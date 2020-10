Diese Regeln gelten aktuell für Feiern im Landkreis Göttingen

Göttingen. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt. Als eine Quelle für ein Infektionsgeschehen haben sich in den vergangenen Wochen private Feiern herausgestellt. So auch im Landkreis Göttingen, wo es einige Infektionen nach einer privaten Feier in Hattorf gegeben hat. Doch was muss der Ausrichter einer privaten Feier derzeit im Landkreis beachten?

Corona und Feiern: Aktuelle Regeln

Geregelt ist dies in der niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in der Fassung vom 7. Oktober. Wer zu Hause oder in einem privat gemieteten, nicht öffentlichen Gebäude feiert, darf maximal mit 25 Menschen zusammenkommen. Darüber hinaus müsse bei solchen Zusammenkünften der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden, wenn sich mit mehr als zehn Personen beziehungsweise mehr als zwei Hausständen getroffen werde. „Ist die Wohnung eher klein, darf sich auch nur mit einer kleineren Anzahl an Personen getroffen werden. 25 Personen in einer beispielsweise 40 Quadratmeter großen Wohnung scheiden damit aus“, teilt Landkreis-Sprecherin Andrea Riedel-Elsner auf Anfrage des Göttinger Tageblatts mit.

Draußen dürfen sich derzeit maximal 50 Menschen privat treffen. Doch auch hier gelte es, die Abstandsregeln einzuhalten. Anders sieht es hingegen aus, wenn ein Zelt aufgestellt wird, das sich komplett schließen lässt: Dann dürfen sich nach Angaben der Kreisverwaltung auch hier nur 25 Personen treffen, da ein geschlossener Raum ohne richtigen Luftaustausch vorliege, in dem die Aerosole nicht abziehen könnten. Diese Regelungen gelten aber nur, so lange der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner unter 35 liegt. Im Landkreis Göttingen betrug er am Freitag 32,65. Welcher Wert aktuell vorliegt, kann man auf der Webseite des Landes Niedersachsen sehen. Sobald der Wert zwischen 35 und 49 liegt, dürfen sich auch draußen nur noch 25 Menschen treffen. „Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 und mehr Infektionen pro 100.000 Einwohner dürfen in geschlossenen Räumlichkeiten und im Garten maximal zehn Personen zusammenkommen“, erklärt Riedel-Elsner.

Kontrollen auch im privaten Umfeld

Allgemein müsse bei privaten Kontakten versucht werden, eine Balance zwischen dem Wunsch nach sozialen Kontakten und dem Wunsch nach Schutz vor einer Ansteckung zu finden. Wenn möglich, sollte man Feiern auf das Folgejahr verschieben oder nur unter Einhaltung der Vorgaben feiern. Laut Kreisverwaltung sei die Kontrolle, ob die Regeln eingehalten werden, auch im privaten Umfeld möglich und würde in Einzelfällen vorgenommen.

Sollte es trotz Einhaltung der Regeln in Folge der Feier zu einer Infektion mit dem Coronavirus gekommen seien, müsse nach Vorliegen des positiven Testergebnisses das Gesundheitsamt informiert werden, da Covid-19 eine meldepflichtige Erkrankung sei. Dies übernehme in der Regel der Hausarzt. „Das Gesundheitsamt ergreift dann die entsprechenden Maßnahmen. Das ist auch die Identifikation der Infektionsketten ausgehend von dem bestätigten Fall“, so Riedel-Elsner. Dies sei aktuell auch nach dem Ausbruchsgeschehen in Hattorf der Fall.

Quarantäne und Kontaktpersonen

Bei den Maßnahmen werde zunächst die Quarantäne der infizierten Person selbst verfügt, um eine Ansteckung weiterer Personen zu unterbinden. Darüber hinaus starte das Gesundheitsamt die sogenannte Kontaktpersonennachverfolgung. Hier werde anhand der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes eine Einschätzung vorgenommen, in welche Kategorie (hohes oder geringes Infektionsrisiko) Kontaktpersonen, die ebenfalls auf der Feier waren, einzuordnen sind. Hierbei gilt, dass Personen, die in die Kategorie I (hohes Risiko) fallen, auf Anordnung des Gesundheitsamtes eine 14-tägige Quarantäne einhalten müssen.

