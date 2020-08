Flavio Briatore mit Corona in Klinik - Sein Zustand ist ernst

In den 80er-Jahren hatte er eine Affäre mit Nina Hagen. „Sie war meine Mentorin, sexuell und spirituell“, erinnerte sich Kiedis 2016 im „Playboy“. Alles an ihr habe ihn fasziniert – ihr krasser Akzent, ihr schriller Look. Weniger punkig wurde es später mit einer anderen Deutschen.

Foto: imago stock&people