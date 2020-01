Ottfried Fischer will Lebensgefährtin Simone Brandlmeier heiraten

Seit vielen Jahren ist Simone Brandlmeier die Frau an Ottfried Fischers Seite. Nun wollen sie sich in Regensburg das Ja-Wort geben.

Passau. Schauspieler Ottfried Fischer (66) will seine langjährige Lebensgefährtin Simone Brandlmeier (49) heiraten. Die Hochzeit sei für den Herbst geplant, verkündete das Paar der Münchner Zeitung „tz“.

„Also wir heiraten optisch wie ein klassisches Brautpaar – in Weiß und Schwarz“, habe Fischer am Telefon gesagt, berichtete die „tz“ am Donnerstagabend online. „Es ist nur die Frage, wer Weiß und wer Schwarz trägt“, habe er sich amüsiert. Brandlmeier bestätigte die Pläne auf Anfrage der dpa.

Die Hochzeit ist in Regensburg mit mehr als 100 Gästen geplant. Berühmt ist Fischer für Auftritte etwa in der Sat.1-Krimiserie „Der Bulle von Tölz“, in der ARD-Krimireihe „Pfarrer Braun“ oder als Sir Quickly in der TV-Kultserie „Irgendwie und sowieso“, die 1986 im Bayerischen Rundfunk anlief.

Ottfried Fischer will sich nicht unterkriegen lassen

Der an Parkinson erkrankte Schauspieler, Kabarettist und Autor war vor einigen Jahren von München nach Passau gezogen. Dort hatte er als Kind häufig Zeit bei seinen Großeltern verbracht. Er wolle, „dass der Kreis sich schließt“, begründete er den Schritt.

Vor mehreren Jahren schon machte Fischer seine Parkinson-Erkrankung öffentlich und gab sich kämpferisch. Beim ersten kabarettistischen Auftritt nach der Bekanntgabe scherzte er: „Keine Angst, ich mach’ keine Schüttelreime!“

Von der Krankheit lässt sich Fischer bisher ebenso wenig unterkriegen wie von Schlagzeilen über sein Privatleben. So hatte einst auch die Trennung von seiner früheren Frau, mit der er zwei Töchter hat, die Spalten der Boulevardmedien gefüllt.

