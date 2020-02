Dritter Verhandlungstag Prozess um tödliches Autorennen in Moers: Urteil möglich

Bei einem mutmaßlichen Autorennen wird an Ostern 2019 in Moers eine Frau getötet. Angeklagt sind zwei junge Männer, einer wegen Mordes. Am dritten Prozesstag könnte bereits ein Urteil fallen.