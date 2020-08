Tief "Kirsten": Stürmische Böen in ganz Deutschland

In ganz Deutschland soll es stürmisch werden - besonders an den Küsten.

Tief "Kirsten" bringt den Herbst übers Land: Den ganzen Tag über soll es stürmen. In Nordrhein-Westfahlen muss die Feuerwehr bereits am Morgen mehrfach ausrücken.

Offenbach. Nahezu in ganz Deutschland rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) an diesem Mittwoch mit stürmischen Böen oder Sturmböen. Im Bergland sowie in einzelnen Tallagen sind durch Tief "Kirsten" auch schwere Sturmböen möglich, in exponierten Gipfellagen Orkanböen, hieß es am Morgen.

Auch im Süden seien stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis 75 Kilometern in der Stunde möglich. Sturmböen und schwere Sturmböen seien dort aber auf höhere Berglagen beschränkt.

In Nordrhein-Westfalen meldeten die Feuerwehren an vielen Orten bereits am Morgen Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Im niederrheinischen Hünxe erlitt eine Autofahrerin leichte Verletzungen, als ihr ein Baum auf die Motorhaube fiel. In Kleve wurde ein Motorradfahrer laut Polizei durch einen herabfallenden Ast verletzt. Im Bahnverkehr sorgten entwurzelte Bäume für Streckensperrungen.

Bei Dortmund-Aplerbeck ließ die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben einen Nahverkehrszug evakuieren. Rund 100 Reisende mussten demnach den Regionalexpress verlassen, weil er wegen eines auf dem Gleis liegenden Baumes nicht weiterfahren konnte. Sperrungen gab es unter anderem auch auf Bahnstrecken bei Köln, Ennepetal, Schwerte und Aachen. Die Folge waren Umleitungen und Verspätungen. Auf der Autobahn 44 kippte ein Lastwagen auf der Autobahn um, die Strecke in Richtung Aachen wurde gesperrt.

In der Nacht auf Donnerstag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts im Osten und Nordosten Deutschlands weiter mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen, auf dem Brocken seien zunächst noch Orkanböen möglich, bis der Sturm allmählich abebbe.

Da die Bäume derzeit noch voll belaubt sind, bieten sie dem Wind eine große Angriffsfläche. Während im Winter Bäume im Allgemeinen erst ab Windstärke 10 klein beigeben, reiche im Sommer dafür oft schon Windstärke 9 mit etwa 80 Kilometern in der Stunde. Dazu komme in einigen Regionen die Trockenheit der vergangenen Wochen, die die Wälder sehr geschwächt habe. In diesen Gebieten könne bereits Windstärke 8 ausreichen, um dickere Äste aus den Bäumen zu reißen.

In Nordfriesland sowie auf den Nordseeinseln gehen die Meteorologen bis zum Mittwochnachmittag zudem von schauerartigen Regenfällen aus. Dabei könne es innerhalb von 24 Stunden zwischen 30 und 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter geben.

Am Donnerstag soll sich das Wetter wieder beruhigen. Tief "Kirsten" zieht laut DWD Richtung Baltikum. Dort schwäche es sich weiter ab. In der Nordhälfte Deutschlands werden Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad erwartet, dazu kann es vereinzelt Schauer geben. Nach Süden hin bleibe es trocken und zumeist freundlich. Bei Temperaturen bis 25 Grad komme häufiger die Sonne durch.

Eine Rückkehr des Hochsommers ist aber zunächst nicht in Sicht. Am Freitag bringt Tief "Lynn" laut DWD erneut wechselhaftes Wetter nach Deutschland, allerdings mit deutlich weniger Wind. Besonders im Süden und im Norden kann es zu schauerartigen Regenfällen kommen, an der Nordsee sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 18 Grad im Norden und 25 Grad im Berchtesgadener Land.

Am Samstag kann es besonders südlich der Donau zu anhaltenden Niederschlägen kommen. Sonst ist es laut der Prognosen wechselnd bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 23 Grad, im Süden kann es bei Dauerregen noch kühler werden.

