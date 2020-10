Corona: Länder ohne Reisewarnung - hier ist Urlaub möglich

In den Herbstferien in den Urlaub? In Zeiten von Corona nicht so einfach. Doch noch gibt es einige Länder, für die keine Reisewarnungen gelten.

Berlin.

Wegen der Corona-Pandemie müssen Reisende ihren Urlaub derzeit gut planen

Vor dem Start in die Ferien sollte man sich über aktuelle Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes achten

Das stuft derzeit noch einige Staaten in Europa als vergleichsweise sicher ein – darunter auch beliebte Urlaubsländer

In manchen Bundesländern haben sie bereits begonnen, in anderen stehen sie kurz bevor: die Herbstferien. Viele Menschen wollen sie nutzen, um noch einmal dem deutschen Herbstwetter zu entfliehen. Doch Auslandsreisen sind in Zeiten der Corona-Pandemie nicht uneingeschränkt möglich. Für diverse Länder gelten Reisewarnungen.

Schon im Sommer hatte das Coronavirus vielen Reisenden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unzählige Urlaube wurden abgesagt oder gar nicht erst gebucht. Laut der Weltorganisation für Tourismus ging die Zahl der internationalen Reisen im Zeitraum von Januar bis Mai 2020 um mehr als 50 Prozent zurück.

Reisewarnungen: Nicht alle Länder sind Corona-Risikogebiete

Doch das bedeutet gleichzeitig auch: Millionen Reisen fanden statt. Für den Urlaub gilt es jetzt zu beachten: Nicht alle Länder sind gleich stark von der Pandemie betroffen. Zwar gelten derzeit keine pauschalen Reisewarnungen, sondern speziell auf einzelne Ländern zugeschnittene Maßnahmen. Doch von diesen sind diverse Länder betroffen. Lesen Sie hier: Vor Reisen in diese Regionen warnt die Bundesregierung ausdrücklich.

Hinzu kommt, dass die Einreise in einige andere Länder, wie Finnland oder Estland wegen Beschränkungen oder Quarantäneauflagen erschwert ist. Wichtig zu wissen: In diesen Ländern gilt Deutschland als Risikogebiet.

Urlaub trotz Corona? Nicht alle Länder sind von der Pandemie gleich stark betroffen. Für einige gelten derzeit keine Reisewarnungen.

Doch wohin können Urlauber derzeit noch reisen? Grundsätzlich gilt: Eine Ansteckung mit dem Coronavirus ist überall möglich. Einige Länder in Europa verzeichnen derzeit aber noch vergleichsweise geringe Infektionszahlen. Vor Reisen in diese Länder wird (Stand 6. Oktober) weder gewarnt noch abgeraten.

Bulgarien

Derzeit ist das Land am Schwarzen Meer regional unterschiedlich stark von der Covid-19-Pandemie betroffen. Deutsche können aktuell auch ohne negativen Coronatest nach Bulgarien einreisen und in Orten wie Sofia, der Region um Warna oder Burgas Urlaub machen. Davon ausgenommen sind die Regionen Blagoevgrad und Targowischte, die wegen hoher Infektionszahlen als Risikogebiet eingestuft wurden.

Dänemark

Restaurants, Cafés und Geschäfte sind in Dänemark geöffnet. Und auch Touristen aus Deutschland sind in unserem nördlichen Nachbarland willkommen. Aus deutscher Sicht gilt das Land als verhältnismäßig sicher – mit Ausnahme der Region Hovedstaden, in der auch die Hauptstadt Kopenhagen liegt. Sie gilt als Risikogebiet.

Griechenland

Für alle, die im Herbst noch einmal die Sonne genießen wollen, könnte Griechenland die richtige Wahl sein. Laut Bundesregierung ist das Land nur „relativ moderat betroffen“, Reisen dorthin sind möglich. Urlauber müssen sich allerdings spätestens 24 Stunden vor der Ankunft in Griechenland per Online-Formular anmelden.

Beachten sollten Reisende außerdem, dass in den Großstädten Athen derzeit wieder höhere und in Thessaloniki geringer ausgeprägte Infektionszahlen registriert werden. Reisewarnungen gelten derzeit jedoch nicht.

Italien

Ebenfalls gut für Sonnenanbeter geeignet ist Italien. Zwar war das Land zu Beginn der Corona-Pandemie besonders stark betroffen. Mittlerweile hat sich die Lage aber verbessert. Regionale Schwerpunkte beim Infektionsgeschehen sieht die Bundesregierung in den Regionen Lombardei, Latium und Venetien. Reisewarnungen gelten allerdings nicht. In Italien gilt eine landesweite Maskenpflicht im Freien.

Urlaub trotz Corona – Mehr Infos zum Thema

San Marino

Wer nach San Marino reisen möchte, kann dies tun. Aktuell gibt es keine Reisewarnung für die kleine Republik in Italien. Allerdings gelten Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygieneregeln. Außerdem sind Versammlungen verboten.

Liechtenstein

Das kleine Fürstentum Liechtenstein ist von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bisher verhältnismäßig wenig betroffen. Vor Ort gilt keine Maskenpflicht, auch wenn das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen wird. Urlauber aus Deutschland können ohne besondere Vorkehrungen einreisen.

Malta

In Bezug auf die Insel im Mittelmeer spricht die Bundesregierung zwar von Neuinfektionen „auf hohem Niveau“, eine Reisewarnung gilt für Malta derzeit aber nicht. Vor Ort wird am Flughafen die Körpertemperatur gemessen und bei einem Wert von über 37,2 Grad ein Coronatest angeordnet, dessen Ergebnisse die Reisenden in einer Klinik abwarten müssen.

Für Urlauber in Risikogebieten besonders wichtig: Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland müssen sie sich auf das Coronavirus testen lassen.

Monaco

Ein Urlaub in Monaco ist derzeit zwar möglich, könnte für Reisende aus Deutschland aber schwer umzusetzen sein. Denn eine Einreise ist nur per Schiff oder durch das Risikogebiet Frankreich möglich. Wer sich für die zweite Variante entscheidet, muss sich nach seiner Rückkehr nach Deutschland einem Coronatest unterziehen und gegebenenfalls in Quarantäne.

Polen

Auch für Polen gilt derzeit – als einziges deutsches Nachbarland – keine Reisewarnung, weder für bestimmte Regionen, noch für das ganze Land. Auf der Webseite des Auswärtigen Amtes heißt es dennoch: „Es ist derzeit jedoch eine deutliche Zunahme von Covid-19-Infektionen zu verzeichnen.“

Portugal

Wer auf einen Ausflug nach Lissabon verzichten kann, kann derzeit ohne weitere Einschränkungen nach Portugal reisen. Zwar gelten die Hauptstadt und die zugehörige Metropolregion als Risikogebiete, der Rest des Landes verzeichnet allerdings nur geringe Neuinfektionen. Dennoch gelten dort seit dem 15. September die gleichen Corona-Schutzmaßnahme, wie in Lissabon. Alkohol darf im öffentlichen Raum nicht konsumiert werden und Restaurants und Bars müssen zwischen 20 und 23 Uhr schließen. Touristen sollten auch für Hotels und Campingplätze mit Einschränkungen rechnen.

Coronavirus: Schützen Mundspülungen? Coronavirus- Schützen Mundspülungen?

Besondere Beschränkungen gelten außerdem für Madeira und die Azoren. Wer auf eine der Inseln reisen will, muss eine schriftliche Gesundheitserklärung abgegeben werden. Auf Madeira gilt außerdem eine Maskenpflicht im Freien.

Schweden

Schweden verzichtete während der Corona-Pandemie lange auf einschneidende Maßnahmen. Auch derzeit sind Reisen in das Land möglich. Vor Ort besteht ein Versammlungsverbot ab 50 Personen, für Restaurantbesuche sind oft Reservierungen nötig. Eine Maskenpflicht gilt nicht, Abstands- und Hygieneregeln sollen jedoch eingehalten werden.

Trotz Corona in den Urlaub? Rund 20 Prozent der Deutschen planen für den Herbst oder Winter noch eine Reise – trotz Reisewarnungen.

Regionale Corona-Schwerpunkte: Reisen in andere Landesteile möglich

Zusätzlich zu den bereits genannten Staaten gibt es in Europa einige Länder, in denen nur für bestimmte Regionen eine Reisewarnung gilt. Dazu zählen:

Slowenien

Slowakei

Kroatien

die Niederlande

Österreich

Rumänien

Schweiz

Türkei

Ungarn

Vereinigtes Königreich

Zudem kann sich die Situation in den einzelnen Regionen und Ländern auch kurzfristig ändern. Tagesaktuelle Informationen zu den jeweiligen Ländern bietet das Auswärtige Amt auf seiner Webseite.

