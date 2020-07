München: Tausende Motorradfahrer demonstrieren – trotz Verbot

Mit Hupkonzerten und lauter Musik fuhren am Samstag Tausende Motorradfahrer durch München. Sie wollten gegen Fahrverbote protestieren.

München. Mehrere Tausend Biker haben sich von einem Demonstrationsverbot nicht abhalten lassen: Aus Protest gegen Fahrverbote für Motorräder rollten sie am Samstag in Gruppen über den Mittleren Ring in München, wie ein Polizeisprecher sagte. Es komme zu Verkehrsstörungen. Polizisten versuchten, auf die Biker einzuwirken.

Schon am Morgen trafen sich Gruppen mit zu 100 Bikern, die mit Hupkonzerten, Jubelrufen und lauter Musik unterwegs waren. „Fahren dürfen wir auf dem Mittleren Ring, das kann uns keiner verbieten“, sagte ein Motorradfahrer aus dem Raum Erding. Biker aus ganz Deutschland wollten am Samstag demonstrieren, der größte Korse war auf dem Mittleren Ring in München geplant.

• Mehr zum Thema: Neue Regeln, harte Strafen – Das gilt ab jetzt im Verkehr

Die Kreisverwaltung ließ die Veranstaltung am Freitag aber kurzfristig absagen – wegen Sicherheitsbedenken. Einige Biker hatten dennoch angekündigt, sich von dem Verbot nicht abhalten zu lassen. Die Motorradfahrer demonstrieren gegen einen Vorstoß des Bundesrats, der Fahrverbote für Motorräder an Sonn- und Feiertagen ermöglichen soll. (küp/dpa)

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen