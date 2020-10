Corona in Braunschweig: Fakten, Krankheitssymptome, Virus

Masken sollen verstärkt getragen werden – Familie Matthews aus Wolfsburg macht es beim Besuch in Braunschweig vorbildhaft. Im Gesundheitsamt unterstützen Hilfsorganisationen beim Testen. In den Schulen gelten strenge Hygiene-Regeln. Gastronomen dürfen ausnahmsweise Heizpilze nutzen. Und im Eintracht-Stadion sind einige Fans zugelassen.

Aktuell am Samstag: Sieben-Tage-Wert in Braunschweig liegt bei 38,6. Soldaten helfen im Gesundheitsamt. Kliniken schränken Besuchszeiten ein.

Braunschweig. Der kritische Sieben-Tage-Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern ist in Braunschweig überschritten. , sich an die verschärften Regeln zu halten.

Das Gesundheitsamt bekommt Unterstützung von sechs Bundeswehrsoldaten.

Die Polizei hat bei Kontrollen wieder Verstöße gegen die Corona-Vorschriften festgestellt.

Die Herbstferien sind fast vorbei, am Montag startet die Schule wieder. Viele Eltern schicken ihre Kindern mit gemischten Gefühlen in den Unterricht:

Angesichts der steigenden Infektionszahlen schränkt das Braunschweiger Klinikum seine Besuchszeiten ab Samstag wieder ein. Im HEH gilt sogar ein Besuchsverbot.

Wer wird momentan getestet, wer gilt als Kontaktperson und wer muss in Quarantäne?

In diesem Wintersemester starten weniger junge Menschen ins Studium als sonst. Die TU Braunschweig hat rund .

Im Ausbildungszentrum des Marienstifts gibt es einen Corona-Fall.

Der Braunschweiger Infektionsforscher Michael Meyer-Hermann ist enttäuscht über die neuesten Maßnahmen: Er warnt vor einer weiteren Corona-Ausbreitung in Deutschland.

Entwicklung der Infektionen in Braunschweig

Die 7-Tage-Inzidenz in Braunschweig liegt aktuell bei 38,6 (Stand Samstag, 24. Oktober). Das heißt: Innerhalb der letzten sieben Tage gab es 38,6 Infizierte pro 100.000 Einwohner.

Bislang wurden insgesamt 686 Corona-Infektionen in Braunschweig nachgewiesen (Stand Samstag, 24. Oktober), 16 mehr als am Freitag. 128 Menschen sind zurzeit erkrankt, 540 sind genesen.

Kurzzeitig hatte es im Juni zwei Tage lang keine Corona-Erkrankten in Braunschweig gegeben. war am 16. Juni aus der Quarantäne entlassen worden.

Bislang sind in Braunschweig 18 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Alle Verstorbenen waren zwischen 55 und 96 Jahren alt. In der Statistik werden alle Menschen erfasst, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Es wird nicht differenziert, ob ein Patient direkt an Covid-19 gestorben ist oder aufgrund einer anderen schweren Vorerkrankung.

In Braunschweigs Krankenhäusern werden zurzeit 9 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt. Dabei kann es sich auch um einen Patienten aus der Region handeln. Zudem werden in dieser Zahl auch Corona-Verdachtsfälle erfasst. (Die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Menschen wird von der Stadtverwaltung einmal wöchentlich erhoben. Die nächste Aktualisierung erfolgt voraussichtlich am 28. Oktober.)

Im Frühjahr gab es viele Diskussionen über Corona-Tests: Wer sollte getestet werden? Wie sinnvoll ist das? Welche Kapazitäten gibt es? Wer ist zuständig? vom LADR Laborverbund Details zu den Testverfahren.

Das gilt, wenn der Sieben-Tage-Wert über 35 liegt

Nur noch 15 Menschen dürfen sich privat treffen, egal ob sie drinnen in der Wohnung (hier waren bislang 25 Personen zulässig) oder draußen im Garten sind (bisher 50 Personen). In der Öffentlichkeit und in Restaurants sinkt die Teilnehmergrenze auf 25 Personen (bisher 100 Personen).

Bei Veranstaltungen mit sitzendem Publikum beziehungsweise zeitweise stehendem Publikum sind maximal 100 Personen erlaubt. Gegebenenfalls sind bis zu 500 Personen möglich – über die Zulässigkeit einer Veranstaltung mit mehr als 100 Personen entscheidet die Stadt auf Basis eines Hygienekonzeptes.

Für die Gastronomie gilt eine Sperrstunde zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Ausnahmen sind möglich.

In der Öffentlichkeit soll drinnen und draußen überall dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wo Menschen auf engem Raum oder für eine längere Zeit zusammenkommen.

Das gilt, wenn der Sieben-Tage-Wert unter 35 liegt

Drinnen dürfen sich nur bis zu 25 Menschen treffen, draußen auf privatem Gelände bis zu 50.

In allen Szenarien gelten zudem die Vorgaben zum Abstandhalten und Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Diese gelten nur bei Gruppen von maximal zehn Menschen nicht – bei Angehörigen oder Mitgliedern zweier Haushalte kann die Zahl sogar größer sein.

Für private Treffen in öffentlichen Räumen – etwa in der Gastronomie – gelten andere Regeln. Dort sind bis zu 100 Teilnehmer erlaubt. Diese Obergrenze könnte den Richtwerten für die Neuinfektionen entsprechend zunächst auf 50 und dann auf 25 Gäste gesenkt werden. Bei Zusammenkünften und Feiern, an denen mehr als 50 Personen teilnehmen, dürfen ab 18 Uhr reine Spirituosen und ab 22 Uhr gar kein Alkohol angeboten oder konsumiert werden.

Veranstaltungen wie Messen, Kongresse oder auch Weihnachtsmärkte, an denen das Publikum mindestens zeitweise steht, bedürfen unabhängig von der Zahl der Teilnehmer der vorherigen Zulassung. Es müssen Hygienekonzepte und Abstandsregelungen eingehalten werden.

Für Veranstaltungen mit sitzendem Publikum, egal ob drinnen oder draußen, gilt eine Obergrenze von 500 Besuchern. In Theatern, Opernhäusern oder Kinos, wo es kaum Interaktion der Besucher gibt, gilt nun nur noch ein Mindestabstand von einem Meter statt eineinhalb Metern.

Sportveranstaltungen sind auch mit mehr als 500 Zuschauern möglich, aber nur mit vorheriger Zulassung. Auch für Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen oder Synagogen gibt es keine generelle Obergrenze, sie hängt von den räumlichen Kapazitäten ab.

Eine Maske ist dort zu tragen, wo Abstände von 1,5 Metern nicht eingehalten werden können. Pflicht ist sie insbesondere beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen.

In den Fußball-Bundesligen wird zurzeit mit einigen Zuschauern experimentiert. Volle Stadien sind nach wie vor nicht möglich.

Clubs und Discos bleiben geschlossen. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern sind untersagt.

Alles Wichtige rund um Kita, Schule und Uni

Wie die Stadt am Donnerstag (22. Oktober) mitteilte, ist ein Kind in der Awo-Kita Fremersdorfer Straße an Covid-19 erkrankt.

Schon im Frühjahr hatten Lehramtsstudierende der TU Braunschweig Schülern während der Homeschooling-Zeit geholfen. Jetzt ist das Projekt „Lern-Buddies“ erneut gestartet.

Das Verwaltungsgericht hat jetzt entschieden, dass es kein grundsätzliches Anrecht auf Homeschooling gibt. , deren Eltern einer Risiko-Gruppe angehören.

Die CDU-Ratsfraktion schlägt einen zeitlich gestaffelten Schulbeginn vor, um Busse und Bahnen in den Stoßzeiten zu entlasten.

Braunschweiger Schulleiter, Eltern und Schüler . Insgesamt 14 Schulen im Stadtgebiet waren in den letzten Wochen von Corona-Fällen betroffen.

Sozialdezernentin Christine Arbogast erläutert in einem das Vorgehen des Gesundheitsamtes bei einer Infektion.

Wie gut ist der Infektionsschutz an Braunschweigs Schulen? Die Stadtverwaltung erklärt, – und wie gut Schüler und Lehrer fürs Homeschooling ausgestattet sind.

Ein Problem: Vormittags werden Grundschüler wegen Corona strikt nach Jahrgängen getrennt. In der Schulkindbetreuung aber werden die Kohorten gemischt. Die vorübergehende Lösung:

Der Stadtschülerrat hatte noch im alten Schuljahr ein Video gedreht mit Tipps, wie sich Schüler am besten vor einer Infektion schützen können. Fünf Regeln werden insgesamt aufgestellt. Inzwischen gibt es auch ein Video für .

Schule im Corona-Modus: Schüler des zehnten Jahrgangs der Sally-Perel-Gesamtschule in Volkmarode hatten an ihrem ersten Schultag nach der Corona-Zwangspause im Frühjahr aufgeschrieben, was sie bewegte. Entstanden sind sehr persönliche „Innere Monologe“.

Die Folgen von Corona in Braunschweig

Die große weihnachtliche Genossenschafts-Tafel im Steigenberger Parkhotel für Menschen mit geringem Einkommen muss in diesem Jahr wegen Corona ausfallen.

Gastronomen in Braunschweig dürfen ihre Freisitzflächen auf Antrag im Winter so herrichten, dass sie genutzt werden können. Außenbereiche dürfen überdacht werden.

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt soll stattfinden. Das Stadtmarketing führt jetzt weitere Gespräche mit den Schaustellern und allen weiteren Beteiligten. Im Gespräch sind unter anderem ein Alkoholverbot und Eintritt.

Die Arbeitsagentur hat erstmals genaue Daten zur Kurzarbeit: Ende März waren schon mehr als 13.000 Braunschweiger in Kurzarbeit. Damit war jeder zehnte Arbeitsplatz der Stadt war von Kurzarbeit bereits betroffen.

Die Kurzarbeit im Braunschweiger VW-Werk hat sich bewährt, betonen Werksleiter Werner Gose und Werks-Betriebsratschef Uwe Fritsch im Interview. Nach den Produktionseinbrüchen wegen der Corona-Krise zieht die Auftragslage wieder an.

Die Zahl der Arbeitslosen geht in Braunschweig trotz Corona zurück: Viele Jugendliche fanden einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.

Im Corona-Härtefallfonds ist noch Geld für Kultureinrichtungen und Kulturschaffende. Die Kulturdezernentin weist darauf hin, dass auch bildende Künstler Anspruch auf die städtische Förderung haben, die Einnahmeausfälle aus coronabedingt abgesagten Ausstellungen haben. Für die Wirtschaft ist der Härtefallfonds zurzeit . Der Grund: Es gibt neue Förderbedingungen bei Land und Bund. Bislang wurden 1,25 Millionen Euro an die Wirtschaft ausgezahlt. Alle Infos dazu gibt es hier: www.braunschweig.de/corona-hilfsfonds

Für die Hotelbranche bedeutet die Corona-Pandemie einen herben Einbruch: Der Arbeitsausschuss Tourismus Braunschweig (ATB) berichtet von und über das Warten auf bessere Zeiten.

Die „Rheinische Republik“ ist geschlossen: – das Spezialitäten-Restaurant in der Neuen Straße zieht vorerst die Notbremse, corona-bedingt, wie es heißt.

Braunschweiger Gründer trotzen Corona: Aktuell ergeben sich besondere Schwierigkeiten, aber auch Chancen. , die kurz vor oder während der Pandemie unternehmerisch an den Start gegangen sind.

Gästen halten Clubs und Diskotheken die Treue: Die Betreiber klammern sich in der Corona-Not an Strohhalme in Form von neuen Konzepten.

In der Wintersaison kann es in Braunschweigs Sporthallen eng werden. Viele Sportvereine sorgen sich in der Corona-Zeit um , einige Sparten profitieren aber auch.

Schritt für Schritt hob sich im Mai und Juni der Bleimantel der Corona-Krise: Nach dem Lockdown entstand Aufbruchstimmung. Wir haben viele mutmachende Beispiele von zuversichtlichen Unternehmen und Leuten zusammengetragen, die mit viel Ausdauer und guten Ideen trotz Covid-19 durchstarteten: „Wir sind wieder da!“

Architekturstudenten der TU Braunschweig veranstalteten im Sommer Wochen eine . Sie fordern Zugang zu Zeichensälen und Präsenzlehre in kleinen Gruppen.

Mit der „Night of Light“ hat Braunschweigs Veranstaltungsbranche ein kräftiges Zeichen gesetzt. Viele Gebäude leuchten rot, unter anderem . Jetzt geht es um Solidarität und um mehr Unterstützung durch die Politik.

Die Immobilienpreise in Braunschweig steigen immer weiter. Der Gutachterausschuss sagt zum ersten Halbjahr 2020: Acht Häuser, die mehr als eine Million Euro kosteten, wechselten den Besitzer.

Alle Städte müssen finanzielle Einbußen hinnehmen. Der Bund hat nun Hilfen in Milliardenhöhe zugesagt. Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth begrüßt das Konjunkturpaket des Bundes. „Besonders wichtig ist dabei zum einen die Zusage, die Hälfte der Ausfälle bei der Gewerbesteuer zu übernehmen. Zum anderen hilft uns die Erhöhung der Kostenübernahme bei den Unterkunftskosten für Arbeitslosengeld-II-Empfängern auf bis zu 75 Prozent.“ Für Braunschweig könne sich eine dauerhafte Entlastung von bis zu zwölf Millionen Euro ergeben.

Kultur trotzt Corona

Das Staatstheater hat mit dem Theaterfest die neue, besondere Saison eröffnet. Generalintendantin Dagmar Schlingmann sagte: Die Theaterfreunde sollten sich nicht vom Corona-Virus abhalten lassen.

Normalerweise kommen einige Tausend zu „Klassik im Park“. Dieses Mal fand das Konzert wegen Corona nur im Miniformat statt:

Gastronomen dürfen auch Parkplätze nutzen: Im Uni-Viertel hat das Herman’s unter freiem Himmel erhalten.

„Klassik im Park“ gab’s dieses Jahr im Mini-Format: Am 12. September spielte das Staatsorchester vor 100 Gästen. Außerdem wird das Konzert per Livestream übertragen.

Seit 13. August hat das Astor-Filmtheater wieder geöffnet. Zuvor hatten die Chefs des Braunschweiger Astor-Kinos betont: Betreiber Hans-Joachim Flebbe ist wütend: Mit 1,50-Meter-Mindestabständen sei kein wirtschaftlicher Betrieb möglich.

Mitte Juli startete der „Wolters Kulturgarten“: Bis Ende September gab es ein wechselndes Liveprogramm auf dem Gelände des Hofbrauhauses – .

Die Komödie am Altstadtmarkt spielte auf der Freiluft-Bühne des Restaurants „Heinrich“. Auch das Theater Fadenschein trat dort auf.

Der Lichtparcours war aus Sicht der Kulturdezernentin trotz Corona ein voller Erfolg.

Das Braunschweiger Musiker-Duo Tiana Kruškic und Billy Ray Schlag hat einen Song über die Sehnsucht geschrieben, dass Corona bald vorbei ist: „When the Sh*t is gone“. Das Lied haben mittlerweile , etwa Radio NewYork. In dem Song geht es um all das, was man nach der kontaktbeschränkten Zeit unbedingt wieder machen möchte.

Am 22. Juni wurden bundesweit viele Kulturstätten rot angestrahlt. Die Aktion „Night of Light“ soll auf die schwere Krise der Branche aufmerksam machen.

So sind die Stadtverwaltung und andere wichtige Einrichtungen erreichbar

Das Bürgerbüro wurde vorübergehend in die Reichsstraße 3 verlegt. Zu den Leistungen zählen zum Beispiel die Anmeldung von Haupt- und Nebenwohnsitz, die Beantragung von Reisepässen und Personalausweisen sowie die Entgegennahme von Anträgen auf Grundsicherung und Wohngeld.

Die Stadtverwaltung hat weitere Abteilungen für den Besucherverkehr geöffnet, unter anderem in den . Nach wie vor sind Anmeldungen nötig.

Die Beratungsstelle Planen-Bauen-Umwelt, der Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation sowie der Fachbereich Tiefbau und Verkehr sind geöffnet. Beratungen sowie die Wahrnehmung anderer Dienstleistungen sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, um eine Besuchersteuerung zu erreichen. Um die Zahl der Kontakte möglichst gering zu halten, soll weiterhin vorrangig die elektronische oder telefonische Kommunikation genutzt werden.

Die KFZ-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle in der Porschestraße sind geöffnet. Auch die Kassenautomaten können genutzt werden. Lediglich Abmeldungen können weiterhin nur auf schriftlichem Weg erfolgen.

Die Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, die Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz sowie die Abteilung Umweltschutz und Umweltplanung, alle in der Richard-Wagner-Straße 1, haben geöffnet. Persönliche Vorsprachen sind aber nur nach vorheriger Terminvereinbarung per Telefon oder Mail möglich. Die Ansprechpartner sind auf den Seiten der jeweiligen Abteilungen unter www.braunschweig.de zu finden. Es besteht Maskenpflicht. Die Trichinenabgabe für die Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz ist nur montags von 8 bis 10 Uhr mittels der vor dem Haupteingang aufgestellten Kühlbox möglich.

Die Abteilung Allgemeine Bürgerangelegenheiten in der Friedrich-Straße-Seele 7 sowie die Bezirksgeschäftsstellen in Wenden, Stöckheim und Broitzem haben geöffnet. Überall gilt: Alles läuft nur eingeschränkt und mit Auflagen.

Die Stadtbibliothek hat geöffnet. Es gelten verschiedene Einschränkungen. Auch die Ortsbüchereien sind geöffnet.

Lage in den Krankenhäusern und Altenheimen

Angesichts der steigenden Infektionszahlen schränkt das Braunschweiger Klinikum seine Besuchszeiten ab Samstag wieder ein. Im HEH gilt sogar ein Besuchsverbot.

Anfang Oktober war die Lage im Klinikum entspannt.



Hilfe und Unterstützung in der Corona-Krise

Das Projekt #wirzusammen ist beendet: Rund 100.000 Euro sind laut den Initiatoren zusammengekommen. Der Erlös kommt jetzt zugute.

Braunschweigs Gabenzaun ist umgezogen: Weiterhin können Spenden für Wohnungslose und andere Bedürftige abgegeben werden: vor dem Theologischen Zentrum in der Schützenstraße.

Die Solidarität angesichts der Corona-Krise war und ist immens. Unzählige Braunschweiger bieten ihre Hilfe an – und etliche sind genau darauf angewiesen, ältere und kranke Nachbarn, Obdachlose, arme Familien mit Kindern, Pflegeheime, Gastronomen und Händler, Künstler, Studenten und viele mehr. Eine Übersicht über alle wichtigen Ansprechpartner und Projekte finden Sie hier. Inzwischen hat sich etliches normalisiert. Die Aufstellung zeigt dennoch etliche Ansprechpartner, Projekte und Spendenaktionen.

Ärzte und Corona-Tests

Anstelle eines Abstriches kann beim Verdacht auf eine Corona-Infektion auch gegurgelt werden.

Abstrichcontainer für Corona-Tests: In einem ehrenamtlichen Gemeinschaftsprojekt unterstützen der Arbeiter-Samariter-Bund, die Johanniter-Unfall-Hilfe, das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst die Corona-Tests in Braunschweig. Die vier Hilfsorganisationen betreiben einen Abstrichcontainer auf dem Gelände des Gesundheitsamtes. Das Gesundheitsamt ordnet die Tests an und .

Um das Corona-Virus weiter einzudämmen, ist die kassenärztliche Bereitschaftsdienstpraxis zurzeit geschlossen. Bis auf weiteres werden die Ärzte, die bisher in den Bereitschaftsdienstpraxen den Dienst versehen haben, mobil eingesetzt. Erreichbar ist der Bereitschaftsdienst über die bundesweit einheitliche Telefonnummer 116117.

In unserer Region startete ein bundesweit einmaliger Test: Ärztenotdienst per Videosprechstunde. Leichte Beschwerden wollen die Ärzte in unserer Region nun am Computer abklären. Gerade jetzt in Zeiten von Corona und geschlossenen Bereitschaftsdienstpraxen soll das neue Angebot die derzeit zu Hausbesuchen tourenden mobilen Bereitschaftsdienst-Ärzte an Wochenenden und Feiertagen entlasten.

Dem Braunschweiger Gesundheitsamt lagen Anfang Juli schon 241 Anträge auf Entschädigung vor. Es geht um Verdienstausfälle . Noch unklar: Ist im Home-Office Kinderbetreuung zumutbar?

Wirtschaft in Braunschweig

Die Stadt entlastet Unternehmen, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. Auf Antrag kann die Gewerbesteuer gestundet werden.Vorauszahlungen sollen angepasst und Vollstreckungsmaßnahmen aufgeschoben werden.

Braunschweiger Gastronomen und Einzelhändler können auf der städtischen Internetseite auf ihre Abhol- und Lieferangebote hinweisen. Unter www.braunschweig.de/bestellen-liefern werden entsprechende Angebote gesammelt. Außerdem gibt es auf Instagram die Accounts supportyourlocal_bs und die „Lieferliste38“ eingerichtet.

Die IHK Braunschweig hat eine Beratungshotline für ihre Mitgliedsunternehmen geschaltet: Unter der Telefonnummer (0531) 4715-222 beraten die IHK-Mitarbeiter zu Fragen rund um Liquiditätshilfen, Gespräche mit Lieferanten und Vermietern, Staatliche Hilfen/Unterstützungsangebote von Bund und Land.

Auf der Internetseite der Stadt gibt es eine Übersicht zu allen Hilfspaketen und Ansprechpartnern für Unternehmen: www.braunschweig.de/wirtschaft-corona. Arbeitgeberverband, IHK, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und weitere Verbände und Einrichtungen wollen damit den Unternehmen vor Ort bei der Bewältigung der Corona-Krise bestmöglich zur Seite zu stehen.

Was die Braunschweiger Wissenschaft in der Corona-Pandemie beiträgt

Eine Investorengruppe unterstützt mit dem Land Niedersachsen die Braunschweiger Start-ups Yumab und und Corat Therapeutics. Das gemeinsame Ziel ist ein Medikament gegen Corona. Mit Hilfe der neuen Gesellschafter sind nun sechs bis acht Monate Luft. Das reicht, um die klinische Studien zu beginnen.

Braunschweiger Investoren ermöglichen Corona-Forschung: Ein Privatier und zwei Unternehmer-Familien beteiligen sich an einer hochspezialisierten Biotech-Firma, wollen aber partout nicht genannt werden.

Wissenschaftler der TU Braunschweig haben sich mit der Frage befasst, wie effizientere Corona-Tests möglich sind. Simulationen zeigen ihnen zufolge: Ein Zehntel der Bevölkerung Deutschlands könnte innerhalb von rund zehn Tagen getestet werden – mit Proben-Pooling.

Wissenschaftlern des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, des Braunschweiger Unternehmen Yumab und der Technischen Universität Braunschweig ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einem Medikament gegen Covid-19 gelungen. Sie haben einen Antikörper nachgewiesen,der das Coronavirus erfolgreich am Eindringen in Zellen hindert.

Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) warnten Mitte April davor, die Beschränkungen zu lockern. Sie regten sogar an, zu überlegen, ob die Einschränkungen im sozialen Leben kurzfristig noch verstärkt werden sollten, um die Ausbreitung weiter zu verlangsamen.



Die wichtigsten Telefonnummern

Krankheitssymptome: Wer grippeähnliche Symptome hat (Fieber, trockener Husten, Abgeschlagenheit, Halskratzen, Atemproblemen, Kopf- und Gliederschmerzen) sollte seinen Hausarzt anrufen. Bitte NICHT in die Notaufnahmen der Kliniken gehen. Hörgeschädigte können eine Mail an buergertelefon@braunschweig.de schicken.

Außerhalb der Hausarzt-Sprechzeiten: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 (Montag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 15 Uhr sowie Sonnabend, Sonntag und Feiertag ab 8 Uhr und jeweils bis 7 Uhr des darauffolgenden Tages). Beim ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es zurzeit lange Wartezeiten. Bitte nur in dringenden Fällen anrufen!

Corona-Hotline der Stadt: Für allgemeine Fragen ist das Gesundheitsamt unter (0531) 470-7000 erreichbar.

Hilfe bei häuslicher Gewalt: In einer großangelegten Kampagne macht das Braunschweiger Gleichstellungsreferat auf das aufmerksam: (0800) 0116016

Bei psychischen und familiären Problemen stehen die bekannten Braunschweiger Beratungsstellenauch jetzt grundsätzlich telefonisch zur Verfügung, etwa der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes unter (0531) 470-7272 und der Psychosoziale Krisendienst unter (0531) 470-7777.

Seit Kurzem gibt es den Physiotherapeuten-Notdienst. Der Eintrag auf der Seite www.physiotherapeuten-notdienst.de ist für alle Praxen kostenlos, egal ob Verbandsmitglied oder nicht. Patienten oder Kliniken können durch eine Suchfunktion schnell und einfach weiterhin geöffnete Praxen in der Nähe des Wohnortes des Patienten finden.



