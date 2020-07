Twitch-Livestream: Sido und Klaas Heufer-Umlauf beim Angelcamp

Auf der Streaming-Plattform Twitch erhält mit "Angelcamp" eine Reality-TV-Sendung Einzug. Sido, Klaas und weitere Promis müssen sich 72 Stunden in der Wildnis behaupten. Neben einem Angelwettbewerb gibt es noch viele weitere Herausforderungen. Gehostet wird das Event vom Streamer Jens Knosalla, genannt "Knossi".

Bei Twitch startet ein 72-stündiger Livestream. Das haben Klaas Heufer-Umlauf, Sido und Jens „Knossi“ Knossalla in diesen Stunden vor.

Berlin. Das Videoportal Twitch ist eigentlich für die Live-Übertragung von Videospielen bekannt. Doch an diesem Wochenende wird Twitch zur Plattform eines nie dagewesenen Stream-Events mit Staraufgebot.

Promis wie Rapper Sido, Moderator Klaas Heufer-Umlauf und Influencer Jens Knossalla – genannt „Knossi“ – machen bei dem Projekt mit, das den Namen „Angelcamp“ trägt. 72 Stunden lang werden die Teilnehmer um die Wette angeln und an weiteren Challenges teilnehmen. Die Zuschauer können das Spektakel vom 16. Juli um 20 Uhr bis zum Ende am 19. Juli auf dem Twitch Stream von Knossi mitverfolgen.

Dschungelcamp reloaded: Sido und Co. alleine in der Natur

Das Prinzip hinter der Sendung hat „Dschungelcamp“-Charakter: Die Teilnehmer müssen sich selbst versorgen und an einem See campen. Toiletten gibt es nicht. Wind und Wetter zum Trotz soll das Angelcamp auf keinen Fall vorzeitig abgebrochen werden. Die Produktionsteams wappnen sich bereits und machen alles wetterfest, berichtete Knossi in einem Video vorab.

Neben dem Twitch-Star und seinem Rapper-Kumpel Sido gibt es noch zwei weitere Kandidaten im Camp: Der YouTuber Sascha Hellinger von UnsympathischTV und Musikproduzent Manny Marc.

Das könnte Sie auch interessieren:

Angelcamp: Klaas Heufer-Umlauf moderiert das Twitch-Event

Die Teilnehmer werden sich nicht nur darin messen, wer den größten Fisch angelt. Es soll auch eine Gameshow, Live-Konzerte und Überraschungsgäste geben. Moderiert wird das 72-Stunden-Event zum Teil auch von ProSieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf. „Ich habe keine Ahnung, was wir da machen. Aber ich bin dabei“, kündigte der 36-Jährige das Event in seiner Instagram-Story an.

In der Tat soll die Veranstaltung „spontan und ohne Plan“ ablaufen, so Influencer Knossi. Für ihn fühle es sich an, als mache er eine eigene Realityshow. Fest stehe nur eines: „Wir werden so wenig schlafen wie nie zuvor.“ Wer das nicht verpassen möchte, verfolgt ab Donnerstagabend, 20 Uhr, den Livestream auf dem Kanal von „Knossi.“

(amw)

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen