bitter bezeichnet. Das Verbot aller touristischen Übernachtungen komme einer faktischen Schließung gleich, erklärte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.

Wir starten einen neuen Corona-News-Ticker. Ältere Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in unserem vorherigen Newsblog.

