Totes Kind in Viersen - Beschuldigte war früher in ähnliche Fälle verwickelt

Bei den Ermittlungen gegen eine wegen Mordes an einem dreijährigen Kita-Kind verdächtigen Erzieherin in Viersen sind die Behörden auf weitere Vorfälle in früheren Kindergärten der 25-Jährigen gestoßen.

Viersen. Die Ermittlungen der Polizei zur Tötung eines dreijährigen Mädchens in einer Kita in Viersen haben schockierende neue Erkenntnisse zu Tage gebracht. Die in dem Fall beschuldigte Erzieherin soll in drei weiteren Kitas in Krefeld, Kempen und Tönisvorst in ähnliche Vorfälle verwickelt gewesen sein.

„Wir mussten bei den Ermittlungen vor Ort mit Erschrecken feststellen, dass es dort ähnliche Vorfälle gab“, sagte der leitende Ermittler Guido Roßkamp bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Mönchengladbach von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Aufgrund des Vorfalls in Tönisvorst wird der Erzieherin nun von der Staatsanwaltschaft auch Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. In der Kita in Tönisvorst musste ein zweijähriges Mädchen von einem Notarzt behandelt werden, nachdem es zuvor mit der Beschuldigten alleine an der Wickelstation gewesen war.

Wie Roßkamp schilderte, soll das Kind später zum Vater gesagt haben, die Beschuldigte hätte ihr fest auf den Bauch gedrückt. Die Ermittlungen zu den Vorfällen in Krefeld und Kempen dauern noch an.

Am 21. April hatte es in der städtischen Kita in Viersen einen Notarzteinsatz gegeben, weil das Mädchen nicht mehr geatmet hatte. Am 4. Mai sei das Kind im Krankenhaus gestorben, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Das Krankenhaus hatte bereits vorher die Polizei alarmiert, da den Ärzten der Fall verdächtig vorkam.

In Krefeld absolvierte die Beschuldigte von August 2017 bis 2018 ihr Anerkennungsjahr. Die Polizei geht davon aus, dass es dort im November 2017 zu einem Übergriff der Beschuldigten auf einen Jungen gekommen ist.

„Ähnlich wie bei dem Kind in Viersen hat es sich um einen Übergriff während der Schlafsituation in Mittagspause gehandelt“, sagte der Leiter der Kriminalpolizei in Viersen, Manfred Joch.

Er schilderte auch, dass dort schon am ersten Arbeitstag der Beschuldigten festgestellt worden sei, dass diese nicht für den Beruf als Erzieherin geeignet gewesen sei. Sie habe keinen Zugang zu den Kindern gefunden und sei wenig empathisch gewesen. Das habe man ihr auch in ihrem Abschlusszeugnis bescheinigt. „Sie ist am Ende trotzdem trotzdem als staatlich geprüfte Erzieherin in die nächste Stelle gegangen“, sagte Joch.

Und auch dort soll sie wieder auffällig geworden sein. Bei insgesamt vier Vorfällen mit ihrer Beteiligung in einer Kita in Kempen musste ein Junge mit Atemnot und Krampfanfällen behandelt werden. „Da sind wir mit den Ermittlungen noch nicht am Ende“, sagte Joch.

Auch außerhalb der Kitas war die Erzieherin auffällig. So gab sie bei der Polizei im Mai 2019 an, bei einem Waldspaziergang von einem Mann überfallen worden zu sein. Dieser soll ihr auch Verletzung mit einem Messer im Gesicht beigebracht haben. „Eine Gerichtsmedizinerin konnte einwandfrei nachweisen, dass diese Verletzungen selbst beigebracht wurden“, sagte Roßkamp. Nachdem die Erzieherin dafür keine Erklärung liefern konnte, habe ihr die Gerichtsmedizinerin dringend zu psychologischer Hilfe geraten.

