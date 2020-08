Polizei erschießt bewaffneten Deutschen in Amsterdam

Polizisten und ein Krankenwagen am Einsatzort in Amsterdam. Beamte haben auf einen 23-jährigen deutschen Mann geschossen, der verwirrtes Verhalten zeigte und drohte, sich und die Polizei zu verletzen.

Bei einem Polizeieinsatz in Amsterdam haben Beamte auf einen Deutschen geschossen. Der 23 Jahre alte Mann starb später in der Klinik.

Amsterdam. Ein mit einem Messer bewaffneter Deutscher ist in Amsterdam von Polizisten erschossen worden. Polizeibeamte hätten den 23-Jährigen am Donnerstagnachmittag mit dem Messer in der Hand auf einer Straße im Südwesten der Stadt gesehen, teilte die Polizei am Abend mit. Er habe zunächst nicht auf sie reagiert und dann gedroht, sich mit dem Messer zu verletzen.

Mehrere Versuche, mit ihm zu sprechen, seien gescheitert. Nachdem der Mann sich trotz wiederholter Warnungen den Polizisten genähert habe, hätten diese zunächst versucht, ihn festzunehmen. Als der Mann dabei um sich gestochen habe, hätten die Beamten auf ihn geschossen. Der 23-Jährige starb demnach trotz Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und bittet um Hinweise möglicher Augenzeugen. (dpa)

