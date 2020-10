Alle Fakten zum Coronavirus in Gifhorn

Gifhorn. Neue Informationen, neue Lagen, alles ist anders – das Coronavirus hat unser Leben fest im Griff. Hier eine Übersicht der wichtigen Informationen aus Stadt und Kreis Gifhorn – Stand 22. Oktober 2020:

Anzahl der durchgeführten Tests: 4.107 (+ 71)

Anzahl der positiv getesteten Personen im Landkreis Gifhorn: 365 (+ 15)

• Davon Genesene: 257 (Stand: 21.10.2020)

• Davon Verstorbene: 6

• Davon derzeit aktive Fälle: 102

7-Tage-Inszidenz: 32,3 (+ 5,7)

In Klammern die Veränderung zum Vortag.

Das Land Niedersachsen hat mit der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 8. Oktober neue Regelungen getroffen. Damit ergeben sich auch für den Bereich der Gewerbetreibenden neue Anforderungen. Hier die aktuellen Informationen des Landkreises Gifhorn vom 19. Oktober:

Einzelhandel

Neu ist, dass im Bereich des Einzelhandels neben den Kundinnen und Kunden auch das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss. Weiter gilt die Einhaltung des Abstandes von 1,50 Metern. Auf das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung müssen die Gewerbetreibenden hinweisen. Hierfür eignen sich beispielsweise Hinweisschilder.

Hinzu kommt, dass nun auch der Einzelhandel ein Hygienekonzept aufgrund der Corona-Verordnung benötigt. Das Hygienekonzept kann Regelungen und Maßnahmen enthalten, die den Verzicht auf eine Mund-Nasen-Bedeckung ermöglichen. Zum Beispiel kann durch die Verwendung geeigneter physischer Barrieren aus Glas oder Plexiglas auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung seitens des Personals an der Kasse oder in einem Thekenbereich verzichtet werden. Wichtig ist hierbei dennoch, dass die Maßnahme im Hygienekonzept aufgegriffen wird.

Gastronomie

Neu aufgrund der Verordnung ist die Anzahl der teilnehmenden Personen bei privaten Zusammenkünften und Feierlichkeiten in der Gastronomie. Sofern das Abstandsgebot eingehalten werden kann, ist eine Feierlichkeit oder private Zusammenkunft bis zu 100 Personen (bei einer 7-Tage Inzidenz unter 35 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) zulässig.

Unverändert gilt auch weiterhin in der Gastronomie die Anforderung, dass die Gäste auf das Abstandsgebot und die Maskenpflicht hingewiesen werden müssen. Abweichend von den Regelungen zum Einzelhandel, dürfen Gäste die Maske absetzen, sofern sie ihren Platz eingenommen haben und das Abstandsgebot eingehalten wird. Auch muss das Personal in der Gastronomie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ebenfalls gleich bleibt die Anforderung, dass die Kontaktdaten des Kunden mit Vorname, Familienname, vollständige Anschrift, Telefonnummer, Erhebungsdatum und –uhrzeit aufgenommen werden müssen. Auch benötigt der Betrieb eines Gaststättengewerbes ein Hygienekonzept.

Alkoholverbot bei Feiern mit mehr als 50 Personen

Während privater Zusammenkünfte und Feiern in der Gastronomie, an denen mehr als 50 Personen teilnehmen, dürfen ab 18:00 Uhr keine reinen Spirituosen und ab 22:00 Uhr kein Alkohol insgesamt, einschließlich alkoholischer Mischgetränke, angeboten und konsumiert werden.

Merkblätter über die Anforderungen aufgrund der Corona-Verordnung für die Bereiche Einzelhandel, Gastronomie, Spielhallen, körpernahe Dienstleistungen und Beherbergung von Personen sowie ein Merkblatt zur Erstellung eines Hygienekonzeptes finden Sie zum Download auf https://www.gifhorn.de/der-landkreis/presseportal/coronavirus-aktuelle-informationen/informationen/.

Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis, dass nicht genehmigungspflichtige Hygienekonzepte durch das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn nicht abgenommen werden können. Die Kontaktpersonenverfolgung sowie die Infektionskettenunterbrechung genießen oberste Priorität.

Folgende Informationen sind zuletzt am 7. September 2020 aktualisiert worden:

Kommen Sie aus einem Risikogebiet und wollen in den Landkreis Gifhorn einreisen?

Laut § 27 der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus gilt:

Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Niedersachsen einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor ihrer Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung, an den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts oder in eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. Ein- und Rückreisende, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben und in den Landkreis Gifhorn einreisen, haben sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden.

Der Landkreis Gifhorn hat dafür ein Formular eingestellt, welches die Reiserückkehrenden ausfüllen müssen. Bitte geben Sie für die Kontaktaufnahme unbedingt Ihre Telefonnummer sowie eine E-Mail Adresse mit an!

Dieses Formular wird nach dem Ausfüllen und Absenden automatisch an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs „Gesundheit“ weitergeleitet. Daraufhin erhalten Sie zeitnah eine Rückmeldung.

Schicken Sie, sofern bereits vorhanden, Ihr Testergebnis unaufgefordert als pdf-Anhang per Mail an reiserueckkehrer@gifhorn.de. Sollte dieser keine personenbezogenen Angaben (mind. Name und Geburtsdatum) enthalten (z.B. App Screenshot), geben Sie eine eidesstattliche Erklärung für Ihr Testergebnis ab: „Hiermit erkläre ich, Name, Vorname, geb. am XX.XX.XXX, dass es sich bei dem vorliegenden Screenshot/Foto um mein Testergebnis handelt.“

Zusätzlich stehen der Landkreis für Fragen oder Beratungsbedarf unter den folgenden Telefonnummer 05371-828726 und 05371-828728 zur Verfügung: montags - donnerstags 09.00 Uhr - 15.00 Uhrfreitags 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Fragen beantwortet das Gesundheitsamt auch per E-Mail an reiserueckkehrer@gifhorn.de.

Wichtig: Es ist darauf hinzuweisen, dass ein einmaliger negativer PCR-Test kein Garant ist, nicht doch innerhalb der verbleibenden Inkubationszeit von 14 Tagen infektiös zu werden. Daher sollte besonders in sensiblen Bereichen (z.B. Onkologie, Pflegeeinrichtungen etc.) dem Arbeitgeber bzw. der Betriebsmedizin das Restrisiko bekannt gegeben werden, um die Einsatzmöglichkeiten von Reiserückkehrenden unter den Beschäftigten abzuwägen.

Alle Personen sind dazu verpflichtet, beim Auftreten von Krankheitssymptomen, die auf eine COVID-19 Erkrankung gemäß des Robert Koch-Institutes hinweisen, unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt zu informieren.

Mit Änderungen der rechtlichen Vorgaben für Reiserückkehrende ist voraussichtlich ab dem 15. September 2020 zu rechnen.

Wo können Testungen durchgeführt werden?

Testzentren an Flughäfen

Testzentrum Braunschweig

Hausärztinnen und Hausärzte

Wer muss in Quarantäne?

Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Niedersachsen einreisen und sich vor der Einreise in einem Risikogebiet für Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgehalten haben. Dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Welche Gebiete Risikogebiete für Infektionen mit SARS-CoV-2 sind, wird durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt sowie das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat festgestellt und durch das Robert-Koch Institut veröffentlicht.

Wer muss nicht in Quarantäne?

Nicht in Quarantäne muss, wer:sich in den letzten 14 Tagen vor seiner Einreise in Bundesrepublik Deutschland nicht in einem Risikogebiet für Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgehalten hat und Personen, die über ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache verfügen, das bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 vorhanden sind, und dieses der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem sonstigen durch das Robert Koch-Institut bekannt gegebenen Staat durchgeführt und höchstens 48 Stunden vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden ist. Das ärztliche Zeugnis ist für mindestens 14 Tage nach der Einreise aufzubewahren.

Was bedeutet Quarantäne?

Die Personen sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort aufzuhalten. Es ist in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.

Regelbetrieb von Kindertageseinrichtungen

So lauten die Handlungsempfehlungen des Landkreises Gifhorn: Mit in Kraft treten der Niedersächsischen Corona-Verordnung zum 1. August, kehren vorbehaltlich des Infektionsgeschehens im Landkreis Gifhorn die Kindertageseinrichtungen in den Regelbetrieb zurück. Der Landkreis hat daraufhin die Träger der Kindertagesstätten im Kreisgebiet mit Handlungsempfehlungen ausgestattet. Die Rückkehr in den Regelbetrieb bedeutet im Wesentlichen, dass die rechtlichen Vorgaben des Achten Buches des Sozialgesetztes (SGB VIII) und das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (KiTaG) mit den Durchführungsverordnungen wieder eingehalten werden müssen. In Ausnahmefällen ermöglicht das Land Niedersachsen von den Personalstandards abzuweichen, wenn dies durch die Corona-Situation erforderlich wird. Somit sind Kinder wieder in ihren Regelgruppen zu betreuen. Der Betreuungsumfang entspricht damit grundsätzlich dem Standard vor dem Ausbruch des Corona-Virus.

Auch offene Gruppenkonzepte sowie die gemeinsame Nutzung von gruppenübergreifenden Räumlichkeiten sind wieder möglich. Dennoch empfiehlt sich die Aufstellung eines abgestimmten Nutzungsplans. Außerdem sollte die Betreuung der Kinder möglichst im Außenbereich stattfinden.

Kinder, die zu einer vom Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesenen Risikogruppe gehören, dürfen nach Einschätzung der Sorgeberechtigten und gegebenenfalls unter ärztlicher Rücksprache betreut werden. Hinsichtlich kranker Kinder haben die Sorgeberechtigten sicherzustellen, dass das Kind fieberfrei zur Betreuung kommt. Auch bei banalen Infekten und ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten) ist ein Besuch möglich.

In allen Kindertageseinrichtungen ist der „Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona Kinderbetreuung“ vom 24. Juli 2020 zu beachten.

Das Land Niedersachsen hat zum 6. Juli 2020 seine Corona-Verordnung erneut angepasst. Dabei sind einige Auflagen präzisiert oder der Umgang mit Auflagen vereinheitlicht worden.

Weiterhin muss strikt darauf geachtet werden, Infektionsketten möglichst früh zu unterbrechen und so die Verbreitung des Covid-19-Virus einzudämmen.

Daher bleiben die Pflicht und die Verantwortung, Abstände und Hygieneregeln einzuhalten, bestehen. Überall dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht mit Sicherheit eingehalten werden kann, gilt eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (vorrangig auch nach wie vor beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr).

Am gesellschaftlichen Leben in Restaurants und Kneipen, in Kinos und bei Veranstaltungen sowie bei kontaktintensivem Sport kann nur teilnehmen, wer seine Kontaktdaten dokumentieren lässt.

Hier die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Kultur

Kulturelle Veranstaltungen sind jetzt bis zu einer Personenanzahl von 500 wieder möglich. Dies gilt unter anderem für Kulturzentren, Theater und Opernhäuser, aber auch für Kinos. Währenddessen besteht eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung dann nicht mehr, wenn die Besucherinnen und Besucher ihren Sitzplatz eingenommen haben, wohl aber beim Hinein- und Hinausgehen und auch, wenn sie während der Vorstellung ihren Platz verlassen. Die Kontaktdaten aller Besucherinnen und Besucher müssen wie bisher dokumentiert werden.

Tourismus

Das Beherbergungsverbot für Personen aus dem Kreis Warendorf wird am Samstag (04.07.2020) aufgehoben, das für die Menschen aus Gütersloh bleibt vorerst bestehen. Bei allen touristischen Angeboten wie Schifffahrten, Kutschfahrten, Stadt- und Naturführungen gilt nun die 10-Personen-Regel. Das heißt, dass Gruppen von bis zu 10 Personen keinen Abstand untereinander einhalten müssen.

Sport

Erlaubt ist Kontaktsport, wenn er in festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen erfolgt (Mannschaftssport; aber auch Rudern in allen Klassen wird ermöglicht). Für diesen Fall sind die Kontaktdaten der einzelnen Personen der Kleingruppe zur Nachverfolgung nach dem üblichen Muster zu erheben. Ein Abstand von 2 m muss dann nicht eingehalten werden.

Gleiches gilt auch für die Sportausübung im öffentlichen Raum. Auch hier gilt die Regel, dass nur feste und nicht ständig wechselnde Gruppen zusammen Sport treiben dürfen.

Darüber hinaus sind bei Sportveranstaltungen anstelle der bisherigen 250 Zuschauerinnen und Zuschauer ab Montag 500 erlaubt, wenn jede Zuschauerin und jeder Zuschauer einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder zum eigenen noch zu einem weiteren Hausstand noch zu einer gemeinsamen Gruppe von nicht mehr als 10 Personen gehört, einhält. Beträgt die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als 50, gelten strengere Regeln wie Zuschauen im Sitzen und Dokumentation der Anwesenden.

Die neue „Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“ finden Sie online hier.

Die zentrale Corona-Hotline der Niedersächsischen Landesregierung erreichen Sie unter 0511 120-6000 von Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 20 Uhr.

Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht

Jede Person ist weiterhin dazu angehalten, physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den Angehörigen des eigenen Hausstandes gehören, auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. In der Öffentlichkeit ist ein Treffen zwischen zwei Haushalten, sowie in einer Gruppe von nicht mehr als 10 Personen möglich. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist weiterhin dort zu tragen, wo Abstände von 1,5 Metern nicht eingehalten werden können. Pflicht ist sie insbesondere beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen.

Der Lockerungsfahrplan in Niedersachsen

Viele der Einschränkungen, die im Zuge des Corona-Geschehens nötig gewesen sind, sind in Niedersachsen – abhängig vom Infektionsgeschehen – schrittweise reduziert worden inzwischen. Die Landesregierung hatte dazu am 4. Mai 2020 einen Lockerungsfahrplan vorgelegt: den Stufenplan „Neuer Alltag in Niedersachsen“.

Der Link zur Gifhorner Corona-App:

Viele Menschen, die sich mit dem Corona-Virus anstecken, berichten von Symptomen wie trockenem Husten, Fieber, Muskel-, Gliederschmerzen, Geschmacks- und Geruchsverlust. Wenn Ärzte und Gesundheitsamt einen Überblick darüber hätten, in welchem Ort gerade vermehrt gehüstelt wird, könnte das ein wichtiger Indiz dafür sein, wo sich Viren gerade verbreiten. Genau dafür hat Prof. Dr. med. Dietmar Urbach, Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Helios Klinikum Gifhorn sowie externer Hochschullehrer an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, zusammen mit dem Wirtschaftsingenieur Sven Leiß eine App als Online-Umfrage entwickelt: „Covid-nein-danke“.

https://www.covid-nein-danke.de/

Die wichtigsten Telefonnummern

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn hat ein Bürgertelefon eingerichtet, es ist werktags zwischen 8 und 16 Uhr, an Samstagen und Sonntagen 10 bis 15 Uhr kostenlos über folgende Nummer erreichbar: (0800) 8282444. Wer Fragen hat, kann diese auch an info-corona@gifhorn.de richten.

Die Helios Kliniken, zu denen auch die Standorte Wittingen und Gifhorn gehören haben eine kostenfreie 24-Stunden-Hotline eingerichtet: (0800) 8 123 456.

Mit der Corona-Hotline folgt Helios den Empfehlungen nationaler Einrichtungen, wie dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Robert-Koch-Institut. „Der Erstkontakt via Telefon, speziell für Personen mit dem Verdacht auf das Corona-Virus, ist eine wirksame Maßnahme, um die Verbreitung zu verlangsamen und Aufklärung zu leisten“, so Helios-Geschäftsführer Enrico Jensch.

Das Gesundheitsamt ist Ansprechpartner

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse des Landkreises Gifhorn tagt täglich. In dem Krisenstab sitzen Mitglieder aus dem Vorstand der Kreisverwaltung, sowie Mitarbeiter aus den Bereichen für Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen, Katastrophenschutz, Gesundheit und Öffentlichkeitsarbeit.

Grundsätzlich gilt weiterhin für diejenigen, die aus Risikogebieten zurückkommen, oder Kontakt zu anderen Personen hatten, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, dass sie sich nach telefonischer Abstimmung mit dem Gifhorner Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne begeben sollten.

Die Kreisverwaltung weist nochmals darauf hin, dass Abstriche erst dann erfolgen, wenn die unter Quarantäne stehenden Verdachtspersonen erste Symptome wie Unwohlsein, Gliederschmerzen, Husten, Schnupfen oder Fieber zeigen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn ermittelt und veranlasst immer direkt mit Entnahme des Abstriches alle weiteren Schritte. Dazu gehört insbesondere, die Kontakte der infizierten Personen im Zeitraum von zwei Tagen vor dem Auftreten der Symptome zu ermitteln, um mögliche Ansteckungsketten zu unterbrechen. Das Gesundheitsamt ermittelt und kontaktiert betroffene Personen.

Hinweise für Reisende

Hier gibt es Hilfe: #gemeinsamstark im Landkreis Gifhorn

Um die Angebote für aktive Nachbarschaftshilfe besser überblicken und koordinieren zu können, hat der Landkreis Gifhorn nun eine Online-Vermittlungsbörse aktiviert.

Zu finden ist diese auf der Homepage des Landkreises über die Kachel „Corona - Aktuelle Informationen“ und dann über #gemeinsamstark. Angesprochen sind mit dem Angebot der Kreisverwaltung freiwillige Helferinnen und Helfer. Hier finden Sie weitere Informationen

Hilfesuchende können dort ganz einfach ein Onlineformular mit ihren Angeboten ausfüllen. Die Anträge landen dann bei der Koordinierungsstelle zur Stärkung des Ehrenamtes. Je nach Passgenauigkeit werden dort Angebot und Nachfrage zusammengebracht. Ein Leitfaden, der ebenfalls auf der Homepage heruntergeladen werden kann, weist auf alle wichtigen Maßnahmen bei der Freiwilligenarbeit hin. Dazu gehören das Vermeiden von direkten Kontakten und das Einhalten der Hygienemaßnahmen

„Es wird besonders in diesen Zeiten deutlich, wie wichtig das Ehrenamt für unsere Gesellschaft ist. Deshalb müssen wir genau jetzt zusammenhalten und aufeinander achten. Mit der neu geschaffenen Onlinebörse, die wir kurzfristig ins Leben gerufen haben, wollen wir das ehrenamtliche Engagement unterstützen“, so Landrat Andreas Ebel.

Die Ehrenamtskoordinatorin des Landkreises, Stephanie Manske, ist für Anfragen telefonisch Montag bis Donnerstag: 9 bis 12.30 Uhr, sowie 13 bis 15 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr erreichbar.

Landrat Andreas Ebel ruft alle auf: „Helfen Sie denjenigen, die zu Risikogruppen gehören. Dies sind nicht nur ältere Menschen, sondern auch Personen mit chronischen Krankheiten. Denn im Landkreis Gifhorn sind wir gemeinsam stark.“

Infos vom Landkreis zu den Themen

Ansprechpartner für Unternehmen und Arbeitnehmer

Was Reiserückkehrer nach ihrer Ankunft tun müssen

Wichtige Hinweise vom Landkreis Gifhorn:

Müllentsorgung: Für private Haushalte gilt: eventuell mit dem Coronavirus belastete Abfälle wie beispielsweise Taschentücher sollten in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen gesammelt und fest verschlossen in den „grauen“ Restabfallbehälter entsorgt werden. Das können beispielsweise Plastiktüten oder Mülltüten sein. Keinesfalls diese Abfälle einfach lose oder offen in die Abfalltonne werfen. Landrat Andreas Ebel: „Entsorgen Sie den Abfall, von dem eine Ansteckungsgefahr ausgehen könnte, in fest geschlossenen Plastik- oder Mülltüten. Damit schützen Sie Ihre Mitmenschen vor einer weiteren Ansteckung und wir können gemeinsam die Verbreitung des Coronavirus eindämmen.“

Cyberkriminalität – Vorsicht vor Betrügermails!

Wer E-Mails erhält, die angeblich von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder einer Sparkasse stammen, dem rät die Kreisverwaltung, besser zweimal hinzuschauen. Derzeit landen in vielen E-Mail-Postfächern fast täglich Nachrichten von Unternehmen, die etwa auf Einschränkungen ihrer Services, besondere Hygienemaßnahmen im Rahmen ihrer Produktion oder Rabatt-Aktionen hinweisen. Diese Aktionen nutzen Internetkriminelle besonders jetzt während der Coronakrise für sich, und starten gefälschte Aktionen über das E-Mail-Postfach, um persönliche Daten abzugreifen. Unter anderem kursieren gefälschte E-Mails von der WHO mit einem Schadprogramm im Anhang. Auch Hinweise auf Filialschließungen der Sparkasse, in denen zu kriminellen Zwecken Kundendaten abgefragt werden, sind unterwegs. In anderen E-Mails werden etwa Atemschutzmasken und ähnliche Artikel angepriesen, um Daten abzugreifen oder potenzielle Kunden in Onlineshops zu lotsen, die nicht existieren. Ebenso versuchen Onlinebetrüger, Menschen zum Installieren fragwürdiger Apps zu bewegen, mit dem Versprechen, diese Programme würden sie über das Coronavirus auf dem Laufenden halten.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt daher folgende Tipps: Seien Sie vorsichtig bei E-Mails von fremden Adressen, die Links zu angeblichen Programmen für die Arbeit im Homeoffice oder zur Videotelefonie enthalten. Installieren Sie Anwendungen nur nach Prüfung und aus den Originalquellen, also beispielsweise den Appstores. Sehen Sie sich bei jeder E-Mail die Absenderadresse genau an. Keine seriöse Organisation, egal ob Finanzinstitut, Behörde oder Unternehmen, befragt Sie nach persönlichen Daten per E-Mail oder Telefon. Seien Sie immer skeptisch, wenn Sie auf diesen Wegen zu einer Eingabe aufgefordert werden. Löschen Sie im Verdachtsfall die betreffenden E-Mails und klicken Sie keinesfalls auf enthaltene Links. Ausweiskopien sollten Sie niemals per E-Mail übermitteln.

Einige Webseiten täuschen vor, von einem seriösen Unternehmen betrieben zu werden und verlangen, Daten zu hinterlegen, um über Neuigkeiten im Zusammenhang mit Corona informiert zu bleiben. Tun Sie dies nicht, sondern informieren Sie sich auf den offiziellen Seiten des Landkreises Gifhorn www.gifhorn.de oder www.facebook.com/LKGifhorn/ oder anderen vertrauenswürdigen Seiten wie z.B. dem Robert Koch Institut www.rki.de, dem Land Niedersachsen https://www.niedersachsen.de/Coronavirus oder dem Bundesgesundheitsministerium www.bundesgesundheitsministerium.de.

Das hat das Land Niedersachsen am Sonntag, 22. März, verfügt:

1. Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes sind auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.

2. Der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung ist grundsätzlich erlaubt. Dabei sind folgende Beschränkungen der Sozialen Kontakte zwingend einzuhalten:

a.) In der Öffentlichkeit ist - wo immer möglich - ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Das gilt auch für die körperliche oder sportliche Betätigung im Freien, nicht jedoch für Personen, die in einer gemeinsamen Wohnung wohnen. Öffentlichen Verhaltensweisen, die das Abstandsgebot von Mensch zu Mensch gefährden (z.B. Gruppenbildung, Picknicken und Grillen) sind untersagt.

b) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist Einzelpersonen gestattet. Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum sind auf höchstens zwei Personen beschränkt, ausgenommen von dieser Beschränkung sind Angehörige und Personen, die in einer gemeinsamen Wohnung leben.

3. Notwendige Tätigkeiten und Verrichtungen sind weiterhin zulässig, hierbei handelt es sich um:

a) die körperliche und sportliche Betätigung im Freien,

b) die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, einschließlich der Jahreszeit bedingterforderlichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen, einschließlich der Jahreszeit bedingt erforderlichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen,

c) die Inanspruchnahme ambulanter oder stationärer medizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen (z. B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen; Blutspenden sind ausdrücklich erlaubt) sowie der Besuch bei Angehörigen medizinischer Fachberufe Berufe, soweit dies medizinisch dringend erforderlich ist (z. B. Psycho- und Physiotherapeuten),

d) der Besuch von anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens, soweit der Besuch nicht gesondert eingeschränkt ist sowie von Apotheken, Sanitätshäusern, Optikern, Hörgeräteakustikern, Drogerien,

e) die Versorgung mit Lebensmitteln, Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs in den folgenden Betrieben und Einrichtungen:

Lebensmittelhandel, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Abhol- und Lieferdienste, Großhandel, Tierbedarfshandel, Brief- und Versandhandel, Post, Banken, Sparkassen und Geldautomaten, Tankstellen, Kfz- oder Fahrrad- Werkstätten, Reinigungen, Zeitungsverkauf, Waschsalons

f) der Besuch bei Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen (außerhalb von Einrichtungen) und die Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich,

g) die Betreuung von hilfebedürftigen Personen und Minderjährigen, auch zur Versorgung mit Lebensmitteln, Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs im Sinne des Buchstaben e), soweit diese nicht gesondert eingeschränkt sind,

h) die Begleitung Sterbender sowie die Teilnahme an Beerdigungen, jedoch nur im engsten Familienkreis,

i) die Wahrnehmung einer seelsorgerischen Betreuung durch einzelne Geistliche,j) die Begleitung und Abholung von Kindern im Rahmen einer Notbetreuung von Schulen, Kindertageseinrichtungen oder anderen Betreuungseinrichtungen, soweit der Besuch dieser Einrichtungen nicht gesondert eingeschränkt ist,

k) der Besuch von Behörden, Gerichten, anderen Hoheitsträgern sowie von anderen Stellen oder Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen

l) die Wahrnehmung der Aufgaben oder des Dienstes als Mitglied des Niedersächsischen Landtags oder der Landesregierung, als Mitglied des Staatsgerichtshofs, als Mitglied eines Verfassungsorgans des Bundes oder anderer Länder, als Beamter oder Richter, als Mitglied des diplomatischen oderkonsularischen Corps sowie die Wahrnehmung von Aufgaben im Öffentlichen Dienstoder als Organ der Rechtspflege,

m) die Versorgung, Betreuung oder Ausführung von selbst gehaltenen Tieren oder von Tieren, für die sonst eine Pflicht zur Versorgung besteht, soweit dies nichtgesondert eingeschränkt ist, sowie eine tierärztlich notwendige Versorgung,

n) die Abwendung unmittelbarer Gefahren für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit einer Person, naher Angehöriger oder des Eigentums sowie anderer vergleichbarer Notlagen, die nicht anders abgewendet werden können,

o) wenn Anordnungen einer Behörde, eines anderen Verwaltungsträgers oder eines Gerichts Folge zu leisten ist.

4. Aufenthalte außerhalb der Wohnung zum Zweck der Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter von Presse, Rundfunk, Film oder anderer Medien sind gestattet.

5. Betreiber von Restaurationsbetrieben, die einen Außer-Haus-Verkauf anbieten,sind verpflichtet, folgende Abstandsregelungen sicherzustellen: Mindestabstand 1,5 Metern zwischen den Kunden, lediglich eine Person auf 10 qm.

6. Alle nicht dringend notwendigen Dienstleistungen bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch nicht eingehalten werden kann sind untersagt.

Dies gilt insbesondere für: Frisöre, Tattoostudios, Nagelstudios, Kosmetikstudios, Physiotherapeuten, es sei denn, eine Behandlung ist durch ärztliche Bescheinigung als unaufschiebbar erklärt.

Notwendige Dienstleistungen sind insbesondere Optiker, Hörgeräteakustiker.

7. Die Betreiber von Verkaufsstellen und Ladengeschäfte im Sinne der Ziffer 1. e) sind verpflichtet einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kundensicherzustellen, zulässig ist lediglich eine Person auf 10 qm.

8. Auf Wochenmärkten sind nur Verkaufsstände für Lebensmittel erlaubt. Die Betreiber der Verkaufsstände sind verpflichtet, folgende Abstandsregelungensicherzustellen einzuhalten: Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden.

9. Betreibern von Baumärkte ist die Abgabe von Waren an nichtgewerbliche Kunden(Privatkunden) untersagt. Die Kunden haben nachzuweisen, ein entsprechendes Gewerbe auszuüben.

10. Der Umgang mit Erntehelfern, Saisonarbeitern und Werkarbeitskräften wird gesondert geregelt.

11. Die Landkreise und kreisfreien Städte können für bestimmte öffentliche Plätze in ihrem Zuständigkeitsbereich generelle Betretungsverbote erlassen.

12. Verstöße gegen Anordnungen stellen Ordnungswidrigkeiten nach § 73 Absatz 1aNr. 6 des Infektionsschutzgesetzes dar und werden mit Bußgeldern bis zu 25.000,00 Euro geahndet. Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung dieser Regelungen zu kontrollieren.

Diese Allgemeinverfügung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und tritt am Tag nach Ihrer Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 07.04.2020 außer Kraft. Die Kontaktbeschränkungen enden damit am 07.04.2020, 24:00 Uhr. Eine Verlängerung bleibt vorbehalten.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Schulen, Kindergärten und Notfallgruppen

Seit Montag, 16. März, fällt der Unterricht in allen Schulen im Landkreis Gifhorn aus. Außerdem sind die Kindertageseinrichtungen, Kinderhorte und die Kindertagespflege im Landkreis Gifhorn seit Montag wegen des Coronavirus geschlossen.

Corona- Schulen und Kitas in Niedersachsen schließen ab Montag

Dies gilt auch für die Durchführung sonstiger schulischer Veranstaltungen sowie nichtschulischer Veranstaltungen, wie Sportveranstaltungen, Theateraufführungen, Vortragsveranstaltungen, Konzerte und vergleichbare Veranstaltungen.

Das bedeutet, dass in sämtlichen schulischen Einrichtungen, auf dem Schulgelände und den dazugehörigen Sporthallen auch während der Osterferien keine Veranstaltungen, Trainings oder ähnliches stattfinden dürfen.

Außerdem sind bis Ende des Schuljahres 2019/20 alle Schulfahrten und Schulveranstaltungen abgesagt. Dies gilt auch für Schüleraustauschfahrten und Schullandheimaufenthalte, sowie für unterrichtsbedingte Fahrten zu außerschulischen Lernorten

Die Schulschließung und Absage von Veranstaltungen gilt bis einschließlich 18. April 2020.

Ausgenommen davon sind Schüler des Abiturjahrgangs. Für sie gilt ein Unterrichtsausfall bis einschließlich 14. April.

Zu den Schulen zählen alle öffentlich allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, Schulen in freier Trägerschaft einschließlich der Internate sowie Schulen für andere ärztliche Heilberufe und ähnliche Berufsbildungsstätten, Tagesbildungsstätten und Landesbildungszentren.

Für Kinder bis zur achten Klasse gibt es eine Notfallbetreuung in den Schulen und Kindertagesstätten. Zu dieser Notfallbetreuung dürfen Kinder kommen, wenn beide Erziehungsberechtigten in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich, Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktion, Hauptamtlich Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr, Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche. Wenn nur einer der beiden Erziehungsberechtigten in einem dieser kritischen Infrastrukturen arbeitet, muss das zweite Elternteil in besonderen Härtefällen eine Verdienstausfallbescheinigung vorweisen, damit das Kind in der Notfallbetreuung aufgenommen werden kann. Außerdem müssen die Erziehungsberechtigten nachweisen, dass sie Mehrarbeit leisten müssen, um einen zusätzlichen Betreuungsumfang ihres Kindes zu erhalten. Zudem müssen Kindertagesstätten innerhalb der Notfallbetreuung Kinder aufnehmen, die sonst in der Kindertagespflege betreut werden.

Coronavirus- Schule und Kita zu – das müssen Eltern wissen

Zusätzlich werden die Bildungs- und Kultur gGmbH mit der Die Kreismuseen schließen ab Samstag, den 14. März. Eine Ausnahme bilden aktuell noch die BAMF-Kurse und Bildungsurlaube, die noch bis auf Weiteres stattfinden. Hierzu liegt derzeit noch kein Entscheid vor (13. März 15 Uhr). Die Gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises Gifhorn bezieht sich damit auf die Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung vom 13. März, alle allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen und Landesmuseen zu schließen. Das bedeutet, dass ab Montag weder Unterricht, Kurse, Veranstaltungen oder ähnliches mehr stattfinden werden. Bereits angesetzte Prüfungen werden voraussichtlich noch durchgeführt.

Das sagt die Stadt Gifhorn

In einer Videobotschaft hat sich Bürgermeister Matthias Nerlich an die Gifhorner gewandt, um die Maßnahmen der Stadt angesichts der aktuellen Situation zu erläutern. Seine Botschaft können Sie hier abrufen: Zur Videobotschaft des Bürgermeisters!

Diese Behörden und Institutionen haben wegen des Coronavirus geschlossen

Rathaus Stadt Gifhorn: Bürger, die ein Anliegen haben, sind gebeten per Mail oder per Telefon Kontakt mit dem Rathaus aufzunehmen. Die Mailadresse der Mitarbeiter finden Sie auf der Internetseite der Stadt Gifhorn oder über die Infozentrale unter Telefon 05371-88-0.

Die Kreisverwaltung: Seit Mittwoch, 18. März, ist die Verwaltung grundsätzlich für den Publikumsverkehr geschlossen. Alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gifhorn, die ein wichtiges Anliegen haben, werden daher gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verbindung zu setzen. In Ausnahmefällen werden auf diesem Wege auch Termine für ein persönliches Gespräch vereinbart. Auf der Internetseite des Landkreises und über die Telefonnummer 05371-820 erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner die nötigen Informationen und Kontaktdaten.

KVHS: Die Kreisvolkshochschule, die Kreismusikschule, die Kreiskunstschule und die Kreismuseen sind geschlossen. Bis zum 18. April finden kein Unterricht, keine Kurse und keine anderen Veranstaltungen statt..

Sparkasse: Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg hat seit 17. März vorübergehend einige Filialen geschlossen. Aufträge, Service und Beratungen können telefonisch in Anspruch genommen werden. Die Selbstbedienungsbereiche mit Geldautomaten bleiben uneingeschränkt geöffnet. Diese Standorte bleiben geöffnet: Gifhorn-Schloßplatz, Brome, Meine, Meinersen, Wahrenholz und Wittingen.

LSW: Der Energieversorger hat bis auf Weiteres Kundenzentren und Servicepunkte an den Standorten Gifhorn und Wittingen geschlossen. Der Kundenservice ist zu den Öffnungszeiten weiterhin telefonisch von Montag bis Freitag unter der Servicenummer 05361 189-3600 oder per E-Mail an service@lsw.de erreichbar. Bei Störungen erreichen Sie die LSW wie gewohnt rund um die Uhr unter 0800 5797000 (Strom, Fernwärme und Wasser) und 0800 5799000 (Gas).

Wasserverband: Um die Mitarbeiter zu schützen und die Arbeitsfähigkeit und somit die geordnete Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung zu gewährleisten, wird die Verwaltung des Wasserverbandes Gifhorn vorerst bis zum 19. April geschlossen.

Finanzamt Gifhorn: Finanzamt Gifhorn ist bis auf Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Selbstverständlich kann daneben auch weiterhin per Telefon, Telefax oder mittels Brief Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden: Finanzamt Gifhorn Braunschweiger Str. 6-8 38518 Gifhorn, Telefon: 05371 / 800-0 oder Telefax: 05371/800-241.

Stadt Gifhorn: Bürger, die ein Anliegen haben, sind gebeten per Mail oder per Telefon Kontakt mit dem Rathaus aufzunehmen. Die Mailadresse der Mitarbeiter finden Sie auf der Internetseite der Stadt Gifhorn oder über die Infozentrale unter Telefon (0 53 71) 88-0. Wer ein dringendes Anliegen hat, das nur persönlich erledigt werden kann, muss dazu einen Termin vereinbaren. Besucher und Besucherinnen, die einen persönlichen Termin wahrnehmen, müssen Ihre persönlichen Daten (Name, Adresse und Telefonnummer) hinterlassen. Personen, die sich in einem Risikogebiet oder sich in einem Gebiet aufgehalten haben, das das Robert-Koch-Institut als besonders betroffen definiert hat, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen nach der Rückkehr das Rathaus überhaupt nicht mehr betreten.

Paulus-Familienzentrum: Das evangelische Familienzentrum Paulus, im Brandweg 38, in Gifhorn ist bis einschließlich 18. April geschlossen. Es finden keine Kurse und Veranstaltungen statt.

GWG: Die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft GWG) wird ihr Service-Zentrum am Alten Postweg 36 und ihren Service-Point am Dannenbütteler Weg 53 ab sofort bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr schließen. Die GWG ist zu erreichen per E-Mail unter gwg@gwg-gifhorn.de, per Telefon unter (05371) 9898-0, per Fax unter (05371) 9898-97. Auf der Internetseite www.gwg-gifhorn.de/kontakt sind die Kontaktdaten der einzelnen Mitarbeiter zu finden.

Amtsgericht Gifhorn: Das Amtsgericht darf nur noch für die Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen und Anhörungen aufgesucht werden, die trotz der Corona-Pandemie durchgeführt werden. Es steht weiterhin offen für unaufschiebbare Rechtsanliegen, die nicht schriftlich oder telefonisch vorgebracht werden können. Telefonische Anfragen können derzeit von 8 Uhr bis 16 Uhr unter der Telefonnummer (05371) 897-124 oder von 9 Uhr bis 12 Uhr unter der Telefonnummer (05371) 897-100 erfolgen. Informationen über alle aktuellen Einschränkungen des hiesigen Gerichtsbetriebs und aktuelle Informationen gibt es auch auf der Internetseite des Amtsgerichts Gifhorn und auf den Aushängen vor Ort.

Katasteramt: Das Kundenzentrum des Katasteramtes Gifhorn bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Anfragen werden telefonisch unter (05371) 897-201 und per Mail unter Katasteramt-GF@LGLN.Niedersachsen.de angenommen.

Helios-Klinikum: Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Verbreitung des Corona-Virus ist das Klinikum für Besucher geschlossen. Auch werden im Helios Klinikum Gifhorn für April alle Veranstaltungen abgesagt. Darunter zählt die Veranstaltungsreihe „Klinikum im Dialog“ die am 16. April hätte stattfinden sollen und unsere Informationsabende für werdende Eltern vom 7. und 21. April.

Samtgemeinde Isenbüttel: Das Rathaus und die Gemeindebüros der Gemeinden Calberlah, Isenbüttel, Ribbesbüttel und Wasbüttel sowie die öffentlichen Einrichtungen (Büchereien, Jugendtreffs, Turnhallen) bleiben zunächst bis zum 19. April für den Besucherverkehr geschlossen. Die Schulen und Kindertagesstätten bleiben ebenfalls geschlossen. Sofern Einwohner absolut unaufschiebbare Anliegen im Rathaus zu erledigen haben, ist ein Besuch des Rathauses und die Erledigung des Anliegens für die Samtgemeinde nur nach telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer (0 53 74) 88 23 möglich.

Gemeinde Meine: Die Gemeinde Meine teilt mit, dass bis 19. April kein persönlicher Kundenverkehr möglich ist. Die Bürger werden gebeten, das Gemeindebüro ausschließlich telefonisch unter (0 53 04) 91 11 0 oder per Email unter info@gemeinde-meine.de zu kontaktieren.

Samtgemeinde Papenteich: Die Jugendtreffs in Bechtsbüttel, Didderse, Rötgesbüttel und das Jugendhaus Meine werden ab sofort bis zum 18. April geschlossen. Die Samtgemeinde-Bücherei bleibt ebenfalls geschlossen. Alle ausgeliehenen Medien sind bis zur Wiedereröffnung automatisch verlängert. Alle Veranstaltungen fallen ebenfalls bis auf Weiteres aus.

Gemeindebüro Schwülper: Die Gemeinde Schwülper teilt aus gegebenen Anlass mit, dass bis zum 14. April kein persönlicher Kundenverkehr in der Gemeindeverwaltung möglich ist. Die Bürger werden gebeten, das Gemeindebüro ausschließlich telefonisch unter (05303) 50827-70 oder per E-Mail unter info@gemeinde-schwuelper.de zu kontaktieren. Das Gemeindebüro ist telefonisch montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie donnerstags nachmittags von 14 Uhr bis 18 Uhr zu erreichen.

Sozialverband Deutschland (SoVD): Alle Veranstaltungen bis zum 30. Juni, sind abgesagt. Die Beratung rund um die Themen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit und Hartz IV finde weiterhin statt , allerdings ausschließlich per Telefon unter (05371) 3685 oder per E-Mail info@sovd-gifhorn.de. Abgesagt sind die Aktion in der Gifhorner Fußgängerzone zum „Equal Pay Day“ am 18. März, die Schulranzenübergabe an Familien am 19. März, das Bewerbertraining im Gifhorner Mehrgenerationenhaus am 6. und 7. April sowie die Studienfahrt mit den Ortsverbänden am 18. April.

