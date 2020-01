Mexiko: 16 Tote bei Ausschreitung in Gefängnis

Auch die Nationalgarde war in Mexiko nach einem Aufstand in einem Gefängnis im Einsatz.

In einem Gefängnis in Mexiko hat es an Silvester schwere Ausschreitungen gegeben. Erst massiver Polizeieinsatz konnte das beenden.

Gewalt 16 Tote bei Ausschreitungen in Gefängnis in Mexiko

Zacatecas. In einem Gefängnis in Zacatecas in Mexiko sind am Silvesterabend mindestens 16 Häftlinge ums Leben gekommen, fünf weitere Menschen seien in der Haftanstalt im Zentrum Mexikos verletzt worden. Zuvor hatte es gewalttätige Ausschreitungen gegeben.

Die Polizei war in das Gefängnis vorgedrungen, um die Auseinandersetzung zu beenden. Dabei fanden die Beamten vier Pistolen und mehrere Stichwaffen. Der Sicherheitschef von Zacatecas, Ismael Camberos Hernández, sagte Medienberichten zufolge, die Waffen seien wahrscheinlich während eines Besuchstags am Dienstag in das Gefängnis geschmuggelt worden.

Erst am vorangegangenen Wochenende hatte es Durchsuchungen nach Waffen in dem Gefängnis gegeben. (dpa/ac)