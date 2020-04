Coronavirus: Wird Urlaub in Österreich oder auf Mallorca möglich?

Brüssel/Berlin. Hoffnungsschimmer für die schönsten Wochen des Jahres: Trotz Corona-Krise könnten Auslandsreisen in diesem Sommer doch noch möglich werden. Österreich und die ersten Mittelmeer-Ziele locken schon. Sicher ist aber nichts, die Aussagen der Politik sind verwirrend.

In den vergangenen Tagen hatten sich Politiker vor allem mit skeptischen Botschaften hervorgetan: Ein Auslandsurlaub im Sommer sei eher unwahrscheinlich, meinte etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Doch jetzt sagt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU), dass nicht nur in Deutschland Urlaub möglich sein werde.

Coronavirus: Urlaub am Mittelmeer soll möglich sein

„Ich glaube auch, dass es in der Mittelmeer-Region eine Chance dazu gibt – einschließlich in Nordafrika“, sagte Müller unserer Redaktion. Voraussetzung seien funktionierende Hygiene-Konzepte nach europäischen Standards. Müller betont die Bedeutung des Tourismus für die Stabilität von Staaten in Nordafrika.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt: „Wir werden intelligente Lösungen finden, um etwas Urlaub machen zu können. Vielleicht ein bisschen anders, mit anderen Hygienemaßnahmen, etwas mehr Abstand.“

Griechenland wirbt darum, wieder Flüge zuzulassen

Die griechische Regierung wirbt schon bei anderen EU-Ländern dafür, demnächst wieder Flüge zuzulassen, damit Urlauber kommen können – die Hotels seien bereit. In der Türkei setzt die Hotelbranche auf erste Gäste im Juni. Deutsche Reiseveranstalter zeigen sich deshalb zuversichtlich.

Der Branchenprimus Tui berichtet von intensiven Gesprächen mit den Regierungen wichtiger Zielländer vor allem am Mittelmeer. Es gebe eindeutige Signale, dass man sich dort darauf vorbereite, Urlaubsreisen im Sommer wieder möglich zu machen – etwa in Griechenland, Zypern, Türkei oder Bulgarien, sagt Aage Dünhaupt, Sprecher von Tui fly, unserer Redaktion.

Tui und FTI arbeiten an Schutzkonzepten

„Positive Signale gibt es auch von den Balearen und den Kanarischen Inseln, dort muss die Entscheidung natürlich mit der spanischen Zentralregierung abgestimmt werden“, sagt Dünhaupt. Er versichert: „Es wird in diesem Jahr Sommerurlaub auch außerhalb Deutschlands geben.“

Auch der Reiseveranstalter FTI gibt die Sommersaison noch nicht verloren und arbeitet ähnlich wie Tui bereits an Corona-Schutzkonzepten – etwa durch Abstandsregeln in den Hotels. Auf Mallorca wird über elektronische Gesundheitspässe und Fiebermessungen bei der Einreise nachgedacht.

Österreich setzt auf bilaterale Abmachungen mit Deutschland

Schon konkret ist der Vorschlag der österreichischen Tourismusministerin, die eine bilaterale Abmachung mit Deutschland ins Gespräch gebracht hat, damit deutsche Urlauber im Sommer ins Nachbarland reisen können. Vereinbart ist aber noch nichts.

So oder so ist klar: Eine normale Urlaubssaison wird es nicht. Und man sollte sich nicht zu früh freuen. Auf Mallorca spielt die Regionalregierung auch ein Szenario durch, das einen behutsamen Saisonstart erst für August vorsieht. In einigen EU-Ländern wird zudem eine europaweite Absprache „Jeder bleibt in seinem Land“ erwogen.

In Deutschland hängt viel davon ab, ob und wann die Bundesregierung ihre weltweite Reisewarnung aufhebt. Außenminister Heiko Maas (SPD) lehnt eine Prognose ab. „Wir werden das von Woche zu Woche entscheiden“, sagt er. „Solange es Ausgangssperren in vielen Ländern gibt, wird dort auch kein Urlaub zu machen sein.“

Corona-Pandemie – mehr zum Thema