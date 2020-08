Bielefeld: Klinik verwechselt Medikament - Junger Mann tot

In einem Bielefelder Krankenhaus soll ein Medikament verwechselt worden sein – ein junger Mann starb.

In einer Bielefelder Klinik gab es wohl eine tödliche Verwechslung: Nach einer OP bekam ein Mann das falsche Medikament – und starb.

Arzneimittel Medikamente verwechselt: Junger Mann stirbt in Krankenhaus

Bielefeld. Weil ein Krankenhaus in Bielefeld offenbar Medikamente verwechselt hat, ist ein rund 20 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der junger Mann habe laut Medienberichten nach einer erfolgreichen Routineoperation durch einen tragischen Fehler ein Arzneimittel erhalten, das für einen anderen Patienten bestimmt gewesen sei. Das berichtete der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Mittwoch.

Er starb später an den Folgen der Fehlbehandlung in einem anderen Klinikum. Das Krankenhaus hatte bereits am Montagabend über das Geschehen informiert, dabei aus datenschutzrechtlichen Gründen und wegen der noch laufenden Untersuchungen aber keine näheren Angaben zu den Abläufen gemacht.

Bielefelder Klinik verwechselt wohl Medikament – Junger Mann stirbt

Es sprach nur von einem Todesfall „aufgrund tragischer, im einzelnen noch aufzuklärender Umstände“. Die Klinik sei „bestürzt“ und trauere mit der Familie des Verstorbenen, hieß es. Eine umfangreiche interne Untersuchung zur Aufklärung sei angelaufen. Laut WDR ist die Kriminalpolizei in die Untersuchung eingebunden.

Für Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr auch der Fall einer falschen Anästhesistin, die vier Todesfälle zu verantworten haben soll: Tote nach Narkose: Falsche Ärztin zeigte sich selbst an.

(fmg/les)

