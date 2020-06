Primasens: Mann fährt in Menschengruppe – ein Toter

Die Unfallstelle vor einer Kneipe in Pirmasens: Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht, sein Geisteszustand soll untersucht werden.

In Rheinland-Pfalz ist ein Mann in eine Menschengruppe gefahren. Sechs Menschen wurden teils schwer verletzt, ein 39-Jähriger starb.

Pirmasens. Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut ist ein 51-Jähriger im rheinland-pfälzischen Pirmasens in eine Menschengruppe gefahren und hat einen 39-Jährigen getötet. Sechs weitere Menschen im Alter zwischen 30 und 47 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Demnach fuhr der Betrunkene am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht in verkehrter Richtung in einer Einbahnstraße und steuerte dann in in die vor einer Gaststätte wartende Gruppe. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann vor dem tödlichen Unglück schon einen Unfall verursacht haben und geflohen sein.

Der Unglücksfahrer wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, auch sein Geisteszustand solle ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Sachverständiger soll die Unfallhergang rekonstruieren, die Ermittlungen dauern an. (küp/dpa)

