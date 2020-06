Christo tot: Aktionskünstler, der den Reichstag verhüllte, wurde 84 Jahre alt

Schauspieler Edd Byrnes galt in den USA als erster Teenie-Star. Seine Rolle als „Kookie“ in der Serie „77 Sunset Strip“ machte ihn berühmt, auch im Kult-Film „Grease“ spielte er mit. Byrnes starb am 8. Januar eines natürlichen Todes. Er wurde 87 Jahre alt.

Der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow starb am 17. Januar im Alter von 34 Jahren. Bekannt wurde er durch seine Rollen in „Sturm der Liebe“ und „Dahoam is Dahoam“.

Roy Horn (r.) vom Duo „Siegfried und Roy“ ist tot: Der deutsche Magier starb im Alter am 8. Mai in Las Vegas nach einer Coronavirus-Infektion. Ende April war bekannt geworden, dass der 75-Jährige an Covid-19 erkrankt war. Mit seinem Partner Siegfried Fischbacher hatte Horn jahrzehntelang das Publikum in Las Vegas mit Shows mit weißen Tigern begeistert.

Rock’n’Roll-Legende Little Richard ist am 9. Mai 2020 in Tullahoma (Tennessee) im Alter von 87 Jahren gestorben. Seit den 50er-Jahren stand der US-Musiker auf der Bühne. Zu seinen berühmtesten Songs gehören Tutti Frutti, Long Tall Sally, Ready Teddy, Rip It Up und Good Golly Miss Molly.

New York. Der Künstler Christo ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren in seiner Wohnung in New York gestorben. Das geht aus einem Beitrag auf seinem Twitter-Account und seiner Website hervor und wurde gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Er wäre am 13. Juni 85 Jahre alt geworden.

Der Künstler, der im Jahr 1935 als Christo Wladimirow Jawaschew in Bulgarien geboren wurde, wurde gemeinsam mit seiner Frau Jeanne-Claude in Deutschland vor allem mit der Verhüllung des Reichstages im Jahr 1995 berühmt. Die aus Casablanca in Marokko stammende und am selben Tag wie Christo geborene Jeanne-Claude war 2009 im Alter von 74 Jahren in New York an einer Hirnblutung gestorben. Nach ihrem Tod blieb Christo weiterhin künstlerisch aktiv.

Christo passed away today, on May 31, 2020, at his home in New York City. Christo and Jeanne-Claude have always made clear that their artworks in progress be continued after their deaths. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) is still on track for Sept. 18–Oct. 3, 2021. pic.twitter.com/xHPURw60w2 — Christo and Jeanne-Claude (@ChristoandJC) May 31, 2020

Christo gestorben: Reichstagsverhüllung machte ihn Deutschland berühmt

Zu den berühmtesten seiner weltweit realisierten Projekte zählten neben dem verhüllten Reichstag die safranfarbenen Tore im New Yorker Central Park („The Gates“), die schwimmende, mit Nylongewebe bezogene Stege auf dem Wasser des Iseo-Sees in der Lombardei („Floating Piers“) sowie die verpackte Pont Neuf in Paris. Die Realisierung der Projekte dauerte teilweise mehrere Jahrzehnte. „Christo lebte in vollen Zügen“, beschrieben ihn seine Mitarbeiter. „Er träumte nicht nur von Dingen, die unmöglich schienen, sondern verwirklichte sie auch.“

Christo wollte ursprünglich im Herbst sein nächstes Großprojekt realisieren und den Pariser Triumphbogen verhüllen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde das Vorhaben jedoch auf September 2021 verschoben. Sein Büro versicherte, dass das Projekt trotz Christos Tod weitergeführt werde. Ab Juli dieses Jahres soll zudem eine große Ausstellung zum Schaffen des Künstlers im Centre Pompidou in Paris zu sehen sein.

Mit der Verhüllung des Berliner Reichstages in Berlin wurde Christo 1995 in Deutschland berühmt.

Foto: dpa/Wolfgang Volz

Über seine eigenen Kunstwerke sagte Christo: „Es ist total irrational und sinnlos“. Die Vergänglichkeit der temporären Großinstallationen, die meist nur wenige Wochen ausgestellt waren, erinnerte stets auch an die Flüchtigkeit des Lebens selbst. „Es ist irgendwie naiv und arrogant, zu glauben, dass dieses Ding für immer bleibt, für die Ewigkeit“, bemerkte der Künstler zur Zeit der Reichstagsverhüllung.

Grütters: Christo war „einer der ganz großen Künstler unserer Zeit“

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hob in einer Mitteilung am späten Sonntagabend hervor, dass die Verhüllung dem Reichstag „zu neuer Sichtbarkeit verholfen“ habe und auch „zu der Bedeutung, die der Sitz des Parlaments für uns Heutige hat“. „Die Tage des verhüllten Reichstages sind mit ihrem Charakter eines friedlichen Volksfestes Teil unseres kollektiven gesellschaftlichen Gedächtnisses geworden“, so Grütters. Sie würdigte Christo als „einen der ganz großen Künstler unserer Zeit“.

Die Christo-Installation „The Floating Piers“ auf dem Iseo-See in Norditalien im Juni 2016.

Foto: AFP

(lhel/raer/dpa)

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen