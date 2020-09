Corona: Amsterdam jetzt RKI-Risikogebiet - Bundesliga startet ohne Zuschauer

Berlin.

Wenn der FC Bayern und Schalke 04 am Freitag die neue Saison der Fußball-Bundesliga eröffnen, dürfen keine Zuschauer ins Stadion

Steigende Corona-Zahlen: RKI erklärt Nord- und Südholland, Gebiete in Frankreich sowie Wien und Budapest zum Risikogebiet

Auch in Deutschland steigen die Zahlen – das RKI meldet über 2000 Neuinfektionen am Donnerstag

Das Tragen einer Brille kann womöglich das Risiko senken, sich mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken

Mehr als 30 Corona-Fälle stehen möglicherweise im Zusammenhang mit einer Hochzeit nach einer Panne im Krankenhaus Vilshofen

Donald Trump stiftet Verwirrung über Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen

„How I Met Your Mother“-Star Neil Patrick Harris war mit Corona infiziert

Forscher warnen, dass sich die Zahl der Corona-Übertragungen im Herbst mehr als verdoppeln könnte

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge rund 268.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9370 Todesfälle

Weltweit wurden über 29,8 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 941.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung neben der österreichischen Hauptstadt Wien etliche weitere Regionen in mehreren europäischen Ländern zum Risikogebiet erklärt – und entsprechende Reisewarnungen ausgesprochen.

Das bundeseigene Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am Mittwoch eine aktualisierte Liste der Corona-Risikogebiete. So gelten nun auch die französische Region Hauts-de-France und die Insel La Réunion als Risikogebiete. In der Schweiz kam das Kanton Freiburg neu hinzu, in den Niederlanden die Provinzen Südholland und Nordholland, zu der auch Amsterdam und Rotterdam gehören. Lesen Sie dazu: Diese Länder sind Corona-Risikogebiete

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Die Warnung des Auswärtigen Amtes vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ dorthin folgt in der Regel nach kurzer Zeit.

Corona-News-Ticker: 2194 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Laut Robert Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 2194 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das RKI am Donnerstag auf seiner Homepage bekannt. Alle aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Donnerstag, 17. September: Fußball-Bundesliga startet vor leeren Rängen

13.51 Uhr: Beim Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 dürfen am Freitagabend nun doch keine Zuschauer dabei sein. Das entschied die Stadt München am Donnerstag mit Verweis auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in der Landeshauptstadt.

Überhaupt ist Bayern derzeit das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag, dass 823 von bundesweit 2194 Corona-Neuinfektionen in Bayern registriert wurden.

Brillen verringern womöglich Corona-Infektionsrisiko

13.06 Uhr: Das Tragen einer Brille kann womöglich das Risiko senken, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Diese Schlussfolgerung legt eine Beobachtungsstudie aus China nahe, die jetzt im Fachjournal „Jama Ophthalmology“ veröffentlicht worden ist. Mehr dazu: Warum Brillen das Infektionsrisiko für Corona senken könnten

Corona-Krise könnte Kluft zwischen Renten und Pensionen vergrößern

13.03 Uhr: Der finanzielle Unterschied zum Altersruhegeld zwischen Rentnern und Pensionären ist groß. Die Corona-Krise könnte die Kluft noch weiter vertiefen. Lesen Sie hier: Vielen Rentnern droht wegen Corona eine Nullrunde

Corona-Ausbruch nach Hochzeit und Krankenhaus-Panne

12.02 Uhr: Mehr als 30 Corona-Fälle stehen möglicherweise im Zusammenhang mit einer Hochzeit nach einer Panne im Krankenhaus Vilshofen. „Aus der Hochzeitsgesellschaft direkt haben sich bisher rund 25 Infektionsfälle bestätigt“, teilte ein Sprecher des Landratsamts Passau mit. Zudem seien acht Personen positiv getestet worden, die im Kontakt mit Hochzeitsgästen gestanden hätten. Zwei Personen sind in stationärer Behandlung. Zuvor hatte es eine Testpanne im Krankenhaus Vilshofen gegeben, bei der zwei Personen mit Symptomen zunächst nicht getestet und isoliert wurden, wie das Krankenhaus bestätigte.

Mehrere Medien berichten über einen familiären Zusammenhang zwischen einer Patientin und der Hochzeit. Der Brautvater, der Vilshofener Stadtrat Wolfgang Leuzinger, sagte der „Passauer Neuen Presse“, zum Zeitpunkt der Hochzeit hätte seine 68-jährige Schwiegermutter seit zwei Tagen mit Covid-Symptomen im Krankenhaus gelegen – in einem Zweibettzimmer, ohne getestet worden zu sein. „Hätten wir das Ergebnis vorher gehabt, hätten wir die Hochzeit natürlich abgeblasen“, zitiert ihn die Zeitung. Zu dem Fest waren 100 Leute geladen, die Patientin sei schließlich erst am Dienstag getestet worden.

Das Landratsamt sagte: Ein Kausalzusammenhang werde sich nie zweifelsfrei feststellen lassen. Vermutungen dazu müssten daher Spekulation bleiben.

Hurtigruten setzt alle Expeditionsreisen bis Jahresende aus

10.23 Uhr: Die norwegische Reederei Hurtigruten wird bis Ende 2020 keine Reisen auf ihren Expeditionsschiffen anbieten. Aufgrund der zunehmenden Corona-Infektionszahlen in Europa, Nord- und Südamerika habe man sich entschlossen, alle Expeditionskreuzfahrten bis Ende Dezember auszusetzen, erklärte Hurtigruten in einer Börsenmitteilung.

Betroffen von dem Schritt sind mehrere Kreuzfahrten in die Antarktis, die ursprünglich von Oktober bis Dezember starten sollten. Passagiere, die eine Expedition gebucht hatten, können ihre Reise auf die kommende Saison 2021/22 umbuchen. Im Januar 2021 soll der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Bericht: Reiche Länder sichern sich Großteil an Corona-Impfstoff

9.43 Uhr: Mehrere reiche Nationen, die zusammen nur 13 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, haben sich laut einem Bericht der Hilfsorganisation Oxfam bereits mehr als die Hälfte der angekündigten Corona-Impfstoffdosen gesichert.

Für die in den USA veröffentlichte Studie beleuchtete Oxfam Verträge, die die Hersteller der fünf derzeit potenziell aussichtsreichsten Impfstoffkandidaten abgeschlossen haben. Die gemeinsame Produktionskapazität dieser Unternehmen schätzte Oxfam auf 5,9 Milliarden Dosen. Dies wäre genug für die Immunisierung von etwa drei Milliarden Menschen, da die meisten der potenziellen Impfstoffe voraussichtlich eine zweimalige Impfung erfordern.

Die Hersteller AstraZeneca, Gamaley/Sputznik, Moderna, Pfizer und Sinovac haben dem Bericht zufolge bereits Verträge über die Lieferung von 5,3 Milliarden Dosen abgeschlossen. 2,7 Milliarden davon wurden von hochentwickelten Ländern oder Staatengruppen wie den USA, der EU, Australien, Großbritannien und der Schweiz gekauft. Die restlichen 2,6 Milliarden Dosen haben sich Schwellenländer wie Brasilien, Indien, Mexiko und China gesichert.

„Der Zugang zu einem lebensrettenden Impfstoff sollte nicht davon abhängen, wo man lebt oder wie viel Geld man hat“, kritisierte Robert Silverman von Oxfam America. Oxfam und andere Hilfsorganisationen fordern deshalb einen „Volksimpfstoff“, der kostenlos und auf der Grundlage des Bedarfs ausgegeben werden soll.

Der russische Corona-Impfstoff “Sputnik V".

Foto: Alexander Zemlianichenko Jr / dpa

Amateurfußballer verlieren absichtlich – wegen Corona

9.31 Uhr: So ein Spielstand kommt selten vor: Aus Angst vor einer Corona-Infektion haben Fußballer der 3. Kreisklasse im niedersächsischen Uelzen absichtlich ein Spiel verloren – und zwar haushoch: 0:37 hieß es am Ende. mehr zum Spiel lesen Sie hier.

Kinobranche will weniger strenge Corona-Regeln

5.15 Uhr: Die Kinobranche hat „Abstandsregelungen mit Augenmaß“ gefordert. „Wir appellieren an die Politik, die Abstandsregeln bundesweit auf einen Sitzplatz zwischen Besuchergruppen zu reduzieren, ohne Maskenpflicht am Platz während des Films“, heißt es in einer Erklärung zur 20. Filmkunstmesse Leipzig.

In den meisten Bundesländern gilt demnach noch der Abstand von 1,50 Metern zwischen den Besuchern im Saal. Die Auslastung sei auf 25 bis 30 Prozent beschränkt. „Dies kommt praktisch einem Berufsverbot gleich“, so die AG Kino-Gilde Deutscher Filmkunsttheater.

Die Bundesländer Sachsen und Nordrhein-Westfalen hätten bereits eine solche Regelung umgesetzt, wie sie der Verband nun einheitlich will.

Corona-Ausbruch in Hamburger Bar

5.01 Uhr: In einer Hamburger Bar hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Die Behörden suchen nun nach möglichen Besuchern. Alle Personen, die die Bar „Katze“ am 5., 8. oder 9. September besucht haben und noch nicht kontaktiert wurden, sollen sich telefonisch beim Gesundheitsamt melden und sich freiwillig in Quarantäne begeben, teilte die Gesundheitsbehörde mit.

„Es besteht das Risiko, dass Menschen infiziert wurden, die bisher keine Symptome zeigen, aber dennoch angesteckt wurden“, sagte Sprecher Martin Helfrich. Wer falsche oder unvollständige Kontaktangaben gemacht hat, konnte womöglich bisher nicht erreicht werden.

In der Bar im beliebten Schanzenviertel wurden mehrere Barmitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Es müsse angenommen werden, dass sich Gäste ohne ausreichenden Abstand angesteckt haben könnten. „Es kann sein, dass bis zu 600 Menschen betroffen sein könnten“, sagte Helfrich. Die Bar ist gegenwärtig geschlossen.

In der Bar „Katze" sind mehrere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Foto: Christian Charisius / dpa

Trump stiftet Chaos mit Aussagen zu Corona-Impfung

5.00 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat in einem ungewöhnlichen Vorstoß den Amerikanern viel schneller eine breite Verfügbarkeit von Coronavirus-Impfstoffen versprochen als seine eigene Gesundheitsbehörde. Auf die Frage, wann jeder in den USA Zugang zu einer Impfung bekommen könne, sagte Trump am Mittwoch: „Ich denke, das wird sehr bald sein.“ Einer seiner medizinischen Berater, der Radiologe Scott Atlas, stellte 700 Millionen verfügbare Impfstoff-Dosen bis Ende März in Aussicht.

Zuvor hatte der Chef der US-Gesundheitsbehörde CDC, die für die Versorgung mit Impfstoffen zuständig ist, Mitte kommenden Jahres als Zeithorizont genannt. „Wenn Sie mich fragen, wann das allgemein für die amerikanische Bevölkerung verfügbar sein wird, damit wir die Impfung nutzen und zu unserem normalen Leben zurückkehren können, dann schauen wir, denke ich, in Richtung des späten zweiten oder des dritten Quartals 2021“, sagte Robert Redfield bei einer Anhörung im US-Senat. Er stand dabei unter Eid.

„Ich denke, er hat vermutlich die Frage falsch verstanden“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus zu Redfields Worten. „Ich denke, er war verwirrt.“ Man werde die Impfung viel schneller verteilen. „Vielleicht kennt er sich nicht mit dem Verteilungsprozess aus.“

Der renommierte Immunologe Anthony Fauci bekräftigte wenig später in einem Live-Interview mit dem „Wall Street Journal“, dass er mit einer Rückkehr zur Normalität durch eine breite Impf-Kampagne erst Mitte bis Ende kommenden Jahres rechne.

Robert Redfield, Direktor der US-Gesundheitsbehörde CDC, und Donald Trump sind sich uneins darüber, wann mit einem Impfstoff zu rechnen ist.

Foto: Andrew Harnik / dpa

Wegen Corona-Pandemie 150 Millionen Kinder zusätzlich in Armut

2.03 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie hat dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge 150 Millionen Kinder zusätzlich in die Armut gestürzt. Seit Ausbruch der Pandemie sei die Zahl der in Ländern mit geringen oder mittleren Durchschnittseinkommen in Armut lebenden Kinder um 15 Prozent auf etwa 1,2 Milliarden gestiegen, heißt es in einem Bericht von Unicef und der Hilfsorganisation Save the Children, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Für den Bericht seien Daten unter anderem zu Bildung, Gesundheitssystemen oder Ernährung aus mehr als 70 Ländern ausgewertet worden.

„Familien, die gerade dabei waren, der Armut zu entkommen, sind wieder hineingezogen worden, während andere mit nie gesehenen Entbehrungen umgehen müssen“, sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore. Am besorgniserregendsten ist, dass wir näher am Anfang der Krise als an ihrem Ende sind.“

Mittwoch, 16. September: RKI weist Wien als Risikogebiet aus

21.50 Uhr: Wegen steigender Corona-Zahlen hat Tschechien strengere Regeln verhängt. Gaststätten, Cafés, Bars, Nachtklubs und ähnliche Einrichtungen dürfen nur noch so viele Menschen einlassen wie sie Sitzplätze haben. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag am Mittwochabend bekannt. Bei Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als zehn Leuten muss jedem Besucher künftig ein Sitzplatz zugeordnet sein. Dadurch solle eine „gewisse Distanz“ geschaffen werden, hieß es. Ausnahmen gelten für Ausstellungen und Messen.

Corona: Infektionszahlen in Südafrika gehen wieder zurück

20.19 Uhr: Angesichts sinkender Infektionszahlen lockert Südafrika seine Corona-Beschränkungen. Präsident Cyril Ramaphosa sagte am Mittwochabend in einer Rede an die Nation, die Restriktionen würden am Montag auf das niedrigste Niveau gesenkt. Obwohl das Virus weiter wüte, sei das Schlimmste überstanden. „Wir sind bereit, unsere Tore wieder für die Welt zu öffnen.“ Dazu soll nach knapp sechsmonatiger Sperre der Luftraum vom 1. Oktober an wieder für internationale Flüge geöffnet werden.

19.52 Uhr: Die Bundesregierung hat auch Budapest am Mittwochabend zu Corona-Risikogebieten erklärt. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, sind von der Einstufung als Risikogebiet auch weitere Regionen unter anderem in den Niederlanden, Kroatien, Frankreich und der Schweiz betroffen.

In Deutschland müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen, sofern sie kein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich für 14 Tage in Selbstisolation begeben.

Corona: Musikwirtschaft leidet unter Pandemie

19.19 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat Wien auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gegeben hat. In der Regel reagiert das Auswärtige Amt in diesen Fällen mit einer Reisewarnung für betreffende Gebiete.

17.46 Uhr: Das Europaparlament dringt auf einen raschen Beschluss der Mitgliedstaaten für neue Einnahmequellen, um die Corona-Schulden der EU zurückzuzahlen. Die Abgeordneten verabschiedeten am Mittwoch in Brüssel eine Entschließung, in der sie einen konkreten Zeitplan zur Einführung neuer EU-Steuern und Abgaben fordern.

Österreichs Sebastian Kurz.

Foto: Hans Punz / AFP

17.26 Uhr: Aufgrund der Corona-Pandemie erwartet die deutsche Musikwirtschaft einen deutlichen Umsatzeinbruch. Die Akteure der Branche gehen in diesem Jahr von sieben Milliarden Euro oder knapp 29 Prozent weniger Umsatz aus als vor Corona erwartet, wie eine Musikwirtschaftsstudie ergab, die am Mittwoch in Hamburg im Vorfeld des Reeperbahn Festivals vorgestellt wurde.

Ursprünglich war für das laufende Jahr eine Umsatzsteigerung von 23 Prozent erwartet worden. Besserung ist demnach erst 2021 in Sicht. In den Jahren zwischen 2014 und 2019 hatte die Branche laut Studie deutlich zugelegt: Die Gesamterlöse stiegen um 18 Prozent von circa 11,5 Milliarden Euro auf rund 13,6 Milliarden Euro. Die Zahl der Erwerbstätigen wuchs um rund 25 Prozent auf fast 158 000, darunter 64 000 Selbstständige und rund 93 000 Arbeitnehmer.

Corona-Krise: Paris hält an Pop-up-Radwegen fest

16.42 Uhr: Nach der Veröffentlichung einer Studie zu dem neuen russischen Corona-Impfstoff mit dem Namen „Sputnik V“ im medizinischen Fachblatt „The Lancet“ hagelt es international Kritik von Forschern. Wegen der vielen Fragen hat die Zeitschrift nun die Autoren der russischen Impfstudie zu einer Stellungnahme aufgerufen. Sie seien eingeladen worden, auf offene Fragen zu antworten, sagte eine Sprecherin der Fachzeitschrift am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir verfolgen die Situation weiterhin genau.“ Hintergrund ist ein offener Brief von rund 40 internationalen Wissenschaftlern. Sie äußern darin erhebliche Zweifel an der Studie. Nach ihrer Ansicht wirft „die Darstellung der Daten einige Bedenken auf“.

13.01 Uhr: Paris hält an seinen in der Corona-Krise eingerichteten Pop-up-Radwegen fest. Bürgermeisterin Anne Hidalgo sagte dem Sender Europe 1, rund 50 Kilometer Straße würden dauerhaft umgewidmet.

„Das Fahrrad ist in Paris ein Verkehrsmittel für die Fahrt zur Arbeit geworden“, sagte Hildalgo. „Außerdem trägt es dazu bei, die Umweltverschmutzung zu senken.“

Unter anderem wurde die zentrale Verkehrsachse Rue de Rivoli am Louvre zur Fahrrad-Schnellstraße umgewandelt. Auch beide Uferstraßen an der Seine waren für Autos gesperrt und für Fußgänger und Radfahrer geöffnet worden.

Die französische Regierung sieht in ihrem Corona-Hilfspaket rund 200 Millionen Euro für den Ausbau von Radwegen und Fahrrad-Parkplätzen an Bahnhöfen vor. Zudem können Franzosen derzeit staatliche Prämien von 50 Euro zur Reparatur und von 200 Euro zum Kauf eines Elektrorads in Anspruch nehmen. In der Region Paris liegt der Zuschuss für ein E-Bike sogar bei 500 Euro.

Ein Pop-up-Radweg in Paris.

Foto: Aurelien Morissard / dpa

Quarantäne und Isolierung – Was ist der Unterschied?

11.36 Uhr: Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss in – Quarantäne? Oder Isolierung? Wer ordnet das eigentlich an und wie lange dauert das? Eine Übersicht über die Begrifflichkeiten und die Quarantäne-Regeln, finden Sie hier: Wie lange dauert die Corona-Quarantäne?

Die Psyche in der Corona-Krise: 6 Tipps für mentale Gesundheit Die Psyche in der Corona-Krise- 6 Tipps für mentale Gesundheit

Virologin überzeugt: Coronavirus stammt aus Militärlabor

11.27 Uhr: Stammt das Coronavirus womöglich doch nicht von einem Tiermarkt im chinesischen Wuhan – sondern aus einem Militärlabor? Das glaubt die chinesische Virologin Li-Meng Yan und hat in einer Arbeit angebliche Beweise vorgelegt. Ob diese belastbar sind, lesen sie hier.

Steigende Corona-Zahlen – Kommt die Reisewarnung für Wien?

10.57 Uhr: In der österreichischen Hauptstadt Wien steigen die Corona-Zahlen weiter an, die deutsche Bundesregierung ist laut Medienberichten alarmiert. Wie „Der Standard“ schreibt, erwäge Deutschland Wien zum Risikogebiet zu erklären und eine Reisewarnung für die Stadt auszusprechen.

„Seit dem 5. September liegen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor, daher sehen wir uns zum Handeln gezwungen“, zitierte die Tageszeitung deutsche Regierungskreise.

Am Sonntag hatte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärt, in dem Land habe seiner Einschätzung nach die zweite Infektionswelle begonnen. Zuletzt war dort ein drastischer Anstieg der Corona-Infektionen verzeichnet worden.

Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, hat Ende August noch Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität gemacht.

Foto: Georg Hochmuth / dpa

Kurzarbeit wird verlängert – Kabinett stimmt zu

10.43 Uhr: Deutschlands Unternehmen sollen ihre Beschäftigten wegen der Corona-Krise auch weiter leichter in Kurzarbeit schicken können. Das Bundeskabinett gab grünes Licht für das Beschäftigungssicherungsgesetz und weitere Verordnungen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Die Bezugszeit für das Kurzarbeitergeld soll auf bis zu 24 Monate verlängert werden, maximal bis Ende 2021. Die Verlängerung soll für alle Betriebe mit einem Beginn der Kurzarbeit bis zum 31. Dezember 2020 gelten. Die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD hatten sich Ende August im Koalitionsausschuss auf die Verlängerung des Kurzarbeitergelds geeinigt.

Statt Mundschutz – Mann trägt lebende Schlange im Bus

10.01 Uhr: Statt einem Mundschutz hat sich in Manchester ein Mann im Bus eine Schlange ums Gesicht gewickelt – eine lebendige. Mehr über die kuriose Geschichte lesen Sie hier.

„How I Met Your Mother”-Star mit Corona infiziert

9.42 Uhr: US-Schauspieler Neil Patrick Harris (47), sein Ehemann David Burtka (45) und die gemeinsamen 9-jährigen Zwillinge Gideon und Harper kämpfen Ende März mit einer Coronavirus-Infektion. Das verriet Harris im Interview mit dem US-amerikanischen Frühstücksfernsehen „Today Show“. Inzwischen gehe es der Familie aber wieder besser, so der „How I Met Your Mother“-Star. Lesen Sie hier: „How I Met Your Mother“: Das machen die Schauspieler heute

Harris litt unter den klassischen Corona-Symptomen, so habe er seinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren. „Es war nicht angenehm, aber wir haben es überstanden und haben Antikörper und fühlen uns gut”, sagte der Schauspieler weiter.

Neil Patrick Harris hatte das Coronavirus.

Foto: Michael Loccisano / Getty Images for Peabody

Irlands Regierung muss doch nicht in Quarantäne

9.10 Uhr: Die irische Regierung muss nun doch nicht in Quarantäne, nachdem der Corona-Test eines Ministers negativ ausgefallen ist. Dies berichteten irische Medien am Dienstagabend.

Gesundheitsminister Stephen Donnelly hatte zuvor Covid-19-Symptome gezeigt. Als Vorsichtsmaßnahme waren seine Kollegen aufgefordert worden, sich zu isolieren. Nach dem Negativtest sei das nicht mehr nötig, sagte ein Regierungssprecher der „Irish Times“. Auch das Parlament müsse nun doch nicht pausieren.

Nächster Corona-Rekordwert in Israel

8.56 Uhr: Zwei Tage vor Beginn eines Lockdowns in Israel hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen eine Rekordmarke erreicht. Das Gesundheitsministerium teilte mit, am Vortag seien 5523 neue Fälle registriert worden. Auch die Zahl der Schwerkranken lag mit 535 auf Rekordhöhe.

Ultra-orthodoxe Juden beim Morgengebet in einer Synagoge. Wenige Tage vor einem Lockdown ist in Israel die Zahl der täglichen Neuinfektionen erneut auf einen Rekordwert gestiegen.

Foto: Oded Balilty / dpa

Corona-Übertragungen könnten sich ab Oktober verdoppeln

8.51 Uhr: Mit Beginn der Grippesaison könnten auch die Corona-Fallzahlen in die Höhe schnellen. Darauf machen Forscher des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie aufmerksam. Welche Impfungen jetzt schützen sollen und warum sich die Corona-Übertragungen ab Oktober mehr als verdoppeln könnten, lesen Sie hier.

Mehr als fünf Millionen Corona-Fälle in Indien – Sauerstoff wird knapp

8.38 Uhr: Indien hat mehr als fünf Millionen bekannte Corona-Infektionen erfasst. In absoluten Zahlen gerechnet steigen die bekannten Neuinfektionen in der südasiatischen Nation seit Wochen schneller als in jedem anderen Land. In den vergangenen 24 Stunden kamen mehr als 90.000 neue Fälle dazu.

Örtliche Medien berichteten nun von einem Mangel an medizinischem Sauerstoff für Patienten in mehreren Regionen. Einige sollen deshalb gestorben sein. Zwar hätten Sauerstoffhersteller ihre Produktion im vergangenen halben Jahr vervierfacht, wie die indische Herstellervereinigung für industrielle Gase dem Fernsehsender CNBC-TV18 sagte. Trotzdem könne die gesteigerte Nachfrage nicht gedeckt werden.

Im südlichen Bundesstaat Karnataka hatten Ärzte angesichts steigender Sauerstoffpreise einen Preisstop gefordert, um die Behandlung der Covid-Patienten sicherzustellen, wie der Fernsehsender NDTV berichtete.

Corona: So hat sich der Lockdown auf Geburten ausgewirkt

8.35 Uhr: Babyboom, gestiegene Nachfrage nach Schwangerschaftstests, Rückgang der Frühgeburten im Frühjahr: Verliefen Schwangerschaften während der Corona-Pandemie unproblematischer? Lässt sich sagen, welche Auswirkungen der Lockdown auf Geburten und Schwangerschaften in Deutschland hat?

Waren Schwangerschafte z Zeiten des Lockdowns unproblematischer? Das haben Studien untersucht.

Foto: Caroline Seidel / dpa

Strenge Corona-Regeln für Bordelle in NRW

6.46 Uhr: Nordrhein-Westfalen hat nun auch für Bordelle und Prostituierte Corona-Regeln aufgestellt. Das Land schreibt unter anderem vor, dass nur „Einzelkontakte“ angeboten werden dürfen: „Andere Personen dürfen sich während der Erbringung der sexuellen Dienstleistung nicht im Raum befinden.“

Auch sei das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im Kontakt zwischen Kunden und Prostituierten „ab der Kontaktaufnahme zwingend und konsequent geboten“.

Umfangreich sind auch die Regelungen, die für die Zeit direkt nach dem Kundenkontakt gelten. Etwa müssen die Räume, in denen sexuelle Dienstleistung erbracht wurden, für 15 Minuten gelüftet werden. Zudem wird beiden Seiten auferlegt, sich vorher und nachher die Hände zu waschen, beziehungsweise zu desinfizieren.

Von Prostituierten oder Bordellbetreibern gestellte Bettwäsche muss nach jedem Kunden gewechselt werden. Ähnliches gilt für die Outfits: „Bei der Dienstleistung getragene Kleidung soll nach jedem Kontakt gewechselt und/oder gereinigt werden.“

Hintergrund für die nun aufgestellten Hygieneregeln ist ein Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG). Es hatte entschieden, dass Bordellbetreiber und Prostituierte ihre Dienstleistungen in NRW vorläufig wieder anbieten dürfen.

Trump geht von Impfstoff in nächsten Wochen aus

6.30 Uhr: US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass es in den nächsten drei bis vier Wochen einen wirksamen Coronavirus-Impfstoff geben wird. „Wir stehen kurz vor einem Impfstoff“, sagte er dem Sender ABC News. „Wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, hätte die vorherige Regierung aufgrund der FDA und aller Zulassungen vielleicht Jahre gebraucht, um einen Impfstoff in den Händen zu halten. Und wir könnten ihn innerhalb von Wochen, drei Wochen, vier Wochen, nun haben.“

Die Pharmakonzerne Pfizer und BionTech hatten vergangene Woche bekräftigt, bei erfolgreichen Ergebnissen ihrer Phase-3-Studie eines gemeinsamen Impfstoffkandidaten bereits im Oktober die Zulassung zu beantragen. Für Trump käme ein Termin vor der Präsidentschaftswahl am 3. November gelegen.

US-Präsident Donald Trump im Interview mit ABC News. Trump kündigte an, dass es in den nächsten drei bis vier Wochen einen wirksamen Coronavirus-Impfstoff geben wird.

Foto: MANDEL NGAN / AFP

Kommission rechnet mit unterschiedlichen Impfstoffen für Deutschland

1.05 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut rechnet damit, dass es in Deutschland in Zukunft mehrere unterschiedliche Impfstoffe gegen das neue Coronavirus geben wird: „Angesichts der großen Zahl von potenziellen SARS-CoV-2 Impfstoffkandidaten ist es wahrscheinlich, dass am Ende mehrere Impfstoffe in Deutschland zugelassen werden“, sagte die Vize-Vorsitzende der Stiko, Sabine Wicker, unserer Redaktion. Dabei könne es sein, dass einzelne Impfstoffe insbesondere für bestimmte Bevölkerungsgruppen geeignet wären – zum Beispiel für Ältere.

Dienstag, 15. September: Drosten weißt Kritik an Corona-Maßnahmen zurück.

Montag, 14. September: Vereinigte Arabische Emirate geben grünes Licht für Notfall-Impfstoff

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben einen Corona-Impfstoff zugelassen. Allerdings darf er nur im Notfall „für diejenigen zur Verfügung stehen, die am meisten mit Covid-19-Patienten zu tun haben“, sagte der Gesundheitsminister

(VAE) haben einen Corona-Impfstoff zugelassen. Allerdings darf er nur im Notfall „für diejenigen zur Verfügung stehen, die am meisten mit Covid-19-Patienten zu tun haben“, sagte der Gesundheitsminister Als erstes Land der Welt verhängt Israel ab kommenden Freitag einen zweiten Lockdown. Doch noch vor Inkrafttreten zeigt sich bereits das große Konfliktpotenzial der neuen Verordnung. Geschäftsleute kündigten vor laufenden TV-Kameras an, dass sie das Sperrgebot nicht befolgen werden

ab kommenden Freitag einen zweiten Lockdown. Doch noch vor Inkrafttreten zeigt sich bereits das große Konfliktpotenzial der neuen Verordnung. Geschäftsleute kündigten vor laufenden TV-Kameras an, dass sie das Sperrgebot nicht befolgen werden Im Kampf gegen das Coronavirus hat sich der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für den Einsatz von Luftreinigern in Schulen ausgesprochen. Vor allem im Zusammenspiel mit Masken könnten sie einen Teil zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den kommenden Wintermonaten beitragen

in den kommenden Wintermonaten beitragen Die Staatsanwaltschaft Garmisch-Partenkirchen ermittelt gegen eine US-Amerikanerin wegen dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Die Frau soll die Symptome ihrer Corona-Infektion ignoriert haben und durch verschiedene Bars in der bayrischen Gemeinde gezogen sein. Dabei hat sie wohl zahlreiche Personen angesteckt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das Ende der kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer angekündigt. Bereits am Dienstag trete eine entsprechende Verordnung in Kraft

hat das Ende der kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer angekündigt. Bereits am Dienstag trete eine entsprechende Verordnung in Kraft Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi ist nach seiner Corona-Infektion aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Es war die gefährlichste Prüfung meines Lebens“, sagte der 83-Jährige

ist nach seiner aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Es war die gefährlichste Prüfung meines Lebens“, sagte der 83-Jährige Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet mit einer Zunahme der täglichen Corona-Todesfälle in Europa im Oktober und November. „Es wird härter werden“, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge

Nach sechs Monaten können Millionen Kinder und Jugendliche in Italien ab Montag wieder zur Schule gehen.

Sonntag, 13. September: Israels Regierung beschließt landesweiten Lockdown

Die Corona-Lage in Deutschland hat sich zuletzt stabilisiert – Virologe Streeck plädiert dafür, nicht nur auf die Ansteckungszahlen zu achten. Lesen Sie dazu : Pandemie – Virologe Streeck fordert einen Strategiewechsel

: Pandemie – Virologe Streeck fordert einen Strategiewechsel Israels Regierung hat angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus die Verhängung eines zweiten landesweiten Lockdowns beschlossen. Das Kabinett stimmte am Sonntagabend gegen den Widerstand einiger Minister für neue drastische Ausgangsbeschränkungen.

die Verhängung eines zweiten landesweiten beschlossen. Das Kabinett stimmte am Sonntagabend gegen den Widerstand einiger Minister für neue drastische Ausgangsbeschränkungen. Nach einem heftigen Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Konsequenzen für die mutmaßliche Verursacherin.

fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Konsequenzen für die mutmaßliche Verursacherin. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hatte in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ gefordert, in der Corona-Debatte nicht nur auf die Infektionszahlen zu schauen, sondern auch die nicht stark wachsenden Todeszahlen in den Blick zu nehmen.

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) greift diese Forderung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auf. Er teile nicht die Annahme, dass es bei leichten Fällen bleiben wird. „SarsCov-2 ist nicht harmloser geworden, dafür gibt es eine Evidenz.“

Die Zahl der Neuinfektionen auf Mallorca wurde pro 100.000 Einwohner für die vergangenen sieben Tage aufgrund der Übertragungsfehler mit deutlich unter 50 angegeben, obwohl sie tatsächlich wesentlich höher lag.

Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München sind mehrere Menschen festgenommen worden.

Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München sind mehrere Menschen festgenommen worden. Die meisten am Frankfurter Flughafen positiv auf das Coronavirus getesteten Reiserückkehrer sind aus dem Kosovo eingereist.

Trotz der Pannen bei den Corona-Tests in Bayern halten die meisten Bürger den CSU-Vorsitzenden Markus Söder für die beste Option für das Kanzleramt. 31 Prozent trauen Söder den Posten zu, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die „Bild am Sonntag“ ergab.

Samstag, 12. September: Corona-Demos in München und Hannover

Freitag, 11. September: Garmisch-Partenkirchen verschärft die Corona-Maßnahmen

Über 80 Mitglieder einer kurdischen Jugendbewegung haben in einem Zug von Lüneburg Richtung Hamburg erst eine Zugbegleiterin heftig angepöbelt und danach die hinzugerufene Bundespolizei attackiert. Die Aktivisten waren am Donnerstag ohne Mund-Nasenschutz und gültige Fahrscheine unterwegs.

und gültige Fahrscheine unterwegs. Nach einem starken Anstieg der Corona-Ansteckungszahlen verschärft Österreich die landesweiten Maßnahmen wieder.

die landesweiten Maßnahmen wieder. Durch die Corona-Krise hat sich die Lage am Ausbildungsmarkt nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek weiter verschlechtert.

hat sich die Lage am nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek weiter verschlechtert. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung , Andreas Westerfellhaus, hat vor einer weiteren Isolation der Menschen in Alten- und Pflegeheimen gewarnt.

, Andreas Westerfellhaus, hat vor einer weiteren der Menschen in Alten- und Pflegeheimen gewarnt. Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage dafür, dass der Bundestag bei der Corona-Bekämpfung wieder die volle Entscheidungshoheit zurückerhält. Knapp 58 Prozent der Befragten vertraten in einer repräsentativen Erhebung die Auffassung, dass die im März zugebilligten Sonderrechte der Bundesregierung im Kampf gegen die Pandemie enden sollen.

wieder die volle Entscheidungshoheit zurückerhält. Knapp 58 Prozent der Befragten vertraten in einer repräsentativen Erhebung die Auffassung, dass die im März zugebilligten Sonderrechte der im Kampf gegen die enden sollen. Nutzer der Corona-Warn-App des Bundes bekommen auf iPhone-Modellen mit der neusten Betriebssystem-Version iOS 13.7 unter Umständen ein höheres Risiko angezeigt, als sie tatsächlich hatten. Darauf haben die Entwickler der App in einem Blogeintrag hingewiesen.

des Bundes bekommen auf iPhone-Modellen mit der neusten Betriebssystem-Version iOS 13.7 unter Umständen ein höheres angezeigt, als sie tatsächlich hatten. Darauf haben die Entwickler der App in einem Blogeintrag hingewiesen. US-Präsident Donald Trump hat dementiert, die Amerikaner über die Gefahr durch das Coronavirus belogen zu haben. „Ich habe nicht gelogen“, sagte Trump im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage eines Reporters. In Interviews des Investigativjournalisten Bob Woodward hatte Trump gesagt, er habe die Gefahr durch das Virus heruntergespielt.

US-Präsident hat dementiert, die Amerikaner über die Gefahr durch das belogen zu haben. „Ich habe nicht gelogen“, sagte Trump im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage eines Reporters. In Interviews des Investigativjournalisten Bob Woodward hatte Trump gesagt, er habe die Gefahr durch das heruntergespielt. Deutschland wird nach einer Prognose der EU-Kommission ein Gewinner des neuen Verteilungssystems für die Milliardenbeträge aus dem europäischen Corona-Konjunkturprogramm sein. Nach den der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Zahlen könnte die Bundesrepublik rund 22,7 Milliarden der insgesamt 312,5 Milliarden Euro erhalten.

Donnerstag, 10. September: Trump gibt in Interview Lügen über Corona zu

Die Ärzte in Madrid wollen wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten Überlastung streiken. Die größte Mediziner-Gewerkschaft der Region um die spanische Hauptstadt hat zu einem „unbefristeten und kompletten“ Streik ab dem 28. September aufgerufen.

wollen wegen der durch die verursachten Überlastung streiken. Die größte Mediziner-Gewerkschaft der Region um die spanische Hauptstadt hat zu einem „unbefristeten und kompletten“ ab dem 28. September aufgerufen. Die Gesundheitsbehörden in Frankreich haben mehr als 8500 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden bestätigt. Das ist gut viermal so viel wie in Deutschland. Die französische Regierung will deshalb am Freitag über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten.

haben mehr als 8500 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden bestätigt. Das ist gut viermal so viel wie in Deutschland. Die französische Regierung will deshalb am Freitag über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. Das Robert Koch Institut (RKI) hat für Würzburg einen Wert von 52,4 bei der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet. Doch die Stadt wollte die Zahl gegenüber dem Bayrischen Rundfunk (BR) nicht bestätigen. Zudem wies eine Sprecherin des Gesundheitsamtes Würzburg auf eine bayernweite Panne bei der Übertragung der Daten an das RKI hin.

(RKI) hat für einen Wert von 52,4 bei der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet. Doch die Stadt wollte die Zahl gegenüber dem Bayrischen Rundfunk (BR) nicht bestätigen. Zudem wies eine Sprecherin des Gesundheitsamtes Würzburg auf eine bayernweite Panne bei der Übertragung der Daten an das RKI hin. Die Stadt München hat eine für Samstag angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit 5000 angemeldeten Teilnehmern auf dem Odeonsplatz untersagt. Stattdessen dürfe sie unter strikten Auflagen und mit weniger Teilnehmern auf der Theresienwiese stattfinden.

Schon früh soll der US-Präsident Donald Trump über die Gefährlichkeit des Coronavirus gewusst haben. Dennoch soll er die Öffentlichkeit bewusst angelogen haben. Lesen Sie hier: Trump soll Corona-Gefahr ganz bewusst heruntergespielt haben

In Österreich wurden am Donnerstag 664 Neuinfektionen registriert. Das ist der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages seit März.

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

Coronavirus – Mehr Infos zur Pandemie

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen