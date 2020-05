Frau fährt in Frankfurt mit Auto in Café - Zwei Verletzte

Die Unfallstelle vor dem Café „Glauburg" in Frankfurt am Main.

In Frankfurt ist eine Frau mit dem Auto in ein Café gefahren. Zwei Personen wurden verletzt. Eigentlich wollte sie einem Mann helfen.

Frankfurt/Main. In Frankfurt am Main ist am Samstagnachmittag eine Frau mit ihrem Auto in den Außenbereich eines Cafés gefahren. Dabei wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Das teilte die Polizei mit. Die Verletzten seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Vorfall handle es sich um einen Unfall.

Die Frau habe einem behinderten Mann beim Ausparken helfen wollen. „Aufgrund der baulichen Veränderungen an dem Auto hat sie die Pedale vertauscht“, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Details blieben zunächst unklar.

