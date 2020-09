Ukraine: 22 Tote bei Absturz von Antonow-Militärflugzeug

Foto: Yuri Smityuk via www.imago-images.de / imago images/ITAR-TASS

Charkiw. Katastrophe in der Ukraine: Beim Absturz eines Militärflugzeugs vom Typ Antonow AN-26 sind im Osten des Landes mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Zivilschutz in Kiew am Freitagabend mit.

Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte das Innenministerium am Freitagabend mit. Nach Angaben des Staatsamts für Notsituationen befanden sich insgesamt 24 Menschen an Bord der Maschine, nach zwei Vermissten wird demnach gesucht.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe war das Transportflugzeug Antonow-26 bei der Landung in der Region Charkiw zerschellt. Demnach befanden sich an Bord des Flugzeugs neben der Besatzung auch mehrere Studenten einer Militärschule. (dpa/les)

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen