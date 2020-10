Noomi Rapace: „Im Grunde bin ich noch dieses Punk-Girl“

Berlin. Ihre elektrisierende Darstellung der Hackerin Lisbeth Salander in der Verfilmung der „Millennium“-Trilogie von Stieg Larsson öffnete der schwedischen Schauspielerin Noomi Rapace 2009 die Türen von Hollywood. Dort spielte die 40-Jährige in Mainstream-Filme wie „Sherlock Holmes“, drehte mit Ridley Scott „Prometheus – Dunkle Zeichen“, und war auch in anspruchsvollen Art-house-Movies zu sehen. Ihr neuer Film, „The Secrets We Keep – Schatten der Vergangenheit“, ist ein dunkler Rache-Thriller mit einem überraschendem Dreh.

Frau Rapace, warum wollten Sie den Film „The Secrets We Keep – Schatten der Vergangenheit“ unbedingt machen?

Noomi Rapace: Vor drei Jahren erzählte mir ein jüdisches Ehepaar, wie sie in den USA zufällig auf einen ehemaligen Offizier ihres Konzentrationslager trafen, den sie dann tatsächlich gekidnappt haben. Die Geschichte ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, daraus einen Film zu machen. Allerdings erzählt „The Secrets We Keep“ eine etwas andere Story.

Doch natürlich geht es auch bei diesem Film um Rache und Vergebung. Für diese schwere Thematik habe ich lange nach einem Regisseur gesucht. Als Produzentin konnte ich ihn auch selbst auswählen. Schließlich habe ich die Idealbesetzung in Yuval Adler gefunden. Wir waren uns beide schnell einig, dass unser Film sehr persönlich, sehr authentisch sein sollte.

Persönlich und authentisch? Haben Sie Verwandte, die im Konzentrationslager waren?

Rapace: Nun ja, mein Vater, ein spanischer Flamencosänger, war Roma. Und wie auch andere ethnische Minderheiten wurden viele Roma von den Nazis in Konzentrationslager verschleppt. Das ist der persönliche Bezug zu Maja, die ich im Film spiele. Sie ist eine Roma, die den Nazi-Terror überlebt hat; viele Jahre später läuft ihr in den USA zufällig einer ihrer Peiniger von damals über den Weg. Im Kino hat man diesen historischen Aspekt bisher selten gesehen. Wir kennen Filme über die Juden im KZ, aber nicht über die Verfolgung und Vernichtung der Roma.

Kann man durch Rache Seelenfrieden finden?

Rapace: Das war genau die Frage, die ich mir vor Beginn der Dreharbeiten gestellt habe. Ich stelle mir übrigens vor jedem Film, den ich mache, immer eine essenzielle Frage. Und meine Antwort auf Ihre Frage ist ein klares Nein. Rache macht überhaupt nichts besser. Und sie gibt einem schon gar keinen Seelenfrieden. Was sie einem gibt, ist das Gefühl einer – kurzzeitigen – Genugtuung. Vielleicht fühlt man sich danach tatsächlich nicht mehr so verletzt. Aber das bezweifle ich.

Haben Sie sich nie gerächt?

Rapace: (Lacht) Doch, schon. Aber nicht körperlich; ich ziele eher auf die Psyche. Ja, ich kann Menschen, die mich verletzt haben, Leid zufügen. In meinen jungen Jahren war ich diesbezüglich viel aggressiver als heute. (Lacht) Definitiv die „Angry Young Woman“ – das volle Programm! Aber im Laufe der Zeit habe ich mich ziemlich verändert. Ich bin reifer geworden.

Als Teenager waren Sie ein überzeugtes Punk-Girl, haben gerne rebelliert…

Rapace: …und das aus gutem Grund. Schauen Sie sich die Welt doch mal an! Ehrlich gesagt hat sich seitdem nicht viel verändert. Im Grund meines Herzens bin ich immer noch dieses Punk-Girl, das sich für diese Werte einsetzt. Nur habe ich mittlerweile andere Mittel und Wege dafür gefunden.

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Wer werden Sie denn nun bald sein – Maria Callas oder Amy Winehouse?

Rapace: Ha – keine von beiden. Beide Filmprojekte habe ich abgesagt. Denn wenn ich in die Haut solch großartiger Frauen schlüpfen soll – die ich übrigens beide sehr bewundere – dann müssen die Drehbücher schon sehr, sehr gut sein. Und das waren sie in beiden Fällen nicht.

Ich habe gelesen, dass „Thelma & Louise“ Ihr Lieblingsfilm ist. Welche der beiden würden Sie bei einem Remake gerne spielen?

Rapace: Ich liebe diesen Film! Und ich würde sehr gerne die Rolle der lebenslustigen Thelma spielen. Sie ist etwas naiver und sinnlicher als Louise. Thelma wäre wirklich eine Traumrolle! Kennen Sie einen Produzenten, der das Remake machen will? Bitte empfehlen Sie mich weiter.

