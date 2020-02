Unbekannte Gewalttäter haben eine Party zu einem 16. Geburtstag in Bochum überfallen. Sie sprühten Pfefferspray und verwüsteten die Einrichtung.

Bochum. Der Angriff erinnert an ein Rollkommando: Eine Gruppe unbekannter Männer hat am Samstagabend eine große Geburtstagsparty einer 16-Jährigen in Bochum gestürmt und fast das ganze Mobiliar zerstört.