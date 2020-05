Bielefeld: Bahn erfasst Kleinkind - Mädchen stirbt am Unfallort

Bielefeld. Ein kleines Mädchen ist am Samstagabend in Bielefeld auf offener Strecke von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Umstände, wie und warum das eineinhalb Jahre alte Kind den breiten Bahndamm hinaufgegangen war, seien noch ungeklärt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Rettungskräfte versuchten, das Kleinkind wiederzubeleben, doch sein Tod wurde noch an der Unfallstelle festgestellt. Zuvor hatte die „Neue Westfälische“ und der WDR über den tragischen Unfall berichtet.

Bahn-Unglück – Mehr zum Thema:

In Deutschland kommt es immer wieder zu tragischen Bahnunfällen. Anfang Mai hatte es in Frankfurt am Main an einer Schranke einen schweren Bahnunfall gegeben. Dabei waren eine 16-Jährige getötet und zwei weitere Menschen schwer verletzt worden. Einen Monat zuvor war ein vier Jahre alter Junge von einem Zug in Sachsen-Anhalt erfasst worden. (dpa/msb)