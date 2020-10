Wolfsburg: Maskenpflicht in der Fuzo ab Mittwoch

Wolfsburg. Mit einer Ausweitung der Maskenpflicht und neuen Coronaregeln reagiert die Stadt Wolfsburg auf steigende Infektionszahlen. Ab Mittwoch, 28. Oktober, müssen die Menschen in der Porschestraße und vielen anderen Bereichen auch unter freiem Himmel Mund-Nasen-Schutz tragen.

Corona-Infektionen Niedersachsen

Die Maskenpflicht gilt dann in der nördlichen und mittleren Porschestraße, also zwischen Willy-Brandt-Platz und Pestalozziallee, und zwar von 9 bis 20 Uhr. Auf dem Bahnhofsvorplatz, am Phaeno, in den Designer Outlets, am Zentralen Omnibusbahnhof ZOB und am Sara-Frenkel-Platz ist der Mund-Nasen-Schutz zwischen 6 und 20 Uhr Pflicht.

Auch Nachtschwärmer im Kaufhof müssen jetzt Maske tragen

Viele Nachtschwärmer werden es nicht gerne hören: Auch für die Kneipenmeile Kaufhof führt die Kommune eine Maskenpflicht ein. Sie gilt im Zeitraum von 9 bis 23.30 Uhr. Maske getragen werden soll darüber hinaus zwischen 9 und 20 Uhr in der Kaufhofpassage und im Maximilian-Kolbe-Weg hinter der City-Galerie. Und schließlich wird auch auf den Wochenmärkten und anderen Märkten das Maskentragen vorgeschrieben.

Weitere Regeln zur Eindämmung des Infektionsgeschehens betreffen die weiterführenden Schulen und die Berufsschulen in Wolfsburg, Pflegeheime, Sportvereine und Veranstaltungen aller Art. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag gegen 13 Uhr nach Auskunft von Oberbürgermeister Klaus Mohrs knapp unter der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Während einer knapp einstündigen Pressekonferenz erhielt Mohrs dann die Info, dass bereits fünf weitere Wolfsburger positiv getestet wurden.

Mehr zum Thema

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen