Corona: Spahn kündigt Schnelltests an - Island verschärft Maßnahmen

Die Corona-Kundgebungen in der Bodenseestadt Konstanz haben deutlich weniger Menschen mobilisiert als zunächst erwartet. Die Polizei sprach am frühen Nachmittag von etwa 1000 Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen - diese Zahl blieb weit hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück.

Corona-Kundgebungen in Konstanz laufen schleppend an

Während der Corona-Krise haben sich deutlich weniger Arbeitnehmer krank gemeldet als in den Vorjahren

Schleswig-Holstein hat als dritten Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg als Risikogebiet im Inland ausgewiesen

Gesundheitsminister Jens Spahn kündigt Corona-Schnelltests für Krankenhäuser und Pflegeheime an

Widersprüchliche Angaben über den Gesundheitszustand von Donald Trump nähren Spekulationen

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Spanien wurde die Hauptstadt Madrid abgeriegelt

Das RKI und die Bundesregierung haben ganz Schottland und große Teile der Niederlande zum Risikogebiet erklärt

Das Robert Koch-Institut registrierte binnen 24 Stunden bis Sonntag 2279 Neuinfektionen; am Freitag waren es 2673 neue Fälle gewesen – so viele wie seit Ende April nicht mehr

In Deutschland gibt es nach unseren Recherchen mehr als 300.300 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9530 Todesfälle

Weltweit wurden mehr als 34,9 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als eine Millionen Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Berlin. Wie schwer ist US-Präsident Donald Trump nach seiner Coronavirus-Infektion erkrankt? Widersprüchliche Angaben von Ärzten und engen Mitarbeitern haben in den USA und weltweit zu Spekulationen über den tatsächlichen Gesundheitszustand des 74-Jährigen geführt.

Unterdessen kündigt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Corona-Schnelltests für Alten- und Pflegeheime und Krankenhäuser an: Sie sollen nach einem Referenten-Entwurf ab Mitte Oktober flächendeckend zur Verfügung stehen und durchgeführt werden.

Nach der Aussetzung der generellen Reisewarnung der Bundesregierung führt das Robert Koch-Institut zurzeit auf der Liste der Risikogebiete 123 Länder ganz und 15 teilweise. 12 von 27 EU-Ländern sind teilweise Corona-Risikogebiete, Spanien, Tschechien, Luxemburg und nun auch Belgien sogar vollständig. Lesen Sie hier, welche Länder als Corona-Risikogebiete eingestuft sind.

Corona-News-Ticker: RKI meldet 2563 Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntag 2279 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden – etwas weniger als am Freitag: Da hatte die Zahl bei 2673 gelegen, der höchste Wert seit Ende April. Alle aktuellen Daten zur Pandemie in Deutschland lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Sonntag, 4. Oktober: Krankmeldungen nehmen während Corona-Krise deutlich ab

16.49 Uhr: Während der Corona-Krise haben sich nach Angaben der AOK deutlich weniger Arbeitnehmer krank gemeldet als in den Vorjahren. Vor allem zwischen Mai und August sank die Zahl der Krankmeldungen teilweise deutlich, wie eine Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts (Wido) der Krankenkasse ergibt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die „Welt am Sonntag“ darüber berichtet. Demnach lagen auch bei der Techniker Krankenkasse (TK) die Krankmeldungen auf einem „unterdurchschnittlichen Niveau“.

Island beschließt Verschärfung der Corona-Auflagen

15.52 Uhr: Island hat nach einem Anstieg der Infektionsfälle mit dem Coronavirus strikte Auflagen beschlossen. Von Montag an sollen die meisten Sportanlagen, Bars und Restaurants geschlossen bleiben, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

In den Supermärkten dürfen sich nicht mehr als Hundert Kunden gleichzeitig aufhalten, Schwimmbäder dürfen nur halb so viele Besucher aufnehmen wie gewöhnlich. Es dürfen sich nunmehr nur noch Gruppen von maximal 20 Menschen treffen. Die Einschränkungen sollen dem Ministerium zufolge zwei bis drei Wochen lang gelten.

Der Inselstaat war bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Die jüngsten Schritte zur Verschärfung der Auflagen erfolgten nach Ausbrüchen des Coronavirus in zwei Pflegeheimen in Reykjavik und einer starken Zunahme an Krankenhauseinweisungen. In den vergangenen 19 Tagen hat Island 663 neue Fälle gemeldet, vor allem in der Hauptstadt Reykjavik und Umgebung. Seit Beginn der Pandemie Anfang dieses Jahres wurden in Island 2872 Fälle und 10 Todesfälle registriert. Das Land hat 365.000 Einwohner.

Dritter Berliner Bezirk ist für Schleswig-Holstein nun Risikogebiet

15.46 Uhr: Schleswig-Holstein hat als dritten Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wegen der hohen Corona-Infektionszahlen als Risikogebiet im Inland ausgewiesen. Auch die Bezirke Berlin-Mitte und Berlin-Neukölln gelten weiter als Risikogebiet, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Nachrichtenagentur dpa sagte. Für Urlauber aus diesen Bezirken oder schleswig-holsteinische Rückkehrer von dort hat das zur Folge, dass sie sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen müssten.

Polizei löst Party mit 100 Teilnehmern in Flüchtlingsheim auf

15.39 Uhr: In einem Flüchtlingsheim in Landshut hat die Polizei eine Feier mit etwa 100 Menschen beendet. Die Polizei löste aufgrund der geltenden Hygienevorschriften und zum Schutz der Bewohner die Versammlung am Samstag auf, wie ein Sprecher sagte.

Es sei mit lauter Musik und viel Alkohol gefeiert worden. Ein Mann sei infolge seiner starken Alkoholisierung bewusstlos gewesen, ein Notarzt habe ihn versorgt. 20 Menschen seien aus dem Gebäude verwiesen worden. Da sie nicht in dieser Unterkunft wohnten, sei der Aufenthalt verboten – sie sollen wegen Hausfriedensbruch angezeigt werden.

Corona-Bußgelder – Zehntausende Verfahren in Deutschland

11.42 Uhr: In den sieben einwohnerstärksten Städten in Deutschland sind laut einer Umfrage der „Welt am Sonntag“ deutlich mehr als 30.000 Corona-Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Demnach gab es bisher in

München bis Ende September gut 9100 Verfahren

bis Ende September gut 9100 Verfahren Hamburg rund 11.000 Verfahren

rund 11.000 Verfahren Stuttgart seit April 4745 Bußgeldverfahren

seit April 4745 Bußgeldverfahren Frankfurt am Main rund 3100 Verfahren

rund 3100 Verfahren Düsseldorf 1200 Verfahren

In Berlin seien die einzelnen Bezirke zuständig, wo es laut Bericht 4400 Verfahren gebe - allerdings hätten nicht in allen Bezirken aktuelle Zahlen vorgelegen. Damit ergibt sich eine Gesamtsumme von gut 33.500 verzeichneten Bußgeldverfahren. Dabei fehlen Angaben aus Köln, wo nur Schätzungen vorliegen, mit wie vielen Einnahmen zu rechnen ist.

Die Rheinmetropole prognostiziert diese demnach auf rund 430.000 Euro und liegt im Vergleich der befragten Städte im Mittelfeld. Für München werden in dem Bericht 1,2 Millionen Euro Einnahmen genannt, Hamburg liege knapp unter einer Million. Berliner Bezirke beziffern die Einnahmen demnach auf mindestens 120.000 Euro, wie es in dem Bericht heißt. Für Frankfurt und Düsseldorf werden die Einnahmen mit 275.000 und 112.000 Euro angegeben. Stuttgart hatte als einzige der angefragten Städte keine Angaben zu den Einnahmen gemacht.

Corona-Schnelltests in Altenheimen und Kliniken ab Mitte Oktober

9.31 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Corona-Schnelltests für Krankenhäuser und Pflegeheime angekündigt. „Schnelltests kommen vor allem für Besucher, Beschäftigte, Bewohner und Patienten von Pflegeheimen und Krankenhäusern in Betracht“, sagte Spahn der „Bild am Sonntag“. „Damit können wir verhindern, dass sich alte und kranke Mitbürgerinnen und Mitbürger anstecken. Für sie ist die Gefahr von schwerwiegenden Folgen einer Infektion am größten.“

Alten- und Pflegeheime sollen ab dem 15. Oktober flächendeckend Corona-Tests durchführen, um Bewohner, Personal und Besucher besser vor dem Virus zu schützen. Der Referenten-Entwurf des Gesundheitsministeriums für eine Nationale Teststrategie sieht laut „Spiegel“ ähnliche Regelungen für Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Arzt- und Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen, Praxen humanmedizinischer Heilberufe sowie ambulante Pflegedienste vor. Die Frage, wann und unter welchen Bedingungen die Schnelltests von den Krankenkassen bezahlt würden, soll bis Mitte des Monats geregelt werden.

Trump veröffentlicht Video aus Klinik – Spekulationen über Zustand

8.44 Uhr: Widersprüchliche Angaben über den Verlauf der Covid-19-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump haben zu Verwirrung und Spekulationen geführt. Erst hatten Trumps Leibarzt Sean Conley und das Team des Militärhospitals Walter Reed ein positives Bild gezeichnet. Dann hieß es unter Berufung auf eine informierte Person: „Wir befinden uns noch immer nicht auf einem klaren Weg zu einer vollständigen Genesung.“ Die nächsten 48 Stunden seien entscheidend.

Die zunächst anonyme Quelle war laut Medienberichten Stabschef Meadows, der später dem TV-Sender Fox News bestätigte, dass Trumps Team sich große Sorgen um den Präsidenten gemacht habe. Lesen Sie hier: Corona: Trump-Video aus Klinik – Spekulationen über Zustand

Frankreich meldet neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen

7.15 Uhr: Mit fast 17.000 neu registrierten Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden hat Frankreich einen neuen Höchststand erreicht. Laut am Samstag veröffentlichten Zahlen wurden binnen eines Tages 16.972 Neuinfektionen verzeichnet. Der bisherige Höchststand war am 24. September mit 16.096 Fällen erreicht worden.

Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie stieg auf rund 32.200. Damit gehört Frankreich zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern Europas. Wegen der weiter steigenden Infektionszahlen droht der Hauptstadt Paris ab Montag die Ausrufung der höchsten Corona-Warnstufe und damit beispielsweise die Schließung aller Bars.

Samstag, 3. Oktober: Mehrere Corona-Infektionen: US-Senat setzt Plenarsitzungen aus

21.58 Uhr: Der US-Senat setzt nach Corona-Infektionen von mindestens drei Mitgliedern für zwei Wochen seine Plenarsitzungen aus. Zugleich solle der Justizausschuss trotzdem mit den Anhörungen der Kandidatin der das Oberste Gericht der USA, Amy Coney Barrett, fortfahren, betonte der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell am Samstag. Die Demokraten kritisierten diese Entscheidung.

Seit Freitag hatten drei Senatoren – die Republikaner Mike Lee, Thom Tillis und Ron Johnson – positive Corona-Tests bekanntgegeben. Lee und Tillis sind auch Mitglieder im Justizausschuss. Präsident Donald Trump und die Republikaner im Senat wollen Barrett noch vor der Präsidentenwahl am 3. November ins Amt bringen.

Heiko Maas (SPD) kann Quarantäne beenden

21.50 Uhr: Nach einem dritten negativen Corona-Test wird Bundesaußenminister Heiko Maas seine Quarantäne am Sonntag beenden. Das sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Der SPD-Politiker hatte sich am 23. September in Selbstisolation begeben, nachdem ein Leibwächter sich infiziert hatte.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kann nach dem dritten negativen Corona-Test seine Quarantäne beenden.

Foto: Olivier Hoslet / AFP

Positive Erfahrungen aus Corona-Zeit – Heil will Rechtsanspruch auf Homeoffice festlegen

21.24 Uhr: Mindestens an 24 Tagen pro Jahr soll Homeoffice künftig für Arbeitnehmer möglich sein, wenn es nach Arbeitsminister Hubertus Heil geht. Den Vorstoß begründet er auch mit positiven Erfahrungen aus der Corona-Pandemie. Lesen Sie hier: 24 Tage Homeoffice im Jahr – Heil plant Rechtsanspruch

Leibarzt informiert über Trumps Zustand: Es geht ihm „sehr gut“

17.47 Uhr: Nach der Infektion mit dem Coronavirus ist US-Präsident Donald Trump nach Angaben seines Leibarztes Sean Conley wohlauf. „Heute Morgen geht es dem Präsidenten sehr gut“, sagte Conley am Samstag (Ortszeit) vor Journalisten am Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda nördlich von Washington. Lesen Sie dazu: Ärzte-Bulletin zu Trumps Gesundheitszustand wirft Fragen auf

Die Ärzte seien sehr zufrieden mit den Fortschritten bei Trumps Behandlung. Der Arzt Sean Dooley sagte, der Präsident müsse nicht beatmet werden. Ein Datum für die Entlassung Trumps wollte Conley allerdings nicht nennen.

Nach Trumps Corona-Infektion: Weiterer Senator positiv getestet

16.48 Uhr: In den USA hat sich ein weiterer Senator mit dem Coronavirus infiziert. Ein Sprecher des Republikaners Ron Johnson teilte am Samstag mit, der Senator habe sich am Vortag testen lassen. Das Ergebnis sei positiv ausgefallen. „Senator Johnson fühlt sich gesund und zeigt keine Symptome. Er wird so lange isoliert bleiben, bis sein Arzt Entwarnung gibt.“ Der Senator sei mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen. Johnson sei in den vergangenen Wochen nicht im Weißen Haus gewesen.

Trump wird mit Remdesivir behandelt

13.58 Uhr: Wie lange US-Präsident Donald Trump im Krankenhaus bleiben muss, ist unklar. Das Weiße Haus sprach von ein paar Tagen. Der 74-jährige Regierungschef wird nach offiziellen Angaben unter anderem mit dem Medikament Remdesivir behandelt. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) wird Remdesivir gemäß Zulassung in der EU über insgesamt fünf bis maximal zehn Tage verabreicht. Eine engmaschige Überwachung sei notwendig. Lesen Sie hier: Remdesivir – das Mittel, mit dem Donald Trump behandelt wird

Donald Trump war am Freitagabend (Ortszeit) mit dem Präsidenten-Hubschrauber Marine One vom Weißen Haus ins Militärkrankenhaus Walter Reed gebracht worden.

Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Polen: Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht neuen Rekordwert

11.57 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Polen den dritten Tag in Folge einen Rekordwert erreicht. Die Behörden verzeichneten am Samstag 2367 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte.

Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner, weniger als halb so viele wie Deutschland. 2604 Menschen sind bislang in Polen an oder mit Sars-CoV-2 gestorben, 98.140 haben sich infiziert. Polen wird bislang vom Robert Koch-Institut nicht als Risikogebiet eingestuft.

Indien verzeichnet mehr als 100.000 Todesopfer durch das Coronavirus

11.35 Uhr: In Indien sind seit Beginn der Coronavirus-Pandemie mehr als 100.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Neu Delhi wurden bis Samstag 100.842 Todesopfer registriert. Rund 6,5 Millionen Menschen sollen sich bislang infiziert haben. Das ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der zweithöchste Wert weltweit.

Laut dem Virologen T. Jacob John ist die Zuverlässigkeit der offiziellen Daten jedoch unklar. Indien verfüge über kein Meldesystem für ansteckende Krankheiten und damit verbundene Todesfälle.

Berlins Gesundheitssenatorin fordert Alkoholverbot für Restaurants und Bars

11.01 Uhr: Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) fordert angesichts des starken Anstiegs an Coronavirus-Infektionen in der Stadt ein Ausschank- und Verkaufsverbot von Alkohol zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Das Verbot müsse für Restaurants, Bars, Clubs und Spätis gelten.

Das Coronavirus breitet sich derzeit in Berlin stark aus – besonders in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Dort lag die Zahl der Neuinfektionen am Freitag bei über 50 je 100.000 Einwohner.

Krankenkasse AOK übernimmt Grippe-Impfung für Versicherte

10.06 Uhr: AOK-Mitglieder können sich vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Infektionszahlen ab sofort auf Kosten ihrer Krankenkasse gegen Grippe impfen lassen. Voraussetzung ist die Verordnung eines Arztes, wie ein AOK-Sprecher den Zeitungen des Redaktions-Netzwerks Deutschland sagte.

Experten raten in diesem Herbst besonders zur Grippeimpfung. Sie schützt zwar nicht vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Aber die Grippe schwächt das Immunsystem und könnte den Körper so anfälliger für eine Covid-19-Erkrankung machen. Außerdem könnte bei einem Zusammentreffen von Grippewelle und vielen Corona-Infektionen das Gesundheitssystem stark belastet werden.

Viele Krankenkassen zahlen die Grippeschutzimpfung nur für Versicherte ab 60 Jahren oder für Menschen aus besonderen Risikogruppen. Laut dem Paul-Ehrlich-Institut soll es in diesem Jahr insgesamt 25 bis 26 Millionen Grippe-Impfdosen geben.

Trumps Wahlkampfmanager ebenfalls positiv auf Corona getestet

9.15 Uhr: Nach US-Präsident Trump ist nun bei seinem Wahlkampfmanager Bill Stepien ein Test auf das Coronavirus positiv ausgefallen. Das berichteten US-Medien am Freitagabend (Ortszeit). Der 42-Jährige habe leichte Symptome und befinde sich in Quarantäne, hieß es.

Auch die Vorsitzende der Republikanischen Partei, Ronna McDaniel, und Trumps ehemalige Beraterin Kellyanne Conway sind positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Trump-Sprecherin: Präsident nicht auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen

8.02 Uhr: US-Präsident Donald Trump ist zur Behandlung seiner Coronavirus-Infektion in ein Militärkrankenhaus gebracht worden. Dort soll er unter anderem mit dem Medikament Remdesivir behandelt werden. Laut seiner Sprecherin soll es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme auf Anraten der Ärzte handeln. Trump werde in den kommenden Tagen vom Krankenhaus aus arbeiten. Auf zusätzlichen Sauerstoff sei er nicht angewiesen.

In einem vor seinem Flug ins Krankenhaus aufgenommenen Video sagte Trump: „Ich denke, dass es mir sehr gut geht.“ Auch seiner Ehefrau Melania gehe es „sehr gut“.

Trump gehört auf Grund seines Alters von 74 Jahren und deutlichem Übergewicht in die Risikogruppe für einen schweren Verlauf von Covid-19.

Laut Trumps Leibarzt Sean Conley ist der US-Präsident nach seinem positiven Testergebnis mit einem experimentellen Antikörper-Cocktail des Pharmakonzerns Regeneron behandelt worden. Der Chef des Unternehmens sagte der „New York Times“, Trump sei der erste Patient, der das Mittel erhalte.

Genesungswünsche von Ex-Präsident Obama: „Wir sind alle Menschen“

2.19 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat Donald Trump Genesungswünsche gesendet. „Michelle und ich hoffen, dass der Präsident, die First Lady und alle vom Coronavirus betroffenen Menschen im ganzen Land auf dem Weg zur raschen Genesung die Behandlung bekommen, die sie brauchen“, schrieb Obama auf Twitter auch im Namen seiner Frau.

Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are getting the care they need and are on the path to a speedy recovery. — Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2020

Weiter schrieb Obama, Amerika befinde sich derzeit in einer „großen politischen Schlacht“. Obwohl viel auf dem Spiel stehe, „sollten wir nicht vergessen, dass wir alle Amerikaner sind. Wir sind alle Menschen. Und wir wollen, dass jeder gesund ist, unabhängig von unserer Partei.“

Freitag, 2. Oktober: Spaniens Corona-Hotspot Madrid ist vollständig abgeriegelt

22.48 Uhr: Der spanische und europäische Corona-Hotspot Madrid ist zur Eindämmung der Pandemie abgeriegelt. Nur wider Willen setzte Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso um 22 Uhr eine entsprechende, äußerst umstrittene Anordnung der spanischen Zentralregierung in Kraft. Neben der Hauptstadt wurden neun weitere Gemeinden des Großraums Madrid abgesperrt. Man darf diese Städte nur noch mit triftigem Grund betreten oder verlassen - etwa, um zur Arbeit zu fahren oder einen Arzt aufzusuchen. Betroffen ist die große Mehrheit der 6,6 Millionen Einwohner der „Comunidad Autónoma“.

Die Maßnahmen sollen zunächst für zwei Wochen gelten. Die konservative Regionalregierung legte allerdings am Freitag beim Nationalen Staatsgerichtshof Einspruch dagegen ein. Sie forderte in ihrem Beschwerdeschreiben, dass die ministerielle Anordnung bis zu einer endgültigen Entscheidung vorläufig ausgesetzt wird.

Trumps Corona-Infektion – Weißes Haus lässt Entscheidung über weitere TV-Duell offen

22.10 Uhr: Das Weiße Haus hat nach dem positiven Corona-Test von Präsident Donald Trump noch keine Entscheidung über die zwei verbliebenen Debatten mit seinem Herausforderer Joe Biden getroffen. „Wir sind noch nicht soweit gekommen“, weil man sich zunächst auf den Präsidenten fokussiere, sagte Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany.

Nach dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten am vergangenen Dienstag sind noch Debatten am 15. und 22. Oktober angesetzt. Nach Bekanntwerden von Trumps Corona-Infektion wurde spekuliert, dass sie abgesagt, verschoben oder via Internet abgehalten werden könnten.

Kayleigh McEnany, Pressesprecherin des Weißen Hauses, wollte sich nicht auf eine Absage der TV-Duelle wegen Trumps Corona-Infektion festlegen.

Foto: Alex Brandon / dpa

Polizei erwartet tausende Corona-Demonstranten in Konstanz

21.16 Uhr: Die Polizei erwartet in Konstanz am Wochenende bis zu 30.000 Teilnehmer von Corona-Demonstrationen und Gegenprotesten. Für Samstag und Sonntag sind insgesamt 29 Veranstaltungen angemeldet.

Der weitaus größte Teil der erwarteten Veranstaltungen wurde nach Angaben der Stadt jedoch nicht von Kritikern der Corona-Maßnahmen angemeldet. Vielmehr treten sie demnach mehrheitlich für Themen wie Solidarität und Verantwortung in Zeiten der Coronakrise und den Kampf gegen Antisemitismus ein. Die Stadt verbot für das Wochenende Reichskriegsflaggen, Kaiserreichsflaggen und Zeichen, die einen deutlichen Bezug zur Zeit oder zu den Verbrechen des Nationalsozialismus haben.

Für Samstag ist nach Angaben des Veranstalters „Querdenken 753 Konstanz“ für den Nachmittag eine Menschenkette aus Protest gegen die Hygienemaßnahmen geplant, die von Konstanz bis an die österreichische Grenze reichen soll.

Coronafall könnte Nachbesetzung des Obersten Gerichtshofs in den USA verzögern

19.59 Uhr: Der republikanische Senator Mike Lee ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Lee sitzt im Rechtsausschuss, der die für die Nachbesetzung der gestorbenen Richterin Ruth Bader Ginsburg am Obersten Gerichtshof der USA zuständig ist.

Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, rief das Gremium umgehend auf, das Verfahren zur Ernennung der Kandidatin Amy Coney Barrett auszusetzen, bis das Ausmaß der Corona-Ausbreitung unter den Senatoren klar wird.

Trump-Rivale Joe Biden negativ auf das Coronavirus getestet

19.01 Uhr: Nach der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump ist sein Wahl-Herausforderer Joe Biden negativ auf das Virus getestet worden. Der 77-jährige US-Demokrat und seine Ehefrau Jill hätten sich am Freitag einem Covid-Test unterzogen, teilte deren Arzt Kevin O’Connor mit. Die Tests seien negativ ausgefallen.

Auch Biden selbst verkündete das negative Testergebnis im Kurzbotschaftendienst Twitter - und nutze dies zu einem Appell an alle, Schutzmasken zu tragen: „Ich hoffe, das dient als Erinnerung: Tragt eine Maske, haltet Abstand und wascht euch die Hände.“

Der Präsidentschaftskandidat hatte am Dienstag beim ersten Fernsehduell mit Trump auf einer Bühne mit dem Amtsinhaber gestanden, wenn auch mit einem deutlichen Sicherheitsabstand. Verwandte und weitere Gäste Trumps im Publikum trugen während der Debatte keine Schutzmasken, anders als Bidens Gäste, unter ihnen seine Ehefrau Jill.

Niederlande mit zwei Ausnahmen nun komplett Risikogebiet

18.11 Uhr: Die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut haben die Niederlande mit Ausnahme der Provinzen beziehungsweise autonomen Länder Limburg und Zeeland zum Risikogebiet erklärt. Schottland wird komplett als Risikogebiet eingestuft. Dazu kommen noch die vier englischen Regionen North West, North East, Yorkshire and the Humbers.

Fast die kompletten Niederlande sind jetzt ein Corona-Risikogebiet.

Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Berlin schafft Quarantänepflicht für Reisende aus deutschen Risikogebieten ab

17.22 Uhr: Die Berliner Landesregierung schafft die Quarantäneregelung für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten ab: Für Einreisende, die sich zuvor in einem innerdeutschen Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko aufgehalten haben, besteht in Berlin von diesem Samstag an keine Quarantänepflicht mehr. Die entsprechende Regelung in der Infektionsschutzverordnung des Landes (§ 9a) werde mit Wirkung zum 3. Oktober aufgehoben, bestätigte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit unserer Redaktion.

Bislang galt laut Verordnung die Regelung „für Personen, die aus dem Inland in das Land Berlin einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einer Risikoregion innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten“ haben. Wie bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten im Ausland hatten auch inländische Reisende die Möglichkeit, die Quarantäne durch ein negatives Testergebnis zu verkürzen.

Stabschef vermeldet leichte Corona-Symptome bei Donald Trump

16.53 Uhr: US-Stabschef Mark Meadows hat bei Trump nach seiner Infektion leichte Symptome bestätigt. Zuvor hatte bereits die „New York Times“ mit Verweis auf zwei Personen aus Trumps näherem Umfeld darüber berichtet. Demnach würde es sich um leichte Erkältungssymptome handeln. Am Donnerstagabend sei noch über einen Behandlungsplan für den Präsidenten diskutiert worden. Lesen Sie hier: So kam das Coronavirus ins Weiße Haus.

Polizei ermahnt gut 50.000 Zugfahrer wegen Verstößen gegen Maskenpflicht

16.47 Uhr: In den vergangenen drei Wochen hat die Bundespolizei fast 50.000 Bahnreisende wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bahnhöfen und Zügen ermahnt. Der überwiegende Teil der an Bahnhöfen oder in Zügen ermahnten 48.692 Reisenden habe sich einsichtig gezeigt, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit. In 658 Fällen sollen jedoch Bußgelder verhängt werden. In diesen musste die örtlichen Gesundheitsämter eingeschaltet werden.

Regionalregierung reicht Klage gegen Madrid ein

15.45 Uhr: Kurz vor Inkrafttreten eines teilweisen Corona-Lockdowns in Madrid und einigen Nachbarstädten hat die Regionalregierung Klage dagegen eingereicht. Die Klage vor einem nationalen Gericht richtet sich gegen ein Dekret der linksgerichteten Zentralregierung, das Restriktionen für die gesamte spanische Hauptstadt und neun nahegelegene Städte zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorsieht.

Die Beschränkungen sollen kurz vor Mitternacht in Kraft treten. Rund 4,5 Millionen Menschen dürften ihre Stadt dann nur noch zum Arbeiten, für die Schule oder aus medizinischen Gründen verlassen.

Die Verordnung war am Mittwoch zwischen dem spanischen Gesundheitsministerium und den meisten von Spaniens 17 Regionen vereinbart worden, um Gegenden mit einer schnellen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu isolieren. Für das Corona-Management sind in Spanien grundsätzlich die Regionen zuständig.

Die Verordnung kommt de facto nur in der Region Madrid zum Tragen. Dort ist die Infektionsrate mit 730 Fällen pro 100.000 Einwohnern besonders hoch. Im restlichen Land beträgt die Rate durchschnittlich rund 300 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Zahlreiche Menschen mit Mundschutzmasken heben die Hand in die Luft während eines Protests zur Forderung von mehr Mitteln für das öffentliche Gesundheitssystem und gegen soziale Ungleichheit in der südlichen Nachbarschaft von Vallecas, in der Ausgangsbeschränkungen gelten.

Foto: Manu Fernandez / dpa

15.15 Uhr: Die Zahl der täglichen Corona-Infizierungen ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf einen Höchststand gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Abu Dhabi meldete am Freitag 1181 neue Fälle. Damit stieg die Gesamtzahl der bislang registrierten Corona-Infizierungen auf mehr als 96 000. Die Emirate haben zudem 424 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet.

Angela Merkel sendet Genesungswünsche an Trump

14.37 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania rasche Genesung von ihrer Corona-Infektion gewünscht. Sie wolle dem Ehepaar Trump „alles Gute wünschen bei der Genesung von Covid-19“, sagte Merkel am Freitag in Brüssel. „Das ist mir ein Anliegen, das hier auch nochmal deutlich zu machen, schnelle Genesung.“ Zuvor hatte Merkel bereits in einer Twitter-Botschaft ihres Sprechers Steffen Seibert ihre Wünsche übermitteln lassen.

Trump hatte zuvor ebenfalls per Twitter öffentlich gemacht, dass seine Frau und er positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Sie befinden sich deswegen in Quarantäne.

Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte in Berlin, Genesungswünsche von Kanzlerin und Bundesregierung würden über das Ehepaar Trump hinaus „allen Menschen“ gelten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert seien.

Zu den Schutzmaßnahmen für die Bundesregierung sagte Demmer, die allgemeinen Hygieneschutzvorschriften und Regeln des Robert-Koch-Instituts würden für die Bundesregierung und ihre Mitarbeiter genau so gelten wir für alle anderen auch. Regelmäßige anlasslose Tests auf das Coronavirus gibt es für Regierungsmitglieder demnach nicht: Es werde getestet, „wenn es Anhaltspunkte gibt“.

Kanzlerin Angela Merkel.

Foto: Francisco Seco / AFP

Donald Trump hat Corona – was bedeutet das für die US-Wahl?

14.10 Uhr: Donald Trumps positiver Corona-Test schlägt hohe Wellen. Ausgerechnet einen Monat vor der US-Wahl haben sich der US-Präsident und seine Frau mit dem Coronavirus infiziert. Lesen Sie hier, was Trumps Coronavirus-Infektion für die US-Wahl bedeutet.

13.30 Uhr: Der Ausschank von Alkohol soll auf Weihnachtsmärkten in Hamburg nur in abgetrennten Bereichen erlaubt werden, in denen man sitzt. Das sieht eine neue Verordnung vor, die am Freitag unterzeichnet wurde, wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörde der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Geplant ist, wie bereits zuvor angekündigt, dass Weihnachtsmärkte unter Einhaltung von Hygieneauflagen im Freien stattfinden dürfen - wenn sich das Infektionsgeschehen nicht erheblich verschlechtere. Erteilte Genehmigungen könnten auch wieder zurückgenommen werden, betonte der Sprecher. Eine Beschränkung der Besucherzahlen werde gewiss Teil der Hygienekonzepte sein, die genehmigt werden müssen.

Vechta: 50 Corona-Ausbruch in Pflegeheim

12.59 Uhr: In einem Alten- und Pflegeheim in Vechta haben sich Dutzende Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Es gebe 50 bestätigte Fälle, sagte Landrat Herbert Winkel. Betroffen seien 31 Bewohner und 19 Mitarbeiter. Weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Region seien zurzeit aber nicht geplant, da sich der Corona-Ausbruch klar verorten lasse.

Das Land Niedersachsen gab die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche im Kreis Vechta am Freitagvormittag mit 23,8 an. Mit dem neuen Ausbruch dürfte der Wert aber deutlich in Richtung des Schwellenwertes von 50 steigen, der als Indikator für eine mögliche Ausweitung von Schutzmaßnahmen vereinbart wurde.

Rom verhängt Maskenpflicht im öffentlichen Raum

13.02 Uhr: In Rom muss im Freien künftig immer ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gelte auch für die gesamte Region Lazio rund um die italienische Hauptstadt, teilten die dortigen Gesundheitsbehörden mit.

Bisher bestand Maskenpflicht nur in geschlossenen öffentlichen Räumen wie Geschäften oder Kinos. Die Behörden führten einen jüngsten Anstieg der Infektionszahlen weitgehend darauf zurück, dass sich die Menschen nicht ausreichend an diese Auflage sowie an das Abstandsgebot gehalten hätten.

Hamm: Privatpartys zu Hause brauchen Genehmigung

12.27 Uhr: Entgegen der Linie des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen müssen in der vom Coronavirus stark betroffenen Stadt Hamm jetzt auch private Feiern in den eigenen vier Wänden behördlich genehmigt werden – wenn mehr als 25 Personen teilnehmen. Das berichtet der WDR. Bislang galt die Beschränkung nur für Feiern in angemieteten Räumen. Spätestens drei Tage vor der Veranstaltung muss eine Ausnahmegenehmigung der Stadt eingeholt werden. Dabei müssen Teilnehmerlisten und ein Hygienekonzept vorgelegt werden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet setzt bislang darauf, dass Menschen bei steigenden Infektionszahlen auf größere Feiern freiwillig verzichten.

Paul-Ehrlich-Institut genehmigt neue Corona-Impfstofftests

12.13 Uhr: Das für die Zulassung von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut hat erste Tests mit einem Covid-19-Impfstoff genehmigt, der auf einem Impfstoff gegen Pocken basiert. Antragsteller ist das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), an dem unter anderem die Ludwig-Maximilians-Universität München, die Philipps-Universität Marburg, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und das Pharmaunternehmen IDT Biologika aus Dessau-Roßlau beteiligt sind.

Hamm verlängert Beschränkungen bis Ende Oktober

11.40 Uhr: Die Stadt Hamm verlängert ihre Schutzmaßnahmen bis Ende Oktober und legt bei privaten Feiern nach. Auch im privaten Raum müssten künftige Feiern ab 25 Personen vorher bei der Stadt angemeldet werden, sagte ein Sprecher. „Wir wollen den Menschen das Feiern nicht kaputtmachen, aber wir müssen Bescheid wissen, die Kontaktlisten kennen und wir möchten, dass sich die Leute Gedanken über ein Hygienekonzept machen.“

Es werde in Hamm bis zum 31. Oktober beim verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz im Unterricht für Lehrer und Schüler an weiterführenden Schulen bleiben, erläuterte der Sprecher weiter. Im öffentlichen Raum dürften sich weiterhin nur fünf Personen zusammen aufhalten oder Angehörige von zwei Haushalten. Die westfälische Stadt mit mehr als 180.000 Einwohnern verzeichnet laut Robert Koch-Institut 94,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Ryanair-Passagierzahlen sinken wieder stärker

10.44 Uhr: Bei der Billigfluggesellschaft Ryanair haben sich die Passagierzahlen im September wieder stärker reduziert. Die Airline beförderte rund 5,1 Millionen Passagiere, das waren 64 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Ryanair mitteilte. Im August lag der Rückgang bei 53 Prozent.

Im September habe etwa die Hälfte der üblich durchgeführten Flüge zu dieser Zeit stattgefunden. Die Auslastung liege bei 71 Prozent. Auch Ryanair streicht angesichts der Corona-Krise sein Flugangebot zusammen.

Bei der Billigfluggesellschaft Ryanair haben sich die Passagierzahlen im September wieder stärker reduziert.

Foto: Dan Kitwood / Getty Images

Weltweiter Kursrutsch nach Trumps Corona-Diagnose

10.10 Uhr: Der positive Corona-Test von US-Präsident Donald Trump hat die Aktienkurse in Asien auf Talfahrt geschickt. In Tokio sackte der Nikkei ab und notierte 0,9 Prozent schwächer bei 22.967 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf noch ein Plus von 0,8 Prozent geschafft hatte. Die US-Futures lagen rund zwei Prozent im Minus, auch in Europa wird ein schwächerer Handelsauftakt erwartet.

Der positive Corona-Test habe das Potenzial, den Wahlkampf Trumps zu beeinträchtigen, sagte Sean Callow, Währungsstratege bei Westpac. „Er hat eine Menge am Laufen, und das ist eine Unterbrechung. Außerdem schadet ihm der positive Test, weil er gegen die ganze Einschätzung spricht, dass man sich eigentlich keine Sorgen machen muss. Er bringt die Corona-Krise zurück in den Mittelpunkt.“

Fast 20.000 Mitarbeiter bei Amazon in den USA positiv getestet

9.30 Uhr: Beim Onlineriesen Amazon sind in den USA seit März fast 20.000 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Infektionsrate sei damit geringer als erwartet, teilte Amazon mit – insgesamt arbeiten für den Konzern in den USA rund 1,37 Millionen Menschen.

Amazon testet nach eiryanairgenen Angaben täglich „tausende“ Beschäftigte. Von Anfang März bis 19. September seien exakt 19.816 Mitarbeiter positiv getestet worden. Die Infektionsrate betrage 1,44 Prozent und liege damit unter der Rate in der Gesamtbevölkerung in den USA von 2,06 Prozent, hob Amazon hervor. Beschäftigte von Subunternehmen wurden nicht berücksichtigt.

Polizei löst Hochzeitsfeier mit 400 Gästen in Bremen auf

9.14 Uhr: Wegen anhaltender Verstöße gegen die Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz vor Corona-Infektionen ist in Bremen am Dienstagabend eine Hochzeitsfeier mit rund 400 Gästen vorzeitig abgebrochen worden. Die Polizei war am späten Abend von einem Anrufer informiert worden und stellte vor Ort fest, dass in dem Lokal die laut Corona-Rechtsverordnung erlaubte Zahl von 250 Menschen deutlich überschritten wurde.

Zudem habe ein Großteil der Gäste die Abstandsregeln nicht eingehalten und keinen Mund-Nasen-Schutz getragen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Gäste hätten sich trotz mehrfacher Ansprachen uneinsichtig gezeigt, sodass der Veranstalter die Feier schließlich beendet habe. Die Polizei habe die Verstöße dokumentiert und mehrere Anzeigen angefertigt.

Trumps Leibarzt: Präsident kann Amtsgeschäfte weiterführen

7.30 Uhr: Der Leibarzt des US-Präsidenten erwartet, dass Donald Trump trotz seiner Corona-Infektion die Amtsgeschäfte „ohne Unterbrechung“ weiterführen kann. Sean Conley erklärte in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) in einer Mitteilung, Trump und seiner Ehefrau Melania gehe es gut und die beiden würden während ihrer Genesung im Weißen Haus bleiben. „Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident während der Genesung weiterhin ohne Unterbrechung seinen Pflichten nachkommen wird“, erklärte Conley.

Er und das medizinische Team des Weißen Hauses würden wachsam sein. Conley machte deutlich, dass dem Präsidenten und der First Lady die Unterstützung einiger der „großartigsten“ medizinischen Experten und Institutionen des Landes zur Verfügung stünden.

Corona-Test bei Donald Trump und First Lady Melania positiv

7.01 Uhr: Donald Trump und First Lady Melania Trump sind nach der Infektion einer engen Mitarbeiterin ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der US-Präsident bei Twitter mit.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

4.57 Uhr: Nach der bestätigten Corona-Infektion einer engen Beraterin will US-Präsident Donald Trump sich mit First Lady Melania vorerst isolieren. „Die First Lady und ich warten auf unsere Testergebnisse. In der Zwischenzeit werden wir unseren Quarantäne-Prozess beginnen“, schrieb Trump am Donnerstagabend auf Twitter.

Das Weiße Haus hatte kurz zuvor noch den Terminplan von Trump für Freitag veröffentlicht, auf dem mehrere Termine standen. Trump ließ offen, ob er sich wegen der Inkubationszeit weiter isolieren werde, wenn das erste Testergebnis negativ ausfällt. Trump hatte am Donnerstagabend bestätigt, dass seine Beraterin Hope Hicks positiv auf Corona getestet wurde. „Furchtbar!“, schrieb Trump auf Twitter.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Virologe Streeck bei „Lanz“: „Das Virus wird uns lebenslang erhalten bleiben“

2.34 Uhr: Im ZDF-Talk von Markus Lanz ging es am Donnerstagabend erneut um die Corona-Pandemie. Unter anderem fand einer von Deutschlands führenden Virologen deutliche Worte zum Umgang mit dem Virus. Lesen Sie hier mehr zur Show vom Donnerstag: Streeck bei „Lanz“: „Das Virus wird uns lebenslang erhalten bleiben“

Donnerstag, 1. Oktober: Zahl der Soldaten im Corona-Einsatz erreicht neuen Höchststand

22.16 Uhr: Die Zahl der Soldaten im Corona-Einsatz hat einen neuen Höchststand erreicht: Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums unterstützen aktuell mehr als 1300 Bundeswehrangehörige die zivilen Behörden bei der Testung und Nachverfolgung von Infektionsketten. „Insgesamt sind derzeit rund 1.350 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, davon rund 160 Soldatinnen und Soldaten des Sanitätsdienstes, im Rahmen der Hilfeleistungen im Einsatz“, sagte ein Ministeriumssprecher unserer Redaktion.

Nie zuvor seien in der Pandemie so viele Soldaten gleichzeitig im Corona-Einsatz gewesen, hieß es dazu aus Regierungskreisen. Laut Verteidigungsministerium sind derzeit rund 320 Soldaten in zwölf Bundesländern unter anderem mit mobilen Teststationen im Einsatz. Um die Gesundheitsämter zu entlasten, würden darüber hinaus 426 Soldaten in 33 örtlichen Ämtern bei der Nachverfolgung von Infektionsketten helfen. Zudem stelle die Bundeswehr Lagerflächen für medizinisches Material bereit. Insgesamt stehe ein Kontingent von bis zu 15.000 Soldaten kurzfristig für die Hilfe bereit.

Deutschlandweit habe die Bundeswehr bislang über 950 Unterstützungsanfragen aus allen Bundesländern und der Bundesregierung erhalten. Bislang seien über 635 Hilfeleistungen gebilligt worden – davon seien noch rund 130 in der Durchführung. 463 Hilfeleistungen seien bereits abgeschlossen, weitere 49 befänden sich derzeit in der Planung.

Trump trug mehr als jeder andere zur Verbreitung von Fake News bei

20.51 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat einer Studie zufolge wie kein zweiter zur Verbreitung von Falschinformationen über das Coronavirus beigetragen. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler der US-Universität Cornell nach der Auswertung von 38 Millionen englischsprachigen Medienartikeln aus aller Welt. In mehr als 522.000 dieser Artikel, die zwischen dem 1. Januar und dem 26. Mai veröffentlicht wurden, wurden demnach falsche Informationen verbreitet.

In mehr als der Hälfte der „Fake News“-Fälle ging es um angebliche „Wundermittel“ im Kampf gegen das Coronavirus. Den Studienautoren zufolge gab es besonders viele Artikel, nachdem Trump im April angeregt hatte, das Virus durch das Spritzen von Desinfektionsmitteln zu bekämpfen. Ähnliche Anstiege von Medienberichten verzeichneten die Forscher, wenn der US-Präsident Medikamente wie das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin anpries, dessen Wirksamkeit gegen das Coronavirus nicht erwiesen ist.

Trump habe deswegen wahrscheinlich mehr als jeder andere zur Verbreitung von Falschnachrichten über das Virus und die Pandemie beigetragen, urteilen die Autoren. Neben „Wundermitteln“ ging es unter anderem um die Behauptung, die Pandemie sei ausgelöst worden, um eine „neue Weltordnung“ zu schaffen, oder um die Verschwörungstheorie, das Virus sei in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan als Bio-Waffe entworfen worden.

Verbreitete zahlreiche Falschinformationen in der Corona-Pandemie: US-Präsident Donald Trump.

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Mehrheit der Deutschen einverstanden mit Begrenzung der Gäste-Zahl bei Feiern

19.20 Uhr: Laut einer Umfrage ist eine große Mehrheit der Deutschen einverstanden damit, zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Zahl der Gäste bei privaten Feiern zu begrenzen. Es gehe in die richtige Richtung, hier höchstens 50 Gäste zu erlauben, sagten 85 Prozent der Befragten in einer am Donnerstag veröffentlichten, repräsentativen Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend im Auftrag der „Tagesthemen“. Nur 13 Prozent äußerten demnach die Auffassung, dies gehe in die falsche Richtung.

Eine Mehrheit der Befragten (78 Prozent) wünscht sich auch mehr Einheitlichkeit unter den Bundesländern bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Jeder Fünfte (20 Prozent) will das nicht.

Dass man bei der Eindämmung der Pandemie eher auf die Eigenverantwortung der Menschen statt auf strenge Regeln setzen sollte, befürwortet laut Umfrage eine knappe Mehrheit (54 Prozent); 43 Prozent stimmen dem nicht zu. 92 Prozent sind der Auffassung, dass die Corona-Krise nur bewältigt werden kann, wenn die Menschen solidarischer miteinander umgehen.

Israel meldet erstmals mehr als 9000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

18.58 Uhr: Knapp zwei Wochen nach Beginn eines Lockdowns hat die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Israel erstmals die Marke von 9000 überschritten. Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstagabend mit, am Vortag seien 9013 neue Fälle registriert worden – so viele wie nie zuvor an einem Tag. Mit 124 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gab es nach palästinensischen Angaben auch im Gazastreifen einen Rekord.

Die Pandemie war in Israel zunächst glimpflich verlaufen, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach Lockerungen im Mai schnellten die Fallzahlen jedoch in die Höhe. Seit dem 18. September gilt ein Lockdown mit Restriktionen wie Ausgangsbeschränkungen; am vergangenen Freitag wurden die Maßnahmen verschärft.

Polizei warnt vor Falschmeldung über tote Sechsjährige

18.22 Uhr: In sozialen Netzwerken haben Unbekannte Falschmeldungen über ein sechsjähriges Mädchen verbreitet, das in Schweinfurt (Bayern) durch das Tragen einer Maske gestorben sein soll. Eine Sprecherin der Polizei in der unterfränkischen Stadt warnte: „Das sind Internetmärchen, die seit Dienstag auf verschiedenen Social-Media-Kanälen in der Region verbreitet werden.“

Weder in Schweinfurt noch in der Umgebung sei eine Sechsjährige deshalb erkrankt oder gar ums Leben gekommen. Inzwischen hätten sich schon mehrere besorgte Bürger in dem Regierungsbezirk im Norden Bayerns bei der Polizei gemeldet. „Die Kripo versucht gerade herauszufinden, wer das gestreut hat“, fügte die Sprecherin hinzu.

Seit Dienstag verbreiten Masken-Kritiker auf Social Media #Falschmeldungen über den angeblichen Tod eines 6-jährigen Mädchens in #Schweinfurt.



Schenkt diesen #fakenews bitte keinen Glauben und retweetet sie auf keinen Fall. ‼ #COVID19 #maskenpflicht pic.twitter.com/P9DuHMgPXc — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) October 1, 2020

Türkische Regierung soll Corona-Zahlen manipuliert haben

17.30 Uhr: Die türkische Ärztevereinigung hat scharfe Kritik an der Erfassung von offiziellen Corona-Fällen im Land geäußert. „Die Regierung hat in Sachen Transparenz versagt und manipuliert Covid-19-Statistiken“, sagte Sinan Adiyaman für die Vereinigung der Deutschen Presse-Agentur. Gesundheitsminister Fahrettin Koca hatte am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz gesagt, seit dem 29. Juli veröffentliche man täglich die Zahl der Corona-Kranken. Kranke seien Menschen mit Symptomen.

Koca habe damit zugegeben, nur Patienten mit Symptomen in die Fallzahlen aufzunehmen, sagte Adiyaman. „Das ist die Anerkennung von dem, was Ärzte seit Monaten sagen.“ Die Ärztevereinigung hatte die offiziellen Zahlen in der Vergangenheit immer wieder kritisiert und geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher liegt.

Der Abgeordnete der oppositionellen CHP, Murat Emir, hatte eine Liste veröffentlicht, laut der es an einem Tag im September allein fast 30.000 neue Fälle gegeben habe. Die Ärztevereinigung hält die Zahl für realistisch. Minister Koca kommentierte, das „sogenannte Dokument“ sei nicht offiziell. In der Türkei gab es am 30. September laut offiziellen Angaben 1391 neue Fälle von Kranken und 65 Corona-Tote.

Christian Drosten mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

16.13 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Tag der Deutschen Einheit 15 Männer und Frauen für ihre Verdienste um das Land ausgezeichnet – darunter den in der Corona-Pandemie bekannt gewordenen Berliner Virologen Christian Drosten. Die Geehrten erhielten am Donnerstag den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland im Schloss Bellevue.

Die acht Männer und sieben Frauen seien ganz unterschiedliche Menschen, sagte Steinmeier. „Einige sind einem Millionenpublikum bekannt, andere spielen eine wichtige Rolle in ihrer Region.“ Sie alle spiegelten die Vielfalt des Engagements in unserem Land wider.

Unter den Geehrten war auch der Pianist Igor Levit, der wegen der Corona-Einschränkungen Hauskonzerte streamte sowie die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die mit ihrem Youtube-Kanal einem Millionenpublikum wissenschaftliche Zusammenhänge erklärt.

Der Virologe Christian Drosten wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Foto: Pool / Getty Images

Mehr als 800.000 Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in USA

15.55 Uhr: In den USA haben erneut mehr als 800.000 Menschen in der Corona-Pandemie einen Neuantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 26. September lag die Zahl bei 837.000, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Im August hatte es zum Teil noch mehr als eine Million Neuanträge pro Woche gegeben.

Die Neuanträge spiegeln die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der weltgrößten Volkswirtschaft wider. Vor der Corona-Pandemie hatte die Zahl selten über 100.000 pro Woche gelegen. Die Arbeitslosenquote sank zuletzt von historisch hohen 10,2 Prozent auf 8,4 Prozent für August. An diesem Freitag veröffentlicht die US-Regierung die Arbeitslosenquote für September.

US-Präsident Donald Trump hat im Wahlkampf eine Erholung der Wirtschaft versprochen. Die Coronavirus-Pandemie ist in den USA weiterhin nicht unter Kontrolle. Seit deren Beginn haben sich mehr als 7,2 Millionen der 330 Millionen Amerikaner mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesopfer in dem Land liegt bei rund 207.000.

Polen: Zahl der Corona-Neuinfektionen auf Rekordhoch

15.40 Uhr: Polen will wegen eines Rekords von Corona-Neuinfektionen in mehreren Regionen weitere Einschränkungen verhängen. 1967 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichneten die Behörden am Donnerstag, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. So viele waren es noch nie. Der Schwerpunkt lag mit 285 Fällen im Süden des Landes, aber auch die Region um die Hauptstadt Warschau (268) und Pommern im Westen (180) waren stark betroffen.

Wie aus dem Entwurf eines Regierungsbeschlusses hervorgeht, plant Warschau die erneute Einführung von Restriktionen auf regionaler Ebene. Großstädte wie Danzig (Gdansk), Gdingen (Gdynia) und Stettin (Szczecin) sollen künftig als „gelbe Zonen“ gelten. Dies bedeutet Auflagen für Feiern, Gastronomiebetriebe und Fitnessstudios. Außerdem soll es dort demnächst auch auf der Straße eine Maskenpflicht geben.

Die Zahl der „roten Zonen“ wird dem Entwurf zufolge von derzeit zwei auf 17 ausgeweitet. Darunter fällt auch der Ostsee-Kurort Zoppot (Sopot) bei Danzig. In „roten Zonen“ gilt bereits jetzt eine Maskenpflicht auch unter freiem Himmel. Restaurants und Bars dürfen künftig nur bis 22 Uhr geöffnet bleiben.

Benzin und Diesel so günstig wie lange nicht

15.10 Uhr: In der Corona-Krise ist das Autofahren deutlich erschwinglicher geworden: 2020 könnte das günstigste „Tankjahr“ seit 2016 werden, bei Benzin sogar seit 2006, meldete der ADAC am Donnerstag in München. E10-Super ist demnach in diesem Jahr mit einem Durchschnittspreis von 1,266 Euro bisher um knapp 14 Cent pro Liter billiger als im Vorjahr, ebenso Diesel mit 1,126 Euro. Im Tagesverlauf am billigsten ist der Treibstoff demnach abends zwischen 18 und 22 Uhr.

Wegen der Corona-Krise ist der weltweite Ölverbrauch gesunken, da nicht nur der Verkehr, sondern auch die Industrie im Frühjahr rund um den Planeten phasenweise weitgehend eingeschränkt war. Das drückte die Ölpreise nach unten – und damit auch die Spritpreise. Der Autoverkehr rollt zwar seit Monaten wieder stärker, doch die Nachfrage nach Öl hat das Niveau vor der Krise noch nicht wieder erreicht.

Vater von Boris Johnson ohne Maske im Supermarkt

14.16 Uhr: Während der britische Premierminister Boris Johnson die Nation zu mehr Corona-Disziplin ermahnt, ist sein Vater ohne Mund-Nasen-Schutz von einem Fotografen im Supermarkt erwischt worden. Ein Foto vom vergangenen Dienstag, das das Boulevardblatt „Daily Mirror“ veröffentlichte, zeigt den 80-jährigen Stanley Johnson ohne Maske vor einem Regal.

Johnson senior gab den Fehler zu. Er sagte dem „Mirror“, es tue ihm „extrem leid“. Nach drei Wochen im Ausland sei er noch nicht „100-prozentig auf der Höhe“ der in England geltenden Regeln. Das sei jedoch keine Rechtfertigung für seinen Fehler. In Großbritannien gilt in Geschäften Maskenpflicht – zuletzt wurden sogar die Geldstrafen bei Missachtung erhöht.

Stanley Johnson, der Vater des britischen Premierministers Boris Johnson. (Archiv)

Foto: Aaron Chown / dpa

Spahn erwartet Corona-Impfungen in Messehallen

13.35 Uhr: In Deutschland könnten Beschäftigte des Gesundheitswesens, Ältere und Kranke ab dem Winter als Erste zentral in Messehallen gegen eine Corona-Infektion geimpft werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte in Berlin, er glaube, Impfungen müssten in wenigen großen Zentren, etwa Messehallen, starten, sobald es sichere Impfstoffe gebe.

Spahn sprach im Einklang mit Angaben des Robert-Koch-Instituts von „Dezember, Januar, Februar, März“ als möglichen Zeitraum dafür. Da die Impfstoffe anfangs wohl nicht für jeden zur Verfügung stünden, entstehe voraussichtlich die Notwendigkeit einer Priorisierung, so Spahn. Es könne also sein, dass „zum Beispiel erst die Beschäftigten des Gesundheitswesens, bestimmte Risikogruppen“ geimpft würden.

Große Studie: RKI und DIW untersuchen Dunkelziffer

11.43 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) starten gemeinsam eine großangelegte Studie zum Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland. Wie beide Institutionen am Donnerstag in Berlin mitteilten, wollen sie herausfinden, wie viele Menschen eine Corona-Infektion bereits durchgemacht haben, also auch, wie hoch die Dunkelziffer bislang unentdeckter Infektionen ist. Dafür soll es bei möglicherweise Zehntausenden Menschen Antikörpertests geben.

Grundlage ist das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) am DIW. Den Angaben zufolge sollen 34.000 Erwachsene demnächst zur Teilnahme aufgefordert werden. Das Mitmachen ist freiwillig. Den Teilnehmern werden den Angaben zufolge Mund-Nase-Abstriche entnommen, um aktuelle Infektionen zu untersuchen. Darüber hinaus werde eine kleine Menge Blut aus dem Finger für einen Antikörpertest entnommen. Die Teilnehmer sollen über die Ergebnisse selbst informiert werden, voraussichtlich nach vier bis sechs Wochen. Ergebnisse zu aktuell bestehenden Infektionen sollen sofort übermittelt werden.

Gastwirt gewinnt Millionenklage gegen Versicherung

11.05 Uhr: Nach einer bundesweiten Klagewelle gegen zahlungsunwillige Versicherungen hat das Münchner Landgericht erstmals einem Gastwirt die geforderte Millionensumme zugesprochen. Laut Urteil muss die beklagte Versicherungskammer die Kosten der coronabedingten Betriebsschließung an den Pächter des Münchner Augustinerkellers zahlen – exakt 1,014 Millionen Euro.

Der Wirt hatte kurz vor dem sogenannten Shutdown im März eine Betriebsschließungspolice abgeschlossen, um sich gegen Corona abzusichern. Die Versicherungskammer will dennoch nicht zahlen. In den Versicherungsbedingungen sind behördlich angeordnete Schließungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes gedeckt, der Covid-19-Erreger jedoch nicht genannt.

Die Kammer argumentierte, dass diese Vertragsbedingungen intransparent seien. Der siegreiche Wirt Christian Vogler sieht die Entscheidung als Signal für existenzbedrohte Gastronomen in ganz Deutschland, die unterlegene Versicherungskammer will in Berufung gehen.

Spanien: Streit um Abriegelung von Madrid

10.45 Uhr: Die spanische Zentralregierung hat am Donnerstag gegen den Willen der Regionalregierung die teilweise Abriegelung des Corona-Hotspots Madrid angeordnet. Eine entsprechende Anordnung des Gesundheitsministers Salvador Illa wurde im Amtsblatt veröffentlicht. Der regionale Gesundheitsminister Enrique Ruiz Escudero kündigte jedoch an, die Stadt werde die Maßnahme nicht umsetzen, da sie rechtswidrig sei, wie die Zeitung „El País“ berichtete.

Von der Anordnung sind nach den aktuell vorliegenden Corona-Zahlen neben Madrid auch noch neun weitere Städte im Umland der Hauptstadt betroffen. Die Zeitung „La Razón“ ging davon aus, dass die Regionalregierung den Obersten Gerichtshof anrufen könnte.

Rekord-Neuinfektionen in Israel

10.36 Uhr: Knapp zwei Wochen nach Beginn eines Lockdowns hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel einen Rekord erreicht. Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, am Vortag seien 8919 neue Fälle registriert worden. Die Zahl der Schwerkranken lag mit 810 weiterhin oberhalb einer von Experten als kritisch für eine Überlastung des Gesundheitssystems bezeichneten Marke. Von allen am Mittwoch gemachten Tests fielen 13,6 Prozent positiv aus.

Junge Corona-Patienten berichten von schweren Rückfällen

5.27 Uhr: Eine Covid-19-Erkrankung kann auch für junge Menschen dramatisch verlaufen. Drei Betroffene haben unserer Redaktion von ihrem Krankheitsverlauf berichtet – und von den Spätfolgen, mit denen sie zu kämpfen haben. Lesen Sie hier, was sie berichten: Junge Covid-19-Patienten: „Hatte einen Nervenzusammenbruch“

American Airlines beginnt wegen Corona-Krise mit Abbau von 19.000 Stellen

3.35 Uhr: Angesichts des Ausbleibens neuer Staatshilfen in der Corona-Krise will die US-Fluggesellschaft American Airlines mit dem Abbau von 19.000 Stellen beginnen. Dieser für den Oktober geplante Stellenabbau werde am Donnerstag starten, kündigte Unternehmenschef Doug Parker am Mittwoch an. Er begründete dies damit, dass sich der US-Kongress bislang nicht auf neue Stützungsmaßnahmen für die Fluglinien einigen konnte. Deshalb müsse der „schwierige Prozess“ des Stellenabbaus beginnen.

Parker stellte jedoch in Aussicht, dass der Job-Abbau rückgängig gemacht werden könnte, sollten sich die Republikaner von US-Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten doch noch auf ein neues Konjunkturpaket inklusive Hilfen für die Fluglinien einigen.

Pauschale weltweite Corona-Reisewarnung aufgehoben

0.07 Uhr: Nach mehr als einem halben Jahr hat die Bundesregierung in der Nacht zu Donnerstag die pauschale Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union aufgehoben. Jedes Land der Welt wird nun einzeln bewertet – so wie bisher bereits die Länder der EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums. Eine Reisewarnung wird nur noch für die Länder ausgesprochen, die den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreiten. Das gilt derzeit für mehr als 130 Länder ganz oder teilweise.

Für etwa 50 weitere Länder wird unabhängig von der Infektionslage von Reisen abgeraten. Der Grund: Dort gelten noch Einreisebeschränkungen oder eine Ausreisesperre in die EU. Zu dieser Staatengruppe gehört beispielsweise das beliebte Winterurlaubsland Thailand, wo es kaum Corona-Infektionen gibt, aber ausländische Touristen auch nicht einreisen dürfen.

Unter dem Strich bleiben dann nicht mehr viele Länder übrig, für die weder vor Reisen gewarnt noch von ihnen abgeraten wird – vor allem weil derzeit in Europa alle paar Tage neue Reisewarnungen hinzukommen. So waren am Mittwochabend in der EU nur noch neun der 26 Partnerländer Deutschlands ganz ohne Risikogebiet und Reisewarnung.

Mittwoch, 30. September: Wieder mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen in Frankreich

Die Bundesregierung hat wegen steigender Corona-Infektionszahlen für ganz Belgien eine Reisewarnung ausgesprochen. Das geht aus den am Mittwochabend aktualisierten Reisehinweisen des Auswärtigen Amts hervor. Auch vor nicht notwendigen touristischen Reisen nach ganz Island warnt die Regierung derzeit. Insgesamt gelten die Neueinstufungen als Risikogebiete für Regionen in zehn EU-Staaten, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Dazu gehören auch Teile von Großbritannien, nämlich ganz Nordirland und Wales. In Irland wurde das Grenzgebiet zu Nordirland derart eingestuft. Auch in Frankreich gilt die Einstufung als Risikogebiet und damit die Reisewarnung inzwischen für den größten Teil des Landes. Die Bundesregierung stufte auch diverse Gebiete in Osteuropa neu als Risikogebiete ein. Dazu gehören in Ungarn die Regionen Csongrad, Vas sowie Pest mit der Hauptstadt Budapest. In Rumänien wurden die Regionen Alba und Cluj auf die Liste der Risikogebiete gesetzt, in Slowenien die Region Koroska. In Estland wurde die Region Idu-Viru als Risikogebiet eingestuft, in Litauen die Region Siauliu.

eine ausgesprochen. Das geht aus den am Mittwochabend aktualisierten Reisehinweisen des Auswärtigen Amts hervor. Auch vor nicht notwendigen touristischen Reisen nach ganz warnt die Regierung derzeit. Insgesamt gelten die Neueinstufungen als Risikogebiete für Regionen in zehn EU-Staaten, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Dazu gehören auch Teile von Großbritannien, nämlich In Irland wurde das Grenzgebiet zu Nordirland derart eingestuft. Auch in gilt die Einstufung als Risikogebiet und damit die Reisewarnung inzwischen für den größten Teil des Landes. Die Bundesregierung stufte auch diverse Gebiete in Osteuropa neu als Risikogebiete ein. Dazu gehören in Ungarn die Regionen Csongrad, Vas sowie Pest mit der Hauptstadt Budapest. In Rumänien wurden die Regionen Alba und Cluj auf die Liste der Risikogebiete gesetzt, in Slowenien die Region Koroska. In Estland wurde die Region Idu-Viru als Risikogebiet eingestuft, in Litauen die Region Siauliu. Es könnte einen Zusammenhang zwischen dem Neandertaler-Erbe im Erbgut des Menschen und schweren Verläufen von Covid-19 geben. Das hat eine Studie des Max-Planck-Instituts in Leipzig ergeben. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die diese Genvariante geerbt haben, bei einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 künstlich beatmet werden müssen, ist etwa dreimal höher“, erklärte Hugo Zeberg vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (MPI EVA). Die Variante ist ein weiterer Risikofaktor zusätzlich zu vielen schon länger bekannten wie Alter und manchen Vorerkrankungen.

im Erbgut des Menschen und schweren Verläufen von Covid-19 geben. Das hat eine Studie des Max-Planck-Instituts in Leipzig ergeben. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die diese Genvariante geerbt haben, bei einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 künstlich beatmet werden müssen, ist etwa dreimal höher“, erklärte Hugo Zeberg vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (MPI EVA). Die Variante ist ein weiterer Risikofaktor zusätzlich zu vielen schon länger bekannten wie Alter und manchen Vorerkrankungen. Nach den Herbstferien müssen Schüler in Schleswig-Holstein ab der fünften Klasse zwei Wochen lang auch im Unterricht Masken tragen. So will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) das Risiko einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus an den Schulen durch Reiserückkehrer eindämmen.

ab der fünften Klasse zwei Wochen lang auch im Unterricht tragen. So will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) das Risiko einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus an den Schulen durch Reiserückkehrer eindämmen. Die Behörden in Österreich ermitteln nach dem folgenschweren Corona-Ausbruch in Ischgl gegen vier Personen. Es gehe dabei um die Umsetzung von Verordnungen zu Verkehrsbeschränkungen in Ischgl und die Quarantäne im Paznauntal, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Der Wintersportort Ischgl in Tirol galt im März als Corona-Hotspot, der maßgeblich zur Verbreitung des Virus in Teilen Europas beigetragen haben soll. Eine Frage ist, ob gemäß vorliegenden Erkenntnissen rechtzeitig gehandelt wurde, um die Verbreitung einzudämmen. Nachdem am 13. März die Quarantäne über das Paznauntal verhängt wurde, reisten Tausende unter chaotischen Bedigungen und trotz Quarantäneverordnung ab.

gegen vier Personen. Es gehe dabei um die Umsetzung von Verordnungen zu Verkehrsbeschränkungen in Ischgl und die Quarantäne im Paznauntal, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Der Wintersportort Ischgl in Tirol galt im März als Corona-Hotspot, der maßgeblich zur Verbreitung des Virus in Teilen Europas beigetragen haben soll. Eine Frage ist, ob gemäß vorliegenden Erkenntnissen rechtzeitig gehandelt wurde, um die Verbreitung einzudämmen. Nachdem am 13. März die Quarantäne über das Paznauntal verhängt wurde, reisten Tausende unter chaotischen Bedigungen und trotz Quarantäneverordnung ab. Das Tübinger Biopharmaunternehmen Curevac hat die zweite Phase bei der Phase seines möglichen Corona-Impfstoffs begonnen. In einer Mitteilung hieß es, der erste Teilnehmer der Phase-2a-Studie sei geimpft worden. Erste Daten werden im letzten Quartal erwartet. Die Studie läuft in Peru und Panama, 690 gesunde Menschen nehmen daran teil.

hat die zweite Phase bei der Phase seines möglichen Corona-Impfstoffs begonnen. In einer Mitteilung hieß es, der erste Teilnehmer der Phase-2a-Studie sei geimpft worden. Erste Daten werden im letzten Quartal erwartet. Die Studie läuft in Peru und Panama, 690 gesunde Menschen nehmen daran teil. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der Generaldebatte des Bundestages am Mittwoch zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen aufgerufen. Alle sehnten sich wieder nach Nähe, Berührungen und Gemeinsamkeit. „Das spüre ich selbst. Da geht es mir nicht anders als anderen“, sagte die Kanzlerin. „Aber wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben.“ Sie wolle alles dafür tun, um einen erneuten landesweiten Shutdown wie im Frühling zu verhindern. Dabei käme es auf jeden und jede Einzelne an. Lesen Sie hier: Emotionale Rede: Merkel fordert Bürger zum Durchhalten auf

hat in der Generaldebatte des Bundestages am Mittwoch zur aufgerufen. Alle sehnten sich wieder nach Nähe, Berührungen und Gemeinsamkeit. „Das spüre ich selbst. Da geht es mir nicht anders als anderen“, sagte die Kanzlerin. „Aber wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben.“ Sie wolle alles dafür tun, um einen erneuten landesweiten Shutdown wie im Frühling zu verhindern. Dabei käme es auf jeden und jede Einzelne an. Emotionale Rede: Merkel fordert Bürger zum Durchhalten auf Die Corona-Krise hat den Disney-Konzern hart getroffen: Das US-Unterhaltungsunternehmen kündigt 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weil das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts, Fanartikeln und Kreuzfahrten noch immer stark unter der Pandemie leide, müsse der Konzern harten Einschnitt vornehmen, teilte Disney am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Burbank mit. Bereits seit April seien viele der Angestellten beurlaubt. Bei 67 Prozent der von den Entlassungen betroffenen Personen handelt es sich um Teilzeit-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Bereits im August hatte der Konzern besorgniserregende Zahlen mitgeteilt: In den drei Monaten bis Ende Juni sei ein Verlust von 4,7 Milliarden Dollar (4,0 Mrd Euro) angefallen. Lesen Sie auch: Wegen Corona-Krise: Disney entlässt 28.000 Mitarbeiter

hart getroffen: Weil das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts, Fanartikeln und Kreuzfahrten noch immer stark unter der Pandemie leide, müsse der Konzern harten Einschnitt vornehmen, teilte Disney am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Burbank mit. Bereits seit April seien viele der Angestellten beurlaubt. Bei 67 Prozent der von den Entlassungen betroffenen Personen handelt es sich um Teilzeit-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Bereits im August hatte der Konzern besorgniserregende Zahlen mitgeteilt: In den drei Monaten bis Ende Juni sei ein Verlust von 4,7 Milliarden Dollar (4,0 Mrd Euro) angefallen. Wegen Corona-Krise: Disney entlässt 28.000 Mitarbeiter In ihrer ersten Fernsehdebatte zur US-Präsidentschaftswahl am Dienstagabend (Ortszeit) lieferten sich Joe Biden und Donald Trump harte Wortgefechte – auch über Corona. Biden machte Trump für die hohe Zahl der Corona-Toten in dem Land – mehr als 205.000 – verantwortlich. Der Präsident sei angesichts der Krise in „Panik“ verfallen. „Sie sind der schlimmste Präsident, den Amerika jemals hatte.“ Lesen Sie dazu auch: TV-Duell Trump gegen Biden: Es war eine Schlammschlacht. Alle weiteren Nachrichten zum TV-Duell lesen Sie in unserem Live-Ticker.

am Dienstagabend (Ortszeit) lieferten sich Joe Biden und Donald Trump harte Wortgefechte – auch über Corona. Biden machte Trump für die hohe Zahl der in dem Land – mehr als 205.000 – verantwortlich. Der Präsident sei angesichts der Krise in „Panik“ verfallen. „Sie sind der schlimmste Präsident, den Amerika jemals hatte.“ Lesen Sie dazu auch: TV-Duell Trump gegen Biden: Es war eine Schlammschlacht. Alle weiteren Nachrichten zum TV-Duell lesen Sie in unserem Live-Ticker. Der Deutsche Landkreistag hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Infektionen begrüßt. „Noch können wir eine zweite Welle verhindern. Die verabredeten Feier-Obergrenzen sind daher ein richtiger Schritt als eine von wenigen bundesweiten Leitplanken“, sagte Präsident Reinhard Sager unserer Redaktion.

Dienstag 29. September: Drosten verdeutlicht Risiko durch Covid-19 zu sterben

In seiner neuesten Podcast-Folge des „Coronavirus-Update“ hat Christian Drosten das Risiko an Covid-19 zu sterben verdeutlicht. Gerade bei Menschen über 85 Jahren sei das Risiko vergleichbar mit bestimmten Ebola-Ausbrüchen in Afrika oder den Pocken im Mittelalter.

Der Senat in Berlin hat für Büro - und Verwaltungsgebäude eine allgemeine Maskenpflicht beschlossen. Die Regelung solle jedoch nicht am Schreibtisch gelten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen. Die Infektionszahlen waren in Berlin in den vergangen Tagen wieder stärker angestiegen. Bei der 7-Tage-Inzidenz liegt Berlin mit einem Wert von aktuell 28,9 an der Spitze der Bundesländer. Allerdings ist der Vergleich einer dicht besiedelten Metropole mit Flächenländern nur bedingt möglich.

hat für - und Verwaltungsgebäude eine allgemeine beschlossen. Die Regelung solle jedoch nicht am Schreibtisch gelten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen. Die Infektionszahlen waren in Berlin in den vergangen Tagen wieder stärker angestiegen. Bei der 7-Tage-Inzidenz liegt Berlin mit einem Wert von aktuell 28,9 an der Spitze der Bundesländer. Allerdings ist der Vergleich einer dicht besiedelten Metropole mit Flächenländern nur bedingt möglich. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind am Dienstag in Großbritannien mehr als 7000 neue Corona-Fälle gezählt worden. Insgesamt gab es 7142 Neuinfektionen , wie die zuständige Regierungsbehörde mitteilte. Zudem verdoppelte sich die Zahl der neuen Todesfälle innerhalb einer Woche: Lag die Zahl der Todesfälle mit einer Corona-Infektion in der vergangenen Woche noch bei 37 Fällen an einem Tag, waren es am Dienstag 71 Todesfälle.

mehr als 7000 neue Corona-Fälle gezählt worden. Insgesamt gab es , wie die zuständige Regierungsbehörde mitteilte. Zudem verdoppelte sich die Zahl der neuen Todesfälle innerhalb einer Woche: Lag die Zahl der Todesfälle mit einer Corona-Infektion in der vergangenen Woche noch bei 37 Fällen an einem Tag, waren es am Dienstag 71 Todesfälle. Die Bundesregierung und die Länder haben sich auf eine Verschärfung der Corona-Regeln geeinigt. Künftig müssen Personen, die falsche Angaben im Restaurant machen, mit einem Bußgeld rechnen. Auch eine neue Obergrenze bei privaten Feiern in öffentlichen Räumen gibt es. Lesen Sie hier, was im Einzelnen beschlossen wurde: Corona-Gipfel: 50 Euro Bußgeld bei Falschangaben in Restaurants

geeinigt. Künftig müssen Personen, die falsche Angaben im Restaurant machen, mit einem Bußgeld rechnen. Auch eine neue Obergrenze bei privaten Feiern in öffentlichen Räumen gibt es. Lesen Sie hier, was im Einzelnen beschlossen wurde: Corona-Gipfel: 50 Euro Bußgeld bei Falschangaben in Restaurants Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Deutschland auf Intensivstationen behandelt werden müssen, ist innerhalb einer Woche um ein Drittel gestiegen. Dies geht aus Berichten des Robert Koch-Institut (RKI) und der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervor. Nachdem die Zahl am 21. September noch bei 267 lag, stieg sie bis zum 28. September auf 353. Im Vergleich zu Sonntag gab es am Montag 28 Intensivpatienten mehr. 12 weitere mussten invasiv beatmetet werden.

behandelt werden müssen, ist innerhalb einer Woche um gestiegen. Dies geht aus Berichten des Robert Koch-Institut (RKI) und der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervor. Nachdem die Zahl am 21. September noch bei 267 lag, stieg sie bis zum 28. September auf 353. Im Vergleich zu Sonntag gab es am Montag 28 Intensivpatienten mehr. 12 weitere mussten invasiv beatmetet werden. In den Niederlanden haben sich in den vergangenen 24 Stunden 3011 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsministerium erklärte, die Zahlen stiegen derzeit in allen Regionen und über alle Altersgruppen hinweg.

haben sich in den vergangenen 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsministerium erklärte, die Zahlen stiegen derzeit in allen Regionen und über alle Altersgruppen hinweg. Die EU-Kommission will in den kommenden Tagen einen weiteren Vertrag mit dem Unternehmen Gilead abschließen, um sicherzustellen, dass die EU-Staaten ab Oktober die Arznei Remdesivir nachbestellen können. Remdesivir war am 3. Juli als erstes Mittel zur Behandlung von Covid-19 zugelassen worden, und zwar für Patienten ab 12 Jahren, die an einer Lungenentzündung erkranken und zusätzlich Sauerstoff benötigen. Das Mittel kann eine Covid-19-Erkrankung zwar nicht bekämpfen, aber mildern. Das Medikament wurde eigentlich zur Behandlung von Ebola entwickelt.

abschließen, um sicherzustellen, dass die EU-Staaten ab Oktober die Arznei nachbestellen können. Remdesivir war am 3. Juli als erstes Mittel zur Behandlung von Covid-19 zugelassen worden, und zwar für Patienten ab 12 Jahren, die an einer Lungenentzündung erkranken und zusätzlich Sauerstoff benötigen. Das Mittel kann eine Covid-19-Erkrankung zwar nicht bekämpfen, aber mildern. Das Medikament wurde eigentlich zur Behandlung von Ebola entwickelt. Deutschland hat es aus Sicht des Virologen Hendrik Streeck im Sommer verpasst, pragmatische Lösungen für Zeiten mit steigenden Corona-Infektionszahlen zu finden. „Ich glaube, im Gesundheitssystem sind wir sehr gut vorbereitet“, sagte Streeck mit Blick auf den Herbst und Winter. „Mental sind wir dagegen in Deutschland weniger gut vorbereitet, so empfinde ich es zumindest.“

Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ mit mehreren Corona-Infizierten an Bord hat am frühen Dienstagmorgen in der griechischen Hafenstadt Piräus angelegt . Sofort gingen Experten der Gesundheitsbehörde (Eody) an Bord, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Alle Reisenden und Crewmitglieder sollen einen Coronavirus-Test machen. Die ersten Schnelltests seien negativ gewesen, berichtete das Staatsfernsehen. Die 922 Urlauber und die 666 Besatzungsmitglieder müssten bis auf Weiteres an Bord bleiben. Lesen Sie hier mehr über den Fall: Infizierte Crew-Mitglieder: „Mein Schiff 6“ nun in Piräus

mit mehreren Corona-Infizierten an Bord hat am frühen Dienstagmorgen . Sofort gingen Experten der Gesundheitsbehörde (Eody) an Bord, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Alle Reisenden und Crewmitglieder sollen einen Coronavirus-Test machen. Die ersten Schnelltests seien negativ gewesen, berichtete das Staatsfernsehen. Die müssten bis auf Weiteres an Bord bleiben. Infizierte Crew-Mitglieder: „Mein Schiff 6“ nun in Piräus Nach unseren Recherchen hat die Zahl der Todesfälle , die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, nun die Marke von einer Million überschritten . Unser Interaktiv-Team wertet seit Beginn der Pandemie offizielle Zahlen von Behörden aus – bis Dienstagmorgen wurden laut unseren Daten weltweit 1.001.003 Todesfälle gemeldet. Alle Daten finden Sie in unserem Coronavirus-Monitor.

, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, nun die . Unser Interaktiv-Team wertet seit Beginn der Pandemie offizielle Zahlen von Behörden aus – bis Dienstagmorgen wurden laut unseren Daten weltweit 1.001.003 Todesfälle gemeldet. Alle Daten finden Sie in unserem Coronavirus-Monitor. Auch laut Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore und laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurde die Marke von einer Million Todesfälle überschritten.

Der US-Präsident bleibt im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf Zick-Zack-Kurs. Rund fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA baut die Regierung von Donald Trump die Testkapazität in der anhaltenden Corona-Pandemie deutlich aus. In den vergangenen Monaten hatte Trump mehrfach darüber sinniert, die Testkapazität zu verringern, weil die USA nur deswegen so viele Corona-Fälle registrierten, weil in dem Land so viel getestet würde. • Mehr zum US-Wahlkampf: Trump gegen Biden – alle Infos in unserem US-Newsblog

Montag 28. September: Jeder Dritte blickt besorgt auf „Corona-Winter“

Angesichts steigender Corona-Zahlen will Tschechien wieder den Ausnahmezustand verhängen. Er galt bereits im Frühjahr für zwei Monate und war Ende Mai ausgelaufen

will Tschechien wieder den Ausnahmezustand verhängen. Er galt bereits im Frühjahr für zwei Monate und war Ende Mai ausgelaufen Der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell hält die weltweiten Todeszahlen im Kampf gegen das Coronavirus für moderat. Eine Million Tote seien „im Vergleich zu vielen anderen Krankheiten, die den Tod verursachen, eine ziemlich kleine Zahl”, sagte er

Angesichts der hohen Corona-Neuinfektionszahlen unter anderem in Teilen Österreichs erwägt Bayern, die Teststationen an den Autobahnen in Grenznähe geöffnet zu lassen

Ministerpräsident Mark Rutte hat für die Niederlanden strengere Corona-Regeln angekündigt. Bars und Restaurants sollen künftig um 22 Uhr schließen. Zudem sei für drei Wochen kein Publikum bei Sportveranstaltungen erlaubt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verteilung von 120 Millionen Corona-Schnelltestkits in armen Ländern angekündigt

Der Bund will sich zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise eine Rekordsumme an den Finanzmärkten leihen. Allein in den Monaten Oktober bis Dezember sollen Bundeswertpapiere in einem Volumen von 50,5 Milliarden Euro platziert werden. Für das gesamte Jahr wird ein Volumen von 407 Milliarden Euro angepeilt

Die Bundesregierung strebt eine enge Abstimmung in der EU zum Thema Tourismus an. Es soll eine stärkere europäische Lösung etwa bei Reisewarnungen sowie Corona-Schnelltests besprochen werden

Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen im nordrhein-westfälischen Bielefeld infolge einer Familienfeier befinden sich dort mittlerweile rund 950 Menschen in Quarantäne – unter ihnen allein 1100 Schüler und Lehrer. Die Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen kämpft ebenfalls weiter mit der Corona-Welle nach einer Großhochzeit Anfang September. In den vergangenen sieben Tagen (Dienstag bis einschließlich Montag) verzeichneten die Behörden insgesamt 170 Neuinfektionen.

Die Mehrheit der Deutschen schaut mit Sorge auf die Entwicklung der Corona-Pandemie in der kalten Jahreszeit. Lesen Sie hier: Corona-Winter: Nur jeder dritte Deutsche ist zuversichtlich

Corona-Winter: Nur jeder dritte Deutsche ist zuversichtlich Auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ der Reederei Tui Cruises sind zwölf Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden

Laut einer Befragung der Universität Hamburg beachten nur noch 45 Prozent der Menschen in Deutschland die Abstandsregeln. 39 Prozent halten sich an die empfohlene Handhygiene

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich sehr besorgt wegen der steigenden Zahlen von Corona-Infektionen in Deutschland geäußert. Man müsse lokale Infektionsherde sehr deutlich angehen, sonst habe man an Weihnachten Zahlen wie in Frankreich

(CDU) hat sich sehr besorgt wegen der steigenden Zahlen von in Deutschland geäußert. Man müsse lokale Infektionsherde sehr deutlich angehen, sonst habe man an Weihnachten Zahlen wie in Frankreich Trotz Reisewarnung der Bundesregierung will Europas größter Tourismuskonzern TUI ab dem 3. Oktober wieder Reisen nach Spanien anbieten. Die Kunden sollen für Pauschalreisen auf die kanarischen Inseln selbst entscheiden können, ob sie ihren Urlaub antreten

In der Corona-Krise müssen die gesetzlichen Krankenkassen bei der Finanzplanung zunehmend mit verspätet bezahlten Beiträgen ihrer Versicherten zurechtkommen

Sonntag, 27. September: Griechenland: Erster Flüchtling in Auffang-Lager an Corona gestorben

Griechenland ist nach Angaben der Regierung ein erster Bewohner eines Flüchtlingslagers an einer Corona-Infektion gestorben. Ein 61-jähriger Afghane, der im Lager Malakassa nahe Athen untergebracht war, sei in einem Krankenhaus in der griechischen Hauptstadt gestorben, erklärte das Migrationsministerium am Sonntag. In den griechischen Flüchtlingslagern hatte sich das Coronavirus zuletzt stark ausgebreitet. Allein in einem umstrittenen Übergangslager auf der Insel Lesbos wurden mehr als 240 Asylsuchende positiv auf den Erreger getestet.

an einer gestorben. Ein 61-jähriger Afghane, der im Lager Malakassa nahe Athen untergebracht war, sei in einem Krankenhaus in der griechischen Hauptstadt gestorben, erklärte das Migrationsministerium am Sonntag. In den griechischen Flüchtlingslagern hatte sich das Coronavirus zuletzt stark ausgebreitet. Allein in einem umstrittenen Übergangslager auf der Insel Lesbos wurden mehr als 240 Asylsuchende positiv auf den Erreger getestet. Zwei Tage vor der Bund-Länder Konferenz mit Angela Merkel hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine bundesweite Corona-Ampel vorgeschlagen. „Wir brauchen jetzt ein verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Regelwerk für den Winter“, sagte Söder der „Süddeutschen Zeitung“.

hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine bundesweite vorgeschlagen. „Wir brauchen jetzt ein verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Regelwerk für den Winter“, sagte Söder der „Süddeutschen Zeitung“. Flixbus -Chef André Schwämmlein hat die Staatshilfen in Milliardenhöhe für die Deutsche Bahn kritisiert. „Die Deutsche Bahn will unter dem Deckmantel von Corona den Wettbewerb zerstören“, sagte Schwämmlein gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ).

-Chef André Schwämmlein hat die Staatshilfen in Milliardenhöhe für die kritisiert. „Die Deutsche Bahn will unter dem Deckmantel von den Wettbewerb zerstören“, sagte Schwämmlein gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ). Medizinerinnen und Mediziner fordern angesichts der angespannten Corona-Lage in Frankreich „drastische Maßnahmen“. Ohne diese Maßnahmen würde es Frankreich mit einer zweiten Welle zu tun bekommen, die für Krankenhäuser und Intensivstationen viel schwieriger zu bewältigen sein werde als die erste, hieß es in einem offenen Brief von sieben Medizinern , der am Sonntag im „Journal du Dimanche“ veröffentlicht wurde. „Wir müssen jetzt schnell und entschlossen handeln.“

in Frankreich „drastische Maßnahmen“. Ohne diese Maßnahmen würde es Frankreich mit einer zweiten Welle zu tun bekommen, die für Krankenhäuser und Intensivstationen viel schwieriger zu bewältigen sein werde als die erste, hieß es in einem offenen Brief von sieben , der am Sonntag im „Journal du Dimanche“ veröffentlicht wurde. „Wir müssen jetzt schnell und entschlossen handeln.“ Die Grünen haben mit scharfen Worten die auslaufenden Corona-Hilfen für Studenten kritisiert. Bis Ende des Monats können in finanzielle Notlage geratene Studenten noch Hilfen vom Staat beantragen. Dann ist Schluss. Der Hochschulexperte der Grünen Kai Gehring bezeichnete dies als „unverantwortlich und unsozial“.

In Spanien steigen die Corona-Fallzahlen seit Wochen Besorgnis erregend an, vor allem in Madrid gerät die Lage zunehmend außer Kontrolle. Mittlerweile wird eine Abriegelung der ganzen Hauptstadt genauso diskutiert wie eine vorübergehende Zwangsverwaltung Madrids durch die Zentralregierung. Lesen Sie hier den aktuellsten Bericht unseres Korrespondenten: Madrid tief in der Corona-Krise: Hotels werden zu Krankenhäusern

Madrid tief in der Corona-Krise: Hotels werden zu Krankenhäusern Trotz steigender Zahl der Corona-Neuinfektionen sieht der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die Lage in Deutschland momentan gelassen. „Zurzeit scheint noch alles unter Kontrolle“, sagte Wieler der „Welt am Sonntag“. Allerdings könne sich die Situation jederzeit ändern, und die Fallzahl könne exponentiell steigen, betonte er unter Verweis auf die Entwicklungen in Israel, Spanien und Frankreich.

Samstag, 26. September: Mehr als 14.000 neue Corona-Infektionen in Frankreich

In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden mehr als 14.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Seit Freitagabend seien 14.412 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die französische Gesundheitsbehörde am Samstagabend mit. Das waren deutlich weniger als an den beiden Vortagen, als mit jeweils mehr als 16.000 Neuinfektionen neue Tagesrekorde verzeichnet worden waren.

haben sich binnen 24 Stunden mehr als Seit Freitagabend seien 14.412 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die französische Gesundheitsbehörde am Samstagabend mit. Das waren deutlich weniger als an den beiden Vortagen, als mit jeweils mehr als 16.000 Neuinfektionen neue Tagesrekorde verzeichnet worden waren. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat die Mitgliedstaaten der UNO zum Zusammenhalt im Kampf gegen künftige Pandemien aufgefordert. „Wenn wir uns nicht vereinen und unser Feuer gegen unseren gemeinsamen Feind richten, wissen wir, dass alle verlieren werden“, sagte der Premier bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in einer Videobotschaft.

hat die Mitgliedstaaten der UNO zum Zusammenhalt im Kampf gegen künftige aufgefordert. „Wenn wir uns nicht vereinen und unser Feuer gegen unseren gemeinsamen Feind richten, wissen wir, dass alle verlieren werden“, sagte der Premier bei der Generaldebatte der in einer Videobotschaft. CSU-Chef Markus Söder hat das Coronavirus als Naturkatastrophe und als Prüfung für die heutigen Generationen bezeichnet – und zu einem gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie aufgerufen. „Corona ist mit voller Wucht, aller Macht wieder da, in ganz Europa“, sagte Söder in seiner Grundsatzrede auf dem ersten großen Online-Parteitag der CSU .

hat das Coronavirus als Naturkatastrophe und als Prüfung für die heutigen Generationen bezeichnet – und zu einem gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie aufgerufen. „Corona ist mit voller Wucht, aller Macht wieder da, in ganz Europa“, sagte Söder in seiner Grundsatzrede auf dem ersten großen . Die Reallöhne in Deutschland sind im zweiten Quartal um fast fünf Prozent gesunken. Das macht sich in vielen Haushalten finanziell bemerkbar, auch wenn die Mehrheit der Deutschland bislang gut durch die Krise kommt. Lesen Sie hier : Jeder sechste Haushalt hat nun weniger Geld

: Jeder sechste Haushalt hat nun weniger Geld Die deutschen Landkreise fordern vor der nächsten Beratungsrunde von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie die Festlegung einer bundesweiten Obergrenze für Privatfeiern von weniger als 50 Teilnehmern.

Nach dem Start des neuen Schuljahres befinden sich derzeit rund 50.000 Schüler in Quarantäne. Dies habe eine Umfrage bei den zuständigen Ministerien der Länder ergeben, berichtet „Bild“.

Intensivmediziner rechnen damit, dass die Zahl der Corona-Toten in Deutschland weiter steigt. „Die Totenzahlen werden in den kommenden Wochen weiter steigen“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens, unserer Redaktion.

Heizpilze sind Energiefresser, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. Doch in der Pandemie sei der Einsatz in der Gastronomie ‚vertretbar‘. Das Umweltbundesamt gibt grünes Licht für Heizpilze

Freitag, 25. September: Immer mehr Corona-Risikogebiete

In den USA sind inzwischen mehr als sieben Millionen Corona-Fälle bestätigt worden. Die symbolische Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Freitag überschritten. Es handelt sich um die mit Abstand höchste Zahl registrierter Corona-Infektionen weltweit.

sind inzwischen mehr als bestätigt worden. Die symbolische Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Freitag überschritten. Es handelt sich um die mit Abstand höchste Zahl registrierter Corona-Infektionen weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus ohne gemeinschaftliches internationales Handeln weiter dramatisch steigen könnte. Eine Ziffer von zwei Millionen Corona-Toten oder gar mehr sei „sehr wahrscheinlich“, wenn die Weltgemeinschaft einer Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 nicht entschlossen entgegentrete, sagte der WHO-Direktor für medizinische Notfälle, Michael Ryan, am Freitag bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Nun sind 15 von 27 EU-Ländern zumindest teilweise Corona-Risikogebiete , Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar ganz. Polen ist das einzige der neun Nachbarländer Deutschlands, das noch nicht betroffen ist. Die meisten tschechischen Regionen waren bereits am Mittwoch in die Risikoliste aufgenommen worden. Jetzt folgten noch die Mährisch-Schlesische Region im äußersten Osten des Landes an der Grenze zu Polen und das an Sachsen grenzende Usti (Aussig). Auch Tirol mit der Hauptstadt Innsbruck ist eine Grenzregion und zudem ein bei Deutschen sehr beliebtes Urlaubsgebiet im Sommer wie Winter. Dort liegt auch der Skiort Ischgl, der im vergangenen Winter zu den Hotspots gehörte, von denen sich die Pandemie in Europa ausbreitete.

, Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar ganz. Polen ist das einzige der neun Nachbarländer Deutschlands, das noch nicht betroffen ist. Die meisten tschechischen Regionen waren bereits am Mittwoch in die Risikoliste aufgenommen worden. Jetzt folgten noch die Mährisch-Schlesische Region im äußersten Osten des Landes an der Grenze zu Polen und das an Sachsen grenzende Usti (Aussig). Auch Tirol mit der Hauptstadt Innsbruck ist eine Grenzregion und zudem ein bei Deutschen sehr beliebtes Urlaubsgebiet im Sommer wie Winter. Dort liegt auch der Skiort Ischgl, der im vergangenen Winter zu den Hotspots gehörte, von denen sich die Pandemie in Europa ausbreitete. Für Reisende aus Deutschland gelten in Finnland wieder Einreisebeschränkungen. Die Regelungen werden dann nach finnischen Regierungsangaben auch für Estland, Island, Norwegen, die Slowakei und Schweden wiedereingeführt. Grund dafür ist die Corona-Lage in den betroffenen Ländern. Ausnahmen werden für den Tagesverkehr aus den schwedischen und norwegischen Grenzgebieten gemacht. Erst vor gut zwei Wochen hatten die Finnen die Einreisebeschränkungen für Deutschland gelockert.

Die Regelungen werden dann nach finnischen Regierungsangaben auch für Estland, Island, Norwegen, die Slowakei und Schweden wiedereingeführt. Grund dafür ist die Corona-Lage in den betroffenen Ländern. Ausnahmen werden für den Tagesverkehr aus den schwedischen und norwegischen Grenzgebieten gemacht. Erst vor gut zwei Wochen hatten die Finnen die Einreisebeschränkungen für Deutschland gelockert. Bundesaußenminister Heiko Maas bleibt bis zum 4. Oktober in Corona-Quarantäne. Das gab eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag bekannt. Der SPD-Politiker hatte sich am Mittwoch wegen der Infektion eines seiner Leibwächter selbst zu Hause isoliert. Ein erster Test war am Mittwoch aber negativ ausgefallen.

Japanische Forscher haben einen Bluttest entwickelt, der als Frühwarnsystem für schwere Erkrankungen bei einer Corona-Infektion dienen könnte. Niedrige Werte des Serums CCL17 hätten in vergangenen Fällen darauf hingedeutet, dass ein schwerer Krankheitsverlauf bevorstehe, erklärten die Wissenschaftler vom Nationalen Zentrum für Globale Gesundheit und Medizin.

Wegen der weiter steigenden Infektionszahlen hat die spanische Regierung einen vollständigen Lockdown in Madrid empfohlen. Dies teilte Gesundheitsminister Salvador Illa mit. Bislang haben die Behörden lediglich verschärfte Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen für Teile der Hauptstadt verhängt.

Schafe statt Schlangen: Wegen der Corona-Pandemie veranstaltet RTL sein „Dschungelcamp“ 2021 in Wales statt im australischen Dschungel. Das teilte der Sender mit. „Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind“, sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf laut Mitteilung.

Deutschland und Europa blicken einem Corona-Herbst mit wachsenden Ansteckungszahlen entgegen. Beinahe täglich werden weitere Länder innerhalb der Europäischen Union zu Risikogebieten erklärt. Als Reiseziele für die nahenden Herbstferien kommen sie damit nicht mehr infrage. Wie schon im Sommer sieht es erneut so aus, als mache die Pandemie viele Urlaubspläne zunichte: Die Corona-Zahlen steigen drastisch – gibt es dieses Jahr keinen Herbsturlaub?

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

