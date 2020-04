Hemer: Lkw erfasst Vater und Söhne - Fünfjähriger stirbt

Todesfalle Lkw: Was Unfallforscher jetzt fordern

Ein Vater und seine beiden Söhne sind in NRW von einem LKW erfasst worden. Der jüngere der beiden Söhne starb später im Krankenhaus.

Hemer. Im nordrhein-westfälischen Hemer sind ein Vater und seine beiden kleinen Söhne von einem Lastwagen erfasst worden. Das jüngere der beiden Kinder starb am Freitag in einer Spezialklinik, in die ihn ein Rettungshubschrauber gebracht hatte, wie die Polizei mitteilte.

Der 42 Jahre alte Vater und der sieben Jahrealte Sohn des Mannes wurden schwer verletzt, als sie versuchten, den rollenden Lkw anzuhalten, der zunächst den Fünfjährigen erfasst hatte. Sie wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Lkw-Tragödie in Hemer – Fahrzeug rollte einfach los

Ein Zeuge habe den Lastwagen gestoppt, der auf einem Betriebsgelände aus ungeklärter Ursache am späten Freitagnachmittag nach vorn gerollt war, als sich die drei gerade dort aufhielten.

Die Feuerwehr befreite die Eingeklemmten. Die Polizei stellte den Lastwagen sicher. Die Untersuchungen dauern weiter an.

Immer wieder sind Lkw in schwere Unfälle verwickelt. Besonders beim Abbiegen übersehen Fahrer oft Fußgänger und Fahrradfahrer. Nach Angaben des ADAC sterben jährlich rund 900 Menschen in Deutschland unter Beteiligung von Bussen und Lkw. Dabei steht für Experten schon länger fest: Abbiegeassistenten an Lastwagen können Leben retten. (dpa/msb)