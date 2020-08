Österreich: Zwei deutsche Bergsteiger von Blitz getroffen

Zwei Bergsteiger aus Deutschland sind im Dachsteingebirge in ein Gewitter geraten. Bei einem Mann schlug der Blitz in den Helm ein.

Gmunden. Bei einer Tour im österreichischen Dachsteingebirge sind zwei deutsche Bergsteiger von einem Blitz getroffen worden. Sie blieben nach ersten Erkenntnissen körperlich unverletzt, erlitten aber einen Schock, wie die Polizei mitteilte.

Der 36-Jährige aus München und der 35-Jährige aus Konstanz waren am Samstag noch zur Beobachtung in einem Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei in Oberösterreich sagte. Der 35-Jährige wurde nach Angaben der Polizei direkt am Helm getroffen. Er habe gespürt, wie der Blitz durch seinen Oberkörper gezuckt sei, so die Polizei.

Die Männer waren mit einem Stahlseil verbunden, und der zweite Mann spürte den Stromschlag über das Seil an der Hand. Die Männer hätten sich an den Fels gekauert und nach dem Ende des Gewitters einen Notruf abgesetzt. Das Gewitter sei bei dem Start ihrer Tour nicht abzusehen gewesen, sagten sie nach Polizeiangaben. (mbr/dpa)

