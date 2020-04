Berlin. Die Corona-Pandemie hat nicht nur unseren Alltag verändert, sondern auch unseren Sprachgebrauch. Medizinische Fachbegriffe tauchen plötzlich in Unterhaltungen am Frühstückstisch auf, Länder und Regionen werden nicht mehr mit ihren Sehenswürdigkeiten verknüpft, sondern ihren Infektionszahlen, und in sozialen Netzwerken werden neue Hashtags verwendet. Ein Überblick über Wörter, die die Krise prägen.

Abstand Ob im Supermarkt oder im Bus: Überall soll eine Distanz von 1,5 bis zwei Metern zum Nächsten gehalten werden. Weil das Coronavirus durch kleine Tröpfchen übertragen wird, soll sich so das Risiko verringern, andere anzustecken. Beatmungsgerät Die Maschinen dienen zur künstlichen Beatmung von Menschen, deren Eigenatmung unzureichend ist. Corona-Drive-in So werden die neuen Teststellen in Berlin genannt. Die Betroffenen können dort mit dem Auto vorfahren und müssen ihr Fahrzeug auch für den Abstrich nicht verlassen. Corona-Krise Der Begriff wird als Synonym zur Corona-Pandemie verwendet und bezeichnet den Ausbruch der aufgetretenen Atemwegserkrankung Covid-19 und deren weltweite Ausbreitung, mit allen Folgen. Corona-Party Wer sich trotz oder wegen der Corona-Pandemie in einer Gruppe trifft und feiert, der veranstaltet eine Corona-Party. Corona-Test Der Nachweis für das Coronavirus erfolgt über Abstriche aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum. Die entnommene Probe geht dann an ein Labor, wo in einem speziellen Verfahren geprüft wird, ob das Virus darin enthalten ist. Covid-19-Patienten Das Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht die Erkrankung Covid-19. In Berlin wurden zuletzt mehr als 500 Menschen wegen der Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Desinfektionsmittel Die chemischen Stoffe werden verwendet, um Bakterien und Viren abzutöten oder zu schädigen, sodass das Infektionsrisiko minimiert wird. Durchseuchung Der Begriff bezeichnet den Verbreitungsgrad einer Infektionskrankheit in der Gesellschaft. Gezählt werden auch Erkrankte, die schon wieder gesund sind. E-Learning Die Abkürzung steht für Electronic Learning und umfasst alle Formen des Lernens, bei denen elektronische oder digitale Medien zum Einsatz kommen. Exit-Strategie So wird allgemein ein Plan für einen Ausstieg oder Rückzug bezeichnet. Aktuell ist damit ein Konzept für eine stufenweise Lockerung der strengen Kontaktbeschränkungen gemeint. Exponentielles Wachstum Wachstumsprozesse sind exponentiell, wenn sich eine Größe in jeweils gleichen Zeitabschnitten immer um denselben Faktor vervielfacht. Finanzielle Soforthilfe An Unternehmen oder Selbstständige zahlt der Staat auf Antrag Zuschüsse, damit diese die Krise überbrücken können. FFP2-Masken FFP steht für „filtering face piece“. Die Atemschutzmasken werden in drei Klassen unterteilt, die mittlere – FFP2 – stellt geeigneten Schutz vor infektiösen Aerosolen, einschließlich Viren, dar. #flattenthecurve Der Hashtag wird in sozialen Netzwerken verwendet und drückt das Ziel aus, dass die Kurve der Fallzahlen abflacht, die Ansteckungsrate also sinkt. Geisterspiele So werden Spiele im Sport genannt, bei denen keine Zuschauer anwesend sind. Heinsberg Der Landkreis liegt in Nordrhein-Westfalen und wurde vom Robert-Koch Institut als besonders betroffenes Gebiet der Corona-Pandemie ausgewiesen. Herdenimmunisierung Von Herdenimmunität spricht man, wenn eine Bevölkerungsgruppe vor einer ansteckenden Krankheit geschützt ist, weil ein großer Anteil der Menschen dagegen immun ist. Homeoffice Das Homeoffice bezeichnet das mobile Arbeiten von zu Hause aus. Seit der Ausbreitung des Coronavirus setzen immer mehr Firmen darauf. Homeschooling Beim Homeschooling werden Kinder zu Hause unterrichtet. Hygienestandards Sie umfassen die grundlegenden Richtlinien, die für die Hygiene gelten. Zentraler Punkt zurzeit: das gründliche und regelmäßige Händewaschen mit Seife. Impfstoff Die Substanz dient dazu, Immunität gegen den Erreger einer bestimmten Infektionskrankheit zu erreichen. Impfstoffe werden auf Basis von abgeschwächten oder inaktivierten Krankheitserregern hergestellt. Infektionskette So wird der Weg bezeichnet, wie ein Erreger von einem Menschen oder Tier, auch Wirt genannt, auf ein anderes Individuum übertragen wird. Inkubationszeit Die Zeitspanne, die zwischen der Ansteckung mit einem Virus und dem tatsächlichen Ausbruch der Erkrankung liegt, wird Inkubationszeit genannt. Beim Coronavirus liegt sie bei bis zu zwei Wochen. Intensivbetten Die Betten auf Intensivstationen werden für besonders schwer Erkrankte benötigt. Deutschlandweit gab es zuletzt mehr als 32.000 Intensivbetten. Ischgl Die Gemeinde in Tirol ist zu einem Brennpunkt der Corona-Pandemie geworden. Beim Après-Ski hatten sich dort zahlreiche Menschen infiziert. Krisen-Kabinett Zum Corona-Kabinett der Bundesregierung gehören die Ministerinnen und Minister der Verteidigung, der Finanzen, des Inneren, des Auswärtigen, für Gesundheit und der Chef des Bundeskanzleramts. Geleitet wird es von Kanzlerin Angela Merkel. Kurzarbeit Hierbei kürzt ein Arbeitgeber die regelmäßige Arbeitszeit eines Mitarbeiters, weil die wirtschaftliche Lage schlecht ist. Lockdown Ein Lockdown bedeutet übersetzt soviel wie Abriegelung oder Ausgangssperre. Er umfasst erhebliche Einschränkungen, um eine Pandemie einzudämmen. Lockerung Um langsam zum normalen Leben zurückzukehren, gibt es eine schrittweise Lockerung der strengen Corona-Regeln – etwa mit Blick auf geschlossene Läden. Lombardei Die norditalienische Region ist in Italien am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Weit mehr als 10.000 Menschen sind dort an dem Virus gestorben. Maskenpflicht Alle Bundesländer haben eine Maskenpflicht eingeführt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. In Berlin gilt sie ab Montag im öffentlichen Nahverkehr. Meldeketten Dieses Wort bezieht sich darauf, wie die Informationen über Corona-Fälle weitergereicht werden, also vom kommunalen Gesundheitsamt zur Landesbehörde bis zum Robert Koch-Institut. Mund-Nasen-Schutz Unter diese Bezeichnung fallen medizinische Gesichts-Halbmasken, die aus einer oder mehreren Papier- bzw. Vliesschichten bestehen. Neue Normalität Der Begriff bezieht sich auf den Ausnahmezustand während der Corona-Pandemie. Weil einige Einschränkungen wohl noch lange bestehen bleiben, wird von einer „neuen Normalität“ gesprochen. Notfallbetreuung Während Kitas geschlossen sind, gibt es für Kinder eine Notfallbetreuung, wenn die Eltern in bestimmten Berufsgruppen arbeiten, etwa im Gesundheitsbereich. Pandemie Eine Pandemie bezeichnet eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung einer Krankheit mit einer sehr großen Zahl an Erkrankten. Popup-Radweg So werden die temporären Radfahrstreifen genannt, die während der Krise auf Straßen in Berlin markiert werden. Dadurch fällt ein Autostreifen weg. Quarantäne So wird im Gesundheitsbereich die vorübergehende Isolierung einzelner bezeichnet, um die Allgemeinheit zu schützen. Reproduktionsrate Diese Rate bezeichnet die Zahl an Menschen, die ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Rettungsschirm So werden die finanziellen Maßnahmen der Bundesregierung zusammengefasst, um Unternehmen, aber auch Ärzten und Kliniken durch die Krise zu helfen. Risikogruppe Zur Risikogruppe gehören Menschen, bei denen ein schwerer oder sogar tödlicher Verlauf von Covid-19 wahrscheinlicher ist als bei anderen. Dazu zählen Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Schmierinfektion Werden Erreger durch Berührungen von Mensch zu Mensch oder über Gegenstände weitergereicht, spricht man von einer Schmierinfektion. Selbst-Isolation Der Begriff wird verwendet, wenn Menschen sich entschließen, sich zu isolieren, um sich und andere zu schützen. Shutdown Unter einem Shutdown versteht man die Stilllegung des öffentlichen Lebens, im wirtschaftlichen, sozialen und auch kulturellen Bereich. Social Distancing Diese von Virologen empfohlene Maßnahme bedeutet das Vermeiden direkter sozialer Kontakte. #stayathome Der Hashtag wird in den sozialen Netzwerken verwendet, um anzuzeigen, dass man zu Hause bleibt. Viele Prominente nutzen ihn, um an ihre Fans zu appellieren, dasselbe zu tun. Systemrelevant Unter den Begriff fallen Berufsgruppen oder Unternehmen, die für die Daseinsvorsorge oder die Bekämpfung der Pandemie, und damit für den Staat, besonders wichtig sind. Telefonschalte Telefonkonferenzen, oder -schalten haben zurzeit eine besondere Bedeutung für Firmen, um direkte Kontakte zu minimieren. Verdopplungsrate So wird die Zeitspanne genannt, in der sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Je höher die Zahl ist, desto langsamer breitet sich das Virus aus. Videokonferenz Sie ersetzen ähnlich wie Telefonschalten zurzeit persönliche Meetings – nur, dass hierbei noch eine Bildübertragung dazukommt. Virologe Virologen sind Wissenschaftler, die Viren und deren Eigenschaften und Behandlung erforschen. Vorerkrankung Unter den Begriff fallen Leiden, die dazu führen, dass jemand besonders durch das Coronavirus gefährdet ist, etwa Herzerkrankungen, Diabetes oder ein geschwächtes Immunsystem. Wuhan Wuhan ist die Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei. An diesem Ort ist das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 im Dezember 2019 zum ersten Mal aufgetaucht.