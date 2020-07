Corona: RKI aktualisiert Risikogebiete, Ausbruch in Kleve - 50 Infizierte

Die wichtigsten Nachrichten im Newsblog zur Corona-Krise:

Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung wegen der aktuellen Corona-Lage für bestimmte Regionen in Spanien erlassen

Im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen sind nach einer privaten Hochzeitsfeier rund 50 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden

Erstmals sind wieder Urlauber auf Mallorca wegen einer Coronavirus-Infektion in Quarantäne

Die sogenannte Azubi-Prämie kann ab Montag beantragt werden

Allein im Juli gab es fast 25.000 Todesfälle nach Infektionen mit dem Coronavirus in den USA

Das Robert-Koch-Institut meldet zweimal mehr als 800 neue Corona-Fälle in Deutschland

Die spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra gelten nun auch laut RKI als Risikogebiete

In Deutschland gab es unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 209.700 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9100 Todesfälle

Weltweit sind mehr als 17,2 Millionen Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 673.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19 – davon allein mehr als 151.000 in den USA

Berlin. Wegen der steigenden Zahl an Corona-Infektionen hat das Auswärtige Amt eine formelle Reisewarnung für drei spanische Regionen ausgesprochen. Betroffen sind Katalonien mit der Metropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie die westlich davon liegenden Regionen Aragón und Navarra. Bisher hatte das Ministerium von Reisen nur abgeraten. Eine Reisewarnung erlaubt nun eine kostenlose Stornierung einer Reise in die betroffenen Gebiete.

Das Robert Koch-Institut hatte die drei spanischen Regionen heute auf die Liste der Risikogebiete gesetzt. Für Reiserückkehrer tritt in der kommenden Woche eine Corona-Testpflicht in Kraft. In diesen drei Regionen in Spanien wurde laut Bundesgesundheitsministerium die Schwelle von mehr als 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. In der EU steht bisher schon Luxemburg auf der Liste, die auch für deutsche Touristen wichtig ist.

Das RKI hat am Donnerstag und Freitag deutlich mehr Neuinfektionen an den Vortagen gemeldet bekommen als in den Wochen zuvor. Nachdem am Donnerstag 902 neue Corona-Infektionen gemeldet wurden, waren es am Freitag 870. Insgesamt gibt es damit laut RKI 208.698 Corona-Fälle in Deutschland. 9141 Menschen sind demnach nach einer Infektion gestorben.

Freitag, 31. Juli 2020: Urlauber auf Mallorca wegen Corona-Infektion in Quarantäne

14.01 Uhr: Wegen der stark steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Spanien warnt das Auswärtige Amt nun vor touristischen Reisen in drei Regionen des beliebtesten Urlaubslands der Deutschen. Betroffen von der formellen Reisewarnung sind nach einer Mitteilung des Auswärtigen Amts vom Freitag Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava sowie die westlich davon im Landesinneren liegenden Regionen Aragón und Navarra, nicht aber Mallorca und auch nicht die Kanaren.

13.38 Uhr: Nach einer Hochzeitsfeier sind im Kreis Kleve mehr als 50 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Bei der Veranstaltung habe es sich um eine Feier im benachbarten Kreis Wesel gehandelt, sagte eine Sprecherin. Bis auf wenige Ausnahmen seien allerdings alle Gäste im Ort Geldern im Kreis Kleve beheimatet.

Als sich ein Gast nach dem Fest als Corona-Fall meldete, seien 111 Personen umgehend getestet und unter Quarantäne gestellt worden. Von 98 am Freitagmorgen vorliegenden Laborergebnissen waren 54 positiv und 44 negativ.

„Das Gesundheitsamt nimmt direkt Kontakt mit den positiv getesteten Personen auf, um weitere Informationen zu erhalten“, sagte Landrat Wolfgang Spreen. Die Kontaktpersonenermittlung laufe.

13.31 Uhr: Mit ihrem Programm „Ausbildungsplätze sichern“ will die Bundesregierung Unternehmen Anreize bieten, Azubis zu halten oder gar neue Ausbildungsstellen zu schaffen. Ab kommender Woche können kleine und mittlere Betriebe daher die sogenannte Azubi-Prämie beantragen. Dafür stellt die Bundesregierung insgesamt 500 Millionen Euro bereit.

Unternehmen, die im Ausbildungsjahr 2020 genauso viele Plätze anbieten wie in den drei Vorjahren, können für jeden abgeschlossenen Ausbildungsvertrag eine einmalige Prämie über 2000 Euro beantragen. Betriebe, die ihre Ausbildungsleistung sogar erhöhen, erhalten für jeden zusätzlich abgeschlossenen Ausbildungsvertrag einmalig 3000 Euro.

Für jeden Azubi, den ein Unternehmen von einem wegen der Corona-Krise insolvent gegangenen Betrieb übernimmt, können nochmals 3000 Euro beantragt werden.

Erste Urlauber sind auf Mallorca wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne

13.01 Uhr: In den USA ist die Zahl der Todesfälle unter den Corona-Infizierten im Juli um fast 25.000 gestiegen. Das ist eine Zunahme von 19 Prozent, wie aus einer Reuters-Zählung hervorgeht. Insgesamt sind damit mehr als 152.000 Menschen in den Vereinigten Staaten an oder mit dem neuartigen Virus gestorben. Zudem hat sich in mindestens 18 Bundesstaaten die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle verdoppelt.

Landesweit gab es einen Anstieg um fast 1,8 Millionen auf 4,5 Millionen. Der Freitag als letzter Tag des Monats ist dabei noch nicht einberechnet. Den größten Anstieg wies Florida mit über 300.000 neuen Fällen auf, gefolgt von Kalifornien und Texas mit jeweils etwa 250.000 Fällen. Die USA stellten mit 77.000 Ansteckungen binnen 24 Stunden am 16. Juli auch den Weltrekord bei den Neuinfektionen auf.

11.36 Uhr: Erstmals seit der Wiedereröffnung der Balearen-Inseln mit Mallorca für den internationalen Tourismus sind Urlauber nach Behördenangaben positiv auf das Coronavirus getestet und in Quarantäne geschickt worden. Über die Herkunft oder die Nationalität der Betroffenen teilte die regionale Gesundheitsbehörde am Freitag auf Anfrage zunächst nichts weiter mit.

Die Zeitung „Diario de Mallorca“ schrieb, es handele sich insgesamt um zehn Urlauber mit nur leichten oder gar keinen Krankheitssymptomen. Die Gesundheitsbehörde bestätigte die von der Zeitung genannte Zahl zunächst nicht. Bei einigen der in einem Hotel untergebrachten Menschen könne es sich auch um Familienangehörige handeln, die nicht infiziert seien.

Bereits zuvor hatte eine Familie aus Cottbus offenbar das Coronavirus mit nach Hause gebracht. Lesen Sie hier: Corona: Familie muss nach Mallorca-Urlaub in Quarantäne Wegen illegaler Partys hat die Regierung der Balearen vergangene Woche die Lokale am Ballermann und auch im bei Briten beliebten Vergnügungsareal Punta Ballena in Magaluf geschlossen. Lesen Sie dazu: Partys am Strand von Magaluf sorgen für Ärger auf Mallorca

Corona: Mehr Infos zur Pandemie

