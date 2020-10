Northeim kein Risikogebiet mehr – Köhler testet negativ

Corona am 22. Oktober: Göttingens Oberbürgermeister bleibt in Quarantäne. In Northeim wird die Allgemeinverfügung aufgehoben. Und: Lage in Goslar.

Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler steht derzeit unter häuslicher Quarantäne (wir berichteten). Jetzt liegt sein Corona-Testergebnis vor. Donnerstagmorgen teilte er mit: „Mein Abstrich war negativ, mir geht es gut.“

Köhler bleibt aber bis 29. Oktober in Quarantäne. Er hatte Kontakt zu einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung, bei dem am Wochenende eine Infektion mit SARS-CoV-2 festgestellt wurde.

Situation im Kreis Northeim

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Landkreis Northeim insgesamt 350 Corona-Infektionen bekannt geworden. Seit dem vergangenen Mittwoch sind nach Angaben der Kreisverwaltung sechs neue Corona-Fälle hinzugekommen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, liegt am Donnerstag aktuell bei 12,9. Der Landkreis Northeim ist damit kein Risikogebiet mehr, da der Wert von 50 deutlich unterschritten wird. Das berichtet das Göttinger Tageblatt.

Allgemeinverfügungen werden aufgehoben

Die am 14. Oktober erlassene Allgemeinverfügungen Nr. 11 zur Eindämmung des Coronavirus im Landkreis Northeim wird aufgehoben. Ab Freitag, 23. Oktober, gelten damit im gesamten Kreisgebiet die landesweiten Regelungen der niedersächsischen Corona-Verordnung.

Die Allgemeinverfügung Nr. 12, die verschärfte Regelungen für den Bereich Bad Gandersheim vorsieht, tritt am Samstag, 24. Oktober, außer Kraft. Bereits ab Freitag werden Verstöße der Regelungen durch Ordnungsämter und Polizei aber nicht mehr geahndet.

RKI meldet noch Inzidenz über 100

Das Robert-Koch-Institut nennt für den Landkreis indes auch am Donnerstag noch eine Inzidenz von über 100. Die Diskrepanz zwischen den Werten von Kreisverwaltung und RKI ist mit den Verzögerungen in den Übermittlungsketten zu erklären: Während in den vergangenen Tagen viele Neuerkrankungen wieder aus der 7-Tage-Inzidenz der Kreisverwaltung herausfielen, verschwinden sie aus dem Wert des RKI erst einige Tage später – ebenso wie sie erst einige Tage später aufgetaucht sind.

Diese Regeln gelten aktuell für Feiern im Landkreis Göttingen

Goslar meldet sieben neue Infektionen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar hat Donnerstag sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Anzahl aller bislang bestätigten Fälle steigt somit auf 368. Die Infektionen gehen zwei Mal auf Kontakte im privaten Umfeld zurück. In zwei Fällen sind es Reiserückkehrer aus dem Aus- und Inland. Bei drei Infektionen ist die Quelle noch nicht geklärt. In den letzten sieben Tagen sind 22,1 Meldungen pro 100.000 Einwohner erfasst worden. Aktuell sind 39 Personen mit Covid-19 infiziert. 291 Personen befinden sich in häuslicher Isolation.

Aus Osterode: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen