Konzerte, Volksfeste, Fußballspiele: Wegen der Corona-Pandemie haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder darauf geeinigt, Großveranstaltungen bis 31. August grundsätzlich zu verbieten. Die Maßnahme soll die Ausbreitung des Virus eindämmen – trifft allerdings auch viele Veranstalter und Verbraucher gleichermaßen hart.

Denn vom Verbot betroffen sind neben größeren Konzerten und Festivals auch Messen, Volksfeste und Kirmes-Veranstaltungen. Konkrete Regelungen, zum Beispiel zur maximalen Anzahl der Teilnehmer, treffen die einzelnen Bundesländer selbst.

Rammstein äußern sich zur geplanten Tour

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte noch am Mittwochabend im Bayerischen Rundfunk, dass deshalb auch das diesjährige Oktoberfest auf der Kippe stünde: „Ich bin sehr, sehr skeptisch und kann mir aus jetziger Sicht kaum vorstellen, dass eine solch große Veranstaltung überhaupt möglich ist zu dem Zeitpunkt“, so Söder.

Das Volksfest ist vom 19. September bis 4. Oktober 2020 geplant. Ob die Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann, darüber will sich Söder in den kommenden Wochen mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) austauschen.

Der Termin liegt zwar einige Wochen nach Ende des bisher geltenden Veranstaltungsverbots. Experten bezweifeln allerdings, dass es bis dahin wirksame Medikamente oder gar eine Impfung gegen das Coronavirus gibt.

Betroffen von der am Mittwoch bekanntgegebenen Regelung dürften aber auch viele Konzert- und Festivalfans sein. Darunter Anhänger der Band Rammstein. Deren Tour sollte sie ab Mai quer durch Europa führen – auch in Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin sind Konzerte geplant. Alle Infos zur Rammstein-Tour 2020.

Bereits am 9. April veröffentlichte die Musikgruppe rund um Sänger Til Lindemann diesbezüglich ein Statement auf ihrer Homepage. Dort heißt es: „Wir beobachten die Situation in den einzelnen Ländern sehr genau und sind in engem Austausch mit den örtlichen Partnern der Band. Sobald es verbindliche Informationen gibt, werden diese an jeden, der ein Ticket für die kommenden Shows besitzt, weitergegeben. Bis dahin bitten wir um noch ein wenig Geduld und Verständnis.“

Auch Wacken Open Air, Hurricane, Southside und Rock am Ring abgesagt

Der Veranstalter FKP Scorpio reagierte bereits auf das bundesweite Veranstaltungsverbot und sagte noch am Mittwoch sämtliche von ihm organisierte Festivals für den Sommer 2020 ab. Darunter nicht nur das Zwillingsfestival Hurricane und Southside, sondern auch Deichbrand, Highfield und M’era Luna. In einer Pressemitteilung schrieben die Veranstalter, man setze alles daran, „eine reibungslose Besucherkommunikation zu gewährleisten“.

Am Donnerstag zogen auch die Veranstalter des größten Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken nach und verkündeten, dass das Event in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Zum Umgang mit bereits gekauften Tickets wollen sich die Organisatoren rund um Festival-Mitbegründer Holger Hübner bald äußern. Bis dahin bitten sie die mehreren Zehntausend betroffenen Metalfans um Geduld.

Auch die Festival-Giganten Rock am Ring und Rock im Park werden wegen des Veranstaltungsverbots in diesem Jahr nicht stattfinden. Das gaben die Organisatoren Donnerstagvormittag auf der offiziellen Website bekannt. Dort heißt es: „In ihrer erlebnisreichen und bewegten Geschichte wurden Deutschlands populärste Open-Air-Festivals Rock am Ring und Rock im Park schon mehr als einmal mit unerwarteten und schwierigen Situationen konfrontiert. Jetzt erzwang das verfügte Verbot aller Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August, die Absage der Jubiläumsevents am Nürburgring und in Nürnberg.“

Rock am Ring hätte in diesem Jahr bereits zum 35. Mal, Rock im Park immerhin zum 25. Mal stattfinden sollen. Die Jubiläumsfestivals seien nun für das zweite Juni-Wochenende 2021 geplant, so die Veranstalter.

Doch welche Rechte haben Verbraucher, wenn Konzerte und Festivals wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden? Die Verbraucherzentrale erklärt, wie Betroffene ihr Geld zurückverlangen können.

Konzerte und Festivals abgesagt: Bekomme ich jetzt mein Geld zurück?

Nach Angaben der Verbraucherschützer besteht grundsätzlich ein Erstattungsanspruch auf den Ticketpreis. Denn im Falle einer Absage komme der Veranstalter seiner Leistungspflicht nicht nach. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Veranstalter den Ausfall selbst zu verantworten hat oder nicht. Die Verbraucherschützer raten Betroffenen, sich an den jeweiligen Veranstalter oder die Vorverkaufsstelle zu wenden und dort über eine Rückabwicklung zu informieren.

Ticketpreis zurück: Welche Fristen müssen Verbraucher beachten?

Laut Verbraucherzentrale verjährt der Rückzahlungsanspruch regelmäßig – konkret innerhalb von drei Jahren. Für Veranstaltungen, die bereits jetzt wegen des Coronavirus abgesagt würden, könnten demnach Ansprüche bis einschließlich 31.12.2023 geltend gemacht werden.

Bekomme ich mein Geld zurück, oder erhalte ich lediglich einen Gutschein?

Aktuell gilt, dass Verbraucher bei der Rückzahlung einer abgesagten Veranstaltung auf ihr Geld bestehen können. Einen Gutschein oder den Verweis auf einen Alternativtermin müssen Verbraucher nicht akzeptieren. Lesen Sie hier, wer am Ende für die abgesagten Veranstaltungen zahlen muss.

Die Verbraucherzentrale weist auf ihrer Website allerdings auch darauf hin, dass derzeit ein System der Gutscheine statt Bargeld diskutiert wird. Den Wert dieser Coupons könnten sich Betroffene erst nach Ende 2021 auszahlen lassen. Das System soll greifen, wenn Veranstaltungen wegen der Corona-Krise ausfallen oder verschoben werden müssen. Aktuell steht aber nicht fest, ob der Gesetzesentwurf wie geplant beschlossen wird und wenn ja, ab wann die neuen Regeln in Kraft treten sollen.

Was passiert, wenn ein Event verschoben wird, ich am Ersatztermin aber keine Zeit habe?

Nach Angaben der Verbraucherschützer müssen Betroffene die Verschiebung einer Veranstaltung nicht hinnehmen. Erst recht nicht, wenn sie am neuen Termin keine Zeit haben. In diesem Fall haben sie die Möglichkeit, ihre Karte zurückzugeben, den Eintrittspreis, die Vorverkaufsgebühren und die Versandkosten zurückverlangen. Die Verbraucherzentrale stellt hierfür einen Musterbrief für den Rücktritt vom Vertrag und Forderungen nach Rückerstattung des Kaufpreises zum Download zur Verfügung.

Darf ich meine Karten freiwillig zurückgeben, wenn ich Angst vor Ansteckung habe?

Verbraucher haben das Recht, Tickets für Events, die nach der bisher verhängten Kontaktsperre stattfinden sollen, zurückzugeben. Die Kontaktsperre gilt bis mindestens 3. Mai. Liegt die Veranstaltung nach diesem Datum und ist noch nicht vom Veranstalter abgesagt, bekommen Betroffene das Geld für Tickets jedoch nicht zurück, so die Verbraucherschützer. Die Angst vor einem Virus sei kein Grund, von einem bestehenden Vertrag zurückzutreten.