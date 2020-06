Corona-News: Grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben zu

Der schwedische Chef-Virologe Anders Tegnell hält den Sonderweg seiner Regierung in der Corona-Krise grundsätzlich für richtig. Dies sagte Tegnell vor Journalisten in Stockholm. Zuvor hatte er in einem Interview mit Sveriges Radio Verbesserungspotential beim Corona-Kurs eingeräumt.

Berlin. Die wichtigsten Nachrichten zur Corona-Krise:

Die Entscheidungen der großen Koalition über das Corona-Konjunkturpaket sind gefallen. Es gibt insgesamt 130 Milliarden Euro

Die grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben weiterhin geschlossen

Partytouristen müssen sich auf den Balearen auf Einschränkungen einstellen

Nach einem Corona-Ausbruch in Göttingen sind mehr als hundert Menschen infiziert

Der Virologe Christian Drosten hat eine neue Version seiner kritisierten Corona-Studie veröffentlicht

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum April noch einmal um 169.000 auf 2,8 Millionen Menschen gestiegen

Weltweit haben sich mehr als 6,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert

In Deutschland sind nach unseren Recherchen fast 184.000 Infektionen registriert worden, mehr als 8600 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Österreich wird seine Grenzen zu Nachbarland Italien erstmal nicht öffnen. Das sei noch zu früh, sagte die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger unserer Redaktion. Der Schutz und die Gesundheit der Menschen stehen an erster Stelle.

Auch auf den Balearen gibt es weiterhin Einschränkungen. Die Regierung will die Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern.

In Deutschland einigten sich die Spitzen der großen Koalition auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket. Wer vom Konjunkturpaket profitiert, lesen Sie hier.

Corona-News-Ticker: Alle Entwicklungen im Überblick

Die Reproduktionszahl in Deutschland ist wieder gesunken, die Zahl der Neuinfektionen hält sich derzeit ebenfalls auf niedrigem Niveau. Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl.

Donnerstag, 4. Juni: Corona-Krise – Eimer-Saufen auf Mallorca ist Geschichte

6.02 Uhr: In Mexiko sind inzwischen mehr als 100.000 Corona-Infektionen registriert worden. Das Land ist nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in den USA das 14. der Welt, das diese Marke überschritten hat – das vierte in Lateinamerika.

Weil in Mexiko sehr wenig auf das Coronavirus getestet wird, dürfte die wahre Zahl der Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, deutlich höher liegen.

4.31 Uhr: Die Mehrheit der Familien hat die Zeit der kompletten Schulschließungen laut einer Umfrage durchaus positiv erlebt. 82 Prozent der befragten Mütter und Väter gaben an, dass sie mit der Situation in der Familie während des Homeschoolings zufrieden (61 Prozent) oder sogar sehr zufrieden (21 Prozent) waren.

Wie aus der Forsa-Erhebung im Auftrag der DAK-Gesundheit ebenfalls hervorgeht, waren zudem 72 Prozent von ihnen mit ihrer beruflichen Arbeit sehr oder eher zufrieden. Fast die Hälfte der befragten Eltern empfanden in dieser Zeit aber oft oder sehr oft Stress.

Mit Blick aufs Lernen zu Hause sind die Meinungen gespalten: Etwa die Hälfte der Kinder und Jugendlichen war damit eher unzufrieden (37 Prozent) oder sehr unzufrieden (14 Prozent).

Den eigenen Eltern stellen die Kinder und Jugendlichen für die Zeit des Homeschooling ein gutes Zeugnis aus: 91 Prozent sagten, dass sie mit der Unterstützung durch ihre Eltern während dieser Zeit sehr zufrieden (40 Prozent) oder eher zufrieden (51 Prozent) waren.

Für die Studie, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Donnerstag vorlag, wurden sowohl Eltern als auch Kinder zwischen 10 und 17 Jahren befragt.

2.00 Uhr: Partytouristen müssen auf Mallorca vorerst mit starken Einschränkungen rechnen: Eimer-Saufen ist Geschichte. Die Balearen wollen den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern, kündigte Regionalpräsidentin Francina Armengol im Interview mit unserer Redaktion an.

1.00 Uhr: Die Grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben bis auf Weiteres geschlossen. „Für eine Öffnung der Grenze zu Italien ist es noch zu früh, das geben die Gesundheitsdaten noch nicht her“, sagte die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger unserer Redaktion.

„Wir sehen, dass sich die Situation auch in Italien deutlich verbessert hat und einzelne Regionen – wie beispielsweise das Südtirol – schon gute Covid-19-Zahlen vorweisen können“, so Köstinger. „Unser Ziel ist klar: Eine Öffnung zu Italien, sobald die Zahlen es zulassen.“

Die Regierung in Wien habe immer großen Wert auf „möglichst rasche Grenzöffnungen zu seinen Nachbarstaaten“ gelegt, die „im Kampf gegen das Coronavirus ähnlich erfolgreich sind wie Österreich“, erklärte Köstinger. Schutz und Gesundheit der Menschen stünden aber an oberster Stelle.

0.18 Uhr: Senkung der Mehrwertsteuer, Hilfen für Kommunen, Zuschüsse für Familien, und höhere Kaufprämien für Elektroautos. Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem zähen Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021 im Umfang von 130 Milliarden Euro.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei der Pressekonferenz im Bundeskanzleramt.

Foto: JOHN MACDOUGALL / dpa

Mittwoch, 3. Juni: Reisewarnung soll aufgehoben werden

21.45 Uhr: Der für September in Leipzig geplante EU-China-Gipfel wird wegen der Corona-Krise verschoben. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Mittwochabend nach Telefonaten von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping sowie dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, mit.

20.41 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen im Zusammenhang mit mehreren privaten Familienfeiern ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen auf mehr als hundert gestiegen. In der Stadt Göttingen seien 86 Infektionen festgestellt worden, hinzu kämen 18 Infektionen im umliegenden Landkreis sowie eine noch nicht zugeordnete Infektion, teilte die niedersächsische Stadt am Mittwochabend mit. Weitere 218 Menschen seien als Kontaktpersonen ersten Grades unter Quarantäne gestellt worden.

Nach Angaben der Stadt befinden sich drei der Infizierten in stationärer Behandlung, ein Patient muss demnach künstlich beatmet werden. Die Behörden bereiten derzeit einen Massentest in einem Hochhauskomplex vor, in dem es Ende Mai private Feierlichkeiten gegeben hatte. Insgesamt sollen laut der Stadt zwischen 600 und 700 Bewohner des Komplexes noch in dieser Woche auf Sars-CoV-2 getestet werden.

Wegen des Corona-Ausbruchs hat Göttingen bis Montag vorsorglich alle Schulen sowie fünf Kitas geschlossen. Hintergrund ist, dass sich unter den Infizierten auch eine Reihe von Kindern und Jugendlichen befindet. Die Stadt untersagte für einen Zeitraum von zwei Wochen zudem Mannschafts- und Kontaktsportarten.

Belgien hebt Reisebeschränkungen auf, Spanien verlängert Notstand

19.49 Uhr: Im besonders schwer von der Corona-Krise getroffenen Spanien ist der umstrittene Notstand zum sechsten Mal um weitere zwei Wochen bis zum 20. Juni verlängert worden. Angesichts stark sinkender Zahlen an Neu-Infizierten und Corona-Toten soll es aber die letzte Verlängerung sein. Spanien hatte wegen der Corona-Krise eine der schärfsten Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Europa eingeführt. Zurzeit befindet es sich in einem Stufenplan zur Lockerung der Maßnahmen und langsamen Wiedereröffnung des Landes. Vom 1. Juli an sollen auch wieder Ausländer in das wichtigste Urlaubsland Europas einreisen dürfen.

Madrid: Menschen schwenken spanische Flaggen, während sie eine Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie einlegen. Spanien hat den umstrittenen Notstand bis zum 20. Juni verlängert.

Foto: Manu Fernandez / dpa

18.34 Uhr: Belgien hebt seine wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen zum 15. Juni auf. Reisen in und aus Ländern der EU und des Schengen-Raums seien dann wieder ungehindert möglich, sagte Regierungschefin Sophie Wilmès am Mittwoch in Brüssel. Darüber hinaus kündigte sie an, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus erlassen worden waren, ab kommender Woche weitgehend wieder zurückzunehmen.

17.02 Uhr: Nach dem Einsatz in den USA und Japan zieht auch Südkorea bei der Zulassung des Medikaments Remdesivir für Corona-Patienten nach. Die Regierung in Seoul erteilte am Mittwoch eine Dringlichkeitsgenehmigung und will nun die Importe des Mittels beschleunigen. Dies solle in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Gilead Science erfolgen, kündigte die Regierung an.

Corona-Warn-App in Frankreich: 600.000 Downloads innerhalb eines Tages

16.40 Uhr: Rund 600.000 Menschen haben ich innerhalb eines Tages die französische Corona-Warn-App „StopCovid“ heruntergeladen, sagte der Staatssekretär für Digitales, Cédric O, am Mittwoch im Fernsehsender France 2. Die Regierung habe kein gesetztes Ziel für die Zahl der Downloads gehabt. Damit die App aber wirksam sei, müsste sie von mehreren Millionen Französinnen und Franzosen genutzt werden, betonte O.

„Ab den ersten Downloads verhindert die Anwendung Infektionen, Erkrankungen und sogar Todesfälle.“ Die kostenlose Anwendung ist seit Dienstag verfügbar. „StopCovid“ soll mit Hilfe von Bluetooth-Signalen erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind. Bürger sollen dann gewarnt werden, falls sich später herausstellt, dass sie sich neben infizierten Personen aufgehalten haben.

Österreich öffnet Grenzen – außer nach Italien

14.50 Uhr: Ende April sorgte eine Studie des Berliner Virologen Christian Drosten für Aufsehen. Darin untersuchten er und sein Team die Übertragung des Coronavirus durch Kinder. Nun hat Drosten eine überarbeitete Fassung vorgelegt – er bleibt darin bei seinen Aussagen.

13.57 Uhr: Mit Ausnahme von Italien sind die Grenzen Österreichs ab Donnerstag wieder offen. Die Grenz- und Gesundheitskontrollen gegenüber Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn werden eingestellt, sagte Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Wien. Zu Italien bleiben die Beschränkungen laut Schallenberg wegen der dortigen Corona-Infektionslage hingegen bestehen.

Urlaub in den Bergen bald wieder möglich: Österreich öffnet am Donnerstag wieder seine Grenze – mit Ausnahme von Italien.

Foto: Alex Kaiser / dpa-tmn

Jens Spahn kritisiert die Berliner Schlauchbootparty

13.38 Uhr: In der Corona-Krise mussten viele Arbeitnehmer Kurzarbeit beantragen. Inwiefern das Auswirkungen auf den Urlaubsanspruch hat, erklärt die Gewerkschaft IG Metall auf ihrer Internetseite. Mehr dazu hier: Kann ich trotz Corona-Kurzarbeit in den Urlaub fahren?

13.34 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisiert die Berliner Schlauchboot-Party vom Wochenende. „Die Bilder bereiten mir Sorgen“, twitterte er. Beim Feiern verbreite sich das Virus besonders leicht. Man sei noch mitten in der Pandemie. „Lasst uns das Erreichte sichern.“ Rund 3000 Menschen hatten auf dem Berliner Landwehrkanal mit 400 Booten an einer Techno-Party teilgenommen, die für 100 Teilnehmer angemeldet war.

Die Bilder bereiten mir Sorgen. Denn: Beim Feiern verbreitet sich das Virus besonders leicht. Ja, die Zahlen in 🇩🇪 sind aktuell auf niedrigem Niveau. Gleichwohl sind wir noch mitten in der Pandemie. Lasst uns das Erreichte sichern und weiterhin im Alltag aufeinander Acht geben. https://t.co/cthzRwry4w — Jens Spahn (@jensspahn) June 3, 2020

12.14 Uhr: Das Wort „Glück“ wird in den Corona-Monaten mehr als je zuvor im Internet gesucht. Wir haben Experten gefragt, warum gerade jetzt? Lesen Sie hier: Glücksuche in der Corona-Krise: Worauf kommt es im Leben an?

Regierung hebt Reisewarnung zum 15. Juni auf

11.56 Uhr: Nach jüngsten Umfragen wollen 14 Prozent der Menschen in Deutschland in diesem Jahr im Ausland Urlaub machen. Daher begrüßt die Luftverkehrswirtschaft die am Mittwoch von der Regierung beschlossene Aufhebung der Reisewarnung. „Das ist ein gutes Signal für die vielen Menschen in Europa, die im Sommer in den Urlaub fahren oder Freunde und Verwandte im Ausland besuchen wollen“, sagte Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), unserer Redaktion.

Die Luftverkehrswirtschaft möchte dies ermöglichen und nimmt in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Flugverbindungen wieder auf. Insgesamt werden im Juni von den deutschen Flughäfen aus 159 Ziele in 63 Ländern zu erreichen sein.

10.57 Uhr: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch beschlossen, die geltende weltweite Reisewarnung ab dem 15. Juni für die meisten europäischen Staaten aufzuheben. Gelten soll dies für die EU-Staaten, weitere Mitgliedsstaaten des Schengener Abkommens sowie für Großbritannien, wie Außenminister Heiko Maas (SPD) anschließend mitteilte. Allerdings bedeutet dies nicht automatisch, dass dann touristische Reisen in die genannten Länder in allen Fällen wieder möglich sind. Lesen Sie hier, für welche Länder die Reisewarnung aufgehoben werden soll.

Wir haben heute beschlossen, die weltweite #Reisewarnung ab dem 15. Juni für die EU, für Schengen-assoziierte Staaten und für das Vereinigte Königreich aufheben und durch individuelle Reisehinweise ersetzen zu wollen. (1/4) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) June 3, 2020

Italien öffnet Grenzen für Touristen

10.51 Uhr: Touristen aus Europa dürfen seit Mittwoch wieder nach Italien einreisen. Nach dreimonatiger Abschottung wegen der Corona-Pandemie öffnete das Land wieder seine Grenzen für Urlauber – in der Hoffnung, die Sommer-Reisesaison noch zu retten. Eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende aus Europa entfällt. Auch die Italiener dürfen sich jetzt wieder landesweit frei bewegen und in andere Regionen reisen.

Italien ist mit mehr als 33.500 Toten eines der am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder weltweit. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Italien, das wegen der Corona-Pandemie in eine tiefste Rezession gestürzt ist. Allerdings bestehen Zweifel, ob das Land, das sich noch von den Folgen der Pandemie erholt und täglich dutzende Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet, derzeit ein attraktives Reiseziel ist.

Touristen aus Europa dürfen seit Mittwoch wieder nach Italien einreisen. Bereits seit dem 1. Juni ist das Colosseum in Rom wieder für Besucher geöffnet.

Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

10.25 Uhr: Das gemeinsame Ringen von CDU, CSU und SPD um ein Konjunkturpaket geht am Mittwochvormittag weiter. Gestritten wird vor allem um Familienbonus, Auto-Kaufprämie und einen Schuldenschnitt für Kommunen. Lesen Sie hier, wie es in der zweiten Verhandlungsrunde um das Konjunkturpaket weitergeht.

10.07 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai wegen der Folgen der Corona-Krise im Vergleich zum April noch einmal um 169.000 auf 2,813 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,3 Punkte auf 6,1 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Im Vergleich zum Mai 2019 ging die Arbeitslosigkeit sogar um 577 000 Personen nach oben.

Die Arbeitslosigkeit ging damit im Mai weniger stark nach oben, als im April. Damals waren mehr als 300.000 Menschen wegen der Corona-Krise in die Arbeitslosigkeit gegangen. Normalerweise erlebt der Arbeitsmarkt sowohl im April als auch im Mai einen Frühjahrsaufschwung, die Zahl der Arbeitslosen geht um diese Jahreszeit saisonbedingt üblicherweise nach unten.

Göttingen schließt alle Schulen wegen Corona-Ausbruchs

7.50 Uhr: Der deutsche Hirnforscher Gerald Hüther glaubt, dass die Corona-Pandemie die Gesellschaft nachhaltig verändern könne. Diese Veränderungen hält er für durchaus positiv. „Nach der Corona-Pandemie könnte sogar ein gesellschaftlicher Aufbruch stattfinden“, sagte Hüther gegenüber unserer Redaktion. Sicher kehre ein Großteil der Gesellschaft wieder zurück zu ihrem Leben vor der Krise, so der Forscher, „aber die Anzahl der Menschen, die ihr Leben künftig nicht mehr so weiterführen wollen, ist gewachsen.“

Eltern, die ihre Kinder sonst nur in die Kita gebracht haben, erlebten ihre Kinder neu, erklärt Hüther. Auch dass sich das Wertesystem der Deutschen ändere, hält der Hirnforscher für möglich: „Ein Drittel der Bevölkerung wird nach Corona etwas ändern wollen.“ Und dieses Drittel werde sich bemerkbar machen, so der Forscher.

7.42 Uhr: Wie geht es in der Tourismusbranche weiter, wenn die weltweite Reisewarnung aufgehoben wird? Lesen Sie: TUIfly-Chef Im Interview mit unserer Redaktion: „Der Totalausfall macht allen zu schaffen“

7.28 Uhr: Wegen des Corona-Ausbruchs schließt die Stadt Göttingen alle Schulen für diese Woche. Auch einige Schulen im Landkreis sind betroffen. Unter den 80 Covid-19-Fällen, die nach Feiern des Zuckerfestes festgestellt worden sind, sind auch 24 Kinder.

Auch vier Kitas bleiben geschlossen. Nach der Schulschließung soll sich ab der kommenden Woche eine zweiwöchige Maskenpflicht gelten.

Außerdem will die Stadt Göttingen alle Bewohner einer Wohnanlage auf Covid-19 testen lassen. Das seien bis zu 700 Personen, hatte Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) am Dienstag erklärt: „Die Testung wird zur Zeit vorbereitet in einer Arbeitsgruppe.“ Der Wohnkomplex am nördlichen Rand der Innenstadt ist laut Köhler der Schwerpunkt der Covid-19-Infektionen.

Nach privaten Feiern zum muslimischen Zuckerfest sind mehrere Hundert Menschen in Quarantäne.

Corona-Soforthilfen: Offenbar Tausende Verdachtsfälle wegen Betruges

6.47 Uhr: In Deutschland gibt es offenbar tausende Verdachtsfälle wegen Betruges bei den Corona-Soforthilfen. Das erklärte die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gegenüber der „Bild“-Zeitung. Demnach habe es etwa 4100 Meldungen mit einem Hinweis auf betrügerisches Erlangen von Corona-Soforthilfen gegeben. Allein die Berliner Polizei führe rund 620 Ermittlungen in solchen Verdachtsfällen.

6.43 Uhr: Kurz vor Mitternacht hatten die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Dienstag ihre Verhandlungen zum Corona-Konjunkturpaket unterbrochen. Am Mittwoch sollen die Gespräche nun weitergehen – und zu einem Ergebnis kommen. Auf dem Plan stehen unter anderem das Mobilitätspaket oder die Hilfen für die Kommunen.

Aus Teilnehmerkreisen hieß es am Morgen, die Diskussion sei konzentriert und intensiv verlaufen, es habe sachliche Auseinandersetzungen gegeben. Die Gespräche könnten aber auch am Mittwoch wieder bis spät in die Nacht laufen.

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) am Dienstagabend nach den Koalitionsverhandlungen zum Konjunkturpaket.

Foto: Christophe Gateau / dpa

6.38 Uhr: Ab dem 15. Juni soll voraussichtlich die wegen der Pandemie verhängte Reisewarnung für 31 europäische Länder aufgehoben werden. Das Bundeskabinett will am Mittwoch einen Plan dafür erarbeiten und ein Eckpunktepapier mit Vorschlägen für den Schutz von Reisenden erstellen. Das Papier soll eine Grundlage für die Verhandlungen über den Reiseverkehr bilden. Die endgültige Entscheidung über das Ende der Reisewarnung soll aber erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden.

Dienstag, 2. Juni: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, hat in der aktuellen Folge des NDR-Podcast „Coronavirus Update“ Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht – vorausgesetzt, man hält sich an bestimmte Präventionsmaßnahmen und reagiert auf das Infektionsgeschehen

Die Erkenntnisse über Immunität müsse man nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird.

Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten

nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten Das Bundeskabinett wird am Mittwoch möglicherweise das Ende der Mitte März verhängten weltweiten Reisewarnung verkünden

Wir starten unseren neuen Coronavirus-News-Ticker. Alle bisherigen Nachrichten wie etwa die Verhandlungen in der großen Koalition über ein Corona-Konjunkturpaket finden Sie in unserem alten News-Ticker

Corona - Mehr zur Pandemie

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen