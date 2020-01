Roland Kaiser und Judith Rakers sind sauer wegen Semperopernball

Dresden. Ein „märchenhaft rauschendes“ Fest sollte es werden. Nun steht der legendäre Semperopernball in Dresden auf der Kippe. Die Veranstaltung ist für den 7. Februar geplant. Doch die Moderatoren Judith Rakers und Roland Kaiser, die durch den Abend führen sollen, drohen nun mit einer Absage.

Der Grund dafür ist die umstrittene Verleihung des St.-Georgs-Ordens an Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Der Opernballverein hatte al-Sisi am Sonntag den Preis in der Kategorie „Politik und Kultur“ verliehen. Dabei gibt es laut der Menschenrechtsorganisation „Amnesty International“ in Ägypten rund 60.000 politische Gefangene.

Al-Sisi war als früherer General und Armeechef nach einem Militärputsch 2013 an die Macht gekommen und 2014 als Präsident vereidigt worden. Seitdem geht er mit harter Hand gegen Oppositionelle und Kritiker vor, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt.

Judith Rakers und Roland Kaiser sind „in Gesprächen über die Konsequenzen“

Hans-Joachim Frey, der Chef des Ballvereins, hatte die Auswahl des Preisträgers damit gerechtfertigt, dass der Ball eine Kultur- und keine politische Veranstaltung sei. Al-Sisi sorge in Ägypten für Stabilität, den Aufbau der Gesellschaft, für Kultur und Bildung – und er sei als Präsident der afrikanischen Union die Stimme Afrikas.

„Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers scheint dafür kein Verständnis zu haben. Die 44-Jährige drohte auf ihren Social Media-Kanälen mit einer Absage ihrer Moderation des Balls. „Mich irritiert diese Verleihung sehr, und ich bin seitdem in Gesprächen über die Konsequenzen, die ich als Moderatorin des Balls ziehen möchte“, schrieb Rakers.

Opernball-Verein: Chef Frey entschuldigt sich

Auch Schlagersänger Roland Kaiser, der den Semperopernball gemeinsam mit Rakers moderieren soll, äußerte sich. Aus dem „rauschenden kulturellen Ereignis“ sei „ein politisches geworden“, schrieb der 67-Jährige auf Facebook. Seit Bekanntwerden dieser Verleihung sei er „in Gesprächen über die Konsequenzen.“ Zuvor hatte der Dresdner Oberbürgermeister, Dirk Hilbert (FDP), ebenfalls mitgeteilt, seine Teilnahme zu prüfen.

Am Dienstagabend entschuldigte sich Ballverein-Chef Hans-Joachim Frey: „Wir möchten uns für diese Preisverleihung entschuldigen und davon distanzieren. Die Verleihung war ein Fehler.“ Frey hatte in der Vergangenheit schon mit einer anderen umstrittenen Entscheidung Schlagzeilen gemacht: 2009 war Russlands Präsident Wladimir Putin Ballgast und Preisträger. Der ägyptische Präsident wird beim diesjährigen Event nicht auftreten.

Auszeichnung für Al-Sisi von #Semperopernball e.V. ist Affront gegen Opfer seiner Menschenrechtsverletzungen. @Erhard_Grundl und ich kritisieren das in einem Offenen Brief an den Verein. #HumanRights pic.twitter.com/obpS6fHYRJ — Kai Gehring (@KaiGehring) January 28, 2020

Die Grünen-Bundestagsabgeordneten Kai Gehring, Mitglied im Menschenrechtsausschuss, und Erhard Grundl, Kulturexperte, forderten Frey auf, die Entscheidung zurückzunehmen, auch um Schaden von der „hochgeschätzten“ Semperoper abzuwenden. Al-Sisi sei „ein lupenreiner Autokrat und Anti-Demokrat“, die Preisverleihung an ihn „ein Affront“ gegen alle friedlichen Regimekritiker.

Der Semperopernball ist ein Tanzball in der Dresdner Semperoper, der von 1925 bis 1939 jährlich stattfand und seit 2006 wieder regelmäßig vom Semper Opernball e. V. ausgerichtet wird. Zum Ball werden 2.500 Gäste erwartet. Hinzu kommen 15.000 Besucher des „Semper Openairballs“ auf dem Theaterplatz.

Ob Judith Rakers und Roland Kaiser den Ball tatsächlich mit einer Absage gefährden, bleibt abzuwarten. Sänger Peter Maffay ist als Star-Act eingeplant und wird seinen Auftritt nicht absagen. „Die Verantwortlichen des Semper-Opernballs haben die Kritik ernst genommen und sich entschuldigt. Sie räumen ein, dass die Verleihung des Preises an Al-Sisi ein Fehler war und distanzieren sich vollumfänglich“, begründete er in einem Statement gegenüber der Bild-Zeitung.

Dresdner Opernball: Mehr zum Thema

Der Ball 2020 wäre eine Premiere für Judith Rakers. In den letzten Jahren moderierte Sylvie Meis die Veranstaltung. Sie verlor den Job wegen ihres tiefen Dekolletés. Ihre Nachfolgerin macht im Netz hingegen lieber mit Meinungen und emotionalen Statements auf sich aufmerksam. So widmete sie der verstorbenen Schauspielerin Hannelore Elsner einen rührenden Post.

(amw / dpa)