Christo tot: Aktionskünstler im Alter von 84 Jahren gestorben.

New York. Der Künstler Christo ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren in New York gestorben. Das geht aus einem Beitrag auf seinem Twitter-Account und seiner Website hervor. Er wäre am 13. Juni 85 Jahre alt geworden.

Der Künstler, der im Jahr 1935 als Christo Wladimirow Jawaschew in Bulgarien geboren wurde, wurde gemeinsam mit seiner Frau Jeanne-Claude in Deutschland vor allem mit der Verhüllung des Reichstages im Jahr 1995 berühmt. Nach dem Tod Jeanne-Claudes im Jahr 2009 blieb Christo weiterhin künstlerisch aktiv.

Mehr Infos in Kürze.

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen