Warum gibt es keine Corona-Kontrollen an Flughäfen in Deutschland?

Berlin. Wolfgang Büchner war baff erstaunt. Ankunft in Frankfurt mit mit LH403 aus New York. „Keine Fragen, keine Kontrollen, kein Fiebermessen, kein Infoblatt für Hunderte Einreisende, keine Plakate – gar nichts! Was ist hier los?“, twittert der Journalist. Gute Frage. Wir sind ihr nachgegangen. Die Abkürzung zum Rechercheergebnis: Es war keine Panne. Das Problem ist real. Und es hat Methode. Wir haben die Kette der Fahrlässigkeit zurückverfolgt.

Anruf bei der Bundespolizei. Nicht zuständig. „Problem der zuständigen Gesundheitsämter.“ Die Polizeibeamten am Flughafen überprüfen die Reisepapiere. Wenn den Beamten ein Passagier mit Erkältungssymptomen auffällt, wird das Gesundheitsamt eingeschaltet. Aber nur dann. Es gilt das Gebot des Inaugenscheinnahme.

Nur bei Flügen aus Risikogebieten wie China, Japan, Südkorea, Iran oder Italien müssen die Passagiere „Aussteigerkarten“ ausfüllen, damit die Behörden im Ansteckungsfall Weg, Adresse und Kontakte zurückverfolgen können. New York, inzwischen ein Corona-Hotspot und vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft, gehört bisher nicht dazu.

Heute Morgen Ankunft in FRA mit LH403 aus EWR. Keine Fragen, keine Kontrollen, kein Fiebermessen, kein Infoblatt für Hunderte Einreisende, keine Plakate - gar nichts! Was ist hier los? Gehe jetzt in Quarantäne. Hoffentlich viele andere aus der Boeing 747 ebenfalls...#COVIDー19 — Wolfgang Buechner (@wbuechner) March 23, 2020

Coronavirus-Kontrollen an Flughäfen? Nicht ohne Meldung des Piloten

Nächste Stelle, Gesundheitsamt Frankfurt, vertraute Antwort: nicht zuständig. Wir klopfen beim hessischen Gesundheitsministerium an, das seinerseits auf eine Anordnung aus Berlin verweist: Piloten müssen vor der Landung dem Tower eine sogenannte Clearmeldung abgeben: Meldet der Pilot einen oder mehrere Erkrankte im Flieger, wird schon bisher das Gesundheitsamt informiert und untersucht die Passagiere. Und meldet der Pilot keine Erkrankten im Flieger? Antwort: „Können die Passagiere normal von Bord gehen.“

Wenn ein Kranker auffällt, ist das Gesundheitsamt Frankfurt zur Stelle. Dann kommt ein Arzt an Bord und untersucht ihn. In Notfällen wird der Passagier umgehend ins Krankenhaus verlegt oder geht noch im Airport in Quarantäne, in Frankfurt in einer alten Turnhalle, wo auch die Rückkehrer aus dem chinesischen Wuhan in Empfang genommen worden waren.

Der Betreiber des Frankfurter Flughafens bittet um Verständnis, „wir können jetzt nicht anfangen, Fieber zu messen.“ Und: „Wir setzen alle Empfehlungen der zuständigen Gesundheitsbehörden um.“

Flughafen Frankfurt reduziert Bus-Transporte

Alle zehn Minuten werde per Terminaldurchsagen auf die Hygiene- und Abstandsregel n hingewiesen. Verhaltenshinweise sind über Poster und digitale Bildschirme in den Terminals sichtbar. Darauf weisen an den Sicherheitskontrollen auch Bodenmarkierungen. „Wir versuchen außerdem, Passagiertransporte in Bussen zu reduzieren.“ Die Busse halten nacheinander an, die Fahrer sind angehalten, Passagiere nur in kleinen Gruppen aussteigen zu lassen. Eine Doppelbelegung an den Gepäckbändern wird vermieden. Nur ein Flug pro Gepäckausgabeband.

Frankfurt ist ein sogenannter IGV-Flughafen, IGV steht für Internationale Gesundheitsvorschriften, das gilt auch für die Airports in München, Düsseldorf, Hamburg und Berlin. In den Internationalen Gesundheitsvorschriften ist das Verfahren klar und einheitlich für alle IGV-Flughäfen festgelegt und verpflichtet die Piloten, vor der Landung mögliche Erkrankte zu melden. Die Verantwortung bleibt beim Piloten hängen.

Seltsam, im ganzen Land gelten Kontakt- oder Ausgangsbeschränkungen, die von der Polizei kontrolliert werden sollen, aber an den Flughäfen landen die Rückkehrer aus Urlaubsregionen und die Reisenden aus Drittstaaten, ohne dass eigens Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Wer sagt es dem Krisenstab in Berlin? Wie viel Zeit muss noch vergehen, bis die Schutzmaßnahmen auf alle Einreisenden ausgedehnt werden?

