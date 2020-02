Berlin. Es ist ein häufiger und zugleich trauriger Anblick unserer Zeit: Paare, die sich in Restaurants wortlos gegenüber sitzen, weil beide nur mit ihrem Smartphone beschäftigt sind. Der Blick auf den Bildschirm signalisiert, dass es da weitaus wichtigere Dinge gibt als das Gegenüber. Jeder weiß, dass das unhöflich ist. Dennoch kommt es immer wieder vor. Und die Smartphone-Sucht endet nicht am Essenstisch.

Nach dem Abendessen geht es ins Bett und wieder wird das Smartphone gezückt. Statt leidenschaftlich übereinander herzufallen, versinken die Partner getrennt voneinander in der virtuellen Welt.

Smartphones verändern die Liebe

Birgitt Hölzel ist Paartherapeutin. In ihrer Münchner Praxis erlebt sie häufig Paare, deren Beziehung unter dem Handykonsum leidet. „Viele konzentrieren sich mehr auf das Smartphone als auf ihren Partner“, sagt Hölzel. Mehr als zwei Stunden verbringt der deutsche Smartphone-Nutzer jeden Tag mit seinem Gerät. Wie viele tiefgründige Gespräche könnten in dieser Zeit geführt werden? Wie viele Komplimente verteilt? Wie viele Zärtlichkeiten ausgetauscht?

Dass Smartphones die Liebe verändern, zeigt auch eine Studie des Online Portals ElitePartner. Mehr als jedes vierte Paar (27 Prozent) gibt in dieser Untersuchung zu, sich in der Beziehung weniger zu unterhalten, weil beide zu viel aufs Smartphone schauen. Zwölf Prozent tun das sogar während des gemeinsamen Essens. Und in jeder zehnten Beziehung gibt es häufig Streit, weil der Partner zu viel Zeit mit dem Smartphone verbringt.

Dass sich der Handy-Konsum auch negativ auf ihr Sexleben auswirkt, räumen immerhin acht Prozent der Paare ein. ElitePartner schätzt, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt, denn wer gibt schon gerne zu, dass er das Handy über den Liebesakt stellt.

Sex: Nur jeder Zweite hat einmal pro Monat oder häufiger Geschlechtsverkehr

Die „Freizeit-Monitor Studie 2019“ zeigt deutlichere Zahlen: Nur etwa jeder zweite Deutsche hat einmal pro Monat oder häufiger Sex. Vor fünf Jahren waren es noch 56 Prozent. Ein Grund dafür sei die ausgeprägtere Smartphone-Nutzung, sagt Ulrich Reinhardt, der wissenschaftliche Leiter der repräsentativen Untersuchung. „Wenn der Partner die ganze Zeit am Telefon ist, ist das nicht gerade eine romantische Stimmung, die da entsteht.“

Früher galt der Fernseher im Schlafzimmer als Liebes-Töter Nummer 1. „Mit dem Smartphone ist das Problem größer geworden“, sagt Paartherapeutin Hölzel. Denn während man sich auf dem TV-Bildschirm wenigstens noch Filme gemeinsam ansah, schaut heute jeder auf das eigene Handy. Gemeinsam einsam im Ehebett.

Smartphone als „Liebeskiller“

Das ständige Piepsen und Blinken auf dem Nachttisch, das auf eingehende Nachrichten und Anrufe von Freunden, Kollegen und Bekannten aufmerksam macht, erweckt außerdem den Eindruck, nicht alleine im Schlafzimmer zu sein. „Damit geht die Lust verloren“, sagt Hölzel.

Häufig reicht es schon, wenn einer mit dem Simsen beginnt. Sobald die Partner bemerken, dass sie zur Nebensache werden, tun sie es ihren Liebsten oft gleich und greifen ebenfalls zu ihrem Smartphone – spätestens dann ist es mit der Zweisamkeit komplett vorbei.

Experte erklärt: „Den richtigen Umgang haben wir noch nicht gefunden“

Professor Peter Vorderer ist Soziologe und unterrichtet Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Mannheim. Er stellte in Studien mehrfach fest, dass die Tiefe eines Gesprächs bereits durch die bloße Anwesenheit eines Smartphones negativ beeinflusst wird. „Selbst wenn das Gerät nicht piepst oder blinkt, kreisen die Gedanken darum, was im Internet wohl gerade passiert“, sagt Vorderer. Mit einem Teil des Bewusstseins sind die Gesprächspartner dann woanders, sie lassen sich nicht voll und ganz auf ihr Gegenüber ein.

„Den richtigen Umgang mit dem Smartphone haben wir als Gesellschaft noch nicht gefunden“, meint der Soziologe. Das mobile Internet ist noch ein recht junges Phänomen. Schließlich ist es noch keine 13 Jahre her, dass das erste iPhone in Europa auf den Markt kam. „Es dauert viel länger bis sich soziale Normen etablieren“, erklärt Vorderer.

Bis die Gesellschaft ausreichend Kompetenzen entwickelt hat, um zu entscheiden, in welchen Situationen es angemessener ist, das Smartphone ausgeschaltet oder zu Hause zu lassen, dauert es also noch eine Weile.

Dr. Sheila klärt auf: Diese drei Sex-Mythen sind falsch Dr. Sheila klärt auf- Diese drei Sex-Mythen sind falsch

Misstrauen und Eifersucht werden von Handy ausgelöst

Bis dahin werden Smartphone-Probleme zum Beziehungsalltag moderner Paare wohl dazugehören. Neben schweigenden Stunden im Bett gehören dazu auch Misstrauen und Eifersucht in der Partnerschaft. Beispielsweise dann, wenn der Partner nicht erklären möchte, was gerade Wichtiges auf dem flimmernden Bildschirm passiert oder von wem die Nachrichten stammen, die ständig zu später Stunde eintrudeln.

„Menschen merken, dass der Andere plötzlich den Code ändert, das Handy nur noch mit dem Display nach unten auf den Tisch legt oder zum Telefonieren immer nach draußen verschwindet“, berichtet Paartherapeutin Hölzel.

Privatsphäre in der Partnerschaft: Zugangscodes sind geheim

Dieses mangelnde Vertrauen vergrößert die Kluft zwischen den Liebenden und kann schnell eine große Belastung für die Beziehung darstellen. Dennoch sollten misstrauische Partner nicht der Versuchung nachgeben, einfach ans Handy des Anderen zu gehen. „Jeder hat ein Recht auf Privatsphäre“, sagt Hölzel. Stattdessen sollten die Partner über ihre Vermutung sprechen und nachfragen.

Fest steht: Spätestens wenn das Offenlegen von Zugangscodes einem Liebesbeweis gleicht, digitale Eifersucht zum Streitthema wird und Paare die direkte Kommunikation miteinander vernachlässigen, weil sie stattdessen in der Virtualität leben, sollten die Partner über ihre Smartphone-Nutzung nachdenken.

Tipps von Experten: So umgehen mit dem Handy-Konsum

Wie also schaffen wir es zu verhindern, dass uns das Smartphone den romantischen Abend verdirbt? Der wichtigste Ratschlag ist so einfach wie einleuchtend: Das Handy nicht mit ins Bett nehmen. Nicht mal mit ins Schlafzimmer. „Natürlich ist es verlockend abends im Bett noch mal schnell den Feed durchzuscrollen, allerdings sollte man sich dringend überlegen, ob Nähe und Intimität nicht einen größeren Stellenwert verdient haben“, sagt Hölzel. Die Ausrede, man brauche das Smartphone zum Wachwerden, kann dabei nicht durchgehen. Ein altmodischer Wecker ist nicht teuer und nach wie vor überall zu kaufen.

„Ich rate dazu, gemeinsame Vereinbarungen zu treffen“, sagt Hochschullehrer Vorderer. Paare könnten beispielsweise die Regel aufstellen, das Smartphone nicht am Tisch zu benutzen oder nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen.

Klare Absprachen, zum Beispiel in Form von handyfreien Zeiten oder Räumen, können dem Paar helfen, findet auch Therapeutin Hölzel. „Sex passiert nicht rein zufällig“, sagt sie. Beide Partner entscheiden sich bewusst dafür. „Wenn das Handy permanent als Alternative im Raum steht, fällt diese Entscheidung natürlich schwerer.“ Das sollten Paare nicht zu lassen, findet die Therapeutin. Ihr Tipp: „Genießen Sie die kostbare Zeit mit ihrem Partner bewusst und ohne von einem kleinen Gerät abgelenkt zu sein.“

Mehr zum Thema: Beziehung und Digitalisierung der Gesellschaft

Während die Digitalisierung der Gesellschaft voranschreitet, erleben wir auch neue Herausforderungen. Unsere Autorin schreibt darüber, wie sie ihre Instagram-Sucht erlebt. Sex ist heute überall - im TV, der Werbung und im Netz. Doch junge Leute sind enthaltsam wie nie. Das liegt auch an den Smartphones. Doch nicht nur die stellen Partnerschaften vor Herausforderungen. Der Alltag ist das Bootcamp der Liebe. Experten geben Tipps für Langzeitbeziehungen.