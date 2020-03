Auch Spanien meldet mehr Corona-Todesfälle als China

Zahlen steigen dramatisch an

Quasi eingesperrt in ihren Häusern hoffen die Spanier, dass in ihrem Land endlich der Höhepunkt der Corona-Epidemie erreicht wird. Aber bisher wachsen die Zahlen dramatisch weiter. Jetzt hat das Land sogar mehr Tote als China - als zweites Land in Europa.