Mallorca: Party-Urlauber ziehen in Magaluf nun an die Strände

Nachdem die Regierung von Mallorca Lokale in Santa Ponça und Magaluf geschlossen hatte, zogen die Feiernden nun weiter – an den Strand.

Pandemie Mallorca: Nächtliche Trinkgelage an den Stränden von Magaluf

Berlin. Wegen illegaler Partys hat die Regierung der Balearen die Lokale am Ballermann und auch im bei Briten beliebten Vergnügungsareal Punta Ballena in Magaluf geschlossen. Dort – im Südwesten von Mallorca – haben sich die Urlauber nun andere Orte für Partys und Trinkgelage gesucht, das berichtet das „Mallorca Magazin“.

Mallorca: Partys nun am Strand von Magaluf

Junge Leute feierten ohne Mindestabstand und Masken vor allem an den Stränden von Magaluf und Santa Ponça, teilte die Lokalpolizei demnach mit. Nach den nächtlichen Festivitäten seien die Strände laut dem Bericht sehr vermüllt.

Auf Mallorca hatten Hunderte Menschen getrunken, getanzt und gefeiert, ohne Schutzmaske zu tragen und ohne den in ganz Spanien vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten. Mallorca hatte daraufhin eine besonders strenge Maskenpflicht erlassen und alle Vergnügungslokale an der Playa de Palma und an einem anderen Boulevard im nahe gelegenen Magaluf zwangsgeschlossen.

Wie auch in der Bier- und Schinkenstraße an der Playa de Palma hatte die Balearen-Regierung in der vergangenen Woche auch im Briten-Dorado Lokale geschlossen.

