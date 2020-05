Coronavirus-News: Markus Söder rechnet nicht mit Impfpflicht

Berlin. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick:

Markus Söder rechnet nicht mit einer Corona-Impfpflicht

Arbeitgeberpräsident Kramer hat an die Betriebe appelliert, auch in der Corona-Krise weiter auszubilden

Spanien verlängert den Corona-Notstand bis zum 6. Juni. Für Touristen werden die Grenzen frühestens Ende Juni geöffnet

Außenminister Heiko Maas warnt die Bürger, sich auf Anti-Corona-Demos von Extremisten vereinnahmen zu lassen

Die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa über ein Rettungspaket sind auf der Zielgeraden

Griechenland will die Touristen-Saison ab Mitte Juni starten

In Deutschland haben sich mittlerweile mehr als 178.700 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – fast 8200 Patienten starben an einer Covid-19-Erkrankung, mehr als 158.000 Menschen gelten als genesen

Weltweit gibt es über 5 Millionen Corona-Infektionen und mehr als 329.000 Tote

In Deutschland kehrt langsam wieder der Alltag zurück. Die Anti-Corona-Maßnahmen werden wie auch in anderen europäischen Ländern langsam gelockert. Mehrere europäische Länder haben angekündigt, ihre Grenzen wieder für Touristen zu öffnen. Griechenland will beispielsweise die Touristen-Saison ab Mitte Juni starten.

In Deutschland bekommen Eltern, die wegen der Schließung von Kitas und Schulen in der Corona-Krise nicht arbeiten können, künftig deutlich länger Lohnersatz vom Staat als bislang. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf, mit dem die maximale Bezugsdauer auf bis zu 20 Wochen ausgedehnt wird.

Dieses Foto wird es sicher in den Jahresrückblick schaffen: Michael Kretschmer (CDU) mit knallgrüner Jacke, ohne Mundschutz, umringt von Anti-Lockdown-Demonstranten. Im Interview mit unserer Redaktion spricht der sächsische Ministerpräsident über diesen Auftritt und die Corona-Beschränkungen und sagt: „Es wäre besser gewesen, die Maske aufzusetzen“

In Deutschland haben sich mehr als 178.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, mehr als 8100 Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Donnerstag, 21. Mai: Maas fordert Abstand von Extremisten auf Anti-Corona-Demos

19.38 Uhr: Mit Datenstand 21. Mai wird die Reproduktionszahl auf R= 0,89 geschätzt, teilte das Robert Koch-Institut am Donnerstag mit. Am Mittwoch lag der Wert auf ähnlichem Niveau bei 0,88. Als kritischer werden Werte über 1 eingeschätzt, weil dann jede Person im Mittel eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

18.40 Uhr: Angesichts weit verbreiteter Falschnachrichten in der Corona-Pandemie haben die Vereinten Nationen eine neue Initiative für vertrauenswürdige Inhalte im Internet gestartet.

Bei dem Programm mit dem Namen „Verified“ („Verifiziert“) sollen Freiwillige auf der ganzen Welt Inhalte auf sozialen Plattformen teilen, die falsche Informationen widerlegen oder über das Virus aufklären. „Wir können unsere virtuellen Räume nicht an diejenigen abtreten, die mit Lügen, Angst und Hass handeln“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Lesen Sie auch: Wie man Fake News und Desinformation erkennen kann.

Sicherheitsbehörden empfehlen freie Plätze in Flugzeugen

18.12 Uhr: Die europäischen Sicherheitsbehörden haben für den Flugbetrieb in Corona-Zeiten freie Plätze zwischen den Passagieren im Flugzeug empfohlen. So sollten einzelne Sitze oder ganze Reihen zwischen den besetzten Plätzen freigelassen werden, um den notwendigen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zumindest annähernd gewährleisten zu können, schreibt die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) gemeinsam mit dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) in einer Handreichung für Fluggesellschaften.

Außerdem empfehlen die Behörden sowohl dem Bordpersonal als auch Fluggästen, Schutzmasken zu tragen und regelmäßig die Hände zu waschen, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden.

17.23 Uhr: Kommt der Corona-Impfstoff, wird es dann eine Impflicht geben? CSU-Chef Markus Söder rechnet nicht damit. „Es wird aus meiner Sicht keine Impfpflicht geben, aber klare Empfehlungen, für welche Gruppen das Impfen gut wäre“, sagte der bayerische Ministerpräsident dem „Münchner Merkur“.

Die aktuelle Debatte um die Einführung einer Impfpflicht halte er für absurd. „Wir haben ja noch nicht mal einen Impfstoff! Wenn es einen gibt, werde ich mich auf jeden Fall als einer der ersten impfen lassen.“ Damit könne er sich selbst und andere vor einer Ansteckung schützen.

In Bayern sollen künftig auch deutlich mehr Menschen auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus getestet werden. „Wir werden nächste Woche ein Konzept beschließen, Tests insgesamt massiv auszuweiten“, sagte er der Zeitung weiter. „Ich möchte, dass wir alle Kapazitäten klug nutzen. Priorität hat das Personal in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen.“ Söder betonte, er wolle aber auch über deutlich mehr freiwillige Tests bei Erziehern und Lehrern reden.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern.

Foto: Peter Kneffel / dpa

13.40 Uhr: In Mainz soll ausgerechnet eine Gruppe Polizisten massiv die geltenden Corona-Regeln missachtet haben: Wie die Mainzer Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung erklärt, sollen sich in einer Gaststätte rund 40 Personen ohne Mundschutz und ausreichend Abstand aufgehalten haben. Der Großteil der Gäste: Polizisten. Mehr dazu hier: Polizisten feiern ohne Masken in Gaststätte – Ermittlungen

13.33 Uhr: Arbeitgeberpräsident Kramer hat an die Betriebe appelliert, auch in der Corona-Krise bei der Ausbildung nicht nachzulassen. Einer Umfrage zufolge erwägt jeder vierte Betrieb, sich im Herbst aus der Ausbildung zurückzuziehen. Kramer erklärte in Berlin, Arbeitgeber sollten an dieser Kernaufgabe im ureigenen Interesse gerade jetzt unter schwierigsten Bedingungen festhalten. Ansonsten sägten Unternehmen an dem Ast, auf dem sie säßen.

13.00 Uhr: Die EU-Mitgliedstaaten ringen um Wege, den Sommerurlaub für EU-Bürger auch im europäischen Ausland möglich zu machen. Bei einer Videokonferenz der EU- Tourismusminister gab es Fortschritte – aber immer deutlicher wird, dass bei den Urlaubsregelungen ein Flickenteppich entstehen könnte. Ausland trotz Corona: Wo Urlaub 2020 möglich sein könnte

Unterdessen empfiehlt die EU jetzt das Tragen von Schutzmasken bei Flugreisen. Sowohl Passagiere als auch die Crew sollten beim Betreten des Flughafens medizinische Schutzmasken anlegen und diese erst am Reiseziel wieder ablegen, erklärten die EU-Behörden für Luftfahrtsicherheit (EASA) und für Krankheitsbekämpfung (ECDC). Ausnahmen könnte es für Kinder unter 6 Jahren geben. Sichere Hygieneregeln seien ein „entscheidender Faktor“ für die Wiederaufnahme kommerzieller Flüge.

Die EU-Mitgliedstaaten ringen um Wege, den Sommerurlaub für EU-Bürger auch im europäischen Ausland möglich zu machen – wie möglicherweise hier aus Zypern im Badeort Ayja Napa.

Foto: Petros Karadjias / dpa

Die Behörden plädieren auch dafür, dass die Fluggesellschaften einen größeren Abstand zwischen den Passagieren ermöglichen – etwa in dem ein Sitz pro Reihe freigelassen wird. Die Empfehlungen sind aber nicht verbindlich. Branchenverbände der Airlines haben strengen Abstandsregeln im Flugzeug schon eine Absage erteilt, weil dies die Ticketkosten drastisch erhöhen würde.

Direktorin von EU-Behörde hält zweite Welle nur für „Frage der Zeit“

12.20 Uhr: Andrea Ammon, Direktorin des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC), geht davon aus, dass eine zweite Welle der Coronavirus-Epidemie in Europa nur eine Frage der Zeit ist. Sie sagte dem britischen „Guardian„, die Immunität in Europa liege zwischen zwei und 14 Prozent. Demnach seien noch 85 bis 90 Prozent der Menschen gefährdet.

12.01 Uhr: In Südafrika ist nach Behördenangaben ein zwei Tage altes Baby gestorben, das mit dem Coronavirus infiziert war. Wie Gesundheitsminister Zweli Mkhize am späten Mittwochabend bekanntgegeben hatte, handelte es sich um eine Frühgeburt. Das Neugeborene war mit Lungenproblemen auf die Welt gekommen – die Mutter war mit dem Coronavirus infiziert. Corona-Todesfälle von Babys sind äußerst selten. Die panafrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC betonte am Donnerstag, es handele sich um den ersten derartigen Fall, der auf dem Kontinent bekannt wurde.

11.31 Uhr: Die Grünen haben den Bund aufgefordert, die Unterwanderung der Corona-Proteste durch Extremisten genauer unter die Lupe zu nehmen. „Die Sicherheitsbehörden wissen nach wie vor viel zu wenig über die Akteure, die sich nicht nur Woche für Woche auf der Straße versammeln, sondern auch online ihre verschwörungsideologischen und oft antisemitischen Thesen verbreiten“, sagte die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in Berlin.

Weltweit mehr als fünf Millionen Menschen mit Coronavirus infiziert

10.38 Uhr: Die Zahl der weltweit registrierten Coronavirus-Infektionen hat die Marke von fünf Millionen überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) gibt es weltweit 5.001.494 bestätigte Fälle. Rund 328.000 Menschen starben bereits in Folge einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Knapp jede dritte Infektion wurde in den USA nachgewiesen.

10.03 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mahnt Teilnehmer von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zur Distanzierung von Rechtsextremisten. „Neben Holocaust-Leugnern, Reichsbürgern, Nazis und AfD-Politikern, die nur das Ziel haben, zu hetzen und diese Gesellschaft zu destabilisieren, sollte man sich nicht auf einer Demonstration einreihen“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“ vom Donnerstag. „Wir müssen aufpassen, dass die Spalter und Hetzer nicht zu viel Aufmerksamkeit bekommen.“

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mahnt Teilnehmer von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zur Distanzierung von Rechtsextremisten.

Foto: Michael Kappeler / dpa

9.41 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 176.752 angegeben – ein Plus von 745 seit dem Vortag. Auch die amerikanische Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldet neue Fallzahlen. Im Unterschied zum RKI aktualisiert sie ihre Daten fortlaufend: In der Bundesrepublik zählt sie am Donnerstag 178.473 Corona-Infektionen. 8144 Menschen sind laut JHU an den Folgen einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 gestorben.

9.12 Uhr: Der britische Billigflieger Easyjet will vom 15. Juni an wieder erste Flüge anbieten. Dabei werden hauptsächlich Strecken innerhalb Großbritanniens angeboten, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Bedient werden sollen insgesamt 22 Flughäfen, darunter London-Gatwick, Edinburgh, Glasgow und Belfast.

Corona-Fehlinformationen sind weltweites Problem

8.57 Uhr: Diese Zuschauerattrappen waren ein teures Vergnügen: Der südkoreanische Fußball-Erstligist FC Seoul wird für die Platzierung von Sexpuppen auf der Tribüne zur Kasse gebeten. Die nationale K-League belegte den Verein mit der Ligarekordstrafe von umgerechnet knapp 75.000 Euro. Am vergangenen Sonntag beim Geisterspiel gegen den FC Gwangju hatte Seoul die Sexpuppen als „Zuschauerersatz“ auf den Rängen positioniert.

Dies habe die „weiblichen Fans zutiefst gedemütigt und verletzt und die Integrität der Liga nachhaltig geschädigt“, hieß es in der Urteilsbegründung des Ligaverbandes. Der Hauptstadtklub akzeptierte die Strafe und entschuldigte sich. Man habe nicht gewusst, dass es sich bei den Puppen um Sexspielzeuge handele, so der Verein.

Der FC Seoul hat sich entschuldigt, nachdem er beschuldigt wurde, während eines Spiels Sexpuppen auf leeren Tribünen aufgestellt zu haben.

Foto: Ryu Young-Suk / dpa

8.20 Uhr: Wie jedes Jahr fallen auch in diesem Jahr Vatertag und Christi Himmelfahrt zusammen. Erst die Kreuzigung, dann die Auferstehung, bevor Jesus wieder zu Gott aufstieg – Christi Himmelfahrt ist ein wichtiger Feiertag der Christen. Den entsprechend umgemünzten „Vatertag“ nutzen heute vor allem Männer gern als Wandertag mit Alkoholbetankung. Lesen Sie hier: Himmelfahrt: Die wichtigsten Fragen zum Vatertag

Die Polizei Frankfurt ruft mit diesem Tweet die Väter zum Abstandhalten auf:

#Vaddertach in #Frankfurt



Wie man morgen trotz #Corona-Lockerung richtig mit den Jungs unterwegs ist?



So: ⬅ 1,5 m ➡



Habt Spaß, aber passt bitte auf euch & andere auf!



Eure Liebsten wollen sicher, dass ihr in einem Stück & ohne Covid-19 wieder nach Hause kommt!



// #Vatertag pic.twitter.com/K1VIqhts50 — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) May 20, 2020

5.57 Uhr: Corona-Fehlinformationen sind ein weltweites Problem – doch in den meisten Ländern scheinen sie nicht vorherrschend zu sein. Zusammenkünfte wie die sogenannten Hygiene-Demonstrationen in Deutschland sind anderswo meist weniger ausgeprägt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur weltweit ergibt. Das gilt für das Baltikum ebenso wie für Länder wie Ungarn oder Bulgarien. Auch den Skandinaviern sind Ideen wie die Bill-Gates-Verschwörung fremd.

Maas warnt vor Extremisten auf Anti-Corona-Demos

5.20 Uhr: Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die Bürger davor gewarnt, sich auf Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen von Extremisten vereinnahmen zu lassen. „Wenn radikale Extremisten und Antisemiten Demonstrationen benutzen, um zu hetzen und zu spalten, dann sollte jeder deutlich mehr als nur 1,5 Meter Abstand halten“, sagte Maas der „Welt“. „Wer ohne Maske, ohne Mindestabstand und ohne jede Rücksicht auf andere Verschwörungstheorien in die Welt schreit, der verwechselt Mut mit blinder Wut und Freiheit mit blankem Egoismus.“

4.12 Uhr: In Peru ist die Zahl der Corona-Fälle auf über 100.000 gestiegen. Damit ist der Andenstaat nach Brasilien das von der Corona-Pandemie am zweitstärksten betroffene Land in Südamerika. 104.020 Menschen haben sich bislang nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Mindestens 3024 Patienten seien im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Brasilien meldet fast 20.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

3.05 Uhr: Zum ersten Mal hat Brasilien fast 20.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden registriert. Das Gesundheitsministerium in Brasília meldete am Mittwoch (Ortszeit)19.951 neue Corona-Infektionen und 888 Tote im Zusammenhang mit dem Virus. Am Dienstag hatte das Gesundheitsministerium erstmals über 1000 Corona-Tote mehr als am Vortag vermeldet. Nach dem Wochenende, wenn die Labors wieder in voller Besetzung arbeiten, steigen in Brasilien die Zahlen der Corona-Nachweise und der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gewöhnlich an.

Insgesamt sind in dem mit 210 Millionen Menschen einwohnerreichsten Land Lateinamerikas nach offiziellen Angaben bislang 18.859 Patienten im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, 291.579 Personen haben sich nachweislich infiziert.

Männer tragen auf dem Friedhof Vila Formosa bei Sao Paulo den Sarg eines Menschen, der an Covid-19 gestorben ist. Insgesamt sind in Brasilien bislang mehr als 18.800 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

1.42 Uhr: Die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Lufthansa sind auf der Zielgeraden. Das Luftfahrtunternehmen bestätigte in der Nacht zum Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die Börse, dass das Management aktuell „fortgeschrittene Gespräche“ mit der Regierung zur konkreten Ausgestaltung eines Stabilisierungspakets führe. Das noch nicht final vereinbarte Konzept sieht Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 9 Milliarden Euro vor, davon 3 Milliarden als Darlehen über die Staatsbank KfW.

0.12 Uhr: Spanien verlängert den Corona-Notstand bis zum 6. Juni. Das Parlament in Madrid billigte am Abend einen entsprechenden Antrag der Regierung Sanchez mit knapper Mehrheit. Für Touristen werden die Grenzen frühestens Ende Juni geöffnet.

Mittwoch, 20. Mai: Neuer Rekord an weltweiten Corona-Infektionen – Lufthansa-Rettung steht bevor

22.02 Uhr: Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat dem deutschen Staat massive Verfehlungen beim Schutz älterer Menschen in der Corona-Krise vorgeworfen. In der Altenpflege hätten die Schutzkonzepte „komplett versagt“, sagte Montgomery im Interview mit unserer Redaktion. Außerdem sagte er: „Ich würde der Regierung raten, die Grenzen geschlossen zu halten.“ Und er forderte eine allgemeine Impfpflicht zum Schutz gegen das Coronavirus.

21.27 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine neue weltweite Rekordzahl täglicher Neuinfektionen gemeldet. „In den vergangenen 24 Stunden wurden der WHO 106.000 Fälle gemeldet - die höchste Zahl an einem einzigen Tag seit Beginn der Epidemie“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Gesundheitsbehörde befürchte insbesondere schwerwiegende Folgen für ärmere Länder, hieß es weiter. „Wir haben bei der Covid-19-Pandemie noch einen langen Weg vor uns“, sagte Tedros.

Ärzte und Pflegekräfte kümmern sich um einen Corona-Patienten in Frankreich.

Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

„Wir sind sehr besorgt über die steigende Zahl von Fällen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen“, sagte der WHO-Chef weiter. Dort sei das Gesundheitssystem schwach oder nicht vorhanden, zudem seien notwendige Maßnahmen wie Distanzregeln schwieriger umzusetzen.

Fast zwei Drittel der binnen 24 Stunden gemeldeten Fälle wurden laut Tedros aus vier Ländern gemeldet. Der WHO-Chef gab jedoch nicht an, um welche Staaten es sich dabei handelte. Laut der Internetseite der Organisation handelte es sich im letzten WHO-Bericht um die USA, Russland, Brasilien sowie Saudi-Arabien. Danach folgten Indien, Peru und Katar.

Die Zahl der weltweit gemeldeten Corona-Infektionen nähert sich derweil laut dem WHO-Direktor für Gesundheitsnotfälle Michael Ryan, der Marke von fünf Millionen.

20.05 Uhr: Mit Blick auf die Forderungen nach weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen mahnt der Virologe Alexander Kekulé zur Vorsicht. Im Podcast „Kekulés Corona-Kompass“ von „MDR Aktuell“ sagte Kekulé: „Da riskiert man letztlich am Ende des Tages immer Tote – ob man Urlaub fordert, ob man Altenheimbesuche fordert.“ Gleiches gelte für die Forderung nach Schul- und Kitaöffnungen. „Das muss man so brutal sagen.“

Der Virologe Alexander Kekulé zählt zu den gefragtesten Experten in der Coronavirus-Pandemie.

Foto: Horst Galuschka / imago

Man könne aber auch nicht um jeden Preis alle Opfer verhindern. „Das wäre gesellschaftlich nicht vertretbar.“ Ein perfekter Schutz sei nicht möglich. Kekulé pocht auf weitreichende Schutzmaßnahmen auf dem Weg aus dem Lockdown. Er plädierte etwa dafür, ältere Menschen für ihren Alltag mit professionellen Infektionsschutzmasken (FFP2-Masken) auszustatten, und für „breite Verfügbarkeit von Tests“ - auch für Besucher in Altenheimen.

19.07 Uhr: Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern rückt die Idee einer viertägigen Arbeitswoche zur Ankurbelung der durch die Corona-Krise schwer gebeutelten Wirtschaft in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte.

Viele Neuseeländer hätten ihr erzählt, dass sie mehr im eigenen Land reisen würden, wenn sie flexiblere Arbeitszeiten hätten, sagte Ardern nach einem Besuch in der Touristen-Hochburg Rotorua. „Ich höre viele Menschen, die vorschlagen, dass wir eine Vier-Tage-Arbeitswoche haben sollten“, sagte Ardern in einem informellen Live-Video auf Facebook.

Die heimische Rechtsberatungsfirma Perpetual Guardian mit mehr als 200 Mitarbeitern hatte weltweit Aufsehen erregt, als sie 2018 die Vier-Tage-Woche bei sich einführte. Dieses Modell könne eine Lösung sein, um Neuseelands Wirtschaft nach der Corona-Pandemie bei der Erholung zu helfen, wurde Firmengründer Andrew Barnes am Mittwoch von Medien zitiert. Der Wechsel zur Vier-Tage-Woche habe seine Mitarbeiter glücklicher und produktiver gemacht und ihre mentale wie körperliche Gesundheit verbessert, schilderte der Geschäftsmann.

Trotz-Corona-Krise: Griechenland startet Touristen-Saison am 15. Juni

18.24 Uhr: Griechenland will am 15. Juni die Touristen-Saison starten. Internationale Flüge zu den griechischen Touristenzielen würden ab dem 1. Juli schrittweise wieder aufgenommen, sagte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch in einer Fernsehansprache. Damit will die griechische Regierung die durch die Coronavirus-Pandemie geschwächte Wirtschaft wieder ankurbeln.

Mundschutz auf der Athener Akropolis? An diesen Anblick müssen sich Griechenland-Touristen in dieser Saison gewöhnen.

Foto: Eurokinissi / dpa

In Griechenland waren am 23. März wegen der Corona-Pandemie strikte landesweite Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten. Schrittweise kehrt das Land nun zur Normalität zurück. Am Montag durften die berühmte Akropolis in Athen sowie alle anderen archäologischen Stätten unter freiem Himmel wieder für Besucher öffnen. Am 25. Mai sollen zudem die Restaurants im Land ihren Betrieb wieder aufnehmen.

18.03 Uhr: Die Spitzen der Bundesregierung darüber geeinigt, wie der Staat bei der wegen der Corona-Krise in die Schieflage geratenen Fluggesellschaft einsteigen soll. Die Einigung soll dem Bericht zufolge vorsehen, dass sich der Bund mit 25 Prozent plus einer Aktie an der Lufthansa beteiligt und ihr darüber hinaus weiteres Kapital bereitstellt. Zwei Aufsichtsräte sollen demnach von der Bundesregierung besetzt werden. Insgesamt dürfte sich die Beteiligung auf neun Milliarden Euro addieren.

Nach Corona-Krise: Italien öffnet Flughäfen ab 3. Juni

17.30 Uhr: Italien will im Zuge der Corona-Pandemie seine Flughäfen ab dem 3. Juni wieder öffnen. Dann sollten inländische und internationale Reisen wieder erlaubt sein, weshalb Transportbeschränkungen aufgehoben werden könnten, sagte Verkehrsministerin Paola De Micheli am Mittwoch in Rom laut italienischen Nachrichtenagenturen. Italien hatte angekündigt, dass ab dem 3. Juni die Einreise für EU-Bürger wieder möglich sein soll und es für sie keine pauschale Quarantäne mehr geben werde. Bereits seit dieser Woche gibt es wieder mehr Zugverbindungen innerhalb Italiens.

17.21 Uhr: Außenminister Heiko Maas hat sich nach ersten Beratungen mit den Nachbar- und Urlaubsländern der Deutschen zuversichtlich zum Abbau der Reisebeschränkungen noch vor den Sommerferien geäußert. „Wir hoffen, dass wir die weltweite Reisewarnung zumindest für die Europäische Union nach dem 14. Juni wieder aufheben und durch abgestufte Reisehinweise ersetzen können“, sagte er am Mittwoch. In den ersten beiden Beratungsrunden sei man diesem Ziel „ein gutes Stück näher gekommen“.

Maas hatte am Montag mit seinen Amtskollegen aus zehn der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen und am Mittwoch mit den Außenministern der neun Nachbarländer beraten. Beide Videokonferenzen dienten dazu, die Aufhebung von Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie und die Lockerung von Quarantänemaßnahmen mit Blick auf den Sommerurlaub vorzubereiten. Außerdem ging es darum, wie der Schutz der Urlauber vor einer Infektion gewährleistet werden kann.

„Wir wollen auch in diesem Jahr der Corona-Krise einen europäischen Sommerurlaub möglich machen - aber unter verantwortbaren Umständen“, sagte Maas. Er betonte erneut, dass sie Sicherheit dabei im Vordergrund stehen müsse und nicht der Profit: „Klar ist: Wir wollen kein europäisches Wettbieten um Touristen.“

Brasilien meldet erstmals mehr als 1000 Tote in 24 Stunden

17.11 Uhr: Brasilien hat zum ersten Mal mehr als 1000 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden vermeldet. Das Gesundheitsministerium in Brasília gab am Dienstagabend (Ortszeit) 1179 Corona-Tote mehr als am Montag bekannt. 188 von ihnen waren demnach jedoch bereits in den drei Tagen zuvor registriert worden. Nach dem Wochenende, wenn die Labors wieder in voller Besetzung arbeiten, steigen in Brasilien die Zahlen der Corona-Nachweise und der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gewöhnlich an.

Insgesamt sind in dem mit 210 Millionen Einwohnern größten Land Lateinamerikas bislang 16.792 Patienten im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, 254.220 haben sich nachweislich infiziert. Brasilien liegt nach den Daten der US-Universität Johns Hopkins bei der Zahl der Todesopfer weiter auf Platz sechs, bei der Zahl der Infizierten auf Platz drei der am schwersten betroffenen Länder - hinter den USA und Russland. Die Dunkelziffer dürfte unter anderem aufgrund fehlender Tests und immer noch nicht ausgewerteter Laborergebnisse noch weit höher liegen.

In Brasilien sind bereits fast 17.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben,

Foto: Lucas Silva / dpa

Bundesregierung macht Hoffnung auf Sommerurlaub

16.18 Uhr: Sommerurlaub trotz Corona-Krise - die Bundesregierung macht Hoffnung, dass das klappen könnte. Er sehe „gute Chancen, dass die Menschen im Sommer in ihre liebsten europäischen Urlaubsregionen reisen können“, sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, am Mittwoch am Rande einer Videokonferenz der zuständigen EU-Minister.

Zugleich stellte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium klar, dass der Urlaub in diesem Jahr anders werden wird als sonst. „Wir werden mit Einschränkungen leben müssen.“ Abstands- und Hygieneregeln müssten konsequent eingehalten werden. „Wir wollen den innereuropäischen Reiseverkehr wiederbeleben“, sagte Bareiß.

Dabei müsse jedoch sorgfältig zwischen Gesundheitsschutz, Reiselust und wirtschaftlichen Interessen abgewogen werden. Die ersten Grenzkontrollen seien bereits wieder aufgehoben.

15.09 Uhr: Die Grünen haben den Bund aufgefordert, die Unterwanderung der Corona-Proteste durch Extremisten genauer unter die Lupe zu nehmen. „Die Sicherheitsbehörden wissen nach wie vor viel zu wenig über die Akteure, die sich nicht nur Woche für Woche auf der Straße versammeln, sondern auch online ihre verschwörungsideologischen und oft antisemitischen Thesen verbreiten“, sagte die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch in Berlin.

„Die mangelnde Analysefähigkeit der Sicherheitsbehörden wird in Krisensituationen wie der derzeitigen wieder einmal deutlich“, fügte Mihalic hinzu. Nach wie vor seien Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Akteure deutlich besser „über die gefährliche Melange, die sich aktuell online und auf den Straßen manifestiert, informiert“. Sie fordere von Seehofer deswegen mehr als nur besorgte Aussagen.

Gericht: Schließung von Tantra-Studios ist rechtswidrig

14.29 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat an demokratisch gesinnte Initiatoren der Corona-Proteste appelliert, sich nicht von Extremisten vereinnahmen zu lassen. Die Veranstalter der Kundgebungen sollten sichergehen, dass sie nicht missbraucht werden, sagte Seehofer am Mittwoch in Berlin. „Wir müssen darauf achten, dass Extremisten hier nicht Oberwasser bekommen.“ Die Unterwanderung der Demonstrationen bereite ihm große Sorge, fügte Seehofer hinzu.

Seehofer kündigte zudem einen neuen Maßnahmenkatalog zur Vorbeugung gegen Extremismus für das kommende Frühjahr angekündigt. Ein erster Entwurf solle schon im Oktober vorliegen und damit noch vor abschließenden Beratungen über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch in Berlin. „Es wird nicht ohne zusätzliche Geldmittel abgehen.“ Zuvor hatte der neue Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus zum ersten Mal getagt.

14.25 Uhr: Der Staat hat die Lohnfortzahlungen verlängert für Eltern, die wegen geschlossener Schulen und Kitas nicht zur Arbeit können. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine entsprechende Ausweitung der geltenden Regelung auf den Weg gebracht, die Ende März wegen der Corona-Pandemie beschlossen worden war.

14.14 Uhr: Auch die Jugendherbergen öffnen schrittweise wieder für Besucher. Zunächst können rund 160 der insgesamt fast 450 Jugendherbergen in Deutschland gebucht werden, wie das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) am Mittwoch in Detmold mitteilte. Zudem wurde ein erweitertes Hygienekonzept erarbeitet, das demnächst bundesweit für alle Jugendherbergen genutzt werden soll.

„Ziel ist es, noch vor Beginn der Sommerferien wieder Jugendherbergen in allen Bundesländern anbieten zu können, dies richtet sich aber natürlich auch immer nach den aktuellen Entwicklungen im Kontext der Corona-Zahlen“, erklärte der DJH-Hauptgeschäftsführer Julian Schmitz. Angesichts der noch unklaren Lage bei Auslandsreisen rechnen die Jugendherbergen nach eigenen Angaben nun mit vielen Buchungen und schnell vergriffenen Kontingenten.

Rund 160 von bundesweit 450 Jugendherbergen können wieder gebucht werden.

Foto: Guido Kirchner / dpa

14.05 Uhr: Die „Alles ohne Strom“-Tournee der Toten Hosen muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das kündigte die Band am Mittwoch bei Facebook an. Mehr dazu hier: Wegen Corona: Toten Hosen sagen Tournee endgültig ab

13.56 Uhr: Ganzheitliche Tantra-Massagen, die auch den Intimbereich der Kunden umfassen, sind nach einer Gerichtsentscheidung nicht als Prostitution anzusehen. Die Schließung von zwei sogenannten Tantra-Massage-Salons in Essen unter Hinweis auf die Corona-Schutzverordnung sei deshalb rechtswidrig, entschied das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen im Eilverfahren (Az.: 20 L 589/20).

Die Stadt hatte die Salons geschlossen, als mit der NRW-Corona-Verordnung unter anderem Bordelle wegen Ansteckungsgefahr den Betrieb einstellen mussten. Die Tantra-Massage werde unbekleidet durchgeführt und diene auch der sexuellen Stimulation, hatte die Stadt argumentiert. Deshalb seien die Salons als „Prostitutionsstätten“ anzusehen. Die Betreiber sahen ihre Angebote dagegen eher als „Wellness-Massagebetrieb“ und keinesfalls als bordellartig.

Regierungskabinett beschließt freiwillige Lösung für Reisegutscheine

12.32 Uhr: Wer wegen der Corona-Krise eine Pauschalreise nicht antreten kann, kann sein Geld zurückverlangen. Eine zuerst von der Bundesregierung geplante Gutschein-Lösung soll es nur noch als freiwillige Möglichkeit für Verbraucher geben. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen.

Eine verpflichtende Gutscheinlösung hatte die EU-Kommission abgelehnt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) appellierte gleichwohl an Betroffene, einen Gutschein zu akzeptieren: „Wer sich für einen Gutschein entscheidet, leistet auch einen wichtigen Beitrag dazu, die Vielfalt der Angebote und Dienstleistungen im Reisesektor zu erhalten.“

Wer wegen der Corona-Krise eine Pauschalreise nicht antreten kann, kann einen Gutschein wählen oder sein Geld zurückverlangen.

Foto: Benjamin Nolte / dpA

12.13 Uhr: Der durch seine Spenden-Sammelaktion für das britische Gesundheitspersonal zum Corona-Helden aufgestiegene Weltkriegsveteran Tom Moore soll in den Ritterstand erhoben werden. Premierminister Boris Johnson nominierte den 100-jährigen „Captain Tom“ für den Ehrentitel, wie die Regierung in London am Dienstag mitteilte. Mit seiner Spendenaktion habe Moore „das ganze Land inspiriert“, erklärte Johnson. Der Veteran sei ein „Leuchtfeuer im Nebel des Coronavirus“. Formell wird die Ritterwürde von Königin Elizabeth verliehen, der Premierminister hat jedoch ein Vorschlagsrecht.

Der allgemein in Großbritannien als „Captain Tom“ bezeichnete frühere Hauptmann hatte sich nach einer Hüft-Operation vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag 100 Mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Er hoffte, auf diese Art 1000 Pfund zusammenzubekommen – doch die Aktion fand derart viel Zuspruch, dass Moore 33 Millionen Pfund (knapp 38 Millionen Euro) für den nationalen Gesundheitsdienst NHS sammelte.

ICYMI: We caught up with @captaintommoore on #BBCBreakfast in his first interview after hearing he's to be knighted. 💕👏#SirTomMoore pic.twitter.com/OJPzcDhEDe — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 20, 2020

11.47 Uhr: Das Ansteckungsrisiko nach einer Corona-Infektion in einer Flüchtlingsunterkunft ist einer Studie zufolge etwa so hoch einzustufen wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Das hat eine Untersuchung unter Leitung des Bielefelder Forschers Kayvan Bozorgmehr ergeben. Das Virus könne sich rasch ausbreiten, wenn es einmal durch Bewohner oder Personal in die Unterkunft gelangt sei, sagte der Studienleiter der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte der SWR über die Untersuchung berichtet.

Die noch unveröffentlichte Studie gilt als erste wissenschaftliche Untersuchung dieser Art, die sich mit Corona-Ansteckungsrisiken in Flüchtlingsheimen befasst.

Peter Maffay ist besorgt um Musik-Branche – und schreibt Brief an Merkel

10.10 Uhr: Der Rock- und Popsänger Peter Maffay (70) hat in einem TV-Interview nachdrücklich auf die Notsituation der Musik-Branche in der Corona-Krise hingewiesen. Die ganze Branche stehe mit dem Rücken zur Wand, sagte er am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

Vor allem die Situation der Dienstleister der Musikbranche bereitet Maffay Sorgen. „Ich weiß, dass die Existenzen ihrer Familien bedroht sind. Es ist sogar eine sehr prekäre Lage, die ein Handeln – und zwar jetzt – nötig macht.“ Das seien bedrohliche Szenarien, die keinen Aufschub duldeten. Er verglich deren Stellung mit denen der Zulieferer in der Autoindustrie. Wenn die wegfielen, könne keine Produktion mehr garantiert werden. Das sei in der Musikbranche genauso.

Maffay und andere Künstler haben einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geschrieben und um rasche Hilfen für Musiker und Konzertveranstalter gebeten. Durch den pandemiebedingten Shutdown stehe die gesamte Branche vor einer Herausforderung, die sie ohne staatliche Hilfen aus eigener Kraft kaum überstehen werde, heißt es darin. Unter anderem haben auch Angelo Kelly, Till Brönner und Sasha unterzeichnet.

Rock- und Popsänger Peter Maffay ist besorgt um Dienstleister in der Musikbranche. Er hat einen offenen Brief an Angela Merkel geschrieben.

Foto: Friso Gentsch / dpa

9.43 Uhr: Der Flughafen Tegel in Berlin kann am 15. Juni vorläufig schließen. Darauf verständigten sich der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg am Mittwochmorgen in einer per Videokonferenz ausgerichteten Gesellschafterversammlung, wie eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen bestätigte. Berlin und Brandenburg dringen schon länger darauf, den derzeit wegen der Corona-Krise kaum genutzten Flughafen einstweilig zu schließen und damit Kosten zu sparen.

9.26 Uhr: Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce plant die Streichung von mindestens 9000 Stellen wegen des Einbruchs des Luftverkehrs während der Corona-Pandemie. „Diese Krise haben nicht wir verursacht. Aber wir müssen uns der Krise stellen“, sagte Konzernchef Warren East am Mittwoch in London.

Lohnersatz für Eltern wird wohl verlängert

8.20 Uhr: Job-Bewerber rechnen damit, dass der Fachkräftemangel auch nach der Corona-Krise bleibt. Gleichzeitig könnte die Jobsuche dauerhaft schwieriger werden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Recruitingplattform softgarden und der HR-Fachzeitschrift Personalmagazin, an der 1788 Bewerber und 130 Recruting-Verantwortliche teilgenommen haben.

Fast 70 Prozent der Bewerber haben aktuell den Eindruck, es sei vor dem Hintergrund der Krise schwieriger geworden, einen Job zu finden. Rund 30 Prozent bewerben sich sogar, weil die Krise sich massiv auf ihre Arbeit ausgewirkt hat: etwa in Form von Kurzarbeit, Entlassungen oder schlechteren Beschäftigungsperspektiven in einzelnen Branchen. Mehr als jeder zehnte Bewerber ist derzeit auf Jobsuche, weil ihm wegen Corona gekündigt wurde.

Bewerbungsgespräche laufen derzeit verstärkt als Videogespräch ab. Die Jobsuche könnte durch die Corona-Krise dauerhaft schwieriger werden.

Foto: Christin Klose / dpa

7.48 Uhr: Dass der Lohnersatz für Eltern bei geschlossener Kita in der Corona-Krise verlängert wird, bestätigte auch Familienministerin Franziska Giffey (SPD). Am Mittwochmorgen sagte sie im ZDF-„Morgenmagazin“, dass das Kabinett die Verlängerung der Zahlung heute beschließen werde. „Die Lohnfortzahlungen werden weitergehen bis zu 20 Wochen.“

1.35 Uhr: Entlastung für Eltern: Wer seine Kinder in der Corona-Krise wegen Einschränkungen des Kita- und Schulbetriebs zu Hause betreuen muss, soll einem Bericht zufolge bis zu 20 Wochen Lohnersatz bekommen können. Ein entsprechender Änderungsantrag aus dem Gesundheitsministerium soll heute vom Kabinett beschlossen werden, berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ unter Berufung auf Ministeriumsangaben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, die „nachrangige Lohnfortzahlung“ werde je Elternteil auf bis zu zehn Wochen verlängert, für Alleinerziehende auf bis zu 20 Wochen. „Das gibt die nötige Sicherheit in ungewisser Lage.“ Bislang ist die Entschädigung auf sechs Wochen begrenzt.

Wer in der Corona-Krise wegen der Betreuung kleiner Kinder nicht arbeiten kann und deshalb kein Geld verdient, erhält bisher für maximal sechs Wochen 67 Prozent des Nettoeinkommens als Entschädigung, höchstens 2016 Euro im Monat. Der Arbeitgeber zahlt das Geld aus und kann es sich von den Behörden erstatten lassen.

Brasilien: Mehr als Tausend Corona-Tote binnen 24 Stunden

1.00 Uhr: Die Corona-Pandemie zwingt Millionen Arbeitnehmer zur Arbeit in den eigenen vier Wänden. Aber wie geht es nach der Krise weiter? Wird das Coronavirus die Arbeitswelt auf Dauer verändern? Bleibt das Arbeiten tatsächlich mobiler? Lesen Sie hier: Was vom Homeoffice nach der Corona-Krise bleiben wird

0.33 Uhr: Extreme Armut könnte als Folge der Corona-Pandemie weltweit deutlich zunehmen. Davor warnte Weltbank-Direktor David Malpass in einer Telefonkonferenz. Nach Schätzung der auf Entwicklungsmaßnahmen spezialisierten Finanzinstitution könnten durch die Pandemie bis zu 60 Millionen Menschen in bitterste Not abrutschen.

Die in den vergangenen drei Jahre erzielten Fortschritte in der weltweiten Armutsbekämpfung würden durch die Corona-Krise zunichte gemacht, beklagte Malpass. Die Weltbank geht nach seinen Angaben davon aus, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um fünf Prozent schrumpft. Dies treffe die ärmsten Länder besonders hart.

0.07 Uhr: In Südamerika breitet sich das Coronavirus weiter drastisch aus. In Chile ist innerhalb von 24 Stunden die höchste Zahl an Corona-Todesfällen und Neuinfektionen seit Beginn der Epidemie in dem Land registriert worden. 3520 Menschen hätten sich neu angesteckt, 31 Erkrankte seien gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Seit dem ersten Auftreten des neuartigen Virus in dem südamerikanischen Land Anfang März gab es damit laut den offiziellen Statistiken fast 50.000 Infektionen und mehr als 500 Todesfälle.

Auch in Brasilien ist die Lage ernst. Dort sind erstmals mehr als tausend Todesopfer der Corona-Pandemie innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden am Dienstag seit dem Vortag 1179 Todesfälle registriert.

Die Gesamtzahl der offiziell gezählten Todesfälle in Brasilien stieg damit auf 17.971. Die Zahl der verzeichneten Infektionen wuchs dem Ministerium zufolge um 17.408 neue Fälle auf 271.628. Bei den Infektionszahlen liegt Brasilien weltweit inzwischen auf dem dritten Rang hinter den USA und Russland.

Dienstag, 19. Mai: Mehrheit sieht nach der Corona-Krise Steuererhöhungen bevorstehen – CO2-Ausstoß in Krise gesunken

22.24 Uhr: Eine klare Mehrheit der Deutschen geht einer Umfrage zufolge davon aus, dass es wegen der Corona-Krise Steuererhöhungen geben wird. 62 Prozent glauben laut dem „Insa-Meinungstrend“ für die „Bild“-Zeitung wegen der wirtschaftlichen Folgen der Krise daran. 18 Prozent rechnen demnach dagegen nicht mit höheren Steuern.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD muss in der Corona-Krise mit mehr als 80 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Steuerschätzer gehen davon aus, dass in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger Steuern eingenommen werden als im vergangenen Jahr – ein Minus von mehr als zehn Prozent. Aus Sicht der SPD-Spitze lässt sich die Corona-Krise nur mit höheren Steuern und Abgaben bewältigen. SPD-Chefin Saskia Esken dringt deshalb auf eine stärkere Belastung hoher Einkommen, damit der Staat in der Corona-Krise aufgenommene Schulden zurückzahlen kann. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt Steuererhöhungen dagegen ab – auch für Vermögende.

Experten gehen davon aus, dass sich die Staatsfinanzen schnell wieder erholen. Schon 2021 könnten die Steuereinnahmen mit 792,5 Milliarden Euro laut Prognose fast wieder auf Vorkrisenniveau sein.

21.55 Uhr: Durch die wegen des Coronavirus erlassenen Ausgangssperren und Beschränkungen könnte der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid in diesem Jahr einer Studie zufolge insgesamt um bis zu sieben Prozent sinken. Anfang April hätten die CO2-Emissionen weltweit 17 Prozent unter den Werten des Vorjahres gelegen, heißt es in einer am Dienstag in der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“ veröffentlichten Studie.

Darin warnen die Forscher zugleich, dass die jetzige Entwicklung langfristig wohl wenig Einfluss auf die Klimaerwärmung haben werde. Der Studie zufolge gehen rund zwei Drittel der aktuellen Abnahme des CO2-Ausstoßes auf China, die USA, die Europäische Union und Indien zurück. Sollte es bis zum Jahresende weltweit weiter Einschränkungen wegen des Coronavirus geben, dann werde auf das Jahr gerechnet der CO2-Ausstoß um sieben Prozent sinken.

Allerdings werde die Entwicklung langfristig vermutlich keinen großen Einfluss auf den Klimawandel haben, sagte Studienleiterin Corinne Le Quéré von der britischen University of East Anglia. „Der Rückgang ist vermutlich temporär, weil es keine strukturellen Änderungen in den Wirtschafts-, Transport- und Energiesystemen gibt.“

20.21 Uhr: In Altenheimen in England und Wales sind durch das neuartige Coronavirus bereits fast 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Wie aus Angaben der nationalen Statistikbehörde ONS hervorgeht, sind das rund ein Viertel aller Corona-Toten in England und Wales.

Im gesamten Vereinigten Königreich gab es laut ONS 41.020 Corona-Tote. Die nun veröffentlichten ONS-Zahlen stützen die Einschätzung der Regierung, dass Großbritannien den Höhepunkt der Pandemie hinter sich hat. Großbritannien ist inzwischen das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land Europas. Der Regierung wurde wiederholt vorgeworfen, zu spät und unzureichend auf die Bedrohung reagiert zu haben.

19.16 Uhr: Das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung berät am Mittwoch unter anderem über die Missstände in der Fleischindustrie. Das Thema stand bereits am Montag auf der Tagesordnung, wurde dann aber verschoben; die Union hatte laut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch Gesprächsbedarf. Heil hat Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie vorgelegt; er will Werkverträge für die Branche weitgehend verbieten.

In mehreren Schlachtbetrieben Deutschlands hatte es in den vergangenen Tagen eine rasche Ausbreitung des Coronavirus gegeben. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sprach sich für ein härteres Vorgehen bei Verstößen gegen den Arbeits- und Gesundheitsschutz aus und brachte höhere Bußgelder ins Spiel. Der Fleischverband legte ein Fünf-Punkte-Programm für Verbesserungen vor und warnte davor, Werksverträge zu verbieten.

19.01 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas berät am Mittwoch mit seinen Kollegen aus den neun deutschen Nachbarländern über eine weitere Lockerung der Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Die Grenze zu Luxemburg wurde am Samstag wieder komplett geöffnet, Dänemark soll in den nächsten Tagen folgen, nach dem 15. Juni dann auch Frankreich, die Schweiz und Österreich.

Wie es an den Grenzen zu Tschechien und Polen weitergeht, ist noch unklar. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande waren keine Kontrollen wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden, allerdings wurde die Überwachung im 30-Kilometer-Grenzraum intensiviert.

18.56 Uhr: Virologe Christian Drosten hat in der aktuellen Folge des NDR-Podcasts davor gewarnt, die Coronavirus-Epidemie zu verharmlosen. Hintergrund ist eine Studie, an der auch die Berliner Charité beteiligt ist. Lesen Sie mehr: Warum Corona-Pandemie nicht verharmlost werden darf

Giffey kann sich schnellere Komplettöffnung von Schulen und Kitas vorstellen

18.03 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) kann sich unter Umständen eine schnellere Komplettöffnung von Kitas und Schulen vorstellen. „Wenn sich wirklich bewahrheiten sollte, dass Kinder eine geringere Infektions- und Ansteckungsrate haben, können wir anders über die Rückkehr zum vollständigen Regelbetrieb diskutieren“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Noch gebe es dazu aber „keine gesicherten Erkenntnisse“, fügte sie hinzu.

Mehrere Medizinerverbände, darunter der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, hatten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme trotz Corona-Pandemie für eine umgehende Komplettöffnung von Kindergärten und Schulen ausgesprochen. Das Übertragungsrisiko durch Kinder scheine gering, heißt es in dem Papier.

Über die Wiederöffnung von Schulen und Kitas entscheiden die Bundesländer selbst. In Sachsen sind Grundschulen und Kindergärten für alle seit Wochenbeginn wieder geöffnet. Mehr zum Thema: Wann öffnen Kitas wieder? Erweiterte Notbetreuung ab 11. Mai

Wird es in der Corona-Krise doch eine schnellere Öffnung der Kitas geben?

Foto: Sebastian Kahnert / dpa

17.16 Uhr: Ungeachtet neuer Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben die 194 Mitgliedsländer der WHO ihr Vertrauen ausgesprochen. Mit einer Entschließung verlangten sie zum Abschluss ihrer Jahrestagung am Dienstag einen „weltweiten, zeitnahen und gerechten Zugang und ebensolche Verteilung“ von Impfstoffen und Medikamenten gegen die Krankheit Covid-19, die durch das neue Virus Sars-CoV-2 ausgelöst werden kann. Ärmere Länder haben Sorge, dass die reichen Länder zunächst nur ihre eigene Bevölkerung bedienen.

Bundesaußenminister Heiko Maas lobte den Beschluss. „Das ist ein großer Erfolg und ein wichtiges Zeichen unserer internationalen Geschlossenheit im Kampf gegen das Corona-Virus“, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Bislang gibt es weder Medikamente noch einen Impfstoff. Die Resolution verlangt auch eine unabhängige Untersuchung, wie die Welt und die WHO auf die Corona-Bedrohung reagiert haben. Weder die USA noch China erhoben Einsprüche.

Keine neuen Corona-Infektionen in mehreren Bundesländern

16.39 Uhr: In mehreren Bundesländern sind in den vergangenen Tagen keine neuen Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden bekannt geworden. So registrierte die Gesundheitsbehörde in Hamburg erstmals seit dem 8. März an einem Tag keine Neuinfektion, wie sie am Dienstag mitteilte. Mecklenburg-Vorpommern hatte am Montag keine Neuinfektion gemeldet. Sachsen-Anhalt meldete am Samstag keinen neuen Corona-Fall. Zwar war dort wegen des Wochenendes unklar, ob alle Landkreise Daten übermittelt hatten. In dem Bundesland kam aber seitdem täglich nur eine Neuinfektion hinzu. In Schleswig-Holstein wurde am Montag nur ein neuer Corona-Fall bekannt.

Damit setzt sich ein bundesweiter Positivtrend fort. In allen Ländern nehmen die Fallzahlen seit Wochen ab. Die sinkenden Neuinfektionen fallen zusammen mit zahlreichen Lockerungen in den Bundesländern.

16.00 Uhr: Drei Deutsche sind bei der versuchten Einreise auf dem Flughafen der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca gestoppt und in ihre Heimat zurückgeschickt worden. Die beiden Männer und eine Frau seien mit einem Flug aus Köln eingetroffen und hätten keinen ausreichenden Grund für ihre Reise angeben können, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press am Dienstag unter Berufung auf die Regierung der Inseln. Touristen unterliegen zurzeit wegen der Corona-Krise einem generellen Einreiseverbot nach Spanien.

Wer derzeit in das beliebte Urlaubsland einreisen will, trifft auf strenge Kontrollen durch die Polizei. Wer keinen ersten Wohnsitz in Spanien vorweisen kann oder aus als wichtig erachteten beruflichen Gründen einreist, hat gute Chancen, so wie die drei Deutschen am Montag direkt zurück in die Heimat geschickt zu werden.

Die Einreisebeschränkungen sind Teil der Notmaßnahmen der Regierung gegen die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie. Seit vergangenem Freitag müssen sich Ausländer nach der Einreise zudem in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben.

Leere Strände auf Mallorca – ein ungewohntes Bild. Noch gilt in Spanien ein generelles Einreiseverbot für Touristen. Das haben auch drei Deutsche zu spüren bekommen.

Foto: Espa Photo Agency / dpa

Weitere Corona-Studie des RKI verschoben worden

14.38 Uhr: Die Tests für eine vom Robert Koch-Institut (RKI) angekündigte bundesweit repräsentative Antikörper-Studie zur Verbreitung des Coronavirus starten Monate später als ursprünglich mitgeteilt. Mit den Tests von rund 30.000 Personen aus rund 14.000 Haushalten solle im September begonnen werden, sagte der Leiter der Abteilung Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring am RKI, Thomas Lampert, am Dienstag in Kupferzell. Mit Ergebnissen sei im Oktober oder November zu rechnen. Im April hatte das RKI mitgeteilt, dass die Studie im Mai starten solle.

Ursprünglich war auch von rund 15.000 Teilnehmern die Rede gewesen. „Das erscheint uns aber mittlerweile als zu wenig“, sagte Lampert am Dienstag. Man habe sich zunächst auf Corona-„Hotspots“ konzentriert. Bei Abstimmungen sei dann klar geworden, dass die bundesweite Studie größer dimensioniert sein müsse.

Für die Studie sollen Menschen aus allen Regionen Deutschlands befragt und getestet werden. Die Ergebnisse sollen bundesweit repräsentativ sein. Ebenfalls am Dienstag informierte das RKI über den Start einer kleineren Studie in vier besonders betroffenen Gemeinden mit 8000 Teilnehmern. Zunächst werden im baden-württembergischen Kupferzell 2000 Menschen getestet und befragt.

14.13 Uhr: Bayern verschärft seinen Grenzwert im Frühwarnsystem für die Corona-Neuinfektionen. Das Landeskabinett setzte den Grenzwert auf 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einer Stadt oder einem Landkreis herab, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag in München mitteilte. Das Frühwarnsystem sei ein „probates Mittel“, um lokale Ausbruchsgeschehen schnell zu erkennen. Bund und Länder hatten sich auf den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geeinigt. Auch das Land Berlin hält dies für zu viel und hat ein eigenes Warnsystem entwickelt, das bereits bei 30 auf Rot schaltet.

Herrmann sagte in München: „Das Virus ist nicht besiegt, also wird es diese lokalen Ausbrüche immer wieder geben.“ Die frühzeitige Erkennung von Hotspots sei in der aktuellen Phase der Pandemie sehr wichtig.

Florian Herrmann (CSU), Leiter der bayerischen Staatskanzlei, teilte die Verschärfung des Corona-Grenzwertes am Dienstag in München mit.

Foto: Peter Kneffel / dpa

Sachsen-Anhalt hebt Einreiseverbot für Touristen auf

14.20 Uhr: Sachsen-Anhalt hebt das wegen der Corona-Pandemie verhängte Einreiseverbot für Touristen auf. Von 28. Mai an dürfen Deutsche für Ausflüge, Urlaub und Besuche wieder ins Land kommen. Das hat Landesregierung am Dienstag entschieden.

Zudem sind ab diesem Tag private Feiern mit bis zu 20 Teilnehmern wieder erlaubt. Für Hochzeiten und Beerdigungen sowie Tagungen sind demnach bis zu 100 Menschen gestattet.

13.59 Uhr: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) und renommierte Hochschulmediziner haben davor gewarnt, die Gefährlichkeit der Covid-19-Erkrankung zu unterschätzen. Vertreter mehrerer Unikliniken zogen am Dienstag Zwischenbilanz – zwei Monate nach Gründung eines Netzwerks der deutschen Hochschulmedizin zum Austausch von Behandlungsverfahren und Patientendaten in der Corona-Pandemie. Ende März hatten die Universitätskliniken einen entsprechenden Austausch vereinbart.

Es handele sich bei Covid-19 nicht um eine klassische Lungenentzündung wie bei einer Grippe, sagte Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus in Dresden. Die Erkrankung stelle etwas Besonderes dar und sei „höchstkomplex“. Das hätten viele Fälle mit schwerkranken Patienten in den vergangenen Wochen an den Kliniken gezeigt. Bei Patienten mit schweren Verläufen träten Erkrankungen des zentralen Nervensystems, des Rückenmarks oder der Gefäße auf. Es komme sogar zu vorübergehenden Querschnittslähmungen oder auch zu Organversagen von Niere und Leber.

„Es ist so gut organisiert und so gut gemacht worden in den letzten Wochen, dass der Blick auf diese grässlichen Folgen und Auswirkungen nicht nur für Einzelne sondern für ganze Gesellschaftsschichten verloren gegangen ist“, sagte Albrecht mit Blick auf die Kritik an den Anti-Corona-Maßnahmen.

Keine Coronavirus-Infektionen in Hamburg innerhalb 24 Stunden

13.17 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs von Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei haben sich für einen schrittweisen Abbau der Corona-Grenzbeschränkungen ausgesprochen. Dies solle geschehen, sobald die Pandemie-Lage dies zulasse, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag nach einer Videokonferenz Merkels mit den Ministerpräsidenten der sogenannten Visegrád-Staaten mit. Konkrete Termine wurden nicht genannt.

Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei haben sich für einen schrittweisen Abbau der Corona-Grenzbeschränkungen ausgesprochen.

Foto: Carsten Rehder / dpa

12.35 Uhr: Erstmals seit mehreren Wochen sind in Hamburg von den Gesundheitsämtern binnen eines Tages keine weiteren Corona-Infektionen gemeldet worden. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag in Hamburg mit. Die Zahl der in der Hansestadt insgesamt gemeldeten Fälle liegt damit weiterhin bei 5034. Da laut Robert-Koch-Institut aber rund 90 Prozent der Infizierten wieder gesund sind, geht die Gesundheitsbehörde derzeit von rund 300 Betroffenen in Hamburg aus.

Auch die Zahlen aus den Krankenhäusern sind seit mehreren Wochen eher rückläufig. Derzeit befinden sich 63 Hamburger wegen der Lungenkrankheit in stationärer Behandlung (Montag: 61), davon werden wie schon am Vortag 27 Personen intensivmedizinisch betreut. Mitte April hatten noch mehr als 260 Hamburger mit Covid-19 im Krankenhaus gelegen.

Zudem hat es seit Montag auch keine Veränderungen bei der Zahl der coronabedingten Todesfälle gegeben. Die Zahl der an einer Covid-19-Infektion gestorbenen Hamburger blieb nach Berechnungen des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf konstant bei 210. Das Robert-Koch-Institut nennt nach wie vor die Zahl von 234 gestorbenen Hamburgern.

RKI startet Untersuchung zur Verbreitung des Coronavirus

12.20 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) startet in der kommenden Woche eine neue Untersuchung zur Verbreitung des Coronavirus – und zwar im zeitweiligen Corona-Hotspot Kupferzell in Baden-Württemberg. Die Ergebnisse wollen die Forscher bereits in sechs Wochen vorlegen.

Die Wissenschaftler laden rund 2000 zufällig ausgewählte Erwachsene ein, innerhalb der kommenden drei Wochen an der Studie „Corona-Monitoring lokal“ teilzunehmen. Die Studie soll zeigen, bei wie vielen Menschen sich Antikörper nachweisen lassen und wie hoch der Anteil von Infektionen ist, die ohne Krankheitssymptome verlaufen. Außerdem gehe es darum, welche Personengruppen häufiger betroffen sind und wie viele Erkrankungen einen schweren Verlauf haben.

Kupferzell sei für die Studie ausgewählt worden, weil es dort im März eine Vielzahl von Corona-Infektionen in kurzer Zeit gegeben hatte. Insgesamt sollen mit der Studie den Angaben zufolge 8000 Menschen in vier besonders von der Pandemie betroffenen Orten untersucht werden.

11.57 Uhr: Ungewöhnlicher Appell eines Monarchen: Prinz Charles hat die Briten in einem Instagram-Video dazu aufgerufen, Bauern bei der Ernte zu helfen. „Das Essen entsteht nicht durch Zauberei“, sagte der britische Thronfolger.

Der 71-Jährige, selbst Ökobauer, drehte das Video in seinem Gemüsegarten auf seinem schottischen Landsitz. Er unterstützt damit eine Initiative der Regierung und der Agrarwirtschaft: Sie fürchten, dass Obst und Gemüse auf vielen Feldern in Großbritannien verrotten könnten, da ausländische Arbeitskräfte wegen der Coronavirus-Pandemie fehlen. Sie wollen in den kommenden Monaten nun zum Beispiel Studenten als Erntehelfer einsetzen.

Chinesische Forscher wecken Hoffnung auf Coronavirus-Medikament

11.38 Uhr: Vielleicht könnte es schon Ende 2020 zur Verfügung stehen – zumindest wagen diese ambitionierten Hoffnungen chinesische Forscher, die derzeit an einem Medikament gegen das Coronavirus arbeiten. Eigenen Angaben zufolge hätten sie ein vielversprechendes Arzneimittel auf Grundlage von Antikörpern entwickelt.

Das Medikament könnte demnach bei der Behandlung von Infizierten eingesetzt werden und deren Genesung beschleunigen, aber auch kurzfristig vor einer erneuten Ansteckung schützen. Das Mittel basiert auf Antikörpern, die die Forscher aus dem Blut von 60 Menschen gewonnen haben, die die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bereits durchgemacht haben. Lesen Sie auch: Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet

Im Versuch mit Mäusen erwies sich das Mittel als erfolgreich. Die Antikörper wurden infizierten Tieren injiziert – nach fünf Tagen sei die Viruslast um den Faktor 2500 zurückgegangen, sagte der Leiter des Pekinger Innovationszentrums für Genetik, Sunney Xie, der Nachrichtenagentur AFP.

Xie hofft nun darauf, aus den Antikörpern ein „hoch spezialisiertes Arzneimittel“ herzustellen, „das die Pandemie stoppen würde“. Die Forschungsergebnisse wurden bereits im Fachmagazin „Cell“ veröffentlicht. Eine klinische Studie ist nach Angaben von Xie bereits in Vorbereitung. Weil die Zahl der akut Erkrankten in China mittlerweile zu gering sei, werde das Medikament an Patienten in Australien und anderen Ländern getestet.

Höhere Temperaturen werden Corona wohl nicht bremsen

11.15 Uhr: Die höheren Temperaturen im Sommer werden die Corona-Pandemie einer Studie zufolge kaum bremsen. Statistische Auswertungen deuteten daraufhin, dass heißeres Wetter und eine höhere Luftfeuchtigkeit die Ausbreitung des Virus nur in geringem Maß beeinflussen, hieß es in einer Studie der US-Universität Princeton, die im Fachmagazin „Science“ veröffentlicht wurde. Der Einfluss der klimatischen Bedingungen auf den neuartigen Erreger seien „gering“.

Zwar beeinflusse eine höhere Luftfeuchtigkeit die Ausbreitung anderer Coronaviren und der Grippe, im Fall des neuen Erregers Sars-CoV-2 sei aber das Fehlen einer „weitverbreiteten Immunität“ entscheidend, schrieben die Forscher. Daher werde sich das Virus unabhängig von den klimatischen Bedingungen schnell ausbreiten. Auch das Pandemie-Geschehen in warmen Ländern wie Brasilien, Ecuador und Australien liefere Hinweise für diese These.

10.30 Uhr: Polen will seine Grenzen am 15. Juni wieder öffnen. Das stellte die polnische Regierung der Tageszeitung „Puls Biznesu“ zufolge in Aussicht, wie tagesschau.de berichtet. Zudem könnten möglicherweise alle übrigen Coronavirus-Beschränkungen in dem Land ab 1. Juli aufgehoben werden.

Maskenpflicht in Israel: Regierung lockert Regeln wegen Hitzewelle

8.56 Uhr: Die israelische Regierung hat die im Zuge der Corona-Pandemie verhängte Maskenpflicht vorübergehend gelockert. Grund ist eine Hitzewelle in dem Land mit Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius.

Bis zum Wochenende sei es Schülern gestattet, ihre Masken in Klassenräumen abzusetzen, teilte der neue Gesundheitsminister Juli Edelstein mit. Auch auf öffentlichen Plätzen sei die Maskenpflicht vorerst ausgesetzt, ausgenommen bei Versammlungen. Der Kampf gegen das Coronavirus sei wichtig, sagte Edelstein, aber auch die Hitzewelle könne gefährlich sein.

Schülerinnen mit Mundschutzen sind vor einer Schule zu sehen in Modi'in zu sehen. Wegen extremer Hitze wird die Maskenpflicht nun aber vorläufig ausgesetzt.

Foto: Gil Cohen Magen / dpa

In Israel werden noch bis einschließlich Donnerstag Temperaturen von knapp 40 Grad Celsius erwartet, anschließend sollen sie unter 30 Grad fallen. Israel kam bisher vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie.

8.47 Uhr: Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist zu Beginn der Coronakrise im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Allerdings schwächte sich der Zuwachs ab. Im ersten Quartal waren rund 45,0 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Berechnungen mitteilte. Das war ein Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Einen so geringen Anstieg binnen Jahresfrist hatte es den Angaben zufolge zuletzt im zweiten Vierteljahr 2010 gegeben.

Verglichen mit dem vierten Quartal sank die Zahl der Erwerbstätigen wie saisonal üblich. Der Rückgang fiel mit 467.000 Personen (minus 1,0 Prozent) aber höher aus als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre im ersten Vierteljahr. Die steigende Kurzarbeit ab der zweiten Märzhälfte durch die coronabedingten Einschränkungen wirkte sich nicht auf die Zahlen aus, da Kurzarbeiter zu den Erwerbstätigen zählen. Die Wiesbadener Behörde wies zugleich darauf hin, dass die Corona-Maßnahmen zu einer erhöhten Unsicherheit bei der Schätzung führen.

8.39 Uhr: Nach einer Zwangspause wegen zahlreicher Corona-Infektionen beginnt Westfleisch am Dienstag mit einem Testbetrieb im Coesfelder Werk. Im ersten Schritt sollen aber noch keine Schweine geschlachtet werden. Das stufenweise Hochfahren des Betriebes wird von Überwachungsbehörden begleitet. Notwendige Korrekturmaßnahmen würden direkt im Anschluss mit dem Unternehmen besprochen, hieß es.

Die ersten 1500 Schweine sollen nach Unternehmensangaben am Mittwoch in einer zweiten Testphase geschlachtet werden. Auch dieser Prozess findet noch unter Aufsicht statt. Westfleisch will dann in Abstimmung mit den Behörden beraten, wie es an den nächsten Arbeitstagen weitergeht. Eingesetzt werden sollen nur Mitarbeiter, die mehrfach negative Testergebnisse auf das Coronavirus vorweisen können.

Der Kreis Coesfeld hatte das Werk vor eineinhalb Wochen vorübergehend geschlossen, nachdem sich zahlreiche Werksarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Stand Montagabend lagen 279 positive Tests bei rund 1200 Mitarbeitern vor.

Reproduktionszahl: RKI gibt aktuellen R-Wert an

8.20 Uhr: In der Corona-Krise investiert die Bahn Millionen in Sauberkeit. Wie die Bahn ihre Kunden mit Mundschutz und Desinfektionsmittel schützen will, lesen Sie hier.

5.01 Uhr: Die Reproduktionszahl, also der R-Wert, liegt nach den jüngsten Angaben des Robert Koch-Instituts bei 0,91. Das bedeutet, dass jeder Infizierte im Mittel etwas weniger als eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

6.09 Uhr: Im Streit um den Umgang mit der Corona-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump mit einem dauerhaften Stopp der US-Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und einem Austritt seines Landes aus der Organisation gedroht. Trump veröffentlichte am Montagabend (Ortszeit) im Onlinedienst Twitter Bilder eines Briefes an WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, in dem er „größere substanzielle Verbesserungen“ in der Arbeit der Organisation fordert.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Sollte die WHO solche Änderungen nicht innerhalb der nächsten 30 Tage vornehmen, werde seine Regierung ihre Beitragszahlungen an die Organisation permanent einstellen, warnte der US-Präsident. Außerdem werde seine Regierung in diesem Fall ihre Mitgliedschaft in der WHO „überdenken“. Alle Entwicklungen in den USA lesen Sie in unserem Newsblog.

US-Präsident Donald Trump will die Beitragszahlungen an die WHO dauerhaft einstellen.

Foto: Evan Vucci / dpaaus

5.02 Uhr: Mehr als drei Wochen nach der vorläufigen Einstellung der Rückholflüge des Auswärtigen Amts sitzen immer noch Hunderte Deutsche im Ausland fest. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Amt erfuhr, befindet sich alleine in Marokko noch eine „hohe dreistellige Zahl“ rückkehrwilliger deutscher Staatsbürger, die wegen der Kappung der Flug- und Fährverbindung in der Corona-Krise nicht wegkommen. Lesen Sie hier: Hunderte Camper aus Deutschland sitzen in Marokko fest

„In Südafrika gehen wir von einer mittleren dreistelligen Zahl von ausreisewilligen Deutschen aus, in Argentinien und Pakistan von einer jeweils niedrigen bis mittleren dreistelligen Zahl“, heißt es aus dem Ministerium. Die Botschaften versuchen weiter in jedem Einzelfall, Rückkehrmöglichkeiten etwa mit den vereinzelten kommerziellen Flügen zu finden.

Polizeibeamte und Soldaten mit Mundschutz wachen auf einer Straße in Salé, Nachbarstadt von Rabat. In Marokko gilt der medizinische Notstand bis mindestens zum 20. Mai. Noch viele Deutsche sitzen in dem Land fest und können nicht ausreisen.

Foto: Chadi / dpa

Ziel sei es, für alle Rückkehrwilligen pragmatische Lösungen zu finden. So sind am Dienstag und Mittwoch drei kommerzielle Flüge aus Casablanca und Marrakesch geplant, um Reisende aus Marokko zurückzuholen. Dort hängen allerdings auch noch etwa 150 deutsche Wohnmobile fest, für die nach außerplanmäßigen Fährverbindungen gesucht wird. Zuletzt konnten am 21. April 30 Camper mit ihren Fahrzeugen per Fähre von Tanger ausreisen.

Corona-Pandemie: Brasilien gehört zu den am stärksten betroffenen Staaten

4.23 Uhr: Wegen der Covid-19-Pandemie hat die Stadt São Paulo mehrere Feiertage aus anderen Monaten auf diese Woche vorgezogen. Dies entschied der Stadtrat in einer außerordentlichen Sitzung am Montag. Damit schuf eine der größten Städte in Lateinamerika, die auch eine der vom Coronavirus am meisten betroffenen Städte ist, einen „Mega-Feiertag“ von diesem Mittwoch an bis Montag.

Erfahrungsgemäß gelingt es an Wochenenden und Feiertagen mehr Bewohnern, sich an die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu halten. São Paulo, der mit mehr als 40 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Bundesstaat Brasiliens, meldete – wie etwa auch Mexiko – zuletzt mehr Corona-Tote als China.

0.30 Uhr: Mitarbeiter von Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen in Deutschland sind einem Medienbericht zufolge überdurchschnittlich häufig von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus betroffen. Wie aus Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag) hervorgeht, haben sich seit Mitte April durchschnittlich täglich mehr als 230 Ärzte, Pfleger und andere Mitarbeiter in Gesundheitsberufen mit Sars-CoV-2 angesteckt.

Insgesamt hätten sich bisher rund 20.000 Mitarbeiter aus diesen Bereichen eine Infektion mit dem Virus zugezogen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI). Das entspreche etwa elf Prozent aller Infizierten.

Mindestens 894 Menschen aus dem Gesundheitssektor mussten demnach stationär behandelt werden, mindestens 60 seien infolge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Auf das Virus getestet werde das Personal aber nur punktuell, hieß es weiter. Das RKI habe auf Anfrage der Zeitung eingeräumt, es sei dem Institut nicht bekannt, wie umfassend in den Einrichtungen getestet werde.

Montag, 18. Mai: Lindner entschuldigt sich für Umarmung – Schweden mit höchster Todesrate seit 1993

22.11 Uhr: Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery warnt vor einer Öffnung der europäischen Grenzen für den Tourismus. „Ich würde der Regierung raten, die Grenzen geschlossen zu halten – und zwar in beiden Richtungen“, sagte Montgomery unserer Redaktion. „Aus gesundheitlichen Gründen wäre es das Beste, die Menschen blieben an ihrem Wohnort.“

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery rät von Auslandsreisen ab.

Foto: Monika Skolimowska / dpa

Mit Blick auf die Ankündigung von Außenminister Heiko Maas (SPD), die Reisewarnung für Europa Mitte Juni aufzuheben, warnte Montgomery vor einem gefährlichen Wettlauf: „Die neuen Lockerungen zwischen den europäischen Ländern bereiten mir große Sorge, weil wir wieder einen Überbietungswettbewerb bekommen werden: Wer öffnet weiter, wer öffnet schneller?“

Durch den Reiseverkehr werde das Risiko einer zweiten Infektionswelle steigen: „Sie wird härter als die erste, weil wir nicht mehr so vorsichtig sein werden.“ Riskant sei die neue Reisefreiheit auch durch die zu erwartende Zunahme von Reisen nach Deutschland: „Wenn jetzt wieder Touristen nach Deutschland kommen, steigt auch die Infektionsgefahr.“ Die Grenzöffnungen seien deswegen verfrüht. „Die Regierung handelt hier ausschließlich aus ökonomischen Gründen – und unterschätzt dabei die gesundheitlichen Risiken“, kritisierte der Präsident des Weltärztebundes. „Wir können noch nicht zurück zur Normalität.“

21.53 Uhr: Der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz hat sich gegen den Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz für ein milliardenschweres Hilfspaket für Kommunen ausgesprochen. „Jede Woche zweistellige Milliardenbeträge neu vorzuschlagen, das geht nun nicht. Die Ausgaben von heute sind die Steuern von morgen“, sagte der Kandidat für den CDU-Vorsitz am Montagabend in einem Video-Live-Gespräch mit dem „Spiegel“.

Diese müssten die jungen Menschen zahlen. Zwar müsse man in dieser ernsten Lage viel Geld in die Hand nehmen. „Aber irgendwann muss man zu den normalen Haushaltsregeln und vor allem zu den normalen Beschlüssen wieder zurückkehren.“ Scholz (SPD) hatte vorgeschlagen, Steuerausfälle der Kommunen in der Corona-Krise und Altschulden in Milliardenhöhe mit einem gemeinsamen Schutzschirm in Höhe von bis zu 57 Milliarden Euro aufzufangen. Dieser Schirm solle von Bund und Ländern jeweils zur Hälfte finanziert werden.

21.16 Uhr: Vier Wochen vor dem Beginn der Haupt-Reisesaison können die Bundesbürger wieder neue Urlaubspläne schmieden: Die Bundesregierung wird Urlaubsreisen in zahlreiche EU-Länder ermöglichen – jedenfalls im Prinzip und sofern sich die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen nicht wieder verschlechtert. Wie Deutschland und die anderen EU-Staaten den Urlaub im Ausland in diesem Jahr möglich machen wollen, erfahren Sie hier.

20.23 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat die Umarmung eines Bekannten inmitten der Corona-Krise einen Fehler genannt. „Die spontane Umarmung bei der Verabschiedung war ein Fehler, wie er unter Freunden nach einem Abend leider passiert.“, sagte er am Montag dem „Spiegel“.

Zuvor war ein Bild von ihm kursiert, auf dem zu sehen war, wie Lindner einen Unternehmer umarmte und damit gegen die Abstandsregeln verstieß.

19.19 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat wegen der Corona-Krise eine viertägige Ausgangssperre über die Feiertage am Ende des Fastenmonats Ramadan angekündigt. Sie beginne am Vorabend des sogenannten Zuckerfests in der Nacht zum 23. Mai und ende am 26. Mai, sagte Erdogan am Montag nach einer online abgehaltenen Kabinettssitzung in Istanbul. Die Maßnahme gelte für das ganze Land.

Die Türkei erlässt seit Wochen weitgehende Ausgehverbote in ausgewählten Provinzen über das Wochenende oder an Festtagen. Bis Dienstag – einem Feiertag in der Türkei – gilt etwa noch eine Ausgangssperre in 15 Städten und Provinzen, darunter in Ankara, Istanbul und Izmir. Erdogan sagte, er hoffe, dass die Ausgangssperren nach dem Zuckerfest aufgehoben werden könnten. Reisebeschränkungen für 15 Städte, darunter Ankara und Istanbul, würden allerdings um weitere 15 Tage verlängert. Damit bleiben die Regionen vorerst weitestgehend abgeschottet.

18.37 Uhr: Das in der Corona-Pandemie einen Sonderweg gehende Schweden hat im April die seit Jahren höchste Sterberate verzeichnet. Wie die schwedische Statistikbehörde am Montag mitteilte, starben in Schweden, das 10,3 Millionen Einwohner hat, im vergangenen Monat 10.458 Menschen – mehr als in allen anderen Monaten der vergangenen Jahrzehnte. „Wir müssen bis zum Dezember 1993 zurückgehen, um mehr Tote in nur einem Monat zu haben“, erklärte Tomas Johansson von der Statistikbehörde.

Ein Helfer desinfiziert einen Krankenwagen in der Nähe von Stockholm. Schweden verfolgt einen Sonderweg in der Corona-Krise.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Im gesamten Jahr 1993 verzeichnete Schweden mehr als 97.000 Todesfälle – die höchste Rate seit 1918, als auch in Schweden die Spanische Grippe grassierte. Eine offizielle Erklärung für die hohe Zahl der Todesfälle 1993 gibt es Johansson zufolge nicht. Allerdings wurde Schweden in jenem Jahr von einer Grippewelle heimgesucht.

Schweden geht in der Pandemie einen Sonderweg ohne Ausgangsbeschränkungen. Die Schulen für Kinder unter 16 Jahren blieben offen ebenso wie Cafés, Bars, Restaurants und Geschäfte. Die Menschen sind lediglich aufgefordert, in Eigenverantwortung die Abstandsregelungen zu respektieren.

Der schwedische Sonderweg steht in der Kritik; die Zahl der Corona-Toten übersteigt die anderer skandinavischer Länder, die strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt hatten. Bis zum Montag verzeichnete Schweden 3698 Tote im Zusammenhang mit der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl der Infektionen wurde mit 30.377 angegeben.

500 Milliarden Euro: Berlin und Frankreich machen sich für Wiederaufbauprogramm stark

17.35 Uhr: Der deutsch-französische Vorstoß für einen europäischen Wiederaufbaufonds nach der Corona-Krise soll nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel den Zusammenhalt in der EU sichern. „Ziel ist, dass Europa gestärkt, zusammenhaltend und solidarisch aus dieser Krise kommt“, sagte Merkel am Montag in Berlin. Da das Coronavirus sich in den europäischen Ländern unterschiedlich stark auswirke, sei der Zusammenhalt in der Union gefährdet.

Merkel warb daher für eine „außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung“, zu der Deutschland und Frankreich bereit seien.

17.03 Uhr: Deutschland und Frankreich schlagen gemeinsam ein europäisches Programm im Umfang von 500 Milliarden Euro zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise vor. Dies geht aus einer deutsch-französischen Erklärung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag.

Was die beiden Länder vorschlagen:

Umfang des Wiederaufbauprogramms sollen 500 Milliarden Euro für die ersten Jahre des nächsten siebenjährigen EU-Haushaltsrahmens sein.

Die EU-Kommission soll die 500 Milliarden Euro als Schulden am Kapitalmarkt aufnehmen. Die EU-Staaten müssten dafür im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU Garantien geben.

Das Geld soll im Rahmen des EU-Haushalts vor allem an Krisenstaaten vergeben werden, und zwar als Zuwendungen und nicht als Kredite.

Die auf EU-Ebene aufgenommenen Schulden sollen über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren aus dem EU-Haushalt abgestottert werden.

Ein solches Programm müssten alle 27 EU-Staaten einstimmig billigen. Die Erweiterung des Haushaltsrahmens - im Fachjargon: Erhöhung der Eigenmittelobergrenze - muss zudem in allen EU-Staaten ratifiziert werden, in Deutschland vom Bundestag.

16.48 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) halten an den Plänen für eine schrittweise Öffnung der Grenzen fest. Man strebe das Ziel an, die Grenzkontrollen nach dem 15. Juni völlig entfallen zu lassen, bekräftigte Seehofer am Montag bei einem gemeinsamen Termin mit Söder an der deutsch-österreichischen Grenze in Freilassing nahe Salzburg.

Voraussetzungen seien aber weitere Verbesserungen beim Infektionsgeschehen sowie auch weiterhin Disziplin und Vorsicht. Seehofer betonte, man werde sich genau anschauen, wie die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich und Bayern auf das tatsächliche Infektionsgeschehen wirkten.

Söder sagte, wenn die Corona-Zahlen bis zum 15. Juni stabil blieben, werde man die Kontrollen weiter abbauen. Sollten die Zahlen in einem Land aber wieder sprunghaft nach oben gehen, brauche man einen Notmechanismus, eine „Notbremse“ auch an den Grenzen. Seehofer betonte, die Mitte März eingeführten Grenzkontrollen hätten ganz wesentlich zum Zurückdrängen der Corona-Pandemie geführt.

Seither habe es fast 150.000 Zurückweisungen an den Grenzen gegeben. An den Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz sollen die Kontrollen bis zum 15. Juni fortgesetzt werden. Es gibt aber Erleichterungen für bestimmte Personen.

16.21 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich mit seinen Kollegen aus zehn der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen darauf verständigt, auf eine Öffnung der Grenzen für Touristen noch vor Sommerbeginn hinzuarbeiten.

Maas kündigte nach dem Treffen an, die noch bis zum 14. Juni weltweit geltende Reisewarnung zunächst nur für die Europäische Union aufheben und durch individuelle Reisehinweise für die einzelnen Länder ersetzen zu wollen. Darin soll dann auf die unterschiedlichen Risiken aufmerksam gemacht werden.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bei einer Pressekonferenz am Montag.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Maas: „Wir können nicht dauerhaft eine Reisewarnung für die ganze Welt aufrecht erhalten.“ Der Minister betonte aber auch, dass der Sommerurlaub nicht so werden wird, wie vor der Corona-Krise. „Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass es eine schnelle Rückkehr zu Business as usual geben kann.“

An der Videokonferenz nahmen Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien teil. Frankreich und die Schweiz fehlten, weil sie am Mittwoch bei einer weiteren Videokonferenz auf Einladung Maas’ mit den Nachbarländern Deutschlands dabei sind.

16.01 Uhr: Ein online angebotenes T-Shirt-Design mit einem gelben Stern und der Aufschrift „nicht geimpft“ hat Empörung ausgelöst – nun beschäftigt der Fall Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig. Der polizeiliche Staatsschutz habe am Montag eine Anzeige von Amts wegen erstattet, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Ob ein Verstoß gegen das Strafrecht vorliege, müsse nun von der Staatsanwaltschaft geprüft werden.

Das Design, das auf der Internetseite der Onlinefirma Spreadshirt auf T-Shirts und Hoodies angeboten worden war, hatte am Wochenende in sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Twitter-Nutzer nannten das Motiv antisemitisch, der gelbe Stern erinnere an den „Judenstern“, also die Kennzeichnung, die Menschen jüdischen Glaubens in der NS-Zeit von den Nationalsozialisten aufgezwungen wurde.

Am Sonntag löschte das Unternehmen nach eigenen Angaben das Design. Es sei wenige Tage zuvor online gestellt worden, sagte Unternehmenssprecherin Eike Adler am Montag. „Trotz technischer und menschlicher Filter kann es passieren, dass Designs durch’s Netz rutschen, die wir auf unserer Plattform nicht dulden“, twitterte Spreadshirt am Sonntag.

15.44 Uhr: Urlaub an Pfingsten, und auch am Vatertag, ist in Deutschland auch im Corona-Jahr eine reale Option. Hier finden Sie heraus, in welchen Bundesländern Sie dieses Jahr Urlaub machen können

14.42 Uhr: Nach mehreren anderen Bundesländern hat auch Bayern die Quarantäne-Regeln für Einreisende geändert. Wer aus EU- und Schengen-Staaten sowie aus Großbritannien in den Freistaat kommt, muss sich seit dem Wochenende nicht mehr in häusliche Quarantäne begeben, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Montag erklärte. „Bayern hat seine Verordnung entsprechend der Bund-Länder-Vereinbarungen geändert.“

Bis dato hatten sich Menschen, die etwa aus einem europäischen Nachbarland nach Bayern einreisten, noch für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Dies sollte die Ausbreitung der Corona-Pandemie eindämmen. Die Bundesländer hatten sich vergangene Woche nach Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt darauf verständigt, die Regeln zu lockern. Einige hatten die Quarantäne-Vorgaben schon aufgehoben.

Angebliche Corona-Impfpflicht: Bundesregierung warnt vor Fehlinformationen

14.13 Uhr: Die Bundesregierung hat eindringlich vor Fehlinformationen in der Corona-Krise gewarnt. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte am Montag in Berlin, die Regierung nehme die Sorgen und Nöte der Menschen sowie Kritik an Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ernst. „Völlig klar ist, dass eine kritische Öffentlichkeit, Kundgebungen, Demonstrationen, Debatten, dass das alles zur Demokratie dazugehört“, sagte sie. Das gelte für alle Themen und auch in Zeiten der Pandemie. „Wir nehmen Sorgen, Nöte und selbstverständlich auch Kritik zu diesem Thema sehr ernst.“

Keinen Platz gebe es dabei aber „für extremistisches Gedankengut, für Falschinformationen, für Mythen, für irreführende Gerüchte“. Und weiter: „Wer falsche Erzählungen bewusst verbreitet, der will unser Land spalten und die Menschen gegeneinander aufbringen.“ Aufrufe etwa zum Verstoß gegen Schutzmaßnahmen gefährdeten Menschenleben.

Demmer betonte erneut: „Es wird keine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben.“ Zu Microsoft-Gründer Bill Gates, den manche für einen Drahtzieher der Corona-Krise halten, sagte sie: „Hier sind jede Menge erfundene Geschichten im Umlauf, die Menschen verunsichern.“ Die Bill und Melinda Gates Stiftung habe zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bislang 250 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. „Die Bundesregierung schätzt die Arbeit der Stiftung ganz ausdrücklich.“

Ein Mann zeigt bei einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen vor der Rhein-Mosel-Halle ein Schild mit der Aufschrift "Impfzwang (durchgestrichen) - Freie Entscheidung". Die Bundesregierung hat nun betont, dass es keine Impfpflicht geben wird und warnte vor Falschinformationen.

Foto: Thomas Frey / dpa

13.25 Uhr: Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Anke Rehlinger (SPD), hat die möglichen Stellenstreichungen bei der Deutschen Bahn (DB) infolge der Corona-Krise scharf kritisiert. „Die Angestellten der DB dürfen nicht die Zeche für Corona zahlen. Ein Sparkurs, der beim Personal anfängt, ist von Beginn an diskreditiert“, sagte Rehlinger, die zugleich Verkehrsministerin des Saarlandes ist, unserer Redaktion. „Das ist die Art ,Konsolidierung‘, die auf Dauer den ganzen Laden kaputtspart.“

Nach Einschätzung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sind bei der Deutschen Bahn infolge der Corona-Krise mehr als 10.000 Arbeitsplätze in Gefahr.

Die Bahn spielt aus Sicht der Sozialdemokratin beim Erreichen der Klimaziele eine wichtige Rolle. „Damit der Neustart der Verkehrswende gelingt, darf es nachher nicht an Personal fehlen“, sagte Rehlinger. Dass die Bahn auch auf der Kostenseite optimieren müsse sei unumstritten, „aber schlicht Stellen zu streichen ist einfallslos und kontraproduktiv“.

Marktzulassung des Medikaments Remdesivir könnte bald kommen

13.18 Uhr: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA erwägt in Kürze eine bedingte Marktzulassung des antiviralen Medikaments Remdesivir zur Behandlung von Coronavirus-Patienten in Europa. „Es könnte sein, dass eine bedingte Marktzulassung in den kommenden Tagen erteilt werden kann“, sagte EMA-Leiter Guido Rasi am Montag bei einer Anhörung im Europaparlament. Dies hänge davon ab, ob die Experten die bisher vorliegenden Studiendaten zu dem Medikament als „robust genug“ einstuften.

12.14 Uhr: Die Corona-Pandemie hat Belgien stark getroffen. Forschern der Freien Universität Brüssel zufolge verzeichnete das Land im Monat April die höchste Sterberate seit dem Zweiten Weltkrieg. Demzufolge starben im vergangenen Monat in Belgien knapp 15.000 Menschen – rund 6000 mehr, als zu erwarten gewesen wäre.

Bis Montag wurden bei 11,5 Millionen Einwohnern 55.559 Infektionen mit dem neuartigen Erreger registriert, 9080 Menschen starben.

WHO: Europa muss sich auf zweite Infektionswelle vorbereiten

12.07 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert die europäischen Staaten dazu auf, sich schon jetzt auf eine zweite Infektionswelle vorzubereiten. Es sei an der „Zeit für die Vorbereitung, nicht für Feierlichkeiten“, sagte der europäische WHO-Regionaldirektor, Hans Kluge, am Montag im „Telegraph“.

Besonders besorgt äußerte sich Kluge über die Möglichkeit einer „Doppelwelle“ – also dem gleichzeitigen Auftreten von Coronavirus-Neuinfektionen und der saisonalen Grippe oder Masern. Die Länder sollten die Zeit nutzen, um Kapazitäten in Krankenhäusern auszubauen und das Gesundheitswesen zu stärken.

11.51 Uhr: Der Übersicht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge hat der Großteil der Landkreise und kreisfreien Städte binnen einer Woche nur sehr wenige oder gar keine Corona-Neuinfektionen gemeldet. Einige Kreise bewegen sich aber auch in Richtung der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner oder liegen drüber. Der Grenzwert dient zur Überwachung des Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit den Lockerungen.

Insgesamt wurden laut RKI von Samstag auf Sonntag 342 neue Fälle gemeldet. Das Institut weist allerdings darauf hin, dass die tatsächlichen Zahlen durch Verzüge bei den Übermittlungen höher liegen könnten.

Coronavirus: Söder will finanzielle Förderung für Urlaub in Deutschland

10.56 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine finanzielle Förderung von Urlaub in Deutschland in diesem Jahr vorgeschlagen. Mit finanziellen Anreizen in den Sommermonaten könnte man „ein Stück Entlastung für die Branche, aber auch Freude für die Menschen bringen“, sagte Söder am Montag vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München. Denkbar seien entweder Urlaubsgutscheine oder eine steuerliche Absetzbarkeit – er sei da relativ offen. Söder plädierte aber für eine Förderung „vor allem für diejenigen, die nicht so viel Geld haben und sich so etwas nicht so leisten können“. Und viele Menschen könnten sich nur wenig leisten.

Söder zeigte sich skeptisch, was Urlaubsmöglichkeiten in europäischen Nachbarländern angeht, und grenzte sich dabei von Außenminister Heiko Maas (SPD) ab.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat eine finanzielle Förderung von Urlaub in Deutschland vorgeschlagen.

Foto: Stefan Puchner / dpa

10.02 Uhr: Restaurants und Friseure durften ihren Betrieb unter Auflagen wiederaufnehmen. Doch wie trifft die Corona-Krise Sexarbeiterinnen? Lesen Sie dazu: Die Not einer Domina in Zeiten der Corona-Pandemie.

9.47 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner steht unter Kritik, weil er am Freitagabend ein Restaurant besucht und sich dabei nicht an Hygienemaßnahmen und Mindestabstände gehalten haben soll. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der Politiker und seine Partnerin Franca Lehfeldt vor dem Lokal „Borchardt“ den Honorarkonsul von Weißrussland und Unternehmer Steffen Göpel und dessen Begleitung treffen. Lindner umarmt Göpel und trägt seinen Mundschutz unter dem Kinn.

Wie die „B.Z.“ unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtet, sei noch am selben Abend die Polizei angerückt, weil im „Borchardt“ zu viele Gäste waren. Man ermittele wegen eines „Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz“. Lindner selbst bezeichnete die Umarmung dem „Spiegel“ gegenüber als „Fehler, „wie er unter Freunden nach einem Abend leider passiert“.

Corona-Krise trifft Ryanair schwerer als gedacht

9.42 Uhr: Im ARD-Talk von Anne Will diskutierte die Moderatorin am Sonntag mit ihren Gästen über die Corona-Demos: Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht äußerte Verständnis für die Demonstrierenden.

8.32 Uhr: Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) mit den Vertretern der Sozialpartner am heutigen Montag fordern Wirtschaft und Gewerkschaften im „Handelsblatt“ weitere Hilfen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verlangt von der Bundesregierung ein Sofortprogramm, um „das Überleben von Betrieben zu sichern“. Darin sollen unter anderem Steuerentlastungen enthalten sein. Verdi-Chef Frank Werneke wünscht sich ein Konjunkturpaket von „ungefähr 100 bis 150 Milliarden Euro“ und Konsumschecks.

6.30 Uhr: Erneut hat es in einem deutschen Fleischbetrieb einen massiven Ausbruch von Coronavirus-Infektionen gegeben. 92 Mitarbeiter eines Betriebs im niedersächsischen Dissen wurden positiv getestet, wie der Landkreis Osnabrück mitteilte. Die Produktion in dem Schlachthof wird ausgesetzt.

Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat die Beratungen über die Missstände in der Fleischindustrie am Montag kurzfristig auf Mittwoch verschoben. Aus Regierungskreisen hieß es, es gebe noch Beratungsbedarf. In mehreren Schlachtbetrieben Deutschlands hatte es in den vergangenen Wochen Corona-Ausbrüche gegeben. Der Bund plant neue Regeln für die Fleischindustrie.

5.33 Uhr: In Brasilien sind mehr als 16.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dies ging aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília vom Sonntag hervor. Demnach gibt es in Brasilien nach offiziellen Angaben 16.118 Corona-Tote. 241.080 Infizierte wurden inzwischen verzeichnet.

Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das Land mit kontinentalen Ausmaßen damit bei der Zahl der Todesopfer weiter auf Platz sechs, bei der Zahl der Infizierten auf Platz vier der am schwersten betroffenen Länder vor Italien und Spanien.

Wie der brasilianische Bundesstaat São Paulo (4688) hat inzwischen auch Mexiko (mehr als 5000) bei der Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Toten China überholt.

4.23 Uhr: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer befürwortet, den Anspruch auf Lohnfortzahlung zu verlängern. Wer in der Corona-Krise wegen der Betreuung kleiner Kinder nicht arbeiten kann, erhält bisher für sechs Wochen 67 Prozent des Nettoeinkommens. „Das war und bleibt notwendig“, sagte sie der „Saarbrücker Zeitung“. „Ich will deshalb, dass wir diese Hilfe im Rahmen des Konjunkturpaktes bis zum Ende des Jahres fortsetzen und darüber hinaus auch die Bezugsdauer von sechs auf zehn Wochen erhöhen.“

Für eine Anschlussregelung hatten sich zuvor mehrere SPD-Politiker eingesetzt.

Neue Corona-Regeln: Lockerungen in Deutschland und Europa

4.20 Uhr: Das Gastgewerbe kann aufatmen – zumindest ein bisschen. Heute werden in weiteren Bundesländern die Öffnungsverbote für Restaurants, Cafés, Hotels und andere Einrichtungen gelockert. Allerdings unterscheiden sich die Regelungen stark. Wenn Sie einen Überblick bekommen möchten: Neue Corona-Regeln: Das gilt jetzt in Ihrem Bundesland.

4.12 Uhr: Mehrere europäische Länder lockern am heutigen Montag weitere Anti-Corona-Maßnahmen. In Italien dürfen sich die Menschen wieder innerhalb ihrer Region frei bewegen. Auch Restaurants, Bars, Friseursalons, Geschäfte und Museen öffnen wieder. Nach zweimonatiger Schließung öffnet auch der Petersdom in Rom wieder seine Pforten.

In Belgien werden die Schulen wieder geöffnet, in Griechenland nehmen die Oberschulen den Unterricht wieder auf. Auch die Akropolis in Athen öffnet wieder für Besucher.

Auch in Spanien treten am Montag Lockerungen in Kraft. Familientreffen und Verabredungen mit Freunden sind dann wieder erlaubt. Die Außenbereiche von Cafés und Bars dürfen wieder Gäste bewirten. Restaurants und Cafés machen auch in Portugal wieder auf, zudem öffnen Oberschulen und Kindergärten wieder.

1.15 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) berät am heutigen Montag mit seinen Kollegen aus beliebten Urlaubsländern der Deutschen, wie die Reisebeschränkungen nach und nach gelockert werden können. Zu der Videokonferenz sind Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien eingeladen.

Heiko Maas.

Foto: Pool / Getty Images

Die Bundesregierung geht davon aus, dass in weiten Teilen Europas Urlaub möglich sein wird. „Die Chancen stehen gut, dass wir unsere Sommerferien nicht nur im Inland, sondern auch im europäischen Ausland verbringen können“, sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Man müsse aber sichergehen, dass man nicht zu früh starte. Er sei jedoch „überzeugt, dass die weltweite Reisewarnung nach dem 14. Juni Geschichte sein wird“.

1.01 Uhr: Wir starten unser neues Blog zur Coronavirus-Krise. Mehr zu den Entwicklungen der vergangenen Tage erfahren Sie hier in unserem letzten Newsticker zur Corona-Lage.

