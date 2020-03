Coronavirus: Können sich Hunde und Katzen anstecken?

Berlin. Diese Nachricht sorgte für Aufregung unter Haustierbesitzern: Die Behörden in Hongkong haben eine Infektion mit dem Coronavirus bei einem Hund bestätigt. Dieser steht nun unter Quarantäne.

Proben aus Maul und aus der Nase des Hundes seien „schwach positiv“ auf das neue Coronavirus getestet worden. Der Zwergspitz weise einen „niedrigen Infektionsgrad“ auf, erklärte das Hongkonger Landwirtschaftsministerium. Experten von Universitäten und der Weltorganisation für Tiergesundheit zufolge sei es mutmaßlich der erste Fall einer Übertragung von Mensch zu Tier.

„Es gibt tatsächlich erste Berichte über positiv getestete Hunde“, sagt Professor Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg. „Aber im Moment geht man davon aus, dass Haustiere keine Rolle bei der Übertragung und Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV 2 spielen.“

Coronavirus-Infektionen bei Hunden: erster Fall in Hongkong

Auch bei dem bekannten Fall aus Honkong sind die Viren nur im Schnauzenbereich des Hundes festgestellt worden – nicht aber im Blut. Möglicherweise hat der Hund also nur seine Besitzerin abgeschleckt und hatte die Viren deswegen im Maul.

Der positive Abstrich belegt laut dem FLI noch keine Infektion des Tieres. Er sei auch kein Beleg dafür, dass sich der Erreger im Hund vermehrt oder sogar ausgeschieden wird.

Der Zwergspitz gehört einer 60-jährigen Frau, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Der Hund befindet sich in einem Tierheim in Quarantäne. Krankheitszeichen zeigt er den Angaben zufolge nicht. Das Tier solle nun weiterhin überwacht werden. Sobald der Test wieder negativ ausfalle, könne es zu seiner Besitzerin zurückkehren. Lesen Sie hier: Coronavirus: Symptome, Behandlung, Verlauf der Erkrankung

In China schützen Haustierbesitzer ihre Hunde mit – teils selbstgebastelten – Atemschutzmasken.

Foto: Greg Baker / AFP

Rolle der Haustiere bei der Coronavirus-Epidemie wird untersucht

Derzeit laufen aber Untersuchungen zu der Frage, welche Rolle Haustiere bei der Coronavirus-Epidemie spielen – unter anderem am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Grundsätzlich empfiehlt das FLI im Moment aber keine Maßnahmen wie Quarantäne für klassische Haustiere wie Hunde und Katzen.

Es gebe bisher keine Hinweise darauf, dass Hunde und Katzen mögliche Überträger darstellen. An dieser Einschätzung ändere auch ein aktueller Bericht aus Hongkong nichts, demzufolge Sars-CoV-2 im Abstrich eines Hundes nachgewiesen worden ist.

Forscher gehen davon aus, dass das Coronavirus von Tieren kam

Forscher gehen davon aus, dass sich das Coronavirus von Tieren auf den Menschen übertragen hat. Vermutet wird aktuell, dass das Virus zuvor in Fledermäusen oder Schuppentieren existierte.

Laut dem Molekularvirologen Jonathan Ball von der University of Nottingham ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass das Virus in kurzer Zeit so viele Sprünge über Arten hinweg vollziehe. Das erklärte er der britischen „The Sun“. Ball hält die Übertragung des Coronavirus Covid-19 vom Menschen aufs Haustier und umgekehrt also ebenfalls weiterhin für unwahrscheinlich.

