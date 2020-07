Corona: Mehr Fälle in Deutschland - RKI ist alarmiert

Berlin.

Das RKI sorgt sich wegen steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland, die aktuelle Lage sei beunruhigend

Am Sonntag und Montag meldete das RKI nur etwa 300 Neuinfektionen, die Tage davor waren es aber mehr als 700

Auch am Wochenende gab es neue Meldungen über Ausbrüche in Deutschland: So infizierten sich fast 200 Erntehelfer in Bayern

Wochenlang hatte die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland die Marke von 600 nicht überschritten – bis zu diesem Wochenende. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 815 neue Fälle, am Samstag weitere 781. Am Sonntag wurden dagegen lediglich 305 Fälle gemeldet.

Und auch am Montag kamen lediglich 340 Fälle hinzu, damit liegt die Zahl wieder deutlich unter der Schwelle von 500 Neu-Infektionen. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich, dass die Zahlen im Laufe der Woche steigen, weil es durch das Wochenende zu Verzögerungen bei den Meldungen der Gesundheitsämter kommen kann.

Corona-Entwicklung für RKI „beunruhigend“

Für das RKI sei die Entwicklung generell „sehr beunruhigend“. „Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden“, sagte eine Sprecherin.

Doch woher kommt der Anstieg? Laut RKI gibt es in allen Bundesländern steigende Fallzahlen, allerdings seien mehr als 60 Prozent der neuen Fälle auf Anstiege in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg zurückzuführen. Lesen Sie hier: Corona-Ausbruch in Sankt Wolfgang in Österreich.

Anstieg der Corona-Fälle - RKI appelliert

Bundesweit gebe es viele kleinere „Geschehen“ in verschiedenen Landkreisen: So hätten sich Menschen bei größeren Feiern im Familien- und im Freundeskreis, bei Freizeitaktivitäten, an Arbeitsplätzen, aber auch in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen angesteckt. Hinzu kämen zunehmende Fälle unter Reiserückkehrern, hieß es.

Es droht eine Verschärfung der Lage

Eine Verschärfung der Lage könne nur verhindert werden, wenn sich die gesamte Bevölkerung weiterhin engagiere. Das RKI appellierte, zum Beispiel die Abstands- und Hygieneregeln konsequent einzuhalten – auch im Freien. Innenräume sollten gelüftet werden und die Maskenpflicht dort eingehalten werden, wo sie vorgeschrieben ist. Lesen Sie hier: RKI meldet neue Corona-Fallzahlen und Reproduktionszahl

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht die aktuelle Lage als beunruhigend an. „Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“. Die Aufgabe bestehe darin, mit den Gesundheitsämtern diese Welle jeden Tag neu zu brechen. „Das klappt erstaunlich gut.“ Auch interessant: Gibt es bald Massentests gegen zweite Corona-Welle?

Auch der Trend bei der weltweiten Verbreitung des Coronavirus in diesen Tagen alarmiert Experten. Am Freitagabend meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen neuen Rekord bei den Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden: Insgesamt waren es 284.196 Fälle. Mit Abstand die meisten Infektionen verzeichneten die USA und Brasilien, dort wurden jeweils mehr als 67.000 Fälle registriert. In Indien waren es fast 50.000, in Südafrika 13.000.

