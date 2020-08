Corona: Reisewarnung für 160 Länder verlängert - Demo verboten

Berlin.

Die Bundesregierung hat die Corona-Reisewarnung für mehr als 160 Staaten außerhalb der EU verlängert

Eine für das Wochenende geplante Corona-Demo wurde in Berlin verboten

In Frankreich schließen Politiker lokale Lockdowns nicht aus, wenn die Corona-Zahlen weiter steigen

Laut der OECD trifft die Corona-Krise die Weltwirtschaft stärker als die Finanzkrise 2009

Das RKI hat am Mittwoch erneut mehr als 1500 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

Zuvor hatte das Auswärtige Amt bereits eine Reisewarnung für Paris und andere Gebiete Frankreichs herausgegeben

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 237.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9290 Todesfälle

Weltweit wurden mehr als 23,5 Millionen Corona-Infektionen registriert, über 819.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Auch am Mittwoch hat das RKI steigende Corona-Zahlen gemeldet. Damit zeichnet sich ein Trend ab, der auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten ist: Seitdem die Grenzen zu anderen EU-Ländern wieder offen sind, steigen die Corona-Zahlen deutlich an.

Für einige Gebiete hat das Auswärtige Amt deshalb eine Reisewarnung erlassen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dabei helfen sollten eigentlich auch Corona-Testzentren an deutschen Flughäfen.

Corona-News: RKI-Zahlen steigen erneut

Nach Warnungen von Forschern und Virologen, die massenhaften Tests könnten die Labore an ihre Kapazitätsgrenzen bringen, machte die Politik eine Kehrtwende von der Strategie. Künftig sollen Rückkehrer aus Risikogebieten nicht mehr am Flughafen sich auf Corona testen lassen können.

Unterdessen haben sich die Koalitionsspitzen auf weitere Hilfen für Arbeitnehmer und Unternehmen verständigt, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. So sollen Kurzarbeiter künftig bis zu 24 Monate statt zwölf Monate Lohnersatz bekommen.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen 1576 neue Corona-Infektionen gemeldet (26. August).

Mittwoch, 26. August 2020: Corona-Zahlen in Schweiz steigen

13.20 Uhr: Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit hat innerhalb von 24 Stunden so viele neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet wie seit April nicht mehr. Insgesamt waren es Stand Mittwochmorgen in der Schweiz und Liechtenstein zusammen 383 neue Fälle. Gemessen an der Bevölkerung ist das deutlich mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Deutschland hat knapp zehn mal so viele Einwohner wie die Schweiz.

Konzert in Düsseldorf wegen Corona-Zahlen verschoben

13.10 Uhr: Das trotz der Corona-Pandemie in Düsseldorf geplante Großkonzert mit 13 000 Zuschauern am 4. September wird nicht stattfinden. Der Veranstalter kündigte an, dass das Konzert „aufgrund der jüngsten Entwicklungen in den Spätherbst verschoben“ werde.

13.08 Uhr: Im Fall weiter steigender Corona-Infektionszahlen behält sich Frankreich als letztes Mittel örtliche Lockdowns für Risikogebiete wie Paris oder Marseille vor. Örtliche Ausgangsbeschränkungen gehörten zu den „Hypothesen“, die die Regierung in Betracht ziehe, sagte Premierminister Jean Castex am Mittwoch im Radiosender France Inter.

Sie werde jedoch alles tun, um dies zu vermeiden. In der Hafenstadt Marseille und Umland wurden die Corona-Maßnahmen verschärft. Kommende Woche tritt zudem eine landesweite Maskenpflicht in Unternehmen und den meisten Schulen in Kraft.

In Frankreich wurden zuletzt mehr als 3300 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Castex betonte, die Menschen sollten deshalb „nicht den Kopf verlieren“.

Marseille hat eine Maskenpflicht für das gesamte Stadtgebiet erlassen.

13.05 Uhr: Die Corona-Warn-App des RKI soll als Frühwarnsystem die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Doch noch immer läuft nicht alles rund. Wir haben mit dem Robert Koch-Institut über die Fehler bei der Registrierung von Corona-Tests in der App gesprochen. Lesen Sie hier: So erklärt das RKI die Mängel an der Corona-Warn-App.

13.03 Uhr: Die Coronakrise hat nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schlimmere Auswirkungen auf die Wirtschaft als die Finanzkrise 2009. Die OECD-Mitgliedsstaaten erlitten demnach im zweiten Quartal dieses Jahres einen bisher beispiellosen wirtschaftlichen Rückgang von 9,8 Prozent, teilte die Organisation am Mittwoch in Paris mit.

Die Folgen der coronabedingten Einschränkungen übertrafen damit den Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts während der Finanzkrise 2009. Damals sei das BIP der OECD-Staaten im Durchschnitt um 2,3 Prozent geschrumpft.

Flüchtlinge auf dem Weg nach Deutschland

12.49 Uhr: Zur Entlastung der überfüllten griechischen Flüchtlingslager ist ein weiterer Flug mit Migranten in Deutschland gelandet. Insgesamt 121 Menschen kamen am Mittwoch am Flughafen Hannover an, wie das Bundesinnenministerium (BMI) mitteilte. 28 der Neuangekommenen sind demnach kranke Kinder, die anderen ihre Familienangehörigen. Ursprünglich war der Flug für den 13. August geplant gewesen. Wegen Ansteckungen mit dem Coronavirus musste er aber verschoben werden.

Die Koalition hatte im März vereinbart, im Rahmen eines europäischen Aufnahmeprogramms mehreren Hundert Migranten aus Lagern auf den griechischen Inseln die Einreise zu erlauben.

Regierung verlängert wegen Corona Insolvenz-Aussetzung

Die Bundesländer Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen nehmen die Migranten auf. Grundlage für die Verteilung ist laut BMI ein gemeinsames Bund-Länder-Konzept; auch weitere Kriterien wie familiäre Bindungen oder medizinischer Bedarf spielten eine Rolle.

12.44 Uhr: Durch die Corona-Krise überschuldete Unternehmen sollen länger von der Pflicht zum Insolvenzantrag befreit bleiben: Die große Koalition verständigte sich am Dienstagabend darauf, die Antragspflicht „für den Insolvenzantragsgrund der Überschuldung“ bis Ende dieses Jahres auszusetzen. Damit soll die momentan noch bis Ende September für überschuldete oder zahlungsunfähige Unternehmen geltende Regelung zumindest bei Überschuldung um drei Monate verlängert werden.

Jens Spahn verteidigt Abkehr von bisheriger Strategie für Corona-Tests

12.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die geplanten Änderungen bei Tests für Reiserückkehrer verteidigt. „Die Strategie beinhaltet es in einer solchen dynamischen Großlage immer, auch lageangepasst die konkreten Maßnahmen weiterzuentwickeln“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Daran werde man sich gemeinsam gewöhnen müssen.

Spahn und die Gesundheitsminister aus mehreren Ländern streben an, dass es für Reiserückkehrer keine kostenlosen Corona-Tests mehr geben soll.

Rückkehrer aus Risikogebieten sollen sich in Quarantäne begeben und diese künftig frühestens mit einem fünf Tage nach Einreise vorgenommenen negativen Test verlassen dürfen.

Im Moment gilt für diese Reisenden noch, dass sie die Quarantäne mit Vorlage eines maximal 48 Stunden alten Tests bei der Einreise oder durch einen in Deutschland auf Anordnung der Behörden gemachten Test umgehen können.

Dafür gilt seit 8. August eine entsprechende Verordnung zur „Testpflicht“.

Gesundheitsminister Jens Spahn.

Corona-Reisewarnung für viele Staaten wird verlängert

11.45 Uhr: Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union um zwei Wochen bis zum 14. September verlängert. Das wurde am Mittwoch in der Kabinettssitzung entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.

Corona-Demo in Berlin verboten

11.42 Uhr: Die Berliner Versammlungsbehörde hat mehrere für das Wochenende geplante Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen verboten. Es sei damit zu rechnen, „dass es bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen wird“, teilte die Senatsverwaltung für Inneres zur Begründung mit.

Die Versammlungen vom 1. August hätten gezeigt, „dass die Teilnehmenden sich bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt haben“.

