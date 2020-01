WhatsApp: Messenger-App schafft dieses Feature in Deutschland ab

WhatsApp hat in Deutschland ein Feature abgeschafft.

Der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp hat in Deutschland eine beliebte Funktion abgeschafft. Darum wurde das Feature wohl gestrichen.

Berlin. Handy verloren, WhatsApp gelöscht – es gibt einige Gründe, warum es Sinn ergibt, seine liebgewonnen Chatverläufe ab und an zu speichern. Tatsächlich war das bei der beliebten Messenger-App bisher auch problemlos möglich.

Nun hat WhatsApp die Export-Funktion einfach abgeschafft – zumindest in der neuesten, in Deutschland herunterladbaren Version des Dienstes, der zu Facebook gehört.

Bisher konnte man mit dem Feature bis zu 40.000 Nachrichten extern speichern. Sogar die Medien, die im Chat ausgetauscht wurden, konnten exportiert werden. User bekamen den Verlauf per E-Mail im .txt-Format. Das hat je nach Umfang des Chats durchaus mal ein bisschen gedauert. Irgendwann kam aber die Nachricht an.

Export-Feature abgeschafft – wegen Rechtsstreit?

Wer nun Sorge hat, das alles verloren geht, sollte das Handy mal weg sein – Fotos vom Enkel, die ersten Nachrichten mit dem Partner, besoffen verschickte Nacktfotos, muss aber nicht unnötig besorgt sein.

Auch wenn es das Export-Feature nicht mehr gibt, kann man seine Chats zumindest noch immer speichern, in dem man ein Backup macht. Seine Chatverläufe kann man so sowohl auf WhatsApp, als auch bei Google Drive, beziehungsweise bei iOS-Geräten in iCloud, sichern.

Facebook gab bisher keine offizielle Erklärung zur Abschaffung des Features. Möglicherweise gibt es aber einen Zusammenhang mit einem Patentstreit zwischen Facebook und Blackberry, wie „Golem.de“ vermutet.

Die kanadische Firma hatte im vergangenen Dezember den Rechtsstreit vor dem Landgericht München gewonnen. Dabei ging es unter anderem um ein Patent zum Verschicken von Chatverläufen.

WhatsApp hat kürzlich bereits den Ärger der Windows-Phone-Besitzer auf sich gezogen, da der Messenger-Dienst den Support für den Smartphone-Hersteller Ende Dezember eingestellt hat. WhatsApp hatte zudem Anfang Dezember das Verschicken von Newslettern durch Unternehmen verboten, was ebenfalls zu Ärger bei den Betroffenen führte.

