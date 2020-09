Medicane in Griechenland: Flüchtlingsboot gerät in Seenot

Athen.

Ein Medicane hat Griechenland erreicht: Laut der griechischen Zivilschutzbehörde tobte der Medicane am Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 117 Stundenkilometern

Auf dem Mittelmeer sorgen sogenannte Medicanes immer wieder für schwere Stürme, die erhebliche Schäden anrichten können

Anders als ein Hurrikan oder Taifun ist ein Medicane meist ein Wetterphänomen, das nur über wenige Tage anhält

Während sich in Deutschland in den vergangen Tagen der Sommer mit Temperaturen um die 30 Grad ein letztes Mal zeigte, hat sich auf dem Mittelmeer ein Sturm zusammengebraut: Der Medicane „Udine“ (in Griechenland „Ianos“ genannt) tobte am Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 117 Stundenkilometern über Griechenland.

Als Medicane bezeichnen Meteorologen einen hurrikanähnlichen Wirbelsturm, der sich im Mittelmeerraum bildet. Der Sturm habe dabei eine Struktur wie ein tropischer Wirbelsturm.

Medicane in Griechenland: Campingplatz musste evakuiert werden

„Überall stürzen Bäume um“, berichtete die Gouverneurin der Ionischen Inseln, Rodi Kratsa, im Fernsehsender TV ERT. Auf Kefalonia, Ithaka und Zakynthos gab es Stromausfälle, Straßen waren unpassierbar. Geringere Schäden wurden von den Inseln Korfu und Lefkada gemeldet.

Auch in zahlreichen Regionen Westgriechenlands und auf der Halbinsel Peloponnes fiel der Strom aus. Mehrere Boote wurden in den Häfen der Urlaubsinseln Zakynthos, Lefkada, Kefalonia und Ithaka beschädigt. Ein Campingplatz auf der Insel Kefalonia wurde evakuiert, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Die Schulen in zahlreichen Regionen Westgriechenlands blieben am Freitag geschlossen. Auch die Fährverbindungen zu den Inseln Kefalonia, Zakynthos und Ithaka wurden unterbrochen, wie es hieß.

Medicane „Udine“: Flüchtlingsboot geriet in Seenot

Ein Boot mit rund 50 Migranten an Bord, das auf dem Weg nach Italien war, laufe Gefahr, im Sturm mit Böen der Stärke elf zu kentern, berichtete das Staatsfernsehen (ERT). Die Küstenwache und vorbeifahrende Schiffe versuchten, den Menschen auf dem havarierten Boot zu helfen. Dies sei aber nicht möglich wegen der hohen Wellen und des Sturms.

Heftige Unwetter und starke Sturmböen: Ein Medicane wütet in Griechenland.

Foto: Nikiforos Stamenis / dpa

Offiziere der Küstenwache hofften, dass das Boot in Richtung Festland getrieben werde. Dies würde die Rettungsaktion erleichtern, hieß es aus Kreisen der Küstenwache. „Das, was die Schlepper gemacht haben, ist Irrsinn“, sagte ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Mit so einem Sturm verlasse niemand den Hafen.

Regierung in Griechenland: 800 Asylbewerber evakuiert

Im Ionischen Meer, das zwischen Italien und Griechenland liegt, werden fast täglich Migranten auf dem Weg nach Italien entdeckt. Mit von Schlepperbanden organisierten Überfahrten aus Griechenland oder der Türkei direkt nach Italien versuchen Migranten, die weitgehend geschlossene Balkanroute zu umgehen und auf diesem Weg nach Westeuropa zu gelangen.

Die Regierung kündigte an, mehr als 800 Asylbewerber aus drei Lagern in der Nähe von Athen wegen des Sturms vorsichtshalber in einer Konferenzhalle in der Hauptstadt unterzubringen.

Der #Medicane im Morgenlicht - er trifft aktuell mit voller Wucht auf #Griechenland: https://t.co/yt3xZf7yTC (mit +/- zoom in/out).

Im Detail - das Zentrum des Sturms: https://t.co/GALkgG1bsM /PH — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) September 18, 2020

Zwei Maschinen der Fluggesellschaft Ryanair konnten am Morgen nicht wie geplant auf der Insel Kefalonia im Ionischen Meer landen und wurden nach Athen umgeleitet. Der örtliche Fährverkehr wurde eingestellt.

Der Zivilschutz und das meteorologische Amt warnten: In den nächsten Stunden könne der „Medicane Ianos“ seinen Kurs ändern und schwere Schäden auf dem Festland anrichten. Es wurde mit starken Regenfällen in Mittelgriechenland gerechnet. Mit einer Wetterbesserung rechnen die Meteorologen von Sonntagnacht an.

Die Zivilschutzbehörde warnte vor jeglichen nicht notwendigen Reisen während des Sturms. Wegen drohender Überschwemmungen sollten Keller nicht betreten werden. Der Bürgermeister der Inselhauptstadt Argostoli auf Kefalonia, Dionysis Minetos, sagte im griechischen Fernsehen, die Bewohner sollten in ihren Häusern bleiben und nicht auf die Straße gehen.

Der Medicane tobt in Griechenland und hat schon einige Teile verwüstet.

Foto: Eurokinissi / dpa

Der Zivilschutz stellte in besonders gefährdeten Gebieten vorsorglich Rettungsteams bereit, auch drei Rettungshubschrauber sind in Alarmbereitschaft.

Medicane und Hurrikan: Was ist der Unterschied?

Anders als ein Hurrikan oder Taifun ist ein Medicane meist ein Wetterphänomen, das nur über wenige Tage anhält. Eine Medicane-Saison gibt es nicht. Das liegt unter anderem an der Größe des Mittelmeers, das im Vergleich zum Atlantik viel zu klein ist.

Schon im Herbst 2018 hat sich ein Medicane im Mittelmeer zusammengebraut. Damals stürzten in Griechenland mehrere hundert Bäume um, viele Schulen im Land mussten geschlossen werden. Bei einem Medicane im November 2017 starben in Griechenland mindestens 15 Menschen.

Aktuell sorgt der Hurrikan „Sally“ für massive Überflutungen an der Golfküste der USA. (dpa/AFP/dmt)

