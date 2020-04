Coronavirus: Andrew Jack aus "Star Wars" stirbt nach Corona-Infektion

Der US- Film- und Theaterschauspieler Mark Blum ist mit 69 Jahren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Infektion hatte zu Komplikationen geführt. Blum wurde mit Filmen wie „Desperately Seeking Susan“ und „Crocodile Dundee“ bekannt.

Surrey.

Das Coronavirus schreckt auch vor Prominenten nicht zurück: Nun ist der 76-jährige „Star Wars“-Schauspieler Andrew Jack an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben

„Star Wars“-Fans kannten ihn in der Rolle des Rebellen-Generals Caluan Ematt in den Filmen „Das Erwachen der Macht“ und „Die letzten Jedi“

Neben seiner Arbeit als Schauspieler machte sich Jack einen Namen als Dialekt-Couch und entwickelte für „Herr der Ringe“ Mittelerde-Dialekte

Der britische „Star Wars“-Schauspieler Andrew Jack ist tot. Der 76-Jährige starb am Dienstag im britischen Surrey in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus. „Er hatte keine Schmerzen und ging in dem Wissen, dass seine ganze Familie bei ihm war“, wie Jacks Frau Gabrielle Rogers auf Twitter schrieb. Das Virus wurde demnach am Sonntag bei Jack festgestellt.

Der US- Film- und Theaterschauspieler Mark Blum ist mit 69 Jahren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Infektion hatte zu Komplikationen geführt. Blum wurde mit Filmen wie „Desperately Seeking Susan“ und „Crocodile Dundee“ bekannt. Foto: Henry McGee / dpa

Die Publizistin und Ex-Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth hat sich ebenfalls angesteckt. Foto: Horst Galuschka / imago/Horst Galuschka

Für den britischen Premierminister ist Homeoffice angesagt. Boris Johnson zählt zu den Coronavirus-Infizierten – ebenso sein Gesundheitsminister Matt Hancock. Foto: - / AFP

Der britische Prinz Charles ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das teilte der Palast am 25. März mit. Der 71-Jährige habe nur milde Symptome und sei ansonsten bei guter Gesundheit, hieß es. Foto: Andrew Matthews / dpa

Der wegen Sexualverbrechen verurteilte Ex-Filmmogul Harvey Weinstein hat sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Der 68-Jährige hat sich vermutlich im Gefängnis bei Mitinsassen angesteckt. Foto: Johannes Eisele / AFP



Fürst Albert II. von Monaco ist positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Der Gesundheitszustand des 62-Jährigen gebe aber keinen Grund zur Sorge, teilte der Fürstenpalast mit. Foto: Gao Jing / dpa

Der spanische Opernsänger Plácido Domingo machte seine Infektion mit dem Coronavirus am 23. März auf Facebook öffentlich. Der 79-Jährige habe Symptome wie Fieber und Husten gehabt, sei aber wieder bei guter Gesundheit. Foto: Carlos Alvarez / Getty Images

Schauspieler Idris Elba, der potenzielle nächste James Bond, ist mit dem Coronavirus infiziert. Seine Frau, Model Sabrina Dhowre, ließ sich nicht testen. Ihr geht es gut. Foto: Jeff Spicer / Getty Images

Auch „Game of Thrones“-Schauspieler Kristofer Hivju hat sich infiziert und berichtet auf Instagram über leichte Symptome wie bei einer Erkältung. Auf dem Foto ist er zusammen mit seiner Frau, der Schauspielerin Gry Molvaer Hivju, zu sehen. Foto: imago images/Starface

Auch James-Bond-Schauspielerin Olga Kurylenko wurde positiv getestet. Foto: imago images/MediaPunch



Ebenfalls infiziert: die Frau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau. Foto: GEOFF ROBINS / AFP

In Deutschland ist Grünen-Chef Cem Özdemir infiziert, wie er über Instagram mitteilte. Foto: Marijan Murat / dpa

Auch Amira Pocher, Ehefrau von Komiker Oliver Pocher (l.), hat sich angesteckt. Beide sind nun in Quarantäne. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Zuvor war ebenfalls der FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff positiv getestet worden. Foto: imago images/Horst Galuschka

Und auch Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich mit dem Virus angesteckt. Foto: Maja Hitij / Getty Images



Gezwungenermaßen zu Hause bleibt auch Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, der sich ebenfalls infiziert hat. Foto: Uli Deck / dpa

Auch der Fußballer und Hannover-96-Profi Jannes Horn hat sich angesteckt. Foto: imago images/Joachim Sielski

Hollywood-Star Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson wurden positiv getestet. Beiden geht es inzwischen wieder besser. Foto: ROBYN BECK / AFP



Zuletzt zu sehen war Andrew Jack in der Rolle des Rebellen-Generals Caluan Ematt in den „Star Wars“-Filmen „Das Erwachen der Macht“ (Episode VII, 2015) und „Die letzten Jedi“ (Episode VIII, 2017). In der Auskopplung „Solo: A Star Wars Story“ (2018) lieh der professionelle Dialekt-Coach seine Stimme der Figur Moloch. Zuletzt arbeitete Jack an dem Comic-Remake „The Batman“, der im Sommer 2021 in die Kinos kommen soll.

„Star Wars“: Trauer um Andrew Jack

Sie haben uns mit der Kunst auf der Leinwand bewegt, ihre Musik war der persönliche Soundtrack vieler und ihre sportlichen Leistungen vorbildhaft: Diese Prominenten sind 2020 gestorben. Asterix-Erfinder Albert Uderzo ist am 24. März im Alter von 92 Jahren gestorben. Foto: JOEL SAGET / AFP

US-Sänger Kenny Rogers wurde 81 Jahre alt. Er starb am 20. März. Foto: Suzanne Cordeiro / AFP

Der schwedische Schauspieler Max von Sydow ist am 8. März im Alter von 90 Jahren gestorben. Foto: Tim Brakemeier / dpa

Die Film- und Theaterschauspielerin Sonja Ziemann ist am 17. Februar im Alter von 94 Jahren gestorben. Foto: Ursula Düren / dpa

Kirk Douglas ist am 5. Februar im Alter von 103 Jahren gestorben. Er galt als letzter Großschauspieler der goldenen Ära Hollywoods. Hier erhielt er bei der 68. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles den Oscar für sein Lebenswerk. Foto: ERIC DRAPER / dpa



Die Autorin Mary Higgins Clark ist am 31. Januar im Alter von 92 Jahren gestorben. Foto: STAN HONDA / AFP

US-Basketball-Legende Kobe Bryant ist am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz gestorben. Auch seine Tochter Gianna starb bei dem Unglück. (Photo by Robyn BECK / AFP) Foto: ROBYN BECK / AFP

Der „Rosenheim-Cop“ Joseph Hannesschläger starb im Januar in einem Hospiz. Foto: ZDF/Christian A. Rieger

Der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow starb am 17. Januar im Alter von 34 Jahren. Bekannt wurde er durch seine Rollen in „Sturm der Liebe“ und „Dahoam is Dahoam“. Foto: Petra Schönberger / imago/Future Image

Christopher Tolkien, Sohn des „Herr der Ringe“-Autors J.R.R. Tolkien, ist am 15. Januar im Alter von 95 Jahren gestorben. Tolkien hatte den Nachlass seines berühmten Vaters verwaltet. Foto: Screenshot Twitter @ClausKullak / @ClausKullak



Neil Peart, Schlagzeuger der kanadischen Rockband „Rush“, erlag am 11. Januar einem Krebsleiden. Der 67-Jährige hatte einen Hirntumor. Foto: Ethan Miller / AFP

Schauspieler Edd Byrnes galt in den USA als erster Teenie-Star. Seine Rolle als „Kookie“ in der Serie „77 Sunset Strip“ machte ihn berühmt, auch im Kult-Film „Grease“ spielte er mit. Byrnes starb am 8. Januar eines natürlichen Todes. Er wurde 87 Jahre alt. Foto: teutopress GmbH via www.imago-images.de / imago images/teutopress

Harry Hains wurde bekannt durch seine Rollen in den Serien „American Horror Story“ und „The OA“. Er starb am 7. Januar im Alter von 27 Jahren. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Foto: Screenshot Instagram @harryhains / @harryhains

Torwartlegende Hans Tilkowski starb am 5. Januar im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit. Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON via www.imago-images.de / imago images/Sven Simon

Schauspielerin Veronika Fitz, die vor allem durch ihre Hauptrolle in der BR-Produktion „ Die Hausmeisterin“ bekannt wurde, starb am 4. Januar nach schwerer Krankheit. Sie wurde 83 Jahre alt. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de / imago images/Sven Simon



Nick Gordon, der Ex-Partney von Whitney Houstons verstorbener Tochter Bobby Kristina Brown, starb am 1. Januar im Alter von 30 Jahren. Foto: Frazer Harrison / Getty Images

Terry Jones gehörte zur britischen Kultgruppe „Monty Python“. Seine schwere Demenzerkrankung trug er mit humoriger Fassung. Am 21. Januar starb er nach vier Jahren Kampf. Foto: Andrew Cowie / AFP



Als Dialekt-Coach hatte Jack auch an Anteil an der Fantasy-Trilogie „Herr der Ringe“ von Regisseur Peter Jackson. Für die Reihe entwickelte Jack verschiedene Mittelerde-Dialekte und brachte sie den Schauspielern bei.

Trauer um internationalen Filmstar: „Star Wars“-Darsteller Max von Sydow Anfang März gestorben

Elijah Wood, der den Hobbit Frodo spielte, schrieb nun auf Twitter: „Es bricht mir das Herz zu erfahren, dass Andrew Jack gestorben ist. Er führte uns durch die vielen Dialekte von Mittelerde und war ein freundlicher und liebenswerter Mensch.“ (küp)

Am 24. Mai startete „Solo: A Star Wars Story“ in den deutschen Kinos. Der Film erzählt die Geschichte des jungen Schmugglers Han Solo vor den Ereignissen von Episode IV. Gespielt wird der junge Han Solo von Alden Ehrenreich. Foto: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

An Solos Seite ist stets Chewbacca (Joonas Suotamo). Foto: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

Und auch das Raumschiff „Millennium Falke“ spielt eine große Rolle in dem Film. Foto: null / Lucasfilm Ltd.

Der Film zeigt auch, wie sich Solo seinen Ruf als unberechenbarer Pilot erworben hat. Foto: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

Woody Harrelson spielt Beckett , der Han Solo berät. Foto: Lucasfilm Ltd.



Donald Glover spielt den Schmuggler Lando Calrissian. Foto: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

Calrissian hat es im Gegensatz zu Solo schon zu – wenn auch zweifelhaftem – Ruhm gebracht. Foto: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

Lando Calrissian und der Droide L3-37 im Cockpit des „Millennium Falken“, der eigentlich Calrissian gehört. Foto: null / Lucasfilm Ltd.

In so sauberem Zustand war das Raumschiff auf der Leinwand noch nicht zu sehen. Foto: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd. and TM

Donald Glover ist nicht nur wegen seiner Rolle in dem „Star Wars“-Film in den Schlagzeilen. Unter seinem Künstlernamen Childish Gambino wird er für sein Musikvideo zu „This is America“ von Kritikern gefeiert. Foto: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.



Paul Bettany spielt Dryden Vos, einen Gangsterboss, auf den Han Solo immer wieder trifft. Foto: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

Qi’ra ist die erste Offizierin von Dryden Vos. Sie wird gespielt von Emilia Clarke („Game of Thrones“). Foto: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

Die Figuren Val (Thandie Newton), Beckett (Woody Harrelson) und Han Solo (Alden Ehrenreich) führt das Schicksal in teils entlegene Ortschaften, wie diese Schneelandschaft. Foto: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

Doch auch Hitze lernen sie kennen. Foto: Lucasfilm Ltd.



Coronavirus-Pandemie – Mehr zum Thema

Neueste Panorama Videos Neueste Panorama Videos

Beschreibung anzeigen