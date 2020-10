Corona-Fall: Kita Essenrode geschlossen

Essenrode. Die Kindertagesstätte in Essenrode inklusive Krippe bleibt ab sofort und bis auf weiteres geschlossen. Grund ist laut Mitteilung der Gemeinde Lehre ein positiver Corona-Fall. Alle potenziellen Kontaktpersonen haben sich direkt in Quarantäne begeben, die Testergebnisse müssen nun abgewartet werden.

Die Gemeinde stehe in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt und werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. „Wir hoffen sehr, dass die betroffene Person schnell wieder gesund wird und sich das Virus nicht weiter verbreitet. Für die sofortige Schließung bitten wir um Verständnis“, so Gemeindebürgermeister Andreas Busch.

Für die betroffenen Familien hat die Gemeinde unter (05308) 699-222 eine zusätzliche Telefon-Hotline eingerichtet. Diese ist am Mittwoch von 18 bis 20 Uhr und am Donnerstag ab 7 Uhr zu erreichen. Auch unter E-Mail an kita@gemeinde-lehre.de ist das Team erreichbar.

red

